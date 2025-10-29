Шарфюшоны, кандибоберы, ушанки и каракулевые пирожки: 60 теплых головных уборов на каждый (зимний) день

Крейзи-шапки покорили не только наши сердца, но и фэшн-подиум: шляпы-кандибоберы стали одним из ключевых хайлайтов дебютного показа Джонатана Андерсона в Dior, а Матье Блази на протяжении нескольких сезонов хранит верность взъерошенным головным уборам (и в Bottega Veneta, и в Chanel!). Так что смело примеряем кучерявые ушанки петербуржцев keke и Cocoshnick, а также пушистые шлемы Tete Bonnet и котозабрала att.