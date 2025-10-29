Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Шарфюшоны, кандибоберы, ушанки и каракулевые пирожки: 60 теплых головных уборов на каждый (зимний) день

Если зимой вы носите фэшн-кандибобер, это не значит, что вы женщина или балерина, — просто вы живете в нордическом Петербурге, в котором без теплой (а главное, нарядно-красивой!) шапки (ну или вязаного псевдобабулиного капора) просто никуда (иначе сдует!). 

Chanel, TSUM Collect, 192 500 руб.
Chanel, TSUM Collect, 192 500 руб.

Furnari, 165 000 руб.
Furnari, 165 000 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 99 500 руб.
Miu Miu, TSUM Collect, 99 500 руб.

Yana, 98 000 руб.
Yana, 98 000 руб.

Dior, TSUM Collect, 89 300 руб.
Dior, TSUM Collect, 89 300 руб.

Ulyana Sergeenko, 65 000 руб.
Ulyana Sergeenko, 65 000 руб.

Toteme, Oskelly, 56 183 руб.
Toteme, Oskelly, 56 183 руб.

Maison Margeila, KM20, 39 800 руб.
Maison Margeila, KM20, 39 800 руб.

Lyna Plus, 33 000 руб.
Lyna Plus, 33 000 руб.

Re Vera, 31 465 руб.
Re Vera, 31 465 руб.

k e k e, 28 900 руб.
k e k e, 28 900 руб.

Gapanovich, 26 000 руб.
Gapanovich, 26 000 руб.

Крейзи-шапки покорили не только наши сердца, но и фэшн-подиум: шляпы-кандибоберы стали одним из ключевых хайлайтов дебютного показа Джонатана Андерсона в Dior, а Матье Блази на протяжении нескольких сезонов хранит верность взъерошенным головным уборам (и в Bottega Veneta, и в Chanel!). Так что смело примеряем кучерявые ушанки петербуржцев keke и Cocoshnick, а также пушистые шлемы Tete Bonnet и котозабрала att.

Prada, The Cultt, 26 000 руб.
Prada, The Cultt, 26 000 руб.

Ganni, ДЛТ, 25 050 руб.
Ganni, ДЛТ, 25 050 руб.

Free Age, 25 000 руб.
Free Age, 25 000 руб.

Meowshka, 21 500 руб.
Meowshka, 21 500 руб.

404 NOT FOUND, 18 000 руб.
404 NOT FOUND, 18 000 руб.

J.Kim, 18 000 руб.
J.Kim, 18 000 руб.

Ola Ola, 16 000 руб.
Ola Ola, 16 000 руб.

M_U_R, 15 000 руб.
M_U_R, 15 000 руб.

DIEGO M, Кенгуру, 14 999 руб.
DIEGO M, Кенгуру, 14 999 руб.

Allude, ДЛТ, 14 550 руб.
Allude, ДЛТ, 14 550 руб.

Cocoshnick, 14 500 руб.
Cocoshnick, 14 500 руб.

12 Storeez, 14 000 руб.
12 Storeez, 14 000 руб.

Principe di Bologna, NO ONE, 13 490 руб.
Principe di Bologna, NO ONE, 13 490 руб.

Оксаноримлянская нюдовая база — тоже отличный шапочный вариант: следуем примеру Нилам Ахуджа и вызываем The Row на фэшн-биф в шоколадном чепчике 2mood или вязаной балаклаве Allude (украшена триптихом градиентных пуговок!). Плюс фэшн-инфлюэнсер Варя Протасова наглядно показывает, как стилизовать шарфюшон Lyna + по минималистично-кашемировому канону lazy luxury.

Your Antihero, 12 600 руб.
Your Antihero, 12 600 руб.

muus, 12 000 руб.
muus, 12 000 руб.

Charles Jeffrey Loverboy, Ultima Яндекс Маркет, 11 696 руб.
Charles Jeffrey Loverboy, Ultima Яндекс Маркет, 11 696 руб.

Kidsuper, Ultima Яндекс Маркет, 10 602 руб.
Kidsuper, Ultima Яндекс Маркет, 10 602 руб.

Mirstores, 9 990 руб.
Mirstores, 9 990 руб.

