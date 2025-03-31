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Как миди-юбки вернулись на подиумы и (снова!) стали трендом?

Миди учтиво подвинули дерзкие мини и бохо-макси с фэшн-пьедестала и, заручившись поддержкой Миуччи Прада, Питера Мюлье и Дэниела Розберри, планируют задержаться в топе еще как минимум на год. Ищем (и находим!) золотую середину в самых модных юбках сезона, в которых хоть на философский балет-антологию «1234» в БДТ, хоть на концерт-рейв Надежды Кадышевой.

Miu Miu SS'25

Miu Miu SS'25

Prada FW'25

Prada FW'25

Acne Studios SS'25

Acne Studios SS'25

Alaia SS'25

Alaia SS'25

Jacques Wei FW'25

Jacques Wei FW'25

Jacquemus SS'25

Jacquemus SS'25

Khaite FW'25

Khaite FW'25

Dries Van Noten FW'25

Dries Van Noten FW'25

Ferragamo FW'25

Ferragamo FW'25

Valentino SS'25

Valentino SS'25

Schiaparelli SS'25

Schiaparelli SS'25

Главная миди сезона — прозрачная. Избегаем косплея Бьянки Цензори и запоминаем стайлинг-трюки с показов Ferragamo и Jacques Wei: пока Жак Вей в бренде имени себя дополняет «голую» миди ворсистой баской с принтом зебры, Максимилиан Дэвис наслаивает поверх юбки удлиненную шифоновую блузу. Говорим «да» не только фото-негативам Ferragamo, но ретро-узорам Miu Miu, уорхоловским бананам Jacquemus (при поддержке плетеных фруктовых лодочек!) и grandmacore-цветочкам Valentino (в паре с кружевными колготками).

В придачу к it-шароварам (важный тренд года!) Питер Мюлье отшил многоярусные юбки, которые советует носить низко на бедрах в паре с кроп-топами. Вспоминаем азы DIY и мастерим юбку из подручных средств — худрук Acne Studios Джонни Йоханссон переквалифицировал в нее платье из тонкого трикотажа, а новый креативный директор Dries Van Noten Джулиан Клаузнер сочинил юбку из всего, что нашлось в портновском ящике с фурнитурой — от тесьмы-змейки до кисточек (бахрома на максимум!). 

Судя по коллекциям сезона FW'25 (дизайнеры показывали миди более 1000 раз!), юбки ниже колена продержатся в фэшн-авангарде как минимум до следующего года. Наш фаворит — белоснежная миди Khaite из толстой пряжи на гипертрофированных завязках (носим на контрасте с полупрозрачными поло!). 

Miu Miu, TSUM Collect, 299 500 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 299 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.

Celine, ДТЛ, 99 000 руб.

Celine, ДТЛ, 99 000 руб.

Marni, ДЛТ, 82 950 руб.

Marni, ДЛТ, 82 950 руб.

J.Kim, 64 300 руб.

J.Kim, 64 300 руб.

Prada, Oskelly, 55 000 руб.

Prada, Oskelly, 55 000 руб.

Izeta, 54 000 руб.

Izeta, 54 000 руб.

Kalmanovich, 47 250 руб.

Kalmanovich, 47 250 руб.

Pervert, 35 000 руб.

Pervert, 35 000 руб.

Say No More, 34 500 руб.

Say No More, 34 500 руб.

JNBY, 31 430 руб.

JNBY, 31 430 руб.

Walk of Shame, 31 000 руб.

Walk of Shame, 31 000 руб.

Masterpeace, 29 000 руб.

Masterpeace, 29 000 руб.

Namelazz, 28 900 руб.

Namelazz, 28 900 руб.

Annuko, 25 900 руб.

Annuko, 25 900 руб.

