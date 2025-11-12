Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Варежки, СДВГ-рукавички, перчатки и муфты — выбрали 50 классных вариантов

Холодно, не май месяц! Держим руки в тепле благодаря кучерявым митенкам Ulyana Sergeenko, жиробаринским муфтам Chanel и хищным лео-варежкам Only Me — вот полсотни отличных пар перчаток и рукавичек, достойных фэшн-«Оскара». 

Gucci, ДЛТ, 374 000 руб.
Gucci, ДЛТ, 374 000 руб.

Chanel, Oskelly, 360 000 руб.
Chanel, Oskelly, 360 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.
Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.

Maison Margiela, KM20, 58 900 руб.
Maison Margiela, KM20, 58 900 руб.

Yves Salomon, Кенгуру, 52 000 руб.
Yves Salomon, Кенгуру, 52 000 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 50 000 руб.
Miu Miu, ДЛТ, 50 000 руб.

Rick Owens, День и Ночь, 41 250 руб.
Rick Owens, День и Ночь, 41 250 руб.

MM6 Maison Margiela, ДЛТ, 35 050 руб.
MM6 Maison Margiela, ДЛТ, 35 050 руб.

Furnari, 35 000 руб.
Furnari, 35 000 руб.

Gapanovich, 30 900 руб.
Gapanovich, 30 900 руб.

Agnelle, ДЛТ, 28 850 руб.
Agnelle, ДЛТ, 28 850 руб.

Moschino, Oskelly, 25 000 руб.
Moschino, Oskelly, 25 000 руб.

Orciani, Кашемир и Шелк, 24 026 руб.
Orciani, Кашемир и Шелк, 24 026 руб.

Wolford, 23 900 руб.
Wolford, 23 900 руб.

Мы уже рассказывали, как массивные оперные перчатки (в дуэте с массивными браслетами!) стали главным стейтмент-аксессуаром сезона — помимо продолговатых варежек и широких рукавиц пожарника (как в новой коллекции петербуржцев «Остров имени тебя»!) присматриваемся к вытянутым митенкам Lyna+ — их по настоянию худрука марки Оксаны Рим (главный амбассадор тихой роскоши у нас дома!) можно носить даже в роли пояса, подвязывая кушак и кардиган, надетый в роли корсажа.

J.Kim, 19 000 руб.
J.Kim, 19 000 руб.

Ushatava, 15 900 руб.
Ushatava, 15 900 руб.

Apparis, У красного моста, 15 900 руб.
Apparis, У красного моста, 15 900 руб.

Marni, Peak, 14 970 руб.
Marni, Peak, 14 970 руб.

keke, 14 900 руб.
keke, 14 900 руб.

Namelazz, 14 900 руб.
Namelazz, 14 900 руб.

Boggi Milano, 13 100 руб.
Boggi Milano, 13 100 руб.

12 Storeez, 12 000 руб.
12 Storeez, 12 000 руб.

Principe di Bologna, NO ONE, 11 990 руб.
Principe di Bologna, NO ONE, 11 990 руб.

Free Age, 11 600 руб.
Free Age, 11 600 руб.

ZNWR, 11 200 руб.
ZNWR, 11 200 руб.

Lyna Plus, 11 000 руб.
Lyna Plus, 11 000 руб.

Милейшие рукавички — историческая модная обитель фэшн-кидкора: на пудровых варежках keke прижились вязаные божьи коровки, болотные ZNWR закосплеили кактусы, а дофаминовые Marni и вовсе притворились звериной маской из репертуара мастеровитого кукольника. Тем временем барашки Шоны пасутся на вязаных Mirstores (в окружении коттеджкорных цветочков Country Textile!).

Bonsai, Studio Slow, 10 990 руб.
Bonsai, Studio Slow, 10 990 руб.

2mood, 9 980 руб.
2mood, 9 980 руб.

Monochrome, 9 500 руб.
Monochrome, 9 500 руб.

Belle you, 8 999 руб.
Belle you, 8 999 руб.

Present & Simple, 8 990 руб.
Present & Simple, 8 990 руб.

Cocoshnick, 8 000 руб.
Cocoshnick, 8 000 руб.

Ugly Sweater Club, 7 425 руб.
Ugly Sweater Club, 7 425 руб.

Остров имени тебя, 7 800 руб.
Остров имени тебя, 7 800 руб.

Only Me, 6 980 руб.
Only Me, 6 980 руб.

Askent, 6 100 руб.
Askent, 6 100 руб.

Sorelle Era, 6 000 руб.
Sorelle Era, 6 000 руб.

Ola Ola, 6 000 руб.
Ola Ola, 6 000 руб.

ROGOV, 6 000 руб.
ROGOV, 6 000 руб.

Меховые варежки — важный тренд (kind reminder: в этом сезоне вслед за Prada и Alaia выбираем все самое пушистое и взъерошенное): миксуем рукавички Furnari с кучерявыми ботинками (а то и с унтами, так тоже можно!), а теплейшую муфту Namelazz выгуливаем в комбо с готическим стейтмент-пальто. Анималистика — тоже вариант: вам леопардовые Only Me или тигровые митенки Ola Ola?

Mirstores, 5 990 руб.
Mirstores, 5 990 руб.

Country Textile, 4 900 руб.
Country Textile, 4 900 руб.

Humanist, 4 900 руб.
Humanist, 4 900 руб.

Murmurizm, 3 980 руб.
Murmurizm, 3 980 руб.

Moonswoon, 3 900 руб.
Moonswoon, 3 900 руб.

Urbantiger, 3 800 руб.
Urbantiger, 3 800 руб.

Maison David, Rendez-Vous, 2 990 руб.
Maison David, Rendez-Vous, 2 990 руб.

Mankova, Subbota, 2 990 руб.
Mankova, Subbota, 2 990 руб.

Lime, 1 799 руб.
Lime, 1 799 руб.

att, 1 750 руб.
att, 1 750 руб.

Sela, 1 499 руб.
Sela, 1 499 руб.

В эру клипового мышления, брейнрот-видео и слоп-пандемии наш базовый модный минимум — СДВГ-варежки, предусмотрительно снабженные шнурком-нетеряшкой: такие есть у Monochrome и Ugly Sweater Club, а дополнительный ремешок (ну на всякий случай, ОКР не дремлет!) можно найти у петербургских модистов Cocoshnick. 

