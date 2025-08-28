Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Преппи 2.0: как изменился школьно-студенческий стиль за год (и при чем тут Skins?)

Раздаем преппи-стиля по подиумному канону: следом за Khaite расширяем фэшн-диапазон академичной аргайл-клетки и миксуем ее с гранж-кожей, по примеру Valentino отказываемся от сменки в пользу кед Vans, а на шоу Miu Miu подсматриваем комбо ретро-бомбера, ультрамодной миди-юбки и гольфов с люрексом. 

Miu Miu FW'25

Miu Miu FW'25

Auralee FW'25

Auralee FW'25

Valentino FW'25

Valentino FW'25

Khaite FW'25

Khaite FW'25

Bally FW'25

Bally FW'25

Polo Ralph Lauren FW'25

Polo Ralph Lauren FW'25

Avavav FW'25

Avavav FW'25

По мотивам шоу Auralee превращаемся в образцового фэшн-нерда — наслаиваем пушистый кардиган поверх полосатой рубашки и натягиваем повыше grandpacore-брюки (желательно на пару размеров больше!). Вслед за Valentino коспелим игрока школьной команды по футболу — смело миксуем спортивную джерси и культовые вансы (официальная коллаборация брендов!) с классическим офискором. А та самая учительница английского появилась на показах Bally (в клетчатой юбке-карандаш и мэриджейнах на массивной платформе) и Avavav (в приталенном жакете и тонкой оправе в духе офисных сирен). 

Жилет Chanel, TSUM Collect, 392 000 руб.

Тренч Burberry, ДЛТ, 368 500 руб.

Рюкзак Ulyana Sergeenko, 180 000 руб.

Кардиган Miu Miu, TSUM Collect, 145 000 руб.

Рубашка Saint Laurent, ДЛТ, 119 000 руб.

Туфли Moschino, KM20, 110 600 руб.

Пуловер Marni, ДЛТ, 99 500 руб.

Рюкзак Gucci, The Cultt, 95 000 руб.

Кюлоты Kalmanovich, 76 875 руб.

Жилет Frame, ДЛТ, 69 500 руб.

Мюли Martine Rose, KM20, 66 800 руб.

Рубашка J.Kim, 56 000 руб.

Сапоги Ushatava, 54 900 руб.

Свитер Level44, 49 200 руб.

Жакет Rockabi, 49 000 руб.

Бомбер Sanchy, 49 000 руб.

Жакет Pitkina, 39 700 руб.

Юбка Masterpeace, 38 000 руб.

Кюлоты Lesyanebo, 36 000 руб.

Один из вашнейших трендов сезона — клетка всех мастей. C одобрения Khaite примеряем аргайл-жилет Frame в тандеме с красными брюками из кожи, а по примеру Thom Browne миксуем сразу несколько видов узора — женим клетчатый костюм с кюлотами (фиксируем фэшн-камбэк!) Lesyanebo с поло MSGM или драпированной рубашкой Saint Tokyo.

На волне вернувшейся эстетики Indie Sleaze (стиль бунтующих миллениалов в 2010-х годах) вместо «Сплетницы» пересматриваем культовый сериал Skins и косплеим главную Tumblr Girl и фэшн-икону инди-слизеров — Эффи Стонем (в сериале сыграла Кая Скоделарио). Носим оверсайз-кардиган Miu Miu с гибридами лоферов и мюлей на каблуке Martine Rose и короткими джинсовыми шортами, а в пару к рубашке из денима Saint Laurent забираем панковские мэриджейны со значками Moschino.

Поло MSGM, ДЛТ, 33 850 руб.

Рубашка Pervert, 30 000 руб.

Юбка Autentiments, 29 900 руб.

Рубашка Saint Tokyo, 29 400 руб.

Плащ Studio29, 26 900 руб.

Кардиган Present&Simple, 24 990 руб.

Рубашка Your Antihero, 24 900 руб.

Брюки Namelazz, 24 900 руб.

Платье 1811, 19 990 руб.

Блуза May of May, 17 360 руб.

Юбка My812, 16 000 руб.

Кепи Cocoshnick, 15 000 руб.

Юбка Kolesman, 12 500 руб.

Очки P.Y.E, 11 300 руб.

Джемпер Mainless, 11 250 руб.

Очки Cultura, 10 499 руб.

Галстук Gate31, 4 490 руб.

Ободок Hairmates, 4 200 руб.

Гольфы Radvga, 2 170 руб.

Вместо обычных брюк присматриваемся к трендовому О-образному варианту Namelazz, а скульптурная рубашка Your Antihero (оснащена проволочной нитью по всему периметру, благодаря чему можно создавать антигравитационный эффект!) без труда составит пару классической юбке-карандашу. Спешим из офиса прямиком в Михайловский — на премьеру «Собора Парижской Богоматери» (12, 13 сентября!) — в балеткорных сапогах-носках Ushatava и асимметричной юбке Masterpeace. А для выставки-блокбмастера в «Манеже» сочетаем твидовый сет Kalmanovich с ультрамодной кепи Cocoshnick. 

Плюс: запасаемся (снова!) модными очками с прозрачными стеклами (тренд одобрили в Prada, Givenchy и Gucci!) — классные как всегда нашлись у локальных профи P.Y.E и Cultura. Помним о главных атрибутах современного преппи-стиля: гольфы (как на шоу Miu Miu) нашлись у колготочных виртуозов Radvga, галстуки (на манер Saint Laurent) отшили Gate31, а за ободками всех размеров, цветов и материалов выстраиваемся в очередь к Hairmates. 

Фанни Экстранд мэтчит офискорный верх с широкими бэгги-джинсами

Фанни Экстранд мэтчит офискорный верх с широкими бэгги-джинсами 

Мари Гагеш примерила подиумный преппи-лук Miu Miu

Мари Гагеш примерила подиумный преппи-лук Miu Miu 

Ловите стайлинг-трюк от фэшн-редактора Леандры Медин: апргрейдим чопорный тартан с помощью раслабленного ретро-бомбера и босоножек на массивном

Ловите стайлинг-трюк от фэшн-редактора Леандры Медин: апргрейдим чопорный тартан с помощью раслабленного ретро-бомбера и босоножек на массивном каблуке в стиле диско 70-х

Эмили Синдлев женит классику и спортшик — к офискор-базе в виде рубашки и миди-юбки добавляет олимпийку и ультравысокие кеды

Эмили Синдлев женит классику и спортшик — к офискор-базе в виде рубашки и миди-юбки добавляет олимпийку и ультравысокие кеды

