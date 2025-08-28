Преппи 2.0: как изменился школьно-студенческий стиль за год (и при чем тут Skins?)

Один из вашнейших трендов сезона — клетка всех мастей. C одобрения Khaite примеряем аргайл-жилет Frame в тандеме с красными брюками из кожи, а по примеру Thom Browne миксуем сразу несколько видов узора — женим клетчатый костюм с кюлотами (фиксируем фэшн-камбэк!) Lesyanebo с поло MSGM или драпированной рубашкой Saint Tokyo.

На волне вернувшейся эстетики Indie Sleaze (стиль бунтующих миллениалов в 2010-х годах) вместо «Сплетницы» пересматриваем культовый сериал Skins и косплеим главную Tumblr Girl и фэшн-икону инди-слизеров — Эффи Стонем (в сериале сыграла Кая Скоделарио). Носим оверсайз-кардиган Miu Miu с гибридами лоферов и мюлей на каблуке Martine Rose и короткими джинсовыми шортами, а в пару к рубашке из денима Saint Laurent забираем панковские мэриджейны со значками Moschino.