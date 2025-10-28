Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кейпы, хобо и скандинавские свитеры: нашли 35 отличных вещей из кашемира

Кашемир — фэшн-необходимость во время угрюмого осенне-зимнего сезона. Материал, полученный из пуха кашмирских коз, теплее шерсти в восемь раз, не колется, не вызывает зуда и аллергии. Единственная причина сомнений в покупке — цена. Но вот вам контраргумент: изделия из кашемира пригодятся не только в холода, а круглый год — благодаря уникальной структуре волокон кашемир позволяет коже дышать и идеально подходит для прохладных летних вечеров. А чтобы вещи прослужили вам еще дольше, собрали (в придачу к 35 кашемировым айтемам!) важные рекомендации по уходу. 

Кардиган Loro Piana, ДЛТ, 2 995 000 руб.

Жакет MVST, ДЛТ, 1 340 000 руб.

Пончо Colombo, ДЛТ, 579 500 руб.

Юбка Chanel, TSUM Collect, 390 000 руб.

Свитер Brunello Cucinelli, ДЛТ, 361 000 руб.

Пальто Prada, TSUM Collect, 323 500 руб.

Кейп Sa Su Phi, ДЛТ, 236 000 руб.

Капор Chanel, TSUM Collect, 184 500 руб.

Джемпер Prada, Oskelly, 160 920 руб.

Пальто Monncashmere, 157 980 руб.

Пальто House of Leo, 130 000 руб.

Мир тихороскошного кашемира не так далек от трендов, как кажется: короли quiet luxury итальянцы Loro Piana сочинили пухлый скандинавский кардиган с меховым воротничком (из норки, само собой!), потомственные профи трикотажа Colombo выпустили ультрамодное пончо в не менее модную клетку тартан, а к молодому миланскому бренду Sa Su Phi выстраиваемся в очередь за вязаным макси-кейпом. 

Оттеняем тусклое октябрьское небо с помощью дофаминового кашемира: примеряем малиновую мини-юбку Chanel вместе с ультрамариновым свитером Lesyanebo, пронзительно-алые джоггеры Lyna+ миксуем с пастельно-розовым джемпером Level44 и разбавляем монохромный офискор с помощью пушистого кардигана Monncashmere в оливковом оттенке. 

Пальто And The Brand, 129 800 руб.

Брюки Lyna+, 97 000 руб.

Сумка The Row, TSUM Collect, 81 900 руб.

Кардиган Lyna+, 65 000 руб.

Шарф Burberry, Oskelly, 57 260 руб.

Свитер Lesyanebo, 54 000 руб.

Платье Pervert, 50 000 руб.

Свитер Level44, 49 900 руб.

Брюки Maison, цена по запросу

Поло FreeAge, 46 900 руб.

Брюки 12Storeez, 39 000 руб.

Для après-ski луков сочетаем капор Chanel с объемными пуховиками и ретро-шубами, а кэжуал-пальто украшаем с помощью полосатых инди-слиз-шарфов «Линии» или васильковых варежек Amur by Marushik. Наперекор народной мудрости держим в тепле и ноги, и голову — с первым помогут кашемировые носки Present&Simple, а со вторым — минималистичная шапка Lime. 

Кардиган Monncashmere, 32 980 руб.

Водолазка-кейп Migle Cashmere, 39 990 руб.

Юбка Amur by Marushik, Subbota, 39 830 руб.

Манишка Migle Cashmere, 35 900 руб.

Джемпер Present&Simple, 29 990 руб.

Топ Khaite, Oskelly, 23 000 руб.

Шарф «Линии», 17 800 руб.

Варежки Amur by Marushik, Subbota, 10 900 руб.

Носки Present&Simple, 9 990 руб.

Шапка Lime, 4 999 руб.

Чтобы кашемировая инвестиция оказалась долгосрочной, запоминаем главные правила ухода за требовательным, но стоящим того материалом: 

  • не бойтесь стирать кашемировые изделия в стиральной машинке, но не игнорируйте рекомендации: режим «Шерсть» или «Деликатная стирка», холодная вода (не более 30 градусов»), только жидкие средства или специальные шампуни для кашемира и бережный отжим на не более чем 700 оборотах; 
  • а вот от сухой чистки стоит отказаться (даже если на этикетке написано обратное): из-за химической обработки нежные кашемировые волокна быстро истончаются;
  • сушите вещи из кашемира в разложенном горизонтальном виде (вешалки приведут к их деформации); 
  • если хотите отутюжить вещь, выберите режим для шерсти с отпариванием; 
  • не носите кашемировые изделия два (или больше) дня подряд — дайте вещи передохнуть несколько дней и не забывайте стирать после 4-5 выходов; 
  • при хранении откажитесь от кофров из синтетических материалов в пользу вариантов из хлопка или трикотажа; 
  • не надевайте кашемировые изделия под верхнюю одежду с грубой подкладкой, иначе вещь быстро покроется катышками; 
  • но в случае, если катышки все-таки появились, используйте специальную машинку или кашемировый гребень для их удаления. 
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

