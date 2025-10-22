В пайетках, ромашках и лео-крапинках: выбрали 70 крутых пуховиков

За петербургскую готику (читай: идеальный фэшн-аккомпанемент к «Городу, которого нет» Корнелюка) в ответе мастера макабрических драпировок Otocyon и Unke. Плюс смело косплеим Рика Оуэнса в пуховике-мантии 139dec, а в мегадлинных Ushatava и Yana смело выбираемся на хэллоуинский дарк-бал (или на перформанс «Камень безумия» в Дом Радио 25 октября — по мотивам философского вау-трактата Бенхамина Лабатута!). А еще помним про важность фэшн-деконструкции и присматриваемся к авангардному пуховику Maison Mihara Yasuhiro, который притворяется нормисным жакетом.