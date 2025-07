Всё складывается! Почему без драпировок не обошелся ни один показ года?

Спасаемся от петербургской жары только под кондиционером и слоями драпированного шифона Chloe (новое «платье Золушки» на замену тому самому из SAMB!). Не изменяем трикотажу даже в +30 за счет сета Level44 и топа на завязках Lyna+ (терморегуляция достигается благодаря шелку в составе!).

Рекордное количество драпировок зафиксировали в коллекции TheRozie: Расида Лакоба приготовила сеты из всевозможных топов (вам с воротом-халтер, асимметричный или в виде кардигана?) и юбок (от мини до миди) со сборками. А пионерами и главными предсказателями тренда оказались Say No More (делали культовые платья с буфами и интеллектуальные юбки с драпировками до того, как это стало мейнстримом!).

Отрабатываем тренд в аксессуарном поле: примеряем бестселлер-чалму Parvert (по примеру фаундера Насти Ножиной миксуем с лаконичным платьем-лонгсливом и красными остроносыми туфлями) и пояс-корсет Daniil Antsiferov (главный айтем на кутюрной Неделе моды!).