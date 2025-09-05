Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вещи

Жакеты-жемчужины, серьги-сферы и анатомические ботильоны: модный дайджест

Помпезные накидки-дождевики (по мотивам одеяния итальянского духовенства!) Cloche, балетки с небесно-голубым мехом Askent и оливковые костюмные двойки Lime — наш кор на ближайший месяц. Еще больше новинок первой недели осени собрали в модном дайджесте. 

Gate31

Gate31

Gate31

Hot news: главные по урбан-кэжуалу Gate31 проводят масштабный sample sale. Команда отобрала лучшие модели-бестселлеры, архивные изделия и образцы производства (многие отшиты всего в одном экземпляре!) — всё со скидками до 80%. Распродажа продлится до 7 сентября. Больше деталей ищите здесь.

Autentiments x Zarina

Жакет Autentiments x Zarina, 10 999 руб.

Жакет Autentiments x Zarina, 10 999 руб.

Полупальто Autentiments x Zarina, 12 999 руб.

Полупальто Autentiments x Zarina, 12 999 руб.

Коллаборация недели: профи феминного тейлоринга Анна Кранк и Анна Бернштейн объединились с фэшн-гигантом Zarina и выпустили образцовую осеннюю коллекцию в лучших традициях Autentiments. Выстраиваемся в очередь за фирменными полупальто с акцентными плечами, сетами из легкого трикотажа, строгими костюмными двойками и массивными украшениями с металлическими бусинами. 

Rogov

Rogov

Rogov

Rogov

Rogov

Rogov

Rogov

Rogov

Rogov

Александр Рогов и Ксения Шипилова стали лицами кампейна супербренда Rogov (первого за 12 лет истории бренда!). Идея съемки родилась во время фэшн-шоу на летнем концерте Zivert, где Саша и Ксения дефилировали по подиуму стадиона. Итог: в объективе Дамира Жукенова раздали безупречный прадакор для ROGOV в цветочных миди-юбках, пижамных рубашках, пестрых кардиганах и живописных бомберах!

Александр Рогов, фаундер бренда Rogov

Мы много лет хотели, чтобы у бренда появилось лицо. Несколько сезонов мы искали амбассадора, ту, кто максимально органично впишется в концепцию женской линии Rogov. Я давно наблюдаю за Ксюшей Шипиловой и за ее модными успехами, участвовал в нескольких совместных проектах. В июле мы случайно столкнулись на репетиции стадионного шоу Zivert, где вышли на сцену перед 35-тысячным залом, и тогда я понял, что это знак. Недолго думая, я предложил Ксении стать лицом бренда, и она сразу сказала «ДА!».

Что касается меня, стать лицом собственного бренда одежды — возможно, совершенно нескромно, но в моём случае абсолютно очевидно. Странно, что я раньше этого не сделал, ведь все мужские вещи Rogov буквально шьются на меня и для меня: я их не только придумываю, но и ношу в процессе примерок. Поэтому мы решили отбросить скромность и сделать меня официальным амбассадором.

Odor

Odor

Odor

Odor

Odor

Шелковые антикварные ленты (с брокантов Бельгии и Франции), винтажные пуговицы из перламутра, бакелита и цветного стекла начала XX века, а также неистовый колорблок (на зависть «Словарю цветовых сочетаний» Сандзо Вада!) — главные хайлайты новой коллекции Odor, в которой виртуоз апсайкл-кутюра Никита Калмыков собрал 15 иконичных луков.

Cloche

Накидка Cloche, 55 000 руб.

Накидка Cloche, 55 000 руб.

Жакет Cloche, 50 000 руб.

Жакет Cloche, 50 000 руб.

Бомбер Cloche, 50 000 руб.

Бомбер Cloche, 50 000 руб.

Если дождевик — то пышная накидка домино, когда-то защищающая от непогоды европейское духовенство. Если бомбер — то плиссированный в нежно-лимонном оттенке. А если жакет — то из абрикосовой переливающейся тафты. Такая осень в исполнении стилиста и начинающего (очень бодро!) фаундера фэшн-бренда Анны Слониковой нам очень даже по душе! Пророчим мгновенный солдаут, так что успевайте. 

Askent

Сапоги Askent, 39 000 руб.

Сапоги Askent, 39 000 руб.

Ботильоны Askent, 28 000 руб.

Ботильоны Askent, 28 000 руб.

Балетки Askent, 22 000 руб. (скоро в продаже)

Балетки Askent, 22 000 руб. (скоро в продаже)

Кожевенники Askent расширяют зону фэшн-влияния и презентуют дебютную обувную коллекцию. Забираем в вишлист лакированные сапоги-трубы, меховые балетки в небесно-голубом оттенке, ретро-лодочки с ремешком и ботильоны с трендовым закругленным мысом. 

Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

В центре внимание новой мужской коллекции Lime — минималистичный стиль 1990-х. Отсюда — оверсайз-костюмы сложных оттенков (от оливкового до серо-бежевого), расслабленные бомберы и кожаные пиджаки в сочетании с пушитыми поло. Из обуви присматриваемся к трендовым топсайдерам, мягким шоколадным лоферам и мюлям из светлой замши. 

Coccinelle

Сумка Coccinelle

Сумка Coccinelle

Сумка Coccinelle

Сумка Coccinelle

Отправной точкой для новой коллекции Coccinelle стала скандинавская философия Lagom. В результате получились лаконичные, но самодостаточные модели, которые на ура отработают в качестве акцента с базовыми и монохромными образами или без труда дополнят яркие луки, не утяжеляя их. Наши фавориты — вместительный светло-серый тоут с золотистой фурнитурой и сумка-мешок в зернистой баклажановой коже. 

