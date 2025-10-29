Шарфюшоны, кандибоберы, ушанки и каракулевые пирожки: 60 теплых головных уборов на каждый (зимний) день

Если зимой вы носите фэшн-кандибобер, это не значит, что вы женщина или балерина, — просто вы живете в нордическом Петербурге, в котором без теплой (а главное, нарядно-красивой!) шапки (ну или вязаного псевдобабулиного капора) просто никуда (иначе сдует!).
Крейзи-шапки покорили не только наши сердца, но и фэшн-подиум: шляпы-кандибоберы стали одним из ключевых хайлайтов дебютного показа Джонатана Андерсона в Dior, а Матье Блази на протяжении нескольких сезонов хранит верность взъерошенным головным уборам (и в Bottega Veneta, и в Chanel!). Так что смело примеряем кучерявые ушанки петербуржцев keke и Cocoshnick, а также пушистые шлемы Tete Bonnet и котозабрала att.
Оксаноримлянская нюдовая база — тоже отличный шапочный вариант: следуем примеру Нилам Ахуджа и вызываем The Row на фэшн-биф в шоколадном чепчике 2mood или вязаной балаклаве Allude (украшена триптихом градиентных пуговок!). Плюс фэшн-инфлюэнсер Варя Протасова наглядно показывает, как стилизовать шарфюшон Lyna + по минималистично-кашемировому канону lazy luxury.
От души благодарим худрука Moschino Адриана Аппиолаза, который каждый сезон щедро снабжает нас фэшн-сюром (от клатчей-кастрюль до шляп в виде диванных модулей!). Разделяем модный настрой и забираем с собой в зиму горошковую шапку Jacob Cro (притворяетcя мухомором), псевдоночной колпак Charles Jeffrey Loverboy и бимбо-волнушки Murmurizm.
Главные модные тренды добрались и до мира головных уборов: налегаем на пушистые панамки Miu Miu, говорим «да» анималистичным паттернам (наш фаворит — лео-капор из петербургских мастерских «Острова имени тебя») и присматриваемся к вязаному чепчику Mirstores в остромодном оттенке сольфенино. А еще пополняем осенне-зимний гардероб цветущими вариантами от Ganni и Check Ya Head — строго в соответствии с фэшн-мотто «I can buy myself flowers»!
Мужские головные уборы
Не можем удержаться и предлагаем закосплеить человека-атаракса Николая Василенко в каракулевом пирожке Prada — либо притворяемся Джеком Николсоном из кубриковского «Сияния» в хоррор-кепочке .solutions (для тепла дополняем термо-маской). Хайпим в бини Гоши Рубчинского, вайбим в рэггикорной шапочке Engineered Garments (в параллельной вселенной ее носит Боб Марли на записи альбома «Exodus»), а для поднятия уровня витамина D выбираем ярко-оранжевую Kamiya из свежей поставки культового петербургского концепт-стора «День и Ночь».
