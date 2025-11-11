Мир переживает «‎слоп-пандемию»: сгенерированный контент заполняет интернет! Может ли ИИ выдавить людей из сети?

ИИ-контент может вытеснить авторов-людей в ближайшие пять лет. Еще год назад такие прогнозы легко можно было найти в СМИ. Сейчас они, кажется, начинают сбываться. В топы YouTube попадают каналы со сгенерированным контентом, крупные медиа объявляют, что «ИИ пришел за творцами», а термин слоп-видео (жаргонное название для бессмысленных роликов, сгенерированных ChatGPT и его конкурентами) обзавелся отдельной страницей в «Википедии». Когда интерент окончательно и бесповоротно затопит однообразными генерациями и при чем тут новый вид экономики — слопономика? А что будет с авторским правом?
Посты и комментарии в социальных сетях стали «очень похожими на фейки, чего не было еще год или два назад». Иронично, что тревогу по этому поводу публично высказал Сэм Альтман, руководитель OpenAI и один из отцов ChatGPT. В частности, он заявил, что многие люди стали, по его мнению, копировать язык генераций больших языковых моделей. Это, в свою очередь, не идет интернету на пользу.
Влияние ИИ на общение людей в сети сегодня очень активно обсуждается в этой же самой сети. Впрочем, главную угрозу здесь видят не в том, что люди перенимают язык нейросетей. Куда большую обеспокоенность экспертов вызывает так называемый slop-контент (от английского slop — помои). Таким термином обозначают бессмысленные сгенерированные тексты, картинки или видео, которые в последние месяцы наводнили социальные сети.
«Младенцы, запертые в космосе, звезды зомби-футбола и мыльные оперы с кошками — добро пожаловать на YouTube в эпоху ИИ-видео, — пишет британская Guardian. — Фактически каждый десятый из числа самых быстрорастущих каналов в YouTube содержит исключительно контент, сгенерированный искусственным интеллектом».
Еще в 2024 году издание о технологиях The Wired опубликовало результаты исследования, согласно которому до 50% длинных постов в LinkedIn (заблокирована на территории РФ) могут быть сгенерированы при помощи ИИ.
«Становится тяжело определить, можно ли верить тому, что мы видим»
С одной стороны, можно задаться вопросом: что плохого в многочисленных изображениях и видео с котами, работающими на кассе в супермаркете, и тому подобном контенте?
С другой — многие обеспокоены сложившейся ситуацией. «ИИ наводняет интернет слоп-контентом, который, по сути, является мусором», — возмущался в беседе с журналистами сотрудник Школы менеджмента Университета Бата Ахил Бхардвадж.
Джейсон Кеблер, автор 404 Media (американский сайт, который пишет об интернете), настаивает, что наполнение социальных медиа дешевым, одинаковым, низкокачественным контентом превращает интернет в зомби-сеть, где действуют боты и некогда принадлежавшие людям аккаунты и где практически нет места социальным связям.
Михаил Комаров
Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (в беседе с Собака.ru):
«Основной риск в том, что мы привыкаем к отсутствию достоверности. Становится тяжело определить, можно ли верить тому, что мы видим на видео, в текстах и на изображениях».
«Ты сам можешь создать ИИ-журналиста»
На этом опасения противников слоп-контента не исчерпываются. Как пишет издание The Conversation, до четверти всего интернет-трафика могут занимать «вредоносные боты», которые распространяют фейковые новости, теории заговора, выигрывают билеты в разнообразных конкурсах и розыгрышах.
Авторы The Conversation пишут, что ИИ очень помогает генерировать контент, который позволяет вовлекать аудиторию, эксплуатируя такие чувства, как ярость, скорбь, сочувствие. Доклад экспертов Ратгерского университета «Ботификация сознания американцев» показывает, что жители США любых политических взглядов используют ИИ-контент, чтобы продвигать свои убеждения.
«Ты сам можешь создать ИИ-журналиста, который, скажем так, политически склоняется в ту или иную сторону, — говорит Эдгар Сипки, ИИ-аналитик. — Алгоритм может не только писать тексты, анализировать новости, брать (или выдумывать) лишь те из них, которые подходят под нужную политической позицию, но и генерировать "фото" и "видео", которые бы эти сообщения "подтверждали" бы».
Более того, такие системы уже существуют. В сентябре стало известно, что анонимный разработчик создал ИИ-пропагандиста, который генерирует фейковые новости, несуществующие истории и исторические факты. В основе разработки — ChatGPT и 400 долларов, потраченные на разработку.
«Произведений могут быть тысячи за час»
«ИИ-генерации множатся быстрее, чем юристы успевают писать законы», — говорит в беседе с Собака.ru Юрий Брисов, партнер Digital & Analogue Partners. По его словам, это бьет по традиционной экономике творческих сфер. «Миллионы картинок и видео заполняют интернет, но почти ни одно из них не приносит авторам вознаграждения, — говорит он. — Традиционная экономика авторского права построена на эксклюзиве — один автор, одно произведение, один лицензионный договор. А с ИИ таких произведений могут быть тысячи за час».
«ИИ-генерации радикально расширили объем создаваемого контента и снизили входной порог, — добавляет Игорь Матвеев, старший юрист юридической фирмы Denuo. — Это усилило конкуренцию в тех сегментах, где ранее требовался человеческий труд: иллюстрации, анимация, технический копирайтинг, видеомонтаж. Особенно это заметно на YouTube: сгенерированные видео набирают просмотры, проходят монетизацию и в конечном счете оттягивают внимание от традиционного "человеческого" контента. Это приводит к перераспределению рекламных доходов и объективно снижает доходность для некоторых категорий авторов».
