В пайетках, ромашках и лео-крапинках: выбрали 70 крутых пуховиков

Фэшн-антидот петербургской хтони и хляби — остромодный пуховик: утеплит, зауютит и даже восполнит запас витамина D (если сшит в ярких дофаминовых оттенках!). Собрали лучшие варианты, из которых планируем не вылезать аж до апреля (а то и до мая).
Важнейший подиумный конкурент пушистым меховым пальто — гиперобъемный пуховик, который по новым подиумным правилам можно стилизовать с чем угодно. Ирина Шейк на шоу Dsquared2 выгуливала болотную горпкор-куртку с ушанкой и мермейдкорным платьем-сеткой, в Diesel Гленн Мартенс снабдил моделей в пуховиках солнечнозащитными очками (светит, да не греет!), а в коллекции Chanel осень-зима 2025 Виржини Виар (напоследок!) замиксовала пуховые коконы с мегамодными туфлями-чулками в бантиках.
Это примеркааа! Раздаем дофаминкор в вечносолнечных пуховиках My Arctic Explorer Ксении Чилингаровой и Bitte Ruhe — либо присматриваемся к принтованным цветочным клумбам на куртках-орхидеях Rejo и куртках-лавандах Choux. Анималистичные паттерны (хит с подиума Khaite и Acne Studios) — тоже супер: в лео-варианте Autentiments идем в конькобежную атаку на новоголландском катке, а в тигрином Ola Ola или котокорном Diesel срываемся на внезапное фэшн-сафари по карельским шхерам.
За петербургскую готику (читай: идеальный фэшн-аккомпанемент к «Городу, которого нет» Корнелюка) в ответе мастера макабрических драпировок Otocyon и Unke. Плюс смело косплеим Рика Оуэнса в пуховике-мантии 139dec, а в мегадлинных Ushatava и Yana смело выбираемся на хэллоуинский дарк-бал (или на перформанс «Камень безумия» в Дом Радио 25 октября — по мотивам философского вау-трактата Бенхамина Лабатута!). А еще помним про важность фэшн-деконструкции и присматриваемся к авангардному пуховику Maison Mihara Yasuhiro, который притворяется нормисным жакетом.
Раскрываем субличность Виктории Бони и карабкаемся на фэшн-эверест в образцовых аутдорных пуховиках, наш фаворит — арктическое пальто Red Fox, которое фаундер бренда и лауреат «ТОП50» Влад Мороз снабдил трехслойным пухом, микрофлисовой подкладкой (для тепла!), а также ветрозащитой, влагозащитой и грязезащитой. Горнолыжная пух-альтернатива — зефирный бимбо-анорак Birdy или стеганое комбо от Belle You, в которых готовимся отрабатывать сноубордистские бэкфлипы в северных горах Кукисвумчорра.
Мужские пуховики
Мужской пуховик — это спектр, как бы намекают фэшн-дизайнеры в этом сезоне. На правой стороне ринга — каноничные монохромные варианты House of Leo и Zegna. На левой — цветы Rogov, градиенты Red September, совриск-принты KidSuper и инопланетяне Vetements. Плюс Андрей Артемов в Walk of Shame бросил вызов новогодней елке при помощи ярко-зеленой куртки, а MVST выкрутили на максимум гэнг-вайбы, сшив пуховик из лакированной кожи (что? да!) и норковой подкладки.
