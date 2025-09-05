Жакеты-жемчужины, серьги-сферы и анатомические ботильоны: модный дайджест

Мы много лет хотели, чтобы у бренда появилось лицо. Несколько сезонов мы искали амбассадора, ту, кто максимально органично впишется в концепцию женской линии Rogov. Я давно наблюдаю за Ксюшей Шипиловой и за ее модными успехами, участвовал в нескольких совместных проектах. В июле мы случайно столкнулись на репетиции стадионного шоу Zivert, где вышли на сцену перед 35-тысячным залом, и тогда я понял, что это знак. Недолго думая, я предложил Ксении стать лицом бренда, и она сразу сказала «ДА!».



Что касается меня, стать лицом собственного бренда одежды — возможно, совершенно нескромно, но в моём случае абсолютно очевидно. Странно, что я раньше этого не сделал, ведь все мужские вещи Rogov буквально шьются на меня и для меня: я их не только придумываю, но и ношу в процессе примерок. Поэтому мы решили отбросить скромность и сделать меня официальным амбассадором.