ИИ убивает работу творцов? По этому поводу ведутся споры. «Для рынка это означает переосмысление ролей: спрос сохраняется на тех, кто умеет воплощать в жизнь оригинальные замыслы и управлять ИИ как инструментом, но снижается на тех, для кого создание контента являлось ремеслом, – говорит Игорь Матвеев. — С правовой точки зрения эти тенденции усложняют оценку принадлежности прав на контент. Особенно в тех случаях, когда создаются сложные объекты, элементы которых генерируются с помощью ИИ, но при этом сохраняется роль творческого вклада».
Впрочем, есть и те, кто видят для представителей творческих индустрий однозначную пользу. Так, в тексте The Economist говорится о слопономике. Журналист настаивает: обилие контента от разных авторов не умаляет, а в каком-то смысле повышает роль каждого из них — ведь чем больше контента, тем меньше влияние крупных лейблов и студий.
Дополнительные проблемы может вызвать использование образов реальных людей для ИИ-генерации. Как поясняет ИИ-аналитик Эдгар Сипки, технически сгенерировать постельную сцену с известным человеком или ролик, в котором он будет находиться внутри горящего автомобиля, проще простого.
Формально это будет нарушением закона, отмечает Ольга Новинская, юрист практики по интеллектуальной собственности и информационным технологиям адвокатского бюро «Качкин и Партнеры». «Изображение гражданина охраняется как нематериальное благо, — говорит она. — Если ролик имеет порочащее или клеветническое содержание, лицо может воспользоваться нормами о защите чести, достоинства и деловой репутации. В этом случае, помимо удаления ролика и компенсации морального вреда, оно может также обязать нарушителя опубликовать опровержение».
Другое дело, удастся ли этого добиться, особенно от иностранной платформы, существующей вне юрисдикции российского законодательства.
Юрий Брисов
Партнер Digital & Analogue Partners:
«Уже начались громкие споры. Warner Bros., Universal и Disney недавно подали коллективный иск к китайской компании MiniMax — ее ИИ-видео использовали изображения Гарри Поттера и других персонажей без лицензий. Это один из первых крупных процессов, где на кону не столько деньги, сколько само определение творчества. Причем истцы заявляют, что MiniMax рекламирует свой ИИ как возможность создавать видео и изображения на основе популярных сюжетов Голливуда. В России похожих исков пока нет, но дискуссия идет. Минцифры уже обсуждает маркировку ИИ-контента и обязанность указывать, что ролик создан машиной. Так что регулирование приближается».
«Это не может происходить вечно»
«Поставить заслон перед слоп-контентом невозможно, — уверен Эдгар Сипки. — Об этом говорит хотя бы то, что платформы обещают помечать такой ИИ-контент, но в реальности не всегда делают это. Если смотреть реальности в глаза, крупным игрокам все равно, какой контент потребляют пользователи, если они его потребляют».
Впрочем, не все согласны с такой оценкой. Так, The Guardian обращает внимание на то, что пользователи все чаще ошибочно помечают как слоп-контент платную рекламу, что может ударить по доходам площадок. Неудивительно поэтому, что YouTube ограничил распределение рекламных доходов среди владельцев каналов с ИИ-контентом.
Пресс-служба VK
В ответе на запрос Собака.ru:
«Мы видим, что пользователи предпочитают видеть оригинальный авторский контент, поэтому к использованию нейросетей важно подходить осознанно, не теряя индивидуальности. Также пользователям важна прозрачность происхождения контента — это конкурентное преимущество, которое помогает авторам поддерживать лояльность аудитории. В социальной сети мы развиваем ИИ в первую очередь как помощника в выборе контента. Алгоритмы учатся определять, какие публикации интересны конкретному человеку, и настраиваются на его паттерны внимания. Наша задача — сделать рекомендации не просто релевантными, а такими, чтобы они «чувствовали» пользователя и вызывали эмоциональный отклик».
«По поводу низкокачественного "мусорного" контента нужно признать, что это своеобразный жанр со своей аудиторией, — полагает Ольга Новинская из адвокатского бюро "Качкин и Партнеры". — Пользователи смотрят такие ролики, потому что им интересно. Но такой контент не заменяет и не может конкурировать с авторским контентом».
Об этом же говорится в тексте The Conversation. Авторы полагают, что по мере того, как традиционные площадки будут заполняться слоп-контентом, пользователи начнут их покидать, выбирая другие сервисы, к примеру те, в которые можно попасть только по приглашению.
Наконец, полагает Михаил Комаров, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, у «слоп-пандемии» может возникнуть еще один естественный ограничитель — цена генерации и хранения бесконечного контента, который зачастую бесплатен для пользователя, но требует больших вычислительных ресурсов.
«Компании, которые владеют серверами, будут ограничивать поток контента, — резюмирует он. — Будет то же самое, как со стремительным ростом фотографии после изобретения доступных фотоаппаратов. Делать снимки можно сколько угодно — только пленку покупайте. Потом изобрели цифровые камеры и на них тоже можно было снимать неограниченное количество снимков, правда нужно покупать место в облачном сервисе. Так будет и здесь, причем быстрее, чем нам сейчас кажется».
