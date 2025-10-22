Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

В пайетках, ромашках и лео-крапинках: выбрали 70 крутых пуховиков

Фэшн-антидот петербургской хтони и хляби — остромодный пуховик: утеплит, зауютит и даже восполнит запас витамина D (если сшит в ярких дофаминовых оттенках!). Собрали лучшие варианты, из которых планируем не вылезать аж до апреля (а то и до мая). 

Prada, ДЛТ, 650 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 650 000 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 483 000 руб.
Архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, 483 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 400 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 400 000 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 398 000 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 398 000 руб.

Ruban, 299 250 руб.
Архивы пресс-служб

Ruban, 299 250 руб.

J.Kim, 216 000 руб.
Архивы пресс-служб

J.Kim, 216 000 руб.

Daniil Antsiferov, 215 000 руб.
Архивы пресс-служб

Daniil Antsiferov, 215 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 165 500 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, TSUM Collect, 165 500 руб.

Ottolinger, KM20, 164 600 руб.
Архивы пресс-служб

Ottolinger, KM20, 164 600 руб.

Yves Salomon, Кенгуру, 146 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yves Salomon, Кенгуру, 146 000 руб.

Maison Mihara Yasuhiro, Ultima Яндекс Маркет, 133 548 руб.
Архивы пресс-служб

Maison Mihara Yasuhiro, Ultima Яндекс Маркет, 133 548 руб.

Herno, Кашемир и Шелк, 131 973 руб.
Архивы пресс-служб

Herno, Кашемир и Шелк, 131 973 руб.

Martine Rose, Ultima Яндекс Маркет, 115 531 руб.
Архивы пресс-служб

Martine Rose, Ultima Яндекс Маркет, 115 531 руб.

Важнейший подиумный конкурент пушистым меховым пальто — гиперобъемный пуховик, который по новым подиумным правилам можно стилизовать с чем угодно. Ирина Шейк на шоу Dsquared2 выгуливала болотную горпкор-куртку с ушанкой и мермейдкорным платьем-сеткой, в Diesel Гленн Мартенс снабдил моделей в пуховиках солнечнозащитными очками (светит, да не греет!), а в коллекции Chanel осень-зима 2025 Виржини Виар (напоследок!) замиксовала пуховые коконы с мегамодными туфлями-чулками в бантиках.

Blumarine, Golden Line, 103 500 руб.
Архивы пресс-служб

Blumarine, Golden Line, 103 500 руб.

My Arctic Explorer, 100 000 руб.
Архивы пресс-служб

My Arctic Explorer, 100 000 руб.

Yana, 98 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yana, 98 000 руб.

Parajumpers, NO ONE, 95 990 руб.
Архивы пресс-служб

Parajumpers, NO ONE, 95 990 руб.

Autentiments, 90 000 руб.
Архивы пресс-служб

Autentiments, 90 000 руб.

Red Fox, 79 500 руб.
Архивы пресс-служб

Red Fox, 79 500 руб.

Gapanovich, 75 150 руб.
Архивы пресс-служб

Gapanovich, 75 150 руб.

404 NOT FOUND, 63 000 руб.
Архивы пресс-служб

404 NOT FOUND, 63 000 руб.

Ushatava, 62 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 62 900 руб.

ZNWR, 59 600 руб.
Архивы пресс-служб

ZNWR, 59 600 руб.

139dec, 59 700 руб.
Архивы пресс-служб

139dec, 59 700 руб.

Sorelle, 57 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sorelle, 57 000 руб.

Monochrome, 55 500 руб.
Архивы пресс-служб

Monochrome, 55 500 руб.

Alexander Bogdanov, 52 980 руб.
Архивы пресс-служб

Alexander Bogdanov, 52 980 руб.

Choux, 52 980 руб.
Архивы пресс-служб

Choux, 52 980 руб.

Это примеркааа! Раздаем дофаминкор в вечносолнечных пуховиках My Arctic Explorer Ксении Чилингаровой и Bitte Ruhe — либо присматриваемся к принтованным цветочным клумбам на куртках-орхидеях Rejo и куртках-лавандах Choux. Анималистичные паттерны (хит с подиума Khaite и Acne Studios) — тоже супер: в лео-варианте Autentiments идем в конькобежную атаку на новоголландском катке, а в тигрином Ola Ola или котокорном Diesel срываемся на внезапное фэшн-сафари по карельским шхерам. 

Diesel, У красного моста, 52 900 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, У красного моста, 52 900 руб.

Otocyon, 50 000 руб.
Архивы пресс-служб

Otocyon, 50 000 руб.

Kakvata, 49 990 руб.
Архивы пресс-служб

Kakvata, 49 990 руб.

Ola Ola, 49 955 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 49 955 руб.

Unke, 49 300 руб.
Архивы пресс-служб

Unke, 49 300 руб.

Flug, 42 990 руб.
Архивы пресс-служб

Flug, 42 990 руб.

1811, 42 990 руб.
Архивы пресс-служб

1811, 42 990 руб.

Capparel 22 Est, 41 900 руб.
Архивы пресс-служб

Capparel 22 Est, 41 900 руб.

2mood, 39 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 39 980 руб.

