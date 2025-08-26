Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вещи

Главная юбка осени — по колено! Доказано Prada, Saint Laurent и Balenciaga

На стороне тренда не только дизайнеры — от Миуччи Прада до Энтони Ваккарелло и Дилары Финдикоглу, но и погодные реалии. Ищем золотую середину между мини (чреваты простудой) и макси (подолы в опасности из-за неизбежной осенней слякоти) и находим в коллекциях главных звезд локального фэшна. 

Saint Laurent FW'25

Saint Laurent FW'25

Miu Miu FW'25

Miu Miu FW'25

Acne Studios FW'25

Acne Studios FW'25

Prada FW'25

Prada FW'25

Jacques Wei FW'25

Jacques Wei FW'25

Balenciaga Haute Couture FW'25

Balenciaga Haute Couture FW'25

Dilara Findikoglu FW'25

Dilara Findikoglu FW'25

Ferragamo FW'25

Ferragamo FW'25

Gucci FW'25

Gucci FW'25

Стиль ladylike оказался одним из самых стойких фэшн-трендов (больше 1200 тегов на Tagwalk в сезоне FW'25!), пережив прочие коры — от барбикора и коттедж-кора до slavic bimbo и mob wife. Нарочито феминный ретро-стиль — логичное последствие усталости от гендерфлюдной моды (вспоминаем бесформенный оверсайз и громоздкие кроссовки Демны, маскулинный офискор Saint Laurent и ворквирные комбинезоны и куртки в коллекциях Louis Vuitton и Undercover) и пресыщение кидкор-эстетикой — от завирусившегося в тиктоке dollcore до заигрывания с образом девочки-подростка на шоу Miu Miu (спойлер: даже Miu Miu girl пришлось повзрослеть!).

Одно из доказательств живучести ladylike — благовоспитанные юбки длиной до колена, сдвинувшие с фэшн-пьедестала мини (на том же Tagwalk 1113 тегов против 440!). Энтони Ваккарелло в Saint Laurent cделал ставку на 1980-е, замиксовав горчичную миди с лео-блузой с акцентными плечами, а Миучча Прада с Рафом Симонсом единодушно поженили потрепанную юбку из кожи со спортшик-топом и олимпийкой. На стороне громкороскошного boom boom выступает Жак Вей в бренде имени себя — предлагает надеть юбку из прозрачного кружева в тандеме с ажурным боди, капроновыми колготками и пальто-жакетом с добротным меховым воротником. Дизайн-команда Gucci стилизует шерстяную миди по офискор-канону — с приталенным жакетом в тон, а хайлайт лондонской Недели моды Дилара Финдикоглу снабжает ее фирменной бдсм-шнуровкой и дополняет трендовыми прозрачными босоножками. 

Dilara Findikoglu, KM20, 155 100 руб.

Rokh, ДЛТ, 116 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.

Marni, ДЛТ, 99 500 руб.

Dries Van Noten, ДТЛ, 97 250 руб.

Prada, ДЛТ, 81 000 руб.

Level44, 59 900 руб.

12Storeez, 25 000 руб.

Rockabi, 19 900 руб.

Novembre, 16 200 руб.

Sanchy, 16 100 руб.

Сбиваем лишнюю спесь с порядочных миди-юбок с помощью диких анималистичных принтов — примеряем редкую Dries Van Noten с лео-драпировками, аллигаторскую Kolesman или айтем-бестселлер Novembre из псевдопитоновой кожи. Готовимся к офискор-сезону и запасаемся однотонными костюмными юбками Namelazz (в паре с оверсайз-жакетом в стиле 80-х!) и Rockabi. А последние теплые дни проводим при поддержке одного из главных хитов лета — атласных миди с кружевом Lime (тренд заверен минимал-дивой Оксаной Рим, модным консультантом Яной Короед и фэшн-журналистом Анастасией Полетаевой!). 

Namelazz, 15 900 руб.

May of May, 15 760 руб.

Kolesman, 14 500 руб.

Rockabi, 13 250 руб.

Sanchy, 12 000 руб.

Studio29, 8 900 руб.

Love Republic, 6 999 руб.

1811, 6 990 руб.

Lime, 4 599 руб.

Studio29, 3 990 руб.

Гранжевые плиссировки Rokh завезли в ДЛТ — носим с деконструктивистскими плащами и лакированными ботфортами. Старинную диванную обивку (важный тренд с показов Dries Van Noten и Valentino!) команда 12Storeez воскресила в виде строгого юбочного костюма, а дизайнерам Sanchy больше по душе индустриальные пейзажи (и клиентам тоже — юбка мгновенно улетела в список бестселлеров!). Flowers for fall: продолжаем носить цветочные принты даже тогда, когда за окном всё завяло. За графичными отпечатками клематиса выстраиваемся в очередь к Prada, а за очаровательными микро-букетиками с незабудками — к Love Republic. 

Эльза Хоск примерила миди-юбку из полупрозрачного лилового трикотажа с топом-халтером в тон

Учимся lazy-шику у Марты Сиган: надеваем бельевую юбку с кружевом в тандеме с домашней футболкой (I woke up like this!) и остроносыми стейтмент

Фэшн-инфлюенсер Фанни Экстранд успокаивает миди из псевдокрокодиловой кожи с помощью офискорной белой рубашки и резиновых вьетнамок

Жанна Дамас сочетает юбку в оттенке пыльной розы с трикотажным топом с ретро-принтом и акцентными красными босоножками

