Мир переживает «‎слоп-пандемию»: сгенерированный контент заполняет интернет! Может ли ИИ выдавить людей из сети?

Посты и комментарии в социальных сетях стали «очень похожими на фейки, чего не было еще год или два назад». Иронично, что тревогу по этому поводу публично высказал Сэм Альтман, руководитель OpenAI и один из отцов ChatGPT. В частности, он заявил, что многие люди стали, по его мнению, копировать язык генераций больших языковых моделей. Это, в свою очередь, не идет интернету на пользу.

Влияние ИИ на общение людей в сети сегодня очень активно обсуждается в этой же самой сети. Впрочем, главную угрозу здесь видят не в том, что люди перенимают язык нейросетей. Куда большую обеспокоенность экспертов вызывает так называемый slop-контент (от английского slop — помои). Таким термином обозначают бессмысленные сгенерированные тексты, картинки или видео, которые в последние месяцы наводнили социальные сети.

«Младенцы, запертые в космосе, звезды зомби-футбола и мыльные оперы с кошками — добро пожаловать на YouTube в эпоху ИИ-видео, — пишет британская Guardian. — Фактически каждый десятый из числа самых быстрорастущих каналов в YouTube содержит исключительно контент, сгенерированный искусственным интеллектом».

Еще в 2024 году издание о технологиях The Wired опубликовало результаты исследования, согласно которому до 50% длинных постов в LinkedIn (заблокирована на территории РФ) могут быть сгенерированы при помощи ИИ.