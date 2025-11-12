Холодно, не май месяц! Держим руки в тепле благодаря кучерявым митенкам Ulyana Sergeenko, жиробаринским муфтам Chanel и хищным лео-варежкам Only Me — вот полсотни отличных пар перчаток и рукавичек, достойных фэшн-«Оскара».
Мы уже рассказывали, как массивные оперные перчатки (в дуэте с массивными браслетами!) стали главным стейтмент-аксессуаром сезона — помимо продолговатых варежек и широких рукавиц пожарника (как в новой коллекции петербуржцев «Остров имени тебя»!) присматриваемся к вытянутым митенкам Lyna+ — их по настоянию худрука марки Оксаны Рим (главный амбассадор тихой роскоши у нас дома!) можно носить даже в роли пояса, подвязывая кушак и кардиган, надетый в роли корсажа.
Милейшие рукавички — историческая модная обитель фэшн-кидкора: на пудровых варежках keke прижились вязаные божьи коровки, болотные ZNWR закосплеили кактусы, а дофаминовые Marni и вовсе притворились звериной маской из репертуара мастеровитого кукольника. Тем временем барашки Шоны пасутся на вязаных Mirstores (в окружении коттеджкорных цветочков Country Textile!).
Меховые варежки — важный тренд (kind reminder: в этом сезоне вслед за Prada и Alaia выбираем все самое пушистое и взъерошенное): миксуем рукавички Furnari с кучерявыми ботинками (а то и с унтами, так тоже можно!), а теплейшую муфту Namelazz выгуливаем в комбо с готическим стейтмент-пальто. Анималистика — тоже вариант: вам леопардовые Only Me или тигровые митенки Ola Ola?
В эру клипового мышления, брейнрот-видео и слоп-пандемии наш базовый модный минимум — СДВГ-варежки, предусмотрительно снабженные шнурком-нетеряшкой: такие есть у Monochrome и Ugly Sweater Club, а дополнительный ремешок (ну на всякий случай, ОКР не дремлет!) можно найти у петербургских модистов Cocoshnick.
