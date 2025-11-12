Меховые варежки — важный тренд (kind reminder: в этом сезоне вслед за Prada и Alaia выбираем все самое пушистое и взъерошенное): миксуем рукавички Furnari с кучерявыми ботинками (а то и с унтами, так тоже можно!), а теплейшую муфту Namelazz выгуливаем в комбо с готическим стейтмент-пальто. Анималистика — тоже вариант: вам леопардовые Only Me или тигровые митенки Ola Ola?