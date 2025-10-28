Кейпы, хобо и скандинавские свитеры: нашли 35 отличных вещей из кашемира

Мир тихороскошного кашемира не так далек от трендов, как кажется: короли quiet luxury итальянцы Loro Piana сочинили пухлый скандинавский кардиган с меховым воротничком (из норки, само собой!), потомственные профи трикотажа Colombo выпустили ультрамодное пончо в не менее модную клетку тартан, а к молодому миланскому бренду Sa Su Phi выстраиваемся в очередь за вязаным макси-кейпом.

Оттеняем тусклое октябрьское небо с помощью дофаминового кашемира: примеряем малиновую мини-юбку Chanel вместе с ультрамариновым свитером Lesyanebo, пронзительно-алые джоггеры Lyna+ миксуем с пастельно-розовым джемпером Level44 и разбавляем монохромный офискор с помощью пушистого кардигана Monncashmere в оливковом оттенке.