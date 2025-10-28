Кейпы, хобо и скандинавские свитеры: нашли 35 отличных вещей из кашемира

Кашемир — фэшн-необходимость во время угрюмого осенне-зимнего сезона. Материал, полученный из пуха кашмирских коз, теплее шерсти в восемь раз, не колется, не вызывает зуда и аллергии. Единственная причина сомнений в покупке — цена. Но вот вам контраргумент: изделия из кашемира пригодятся не только в холода, а круглый год — благодаря уникальной структуре волокон кашемир позволяет коже дышать и идеально подходит для прохладных летних вечеров. А чтобы вещи прослужили вам еще дольше, собрали (в придачу к 35 кашемировым айтемам!) важные рекомендации по уходу.
Мир тихороскошного кашемира не так далек от трендов, как кажется: короли quiet luxury итальянцы Loro Piana сочинили пухлый скандинавский кардиган с меховым воротничком (из норки, само собой!), потомственные профи трикотажа Colombo выпустили ультрамодное пончо в не менее модную клетку тартан, а к молодому миланскому бренду Sa Su Phi выстраиваемся в очередь за вязаным макси-кейпом.
Оттеняем тусклое октябрьское небо с помощью дофаминового кашемира: примеряем малиновую мини-юбку Chanel вместе с ультрамариновым свитером Lesyanebo, пронзительно-алые джоггеры Lyna+ миксуем с пастельно-розовым джемпером Level44 и разбавляем монохромный офискор с помощью пушистого кардигана Monncashmere в оливковом оттенке.
Для après-ski луков сочетаем капор Chanel с объемными пуховиками и ретро-шубами, а кэжуал-пальто украшаем с помощью полосатых инди-слиз-шарфов «Линии» или васильковых варежек Amur by Marushik. Наперекор народной мудрости держим в тепле и ноги, и голову — с первым помогут кашемировые носки Present&Simple, а со вторым — минималистичная шапка Lime.
Чтобы кашемировая инвестиция оказалась долгосрочной, запоминаем главные правила ухода за требовательным, но стоящим того материалом:
- не бойтесь стирать кашемировые изделия в стиральной машинке, но не игнорируйте рекомендации: режим «Шерсть» или «Деликатная стирка», холодная вода (не более 30 градусов»), только жидкие средства или специальные шампуни для кашемира и бережный отжим на не более чем 700 оборотах;
- а вот от сухой чистки стоит отказаться (даже если на этикетке написано обратное): из-за химической обработки нежные кашемировые волокна быстро истончаются;
- сушите вещи из кашемира в разложенном горизонтальном виде (вешалки приведут к их деформации);
- если хотите отутюжить вещь, выберите режим для шерсти с отпариванием;
- не носите кашемировые изделия два (или больше) дня подряд — дайте вещи передохнуть несколько дней и не забывайте стирать после 4-5 выходов;
- при хранении откажитесь от кофров из синтетических материалов в пользу вариантов из хлопка или трикотажа;
- не надевайте кашемировые изделия под верхнюю одежду с грубой подкладкой, иначе вещь быстро покроется катышками;
- но в случае, если катышки все-таки появились, используйте специальную машинку или кашемировый гребень для их удаления.
