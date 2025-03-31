Как миди-юбки вернулись на подиумы и (снова!) стали трендом?

Миди учтиво подвинули дерзкие мини и бохо-макси с фэшн-пьедестала и, заручившись поддержкой Миуччи Прада, Питера Мюлье и Дэниела Розберри, планируют задержаться в топе еще как минимум на год. Ищем (и находим!) золотую середину в самых модных юбках сезона, в которых хоть на философский балет-антологию «1234» в БДТ, хоть на концерт-рейв Надежды Кадышевой.
Главная миди сезона — прозрачная. Избегаем косплея Бьянки Цензори и запоминаем стайлинг-трюки с показов Ferragamo и Jacques Wei: пока Жак Вей в бренде имени себя дополняет «голую» миди ворсистой баской с принтом зебры, Максимилиан Дэвис наслаивает поверх юбки удлиненную шифоновую блузу. Говорим «да» не только фото-негативам Ferragamo, но ретро-узорам Miu Miu, уорхоловским бананам Jacquemus (при поддержке плетеных фруктовых лодочек!) и grandmacore-цветочкам Valentino (в паре с кружевными колготками).
В придачу к it-шароварам (важный тренд года!) Питер Мюлье отшил многоярусные юбки, которые советует носить низко на бедрах в паре с кроп-топами. Вспоминаем азы DIY и мастерим юбку из подручных средств — худрук Acne Studios Джонни Йоханссон переквалифицировал в нее платье из тонкого трикотажа, а новый креативный директор Dries Van Noten Джулиан Клаузнер сочинил юбку из всего, что нашлось в портновском ящике с фурнитурой — от тесьмы-змейки до кисточек (бахрома на максимум!).
Судя по коллекциям сезона FW'25 (дизайнеры показывали миди более 1000 раз!), юбки ниже колена продержатся в фэшн-авангарде как минимум до следующего года. Наш фаворит — белоснежная миди Khaite из толстой пряжи на гипертрофированных завязках (носим на контрасте с полупрозрачными поло!).
За лучшими прозрачными айтемами выстраиваемся в очередь к Ulyana Sergeenko (с многослойными оборками), Namelazz (в сверкающих пайетках), Walk of Shame (в ретро-горошек) и Choux (вообще ничего лишнего!) — сочетаем с плотными леггинсами, оверсайз-футболками и пушистыми свитерами (готовимся к похолоданию). Примеряем амплуа коллекционера и запасаемся художественными миди Prada с работой стрит-артиста Габриэля Спектра (архивная находка сезона SS'14!), Marni с флористическими псевдоаппликациями и Sanchy с индустриальными пейзажами.
По примеру фаундера AtelierMaru Ирины Логвиновой запасаемся преппи-юбками в скадку — асимметричная в кремовом оттенке нашлась у Autentiments, в глубоком бургунди дожидается в May of May, а классику в сером цвете отшили в Asya Semyonova. Берем пару уроков по принт-комбинаторике у фэшн-гуру Ксении Чилингаровой и женим лео-пятнышки Celine с цветочным рисунком, миксуем гусиную лапку Masterpeace с колготками с геометричным узором, а клетку виши Studio29 усложняем пестрым диванным рисунком из 70-х (за вдохновением — к Prada!).
Собираем образцовый аутфит на концерт Надежды Кадышевой (конечно, если успели отхватить билет — там солдаут!) при помощи пышной розовой миди Bitte Ruhe и жаккардовой ар-нуво юбки Lime. Встраиваемся в mermaidcore-течение в металлик-чешуе Kalmanovich, русалочьих хвостах 12Storeez и сетях Nensi Avetisian (для фэшн+гастро охоты на корюшку!).
Андреа Риччи голосует за total black — сочетает лаконичный трикотажный топ с юбкой-паутинкой из тонкой пряжи
Бланка Миро миксует сафари-юбку с рабочей курткой и маскулинными лоферами, усложняя образ массивной брошью-бутоном
Виктория Монтанари женит «высокое» и «низкое» — за первое отвечает нарядная миди, расшитая кристаллами, а за второе — будто поношенное худи и замшевый оверсайз-бомбер
Мари Гагеш эклектично перемешала клетчатую преппи-юбку, жокейские сапоги, повседневный пуховик и косынку, но при этом сохранила баланс за счет базовой палитры
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