2mood, 8 980 руб.
2mood, 8 980 руб.

Остров имени тебя, 7 000 руб.
Остров имени тебя, 7 000 руб.

Present & Simple, 6 990 руб.
Present & Simple, 6 990 руб.

att, 6 800 руб.
att, 6 800 руб.

Tete.bonnet, 6 500 руб.
Tete.bonnet, 6 500 руб.

Jacob Cro, 5 200 руб.
Jacob Cro, 5 200 руб.

Ushatava, 4 900 руб.
Ushatava, 4 900 руб.

От души благодарим худрука Moschino Адриана Аппиолаза, который каждый сезон щедро снабжает нас фэшн-сюром (от клатчей-кастрюль до шляп в виде диванных модулей!). Разделяем модный настрой и забираем с собой в зиму горошковую шапку Jacob Cro (притворяетcя мухомором), псевдоночной колпак Charles Jeffrey Loverboy и бимбо-волнушки Murmurizm. 

Murmurizm, 4 580 руб.
Murmurizm, 4 580 руб.

IRNBY, 3 990 руб.
IRNBY, 3 990 руб.

Check Ya Head, Peak, 3 900 руб.
Check Ya Head, Peak, 3 900 руб.

Chois, 3 390 руб.
Chois, 3 390 руб.

Urbantiger, 2 900 руб.
Urbantiger, 2 900 руб.

Lime, 2 599 руб.
Lime, 2 599 руб.

Главные модные тренды добрались и до мира головных уборов: налегаем на пушистые панамки Miu Miu, говорим «да» анималистичным паттернам (наш фаворит — лео-капор из петербургских мастерских «Острова имени тебя») и присматриваемся к вязаному чепчику Mirstores в остромодном оттенке сольфенино. А еще пополняем осенне-зимний гардероб цветущими вариантами от Ganni и Check Ya Head — строго в соответствии с фэшн-мотто «I can buy myself flowers»!

Мужские головные уборы

Prada, ДЛТ, 165 000 руб.
Prada, ДЛТ, 165 000 руб.

Loro Piana, Bronka Fashion, 66 240 руб.
Loro Piana, Bronka Fashion, 66 240 руб.

Kijima Takauki, Peak, 31 950 руб.
Kijima Takauki, Peak, 31 950 руб.

Kidill, Ultima Яндекс Маркет, 27 709 руб.
Kidill, Ultima Яндекс Маркет, 27 709 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 21 400 руб.
Dries Van Noten, ДЛТ, 21 400 руб.

Kamiya, День и Ночь, 19 470 руб.
Kamiya, День и Ночь, 19 470 руб.

Diesel, Au Pont Rouge, 17 900 руб.
Diesel, Au Pont Rouge, 17 900 руб.

С.P. Company, Golden Line, 17 400 руб.
С.P. Company, Golden Line, 17 400 руб.

Boggi Milano, 14 600 руб.
Boggi Milano, 14 600 руб.

House of Leo, 10 000 руб.
House of Leo, 10 000 руб.

Engineered Garments, Peak, 7 470 руб.
Engineered Garments, Peak, 7 470 руб.

Кепка .solutions, 4 000 руб. + термомаска .solutions, 3 444 руб.
Кепка .solutions, 4 000 руб. + термомаска .solutions, 3 444 руб.

Гоша Рубчинский, Ultima Яндекс Маркет, 3 900 руб.
Гоша Рубчинский, Ultima Яндекс Маркет, 3 900 руб.

Питерский щит, 3 500 руб.
Питерский щит, 3 500 руб.

Anteater, 1 799 руб.
Anteater, 1 799 руб.

Не можем удержаться и предлагаем закосплеить человека-атаракса Николая Василенко в каракулевом пирожке Prada — либо притворяемся Джеком Николсоном из кубриковского «Сияния» в хоррор-кепочке .solutions (для тепла дополняем термо-маской). Хайпим в бини Гоши Рубчинского, вайбим в рэггикорной шапочке Engineered Garments (в параллельной вселенной ее носит Боб Марли на записи альбома «Exodus»), а для поднятия уровня витамина D выбираем ярко-оранжевую Kamiya из свежей поставки культового петербургского концепт-стора «День и Ночь». 

