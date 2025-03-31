Как миди-юбки вернулись на подиумы и (снова!) стали трендом?

Главная миди сезона — прозрачная. Избегаем косплея Бьянки Цензори и запоминаем стайлинг-трюки с показов Ferragamo и Jacques Wei: пока Жак Вей в бренде имени себя дополняет «голую» миди ворсистой баской с принтом зебры, Максимилиан Дэвис наслаивает поверх юбки удлиненную шифоновую блузу. Говорим «да» не только фото-негативам Ferragamo, но ретро-узорам Miu Miu, уорхоловским бананам Jacquemus (при поддержке плетеных фруктовых лодочек!) и grandmacore-цветочкам Valentino (в паре с кружевными колготками).

В придачу к it-шароварам (важный тренд года!) Питер Мюлье отшил многоярусные юбки, которые советует носить низко на бедрах в паре с кроп-топами. Вспоминаем азы DIY и мастерим юбку из подручных средств — худрук Acne Studios Джонни Йоханссон переквалифицировал в нее платье из тонкого трикотажа, а новый креативный директор Dries Van Noten Джулиан Клаузнер сочинил юбку из всего, что нашлось в портновском ящике с фурнитурой — от тесьмы-змейки до кисточек (бахрома на максимум!).

Судя по коллекциям сезона FW'25 (дизайнеры показывали миди более 1000 раз!), юбки ниже колена продержатся в фэшн-авангарде как минимум до следующего года. Наш фаворит — белоснежная миди Khaite из толстой пряжи на гипертрофированных завязках (носим на контрасте с полупрозрачными поло!).