Как миди-юбки вернулись на подиумы и (снова!) стали трендом?

По примеру фаундера AtelierMaru Ирины Логвиновой запасаемся преппи-юбками в скадку — асимметричная в кремовом оттенке нашлась у Autentiments, в глубоком бургунди дожидается в May of May, а классику в сером цвете отшили в Asya Semyonova. Берем пару уроков по принт-комбинаторике у фэшн-гуру Ксении Чилингаровой и женим лео-пятнышки Celine с цветочным рисунком, миксуем гусиную лапку Masterpeace с колготками с геометричным узором, а клетку виши Studio29 усложняем пестрым диванным рисунком из 70-х (за вдохновением — к Prada!).

Собираем образцовый аутфит на концерт Надежды Кадышевой (конечно, если успели отхватить билет — там солдаут!) при помощи пышной розовой миди Bitte Ruhe и жаккардовой ар-нуво юбки Lime. Встраиваемся в mermaidcore-течение в металлик-чешуе Kalmanovich, русалочьих хвостах 12Storeez и сетях Nensi Avetisian (для фэшн+гастро охоты на корюшку!).