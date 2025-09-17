С бантами, ремнями и плиссировкой: выбрали 40 лучших кожанок сезона

Ловим leather-момент перед сезоном шерстяных пальто и дутых пуховиков: пополняем коллекцию кожанок отборными айтемами. Собрали 40 самых модных — от ретро-парок до кантри-бомберов и мото-курток.
Главная кожанка сезона — парка с поясом или кулисками на талии. Модель Эльза Хоск миксует вариант из шоколадной кожи с гибридами ботфортов и рыбацких сапог Alaia, а фэшн-инфлюенсер Мария Червоткина выгуливает по парижскому саду Тюильри куртку Karpov Studio в оттенке хаки. Айтемы не хуже отшили локалы Rockabi и Lesyanebo (в глянцевой коже винного цвета!).
Их главный конкурент — бомбер с винтажным эффектом. С одобрения тихороскошной дивы Оксаны Рим и креативного директора нашего сердца Санана Гасанова (а еще — худрука Saint Laurent Энтони Ваккарелло!) примеряем кроп-кожанку Izeta, модель из потертой кожи Yuliawave и вишневый ретро-бомбер 12Storeez.
По мотивам показа-хайлайта лондонской Недели моды Dilara Findikoglu говорим «да» приталенным бдсм-кожанкам со шнуровкой Blumarine — сочетаем с трендовой юбкой по колено. Для алого тотал-лука в духе Jil Sander надеваем красную куртку в стиле 80-х Level44 в тандеме с рубашкой, галстуком и миди-юбкой в тон (а заодно приручаем акцентный клатч со змеиными принтом!). Отрабатываем тренд на плиссировку с помощью ladylike-кожанки Fendi, а ультрамодный ворот-стойка был замечен в коллекциях Ushatava (плечистый укороченный тренч), Bandito (зернистая ретро-парка) и Namelazz (Тринити-куртка в стиле нулевых).