Rejo, 39 900 руб.
Архивы пресс-служб

Rejo, 39 900 руб.

12 Storeez, 39 000 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 39 000 руб.

F | ABLE, 34 900 руб.
Архивы пресс-служб

F | ABLE, 34 900 руб.

Pompa, 47 900 руб.
Архивы пресс-служб

Pompa, 47 900 руб.

За петербургскую готику (читай: идеальный фэшн-аккомпанемент к «Городу, которого нет» Корнелюка) в ответе мастера макабрических драпировок Otocyon и Unke. Плюс смело косплеим Рика Оуэнса в пуховике-мантии 139dec, а в мегадлинных Ushatava и Yana смело выбираемся на хэллоуинский дарк-бал (или на перформанс «Камень безумия» в Дом Радио 25 октября — по мотивам философского вау-трактата Бенхамина Лабатута!). А еще помним про важность фэшн-деконструкции и присматриваемся к авангардному пуховику Maison Mihara Yasuhiro, который притворяется нормисным жакетом.

Bitte Ruhe, 34 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe, 34 000 руб.

Belle You, 29 999 руб.
Архивы пресс-служб

Belle You, 29 999 руб.

GATE31, 29 990 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 29 990 руб.

Novaya, 29 800 руб.
Архивы пресс-служб

Novaya, 29 800 руб.

Lime, 25 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 25 999 руб.

Lichi, 24 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lichi, 24 999 руб.

IRNBY, 24 990 руб.
Архивы пресс-служб

IRNBY, 24 990 руб.

Urbantiger, 24 800 руб.
Архивы пресс-служб

Urbantiger, 24 800 руб.

Birdy, 22 900 руб.
Архивы пресс-служб

Birdy, 22 900 руб.

Shu, 20 990 руб.
Архивы пресс-служб

Shu, 20 990 руб.

Maison David, Rendez-Vous, 19 280 руб.
Архивы пресс-служб

Maison David, Rendez-Vous, 19 280 руб.

Studio 29, 14 000 руб.
Архивы пресс-служб

Studio 29, 14 000 руб.

Раскрываем субличность Виктории Бони и карабкаемся на фэшн-эверест в образцовых аутдорных пуховиках, наш фаворит — арктическое пальто Red Fox, которое фаундер бренда и лауреат «ТОП50» Влад Мороз снабдил трехслойным пухом, микрофлисовой подкладкой (для тепла!), а также ветрозащитой, влагозащитой и грязезащитой. Горнолыжная пух-альтернатива — зефирный бимбо-анорак Birdy или стеганое комбо от Belle You, в которых готовимся отрабатывать сноубордистские бэкфлипы в северных горах Кукисвумчорра. 

Мужские пуховики

MVST, ДЛТ, 885 000 руб.
Архивы пресс-служб

 MVST, ДЛТ, 885 000 руб.

Zegna, Bronka Fashion, 636 480 руб.
Архивы пресс-служб

Zegna, Bronka Fashion, 636 480 руб.

Maison Mihara Yasuhiro, День и Ночь, 151 140 руб.
Архивы пресс-служб

Maison Mihara Yasuhiro, День и Ночь, 151 140 руб.

Vetements, Ultima Яндекс Маркет, 135 304 руб.
Архивы пресс-служб

Vetements, Ultima Яндекс Маркет, 135 304 руб.

KidSuper, Ultima Яндекс Маркет, 95 570 руб.
Архивы пресс-служб

KidSuper, Ultima Яндекс Маркет, 95 570 руб.

Boggi Milano, 80 400 руб.
Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 80 400 руб.

House of Leo, 79 000 руб.
Архивы пресс-служб

House of Leo, 79 000 руб.

ROGOV, 67 000 руб.
Архивы пресс-служб

ROGOV, 67 000 руб.

Red September, 63 000 руб.
Архивы пресс-служб

Red September, 63 000 руб.

Timberland, Bootwood, 56 991 руб.
Архивы пресс-служб

Timberland, Bootwood, 56 991 руб.

Walk of Shame, 49 590 руб.
Архивы пресс-служб

Walk of Shame, 49 590 руб.

Heresy, Studio Slow, 45 990 руб.
Архивы пресс-служб

Heresy, Studio Slow, 45 990 руб.

Chernim Cherno, 42 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chernim Cherno, 42 000 руб.

Питерский щит, 26 600 руб.
Архивы пресс-служб

Питерский щит, 26 600 руб.

Меч, 14 990 руб.
Архивы пресс-служб

Меч, 14 990 руб.

.solutions, 13 760 руб.
Архивы пресс-служб

.solutions, 13 760 руб.

Anteater, 9 499 руб.
Архивы пресс-служб

Anteater, 9 499 руб.

Мужской пуховик — это спектр, как бы намекают фэшн-дизайнеры в этом сезоне. На правой стороне ринга — каноничные монохромные варианты House of Leo и Zegna. На левой — цветы Rogov, градиенты Red September, совриск-принты KidSuper и инопланетяне Vetements. Плюс Андрей Артемов в Walk of Shame бросил вызов новогодней елке при помощи ярко-зеленой куртки, а MVST выкрутили на максимум гэнг-вайбы, сшив пуховик из лакированной кожи (что? да!) и норковой подкладки. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: