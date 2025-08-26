Главная юбка осени — по колено! Доказано Prada, Saint Laurent и Balenciaga

На стороне тренда не только дизайнеры — от Миуччи Прада до Энтони Ваккарелло и Дилары Финдикоглу, но и погодные реалии. Ищем золотую середину между мини (чреваты простудой) и макси (подолы в опасности из-за неизбежной осенней слякоти) и находим в коллекциях главных звезд локального фэшна.
Стиль ladylike оказался одним из самых стойких фэшн-трендов (больше 1200 тегов на Tagwalk в сезоне FW'25!), пережив прочие коры — от барбикора и коттедж-кора до slavic bimbo и mob wife. Нарочито феминный ретро-стиль — логичное последствие усталости от гендерфлюдной моды (вспоминаем бесформенный оверсайз и громоздкие кроссовки Демны, маскулинный офискор Saint Laurent и ворквирные комбинезоны и куртки в коллекциях Louis Vuitton и Undercover) и пресыщение кидкор-эстетикой — от завирусившегося в тиктоке dollcore до заигрывания с образом девочки-подростка на шоу Miu Miu (спойлер: даже Miu Miu girl пришлось повзрослеть!).
Одно из доказательств живучести ladylike — благовоспитанные юбки длиной до колена, сдвинувшие с фэшн-пьедестала мини (на том же Tagwalk 1113 тегов против 440!). Энтони Ваккарелло в Saint Laurent cделал ставку на 1980-е, замиксовав горчичную миди с лео-блузой с акцентными плечами, а Миучча Прада с Рафом Симонсом единодушно поженили потрепанную юбку из кожи со спортшик-топом и олимпийкой. На стороне громкороскошного boom boom выступает Жак Вей в бренде имени себя — предлагает надеть юбку из прозрачного кружева в тандеме с ажурным боди, капроновыми колготками и пальто-жакетом с добротным меховым воротником. Дизайн-команда Gucci стилизует шерстяную миди по офискор-канону — с приталенным жакетом в тон, а хайлайт лондонской Недели моды Дилара Финдикоглу снабжает ее фирменной бдсм-шнуровкой и дополняет трендовыми прозрачными босоножками.
Сбиваем лишнюю спесь с порядочных миди-юбок с помощью диких анималистичных принтов — примеряем редкую Dries Van Noten с лео-драпировками, аллигаторскую Kolesman или айтем-бестселлер Novembre из псевдопитоновой кожи. Готовимся к офискор-сезону и запасаемся однотонными костюмными юбками Namelazz (в паре с оверсайз-жакетом в стиле 80-х!) и Rockabi. А последние теплые дни проводим при поддержке одного из главных хитов лета — атласных миди с кружевом Lime (тренд заверен минимал-дивой Оксаной Рим, модным консультантом Яной Короед и фэшн-журналистом Анастасией Полетаевой!).
Гранжевые плиссировки Rokh завезли в ДЛТ — носим с деконструктивистскими плащами и лакированными ботфортами. Старинную диванную обивку (важный тренд с показов Dries Van Noten и Valentino!) команда 12Storeez воскресила в виде строгого юбочного костюма, а дизайнерам Sanchy больше по душе индустриальные пейзажи (и клиентам тоже — юбка мгновенно улетела в список бестселлеров!). Flowers for fall: продолжаем носить цветочные принты даже тогда, когда за окном всё завяло. За графичными отпечатками клематиса выстраиваемся в очередь к Prada, а за очаровательными микро-букетиками с незабудками — к Love Republic.
Эльза Хоск примерила миди-юбку из полупрозрачного лилового трикотажа с топом-халтером в тон
Учимся lazy-шику у Марты Сиган: надеваем бельевую юбку с кружевом в тандеме с домашней футболкой (I woke up like this!) и остроносыми стейтмент-сапогами
Фэшн-инфлюенсер Фанни Экстранд успокаивает миди из псевдокрокодиловой кожи с помощью офискорной белой рубашки и резиновых вьетнамок
Жанна Дамас сочетает юбку в оттенке пыльной розы с трикотажным топом с ретро-принтом и акцентными красными босоножками
