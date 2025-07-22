Всё складывается! Почему без драпировок не обошелся ни один показ года?

Первая волна драпировок накрыла Париж одновременно с Олимпоманией — накануне летних игр 2024 года и в самый разгар Недели высокой моды — отсюда всевозможные сборки и складки с отсылками к античным статуям на кутюрных показах Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Ashi Studio и Schiaparelli. Дальше — больше: превзойдя статус ситуативного микротренда, драпировки стали главным стейтмент-приемом на показах Alaia, Dries Van Noten и Chloe. Раскладываем тренд по полочкам — от хитонов Артемиды до фэшн-скульптур мадам Гре и сюрреалистичных платьев-шарфов Acne Studios.
Фиксируем еще одну фэшн-закономерность: пока все в том же Париже шла выставка «Алайя/Гре. Вне моды», отражающая параллели между творчеством главной профи по складкам мадам Гре (в 1930-х создавала платья исключительно методом наколки, подражая струящимся древнегреческим хитонам) и самого большого ее поклонника и коллекционера Аззедина Алайа, на Неделях моды сезона SS'25 тренд на сложносочиненные драпировки становился все заметнее. Так, из отдельных декоративных элементов складки на ткани превратились в самостоятельный способ моделирования и создания одежды — такой, каким пользовалась когда-то мадам Гре. На шоу Chloe за счет драпировок Чемене Камали удалось достичь объема и воздушности, в коллекции Khaite Кэтрин Гольштейн использовала складки для создания массивного, но не грубого ворота и общей асимметрии, а Джонатан Андерсон в Loewe с помощью них собрал полипринтованный шифон в юбку, создавая эффект многослойности.
В сезоне FW'25-26 с приемом продолжил экспериментировать Питер Мюлье (как завещал отец-основатель Alaia!), сочиняя из ткани и каркасных стержнях настоящие фэшн-скульптуры. К нему присоединились Жак Вей (в бренде имени себя показал драпированную миди-юбку в тандеме с зебровым поясом-кушаком), Джонни Йоханссон (для Acne Studios сложил мини-платье из тонкого трикотажного шарфа с кисточками) и Джозеф Альтузарра (на подиуме Altuzarra поженил витиевато сложенный топ-платье с меховыми ботфортами и макси-пальто).
По части белоснежных античных драпировок от мировых фэшн-трендсеттеров не отстают премиум-локалы Agreeg (встретились как-то Артемида и офискор!) и Annuko (если устали от мейнстримных шароваров, примерьте древнегреческие!).
Драпировки — отличный способ визуально смоделировать фигуру (без регистраций, смс и Skims!). Как ни парадоксально, но даже максимально приталенные платья Bottega Veneta, Jacquemus или Kalmanovich сядут как надо за счет складок на ткани, которые визуально меняют пропорции тела, создавая правильный дополнительный объем там, где он нужен.
Спасаемся от петербургской жары только под кондиционером и слоями драпированного шифона Chloe (новое «платье Золушки» на замену тому самому из SAMB!). Не изменяем трикотажу даже в +30 за счет сета Level44 и топа на завязках Lyna+ (терморегуляция достигается благодаря шелку в составе!).
Рекордное количество драпировок зафиксировали в коллекции TheRozie: Расида Лакоба приготовила сеты из всевозможных топов (вам с воротом-халтер, асимметричный или в виде кардигана?) и юбок (от мини до миди) со сборками. А пионерами и главными предсказателями тренда оказались Say No More (делали культовые платья с буфами и интеллектуальные юбки с драпировками до того, как это стало мейнстримом!).
Отрабатываем тренд в аксессуарном поле: примеряем бестселлер-чалму Parvert (по примеру фаундера Насти Ножиной миксуем с лаконичным платьем-лонгсливом и красными остроносыми туфлями) и пояс-корсет Daniil Antsiferov (главный айтем на кутюрной Неделе моды!).
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