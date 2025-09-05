Жакеты-жемчужины, серьги-сферы и анатомические ботильоны: модный дайджест

Помпезные накидки-дождевики (по мотивам одеяния итальянского духовенства!) Cloche, балетки с небесно-голубым мехом Askent и оливковые костюмные двойки Lime — наш кор на ближайший месяц. Еще больше новинок первой недели осени собрали в модном дайджесте.
Gate31
Hot news: главные по урбан-кэжуалу Gate31 проводят масштабный sample sale. Команда отобрала лучшие модели-бестселлеры, архивные изделия и образцы производства (многие отшиты всего в одном экземпляре!) — всё со скидками до 80%. Распродажа продлится до 7 сентября. Больше деталей ищите здесь.
Autentiments x Zarina
Коллаборация недели: профи феминного тейлоринга Анна Кранк и Анна Бернштейн объединились с фэшн-гигантом Zarina и выпустили образцовую осеннюю коллекцию в лучших традициях Autentiments. Выстраиваемся в очередь за фирменными полупальто с акцентными плечами, сетами из легкого трикотажа, строгими костюмными двойками и массивными украшениями с металлическими бусинами.
Rogov
Александр Рогов и Ксения Шипилова стали лицами кампейна супербренда Rogov (первого за 12 лет истории бренда!). Идея съемки родилась во время фэшн-шоу на летнем концерте Zivert, где Саша и Ксения дефилировали по подиуму стадиона. Итог: в объективе Дамира Жукенова раздали безупречный прадакор для ROGOV в цветочных миди-юбках, пижамных рубашках, пестрых кардиганах и живописных бомберах!
Александр Рогов, фаундер бренда Rogov
Мы много лет хотели, чтобы у бренда появилось лицо. Несколько сезонов мы искали амбассадора, ту, кто максимально органично впишется в концепцию женской линии Rogov. Я давно наблюдаю за Ксюшей Шипиловой и за ее модными успехами, участвовал в нескольких совместных проектах. В июле мы случайно столкнулись на репетиции стадионного шоу Zivert, где вышли на сцену перед 35-тысячным залом, и тогда я понял, что это знак. Недолго думая, я предложил Ксении стать лицом бренда, и она сразу сказала «ДА!».
Что касается меня, стать лицом собственного бренда одежды — возможно, совершенно нескромно, но в моём случае абсолютно очевидно. Странно, что я раньше этого не сделал, ведь все мужские вещи Rogov буквально шьются на меня и для меня: я их не только придумываю, но и ношу в процессе примерок. Поэтому мы решили отбросить скромность и сделать меня официальным амбассадором.
Odor
Шелковые антикварные ленты (с брокантов Бельгии и Франции), винтажные пуговицы из перламутра, бакелита и цветного стекла начала XX века, а также неистовый колорблок (на зависть «Словарю цветовых сочетаний» Сандзо Вада!) — главные хайлайты новой коллекции Odor, в которой виртуоз апсайкл-кутюра Никита Калмыков собрал 15 иконичных луков.
Cloche
Если дождевик — то пышная накидка домино, когда-то защищающая от непогоды европейское духовенство. Если бомбер — то плиссированный в нежно-лимонном оттенке. А если жакет — то из абрикосовой переливающейся тафты. Такая осень в исполнении стилиста и начинающего (очень бодро!) фаундера фэшн-бренда Анны Слониковой нам очень даже по душе! Пророчим мгновенный солдаут, так что успевайте.
Askent
Кожевенники Askent расширяют зону фэшн-влияния и презентуют дебютную обувную коллекцию. Забираем в вишлист лакированные сапоги-трубы, меховые балетки в небесно-голубом оттенке, ретро-лодочки с ремешком и ботильоны с трендовым закругленным мысом.
Lime
В центре внимание новой мужской коллекции Lime — минималистичный стиль 1990-х. Отсюда — оверсайз-костюмы сложных оттенков (от оливкового до серо-бежевого), расслабленные бомберы и кожаные пиджаки в сочетании с пушитыми поло. Из обуви присматриваемся к трендовым топсайдерам, мягким шоколадным лоферам и мюлям из светлой замши.
Coccinelle
Отправной точкой для новой коллекции Coccinelle стала скандинавская философия Lagom. В результате получились лаконичные, но самодостаточные модели, которые на ура отработают в качестве акцента с базовыми и монохромными образами или без труда дополнят яркие луки, не утяжеляя их. Наши фавориты — вместительный светло-серый тоут с золотистой фурнитурой и сумка-мешок в зернистой баклажановой коже.
