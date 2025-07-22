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Всё складывается! Почему без драпировок не обошелся ни один показ года?

Первая волна драпировок накрыла Париж одновременно с Олимпоманией — накануне летних игр 2024 года и в самый разгар Недели высокой моды — отсюда всевозможные сборки и складки с отсылками к античным статуям на кутюрных показах Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Ashi Studio и Schiaparelli. Дальше — больше: превзойдя статус ситуативного микротренда, драпировки стали главным стейтмент-приемом на показах Alaia, Dries Van Noten и Chloe. Раскладываем тренд по полочкам — от хитонов Артемиды до фэшн-скульптур мадам Гре и сюрреалистичных платьев-шарфов Acne Studios.

Alaia FW'25

Alaia FW'25

Jacquemus SS'26

Jacquemus SS'26

Chloe SS'25

Chloe SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Loewe SS'25

Loewe SS'25

Rokh FW'25

Rokh FW'25

Dries Van Noten FW'25

Dries Van Noten FW'25

Jacques Wei FW'25

Jacques Wei FW'25

Acne Studios FW'25

Acne Studios FW'25

Altuzarra FW'25

Altuzarra FW'25

Фиксируем еще одну фэшн-закономерность: пока все в том же Париже шла выставка «Алайя/Гре. Вне моды», отражающая параллели между творчеством главной профи по складкам мадам Гре (в 1930-х создавала платья исключительно методом наколки, подражая струящимся древнегреческим хитонам) и самого большого ее поклонника и коллекционера Аззедина Алайа, на Неделях моды сезона SS'25 тренд на сложносочиненные драпировки становился все заметнее. Так, из отдельных декоративных элементов складки на ткани превратились в самостоятельный способ моделирования и создания одежды — такой, каким пользовалась когда-то мадам Гре. На шоу Chloe за счет драпировок Чемене Камали удалось достичь объема и воздушности, в коллекции Khaite Кэтрин Гольштейн использовала складки для создания массивного, но не грубого ворота и общей асимметрии, а Джонатан Андерсон в Loewe с помощью них собрал полипринтованный шифон в юбку, создавая эффект многослойности. 

В сезоне FW'25-26 с приемом продолжил экспериментировать Питер Мюлье (как завещал отец-основатель Alaia!), сочиняя из ткани и каркасных стержнях настоящие фэшн-скульптуры. К нему присоединились Жак Вей (в бренде имени себя показал драпированную миди-юбку в тандеме с зебровым поясом-кушаком), Джонни Йоханссон (для Acne Studios сложил мини-платье из тонкого трикотажного шарфа с кисточками) и Джозеф Альтузарра (на подиуме Altuzarra поженил витиевато сложенный топ-платье с меховыми ботфортами и макси-пальто). 

Платье Ulyana Sergeenko Atelier, 710 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko Atelier, 710 000 руб.

Платье Khaite, ДЛТ, 576 500 руб.

Платье Khaite, ДЛТ, 576 500 руб.

Платье Bottega Veneta, ДЛТ, 399 500 руб.

Платье Bottega Veneta, ДЛТ, 399 500 руб.

Платье Chloe, ДЛТ, 368 000 руб.

Платье Chloe, ДЛТ, 368 000 руб.

Платье Walk of Shame, 220 000 руб.

Платье Walk of Shame, 220 000 руб.

Джемпер The Row, TSUM Collect, 170 500 руб.

Джемпер The Row, TSUM Collect, 170 500 руб.

Платье Agreeg, 150 000 руб.

Платье Agreeg, 150 000 руб.

Платье Jacquemus, ДТЛ, 96 350 руб.

Платье Jacquemus, ДТЛ, 96 350 руб.

Жакет Meowshka, цена по запросу

Жакет Meowshka, цена по запросу

Брюки Ranevsky, 77 000 руб.

Брюки Ranevsky, 77 000 руб.

Платье-топ Jean Paul Gaultier, KM20, 72 600 руб.

Платье-топ Jean Paul Gaultier, KM20, 72 600 руб.

Платье Kalmanovich, 69 685 руб.

Платье Kalmanovich, 69 685 руб.

Платье Paloma Wool, KM20, 54 600 руб.

Платье Paloma Wool, KM20, 54 600 руб.

По части белоснежных античных драпировок от мировых фэшн-трендсеттеров не отстают премиум-локалы Agreeg (встретились как-то Артемида и офискор!) и Annuko (если устали от мейнстримных шароваров, примерьте древнегреческие!). 

Драпировки — отличный способ визуально смоделировать фигуру (без регистраций, смс и Skims!). Как ни парадоксально, но даже максимально приталенные платья Bottega Veneta, Jacquemus или Kalmanovich сядут как надо за счет складок на ткани, которые визуально меняют пропорции тела, создавая правильный дополнительный объем там, где он нужен. 

Бомбер Otocyon, 43 200 руб.

Бомбер Otocyon, 43 200 руб.

Чалма Parvert, 40 000 руб.

Чалма Parvert, 40 000 руб.

Платье Say No More, 39 900 руб.

Платье Say No More, 39 900 руб.

Топ TheRozie, 25 000 руб.

Топ TheRozie, 25 000 руб.

Брюки Annuko, 18 900 руб.

Брюки Annuko, 18 900 руб.

Платье-топ Level44, 17 400 руб.

Платье-топ Level44, 17 400 руб.

Топ Lesyanebo, 17 000 руб.

Топ Lesyanebo, 17 000 руб.

Платье Present & Simple, 16 990 руб.

Платье Present & Simple, 16 990 руб.

Топ Lyna+, 16 000 руб.

Топ Lyna+, 16 000 руб.

Брюки Your Antihero, 12 720 руб.

Брюки Your Antihero, 12 720 руб.

Пояс-корсет Daniil Antsiferov, 8 000 руб.

Пояс-корсет Daniil Antsiferov, 8 000 руб.

Топ Asya Semyonova, 4 590 руб.

Топ Asya Semyonova, 4 590 руб.

Спасаемся от петербургской жары только под кондиционером и слоями драпированного шифона Chloe (новое «платье Золушки» на замену тому самому из SAMB!). Не изменяем трикотажу даже в +30 за счет сета Level44 и топа на завязках Lyna+ (терморегуляция достигается благодаря шелку в составе!).

Рекордное количество драпировок зафиксировали в коллекции TheRozie: Расида Лакоба приготовила сеты из всевозможных топов (вам с воротом-халтер, асимметричный или в виде кардигана?) и юбок (от мини до миди) со сборками. А пионерами и главными предсказателями тренда оказались Say No More (делали культовые платья с буфами и интеллектуальные юбки с драпировками до того, как это стало мейнстримом!).

Отрабатываем тренд в аксессуарном поле: примеряем бестселлер-чалму Parvert (по примеру фаундера Насти Ножиной миксуем с лаконичным платьем-лонгсливом и красными остроносыми туфлями) и пояс-корсет Daniil Antsiferov (главный айтем на кутюрной Неделе моды!). 

Джен Себаллос

Джен Себаллос

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Джильда Амбросио

Джильда Амбросио

Мари Гагеш

Мари Гагеш

Леандра Медин

Леандра Медин

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