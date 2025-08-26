Главная юбка осени — по колено! Доказано Prada, Saint Laurent и Balenciaga

Стиль ladylike оказался одним из самых стойких фэшн-трендов (больше 1200 тегов на Tagwalk в сезоне FW'25!), пережив прочие коры — от барбикора и коттедж-кора до slavic bimbo и mob wife. Нарочито феминный ретро-стиль — логичное последствие усталости от гендерфлюдной моды (вспоминаем бесформенный оверсайз и громоздкие кроссовки Демны, маскулинный офискор Saint Laurent и ворквирные комбинезоны и куртки в коллекциях Louis Vuitton и Undercover) и пресыщение кидкор-эстетикой — от завирусившегося в тиктоке dollcore до заигрывания с образом девочки-подростка на шоу Miu Miu (спойлер: даже Miu Miu girl пришлось повзрослеть!).

Одно из доказательств живучести ladylike — благовоспитанные юбки длиной до колена, сдвинувшие с фэшн-пьедестала мини (на том же Tagwalk 1113 тегов против 440!). Энтони Ваккарелло в Saint Laurent cделал ставку на 1980-е, замиксовав горчичную миди с лео-блузой с акцентными плечами, а Миучча Прада с Рафом Симонсом единодушно поженили потрепанную юбку из кожи со спортшик-топом и олимпийкой. На стороне громкороскошного boom boom выступает Жак Вей в бренде имени себя — предлагает надеть юбку из прозрачного кружева в тандеме с ажурным боди, капроновыми колготками и пальто-жакетом с добротным меховым воротником. Дизайн-команда Gucci стилизует шерстяную миди по офискор-канону — с приталенным жакетом в тон, а хайлайт лондонской Недели моды Дилара Финдикоглу снабжает ее фирменной бдсм-шнуровкой и дополняет трендовыми прозрачными босоножками.