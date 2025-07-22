Всё складывается! Почему без драпировок не обошелся ни один показ года?

Фиксируем еще одну фэшн-закономерность: пока все в том же Париже шла выставка «Алайя/Гре. Вне моды», отражающая параллели между творчеством главной профи по складкам мадам Гре (в 1930-х создавала платья исключительно методом наколки, подражая струящимся древнегреческим хитонам) и самого большого ее поклонника и коллекционера Аззедина Алайа, на Неделях моды сезона SS'25 тренд на сложносочиненные драпировки становился все заметнее. Так, из отдельных декоративных элементов складки на ткани превратились в самостоятельный способ моделирования и создания одежды — такой, каким пользовалась когда-то мадам Гре. На шоу Chloe за счет драпировок Чемене Камали удалось достичь объема и воздушности, в коллекции Khaite Кэтрин Гольштейн использовала складки для создания массивного, но не грубого ворота и общей асимметрии, а Джонатан Андерсон в Loewe с помощью них собрал полипринтованный шифон в юбку, создавая эффект многослойности.

В сезоне FW'25-26 с приемом продолжил экспериментировать Питер Мюлье (как завещал отец-основатель Alaia!), сочиняя из ткани и каркасных стержнях настоящие фэшн-скульптуры. К нему присоединились Жак Вей (в бренде имени себя показал драпированную миди-юбку в тандеме с зебровым поясом-кушаком), Джонни Йоханссон (для Acne Studios сложил мини-платье из тонкого трикотажного шарфа с кисточками) и Джозеф Альтузарра (на подиуме Altuzarra поженил витиевато сложенный топ-платье с меховыми ботфортами и макси-пальто).