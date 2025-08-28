Преппи 2.0: как изменился школьно-студенческий стиль за год (и при чем тут Skins?)

Раздаем преппи-стиля по подиумному канону: следом за Khaite расширяем фэшн-диапазон академичной аргайл-клетки и миксуем ее с гранж-кожей, по примеру Valentino отказываемся от сменки в пользу кед Vans, а на шоу Miu Miu подсматриваем комбо ретро-бомбера, ультрамодной миди-юбки и гольфов с люрексом.
По мотивам шоу Auralee превращаемся в образцового фэшн-нерда — наслаиваем пушистый кардиган поверх полосатой рубашки и натягиваем повыше grandpacore-брюки (желательно на пару размеров больше!). Вслед за Valentino коспелим игрока школьной команды по футболу — смело миксуем спортивную джерси и культовые вансы (официальная коллаборация брендов!) с классическим офискором. А та самая учительница английского появилась на показах Bally (в клетчатой юбке-карандаш и мэриджейнах на массивной платформе) и Avavav (в приталенном жакете и тонкой оправе в духе офисных сирен).
Один из вашнейших трендов сезона — клетка всех мастей. C одобрения Khaite примеряем аргайл-жилет Frame в тандеме с красными брюками из кожи, а по примеру Thom Browne миксуем сразу несколько видов узора — женим клетчатый костюм с кюлотами (фиксируем фэшн-камбэк!) Lesyanebo с поло MSGM или драпированной рубашкой Saint Tokyo.
На волне вернувшейся эстетики Indie Sleaze (стиль бунтующих миллениалов в 2010-х годах) вместо «Сплетницы» пересматриваем культовый сериал Skins и косплеим главную Tumblr Girl и фэшн-икону инди-слизеров — Эффи Стонем (в сериале сыграла Кая Скоделарио). Носим оверсайз-кардиган Miu Miu с гибридами лоферов и мюлей на каблуке Martine Rose и короткими джинсовыми шортами, а в пару к рубашке из денима Saint Laurent забираем панковские мэриджейны со значками Moschino.
Вместо обычных брюк присматриваемся к трендовому О-образному варианту Namelazz, а скульптурная рубашка Your Antihero (оснащена проволочной нитью по всему периметру, благодаря чему можно создавать антигравитационный эффект!) без труда составит пару классической юбке-карандашу. Спешим из офиса прямиком в Михайловский — на премьеру «Собора Парижской Богоматери» (12, 13 сентября!) — в балеткорных сапогах-носках Ushatava и асимметричной юбке Masterpeace. А для выставки-блокбмастера в «Манеже» сочетаем твидовый сет Kalmanovich с ультрамодной кепи Cocoshnick.
Плюс: запасаемся (снова!) модными очками с прозрачными стеклами (тренд одобрили в Prada, Givenchy и Gucci!) — классные как всегда нашлись у локальных профи P.Y.E и Cultura. Помним о главных атрибутах современного преппи-стиля: гольфы (как на шоу Miu Miu) нашлись у колготочных виртуозов Radvga, галстуки (на манер Saint Laurent) отшили Gate31, а за ободками всех размеров, цветов и материалов выстраиваемся в очередь к Hairmates.
Фанни Экстранд мэтчит офискорный верх с широкими бэгги-джинсами
Мари Гагеш примерила подиумный преппи-лук Miu Miu
Ловите стайлинг-трюк от фэшн-редактора Леандры Медин: апргрейдим чопорный тартан с помощью раслабленного ретро-бомбера и босоножек на массивном каблуке в стиле диско 70-х
Эмили Синдлев женит классику и спортшик — к офискор-базе в виде рубашки и миди-юбки добавляет олимпийку и ультравысокие кеды
