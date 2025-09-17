Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

С бантами, ремнями и плиссировкой: выбрали 40 лучших кожанок сезона

Ловим leather-момент перед сезоном шерстяных пальто и дутых пуховиков: пополняем коллекцию кожанок отборными айтемами. Собрали 40 самых модных — от ретро-парок до кантри-бомберов и мото-курток. 

Fendi, Oskelly, 936 889 руб.

Chloe, ДЛТ, 873 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 750 000 руб.

Saint Laurent, Bronka Fashion, 731 040 руб.

Loewe, Oskelly, 600 889 руб.

Magda Butrym, ДЛТ, 418 000 руб.

 

The Attico, ДЛТ, 410 000 руб.

Darkpark, Golden Line, 358 800 руб.

Blumarine, ДЛТ, 299 500 руб.

Izeta, 257 000 руб.

Walk of Shame, 245 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 209 500 руб.

Главная кожанка сезона — парка с поясом или кулисками на талии. Модель Эльза Хоск миксует вариант из шоколадной кожи с гибридами ботфортов и рыбацких сапог Alaia, а фэшн-инфлюенсер Мария Червоткина выгуливает по парижскому саду Тюильри куртку Karpov Studio в оттенке хаки. Айтемы не хуже отшили локалы Rockabi и Lesyanebo (в глянцевой коже винного цвета!). 

Их главный конкурент — бомбер с винтажным эффектом. С одобрения тихороскошной дивы Оксаны Рим и креативного директора нашего сердца Санана Гасанова (а еще — худрука Saint Laurent Энтони Ваккарелло!) примеряем кроп-кожанку Izeta, модель из потертой кожи Yuliawave и вишневый ретро-бомбер 12Storeez. 

Meowshka, 197 000 руб.

Giorgio Brato, No One, 189 990 руб.

Ushatava, 179 900 руб.

Lesyanebo, 176 000 руб.

Tom Ford, TSUM Collect, 175 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 172 000 руб.

Yuliawave, 167 000 руб.

Karpov Studio, 157 000 руб.

Bats, 150 000 руб.

Rockabi, 148 000 руб.

Rockabi, 139 000 руб.

Level44, 137 900 руб.

По мотивам показа-хайлайта лондонской Недели моды Dilara Findikoglu говорим «да» приталенным бдсм-кожанкам со шнуровкой Blumarine — сочетаем с трендовой юбкой по колено. Для алого тотал-лука в духе Jil Sander надеваем красную куртку в стиле 80-х Level44 в тандеме с рубашкой, галстуком и миди-юбкой в тон (а заодно приручаем акцентный клатч со змеиными принтом!). Отрабатываем тренд на плиссировку с помощью ladylike-кожанки Fendi, а ультрамодный ворот-стойка был замечен в коллекциях Ushatava (плечистый укороченный тренч), Bandito (зернистая ретро-парка) и Namelazz (Тринити-куртка в стиле нулевых). 

Mainless, 126 000 руб.

12Storeez, 120 000 руб.

Bandito, Subbota, 119 000 руб.

404 Not Found, 115 000 руб.

Arligent, 89 990 руб.

Namelazz, 89 000 руб.

Idol, 69 990 руб.

Choux, 65 980 руб.

Diesel, KM20, 52 600 руб.

Red September, 42 000 руб.

Lime, 39 999 руб.

Strogo Vintage, 26 500 руб.