За лучшими прозрачными айтемами выстраиваемся в очередь к Ulyana Sergeenko (с многослойными оборками), Namelazz (в сверкающих пайетках), Walk of Shame (в ретро-горошек) и Choux (вообще ничего лишнего!) — сочетаем с плотными леггинсами, оверсайз-футболками и пушистыми свитерами (готовимся к похолоданию). Примеряем амплуа коллекционера и запасаемся художественными миди Prada с работой стрит-артиста Габриэля Спектра (архивная находка сезона SS'14!), Marni с флористическими псевдоаппликациями и Sanchy с индустриальными пейзажами. 

Novembre, 23 800 руб.

Novembre, 23 800 руб.

Sanchy, 23 000 руб.

Sanchy, 23 000 руб.

Autentiments, 22 900 руб.

Autentiments, 22 900 руб.

Nensi Avetisian, KM20, 22 300 руб.

Nensi Avetisian, KM20, 22 300 руб.

May of May, 20 000 руб.

May of May, 20 000 руб.

Choux, 17 980 руб.

Choux, 17 980 руб.

Bitte Ruhe, 17 000 руб.

Bitte Ruhe, 17 000 руб.

1811, 16 990 руб.

1811, 16 990 руб.

Muus, 16 800 руб.

Muus, 16 800 руб.

My812, 15 900 руб.

My812, 15 900 руб.

Playgoer, 15 500 руб.

Playgoer, 15 500 руб.

12Storeez, 15 000 руб.

12Storeez, 15 000 руб.

Studio29, 13 900 руб.

Studio29, 13 900 руб.

Asya Semyonova, 8 990 руб.

Asya Semyonova, 8 990 руб.

Lime, 7 999 руб.

Lime, 7 999 руб.

Monrêve, 6 800 руб.

Monrêve, 6 800 руб.

По примеру фаундера AtelierMaru Ирины Логвиновой запасаемся преппи-юбками в скадку — асимметричная в кремовом оттенке нашлась у Autentiments, в глубоком бургунди дожидается в May of May, а классику в сером цвете отшили в Asya Semyonova. Берем пару уроков по принт-комбинаторике у фэшн-гуру Ксении Чилингаровой и женим лео-пятнышки Celine с цветочным рисунком, миксуем гусиную лапку Masterpeace с колготками с геометричным узором, а клетку виши Studio29 усложняем пестрым диванным рисунком из 70-х (за вдохновением — к Prada!). 

Собираем образцовый аутфит на концерт Надежды Кадышевой (конечно, если успели отхватить билет — там солдаут!) при помощи пышной розовой миди Bitte Ruhe и жаккардовой ар-нуво юбки Lime. Встраиваемся в mermaidcore-течение в металлик-чешуе Kalmanovich, русалочьих хвостах 12Storeez и сетях Nensi Avetisian (для фэшн+гастро охоты на корюшку!).

Андреа Риччи голосует за total black — сочетает лаконичный трикотажный топ с юбкой-паутинкой из тонкой пряжи

Андреа Риччи голосует за total black — сочетает лаконичный трикотажный топ с юбкой-паутинкой из тонкой пряжи

Бланка Миро миксует сафари-юбку с рабочей курткой и маскулинными лоферами, усложняя образ массивной брошью-бутоном

Бланка Миро миксует сафари-юбку с рабочей курткой и маскулинными лоферами, усложняя образ массивной брошью-бутоном

Виктория Монтанари женит «высокое» и «низкое» — за первое отвечает нарядная миди, расшитая кристаллами, а за второе — будто поношенное худи и замшевый

Виктория Монтанари женит «высокое» и «низкое» — за первое отвечает нарядная миди, расшитая кристаллами, а за второе — будто поношенное худи и замшевый оверсайз-бомбер 

Мари Гагеш эклектично перемешала клетчатую преппи-юбку, жокейские сапоги, повседневный пуховик и косынку, но при этом сохранила баланс за счет базовой

Мари Гагеш эклектично перемешала клетчатую преппи-юбку, жокейские сапоги, повседневный пуховик и косынку, но при этом сохранила баланс за счет базовой палитры 

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