С бантами, ремнями и плиссировкой: выбрали 40 лучших кожанок сезона

Главная кожанка сезона — парка с поясом или кулисками на талии. Модель Эльза Хоск миксует вариант из шоколадной кожи с гибридами ботфортов и рыбацких сапог Alaia, а фэшн-инфлюенсер Мария Червоткина выгуливает по парижскому саду Тюильри куртку Karpov Studio в оттенке хаки. Айтемы не хуже отшили локалы Rockabi и Lesyanebo (в глянцевой коже винного цвета!).

Их главный конкурент — бомбер с винтажным эффектом. С одобрения тихороскошной дивы Оксаны Рим и креативного директора нашего сердца Санана Гасанова (а еще — худрука Saint Laurent Энтони Ваккарелло!) примеряем кроп-кожанку Izeta, модель из потертой кожи Yuliawave и вишневый ретро-бомбер 12Storeez.