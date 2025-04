Пятнистые, полосатые и клетчатые: нашли 55 трендовых бомберов на весну

Без клетки в этом (и следующем!) сезоне никуда — аргайл, тартан и гленчек располосовали коллекции Miu Miu, Schiaparelli и Dries Van Noten. Присматриваемся к бомберу из костюмной ткани екатеринбургских суперзвезд Annuko, архитектурному варианту с объемными рукавами Say No More и кидкорному в клетку виши Tara Jarmon. Плюс: говорим «да» кантри-шику Ulyana Sergeenko, павловопосадскиму шику Gapanovich и ретро-футуризму ZNWR (Louis Vuitton у нас дома!).