Юрий Смекалов покажет балет «1234» с музыкой Бхимы Юнусова на сцене БДТ

Хитовый балет, объединивший четырех иностранных хореографов из Германии, Португалии, Израиля и России, спустя шесть лет возвращается на театральные подмостки Петербурга.
Премьера интернациональной балетной антологии «1234» от творческого объединения Юрия Смекалова «МЭД» стала театральным открытием 2019 года. На сцене БДТ спектакль представят артисты Большого и Мариинского театров, а также независимые танцовщики: Юрий Смекалов, Александр Челидзе, Виктория Литвинова, Диего Кальдерон, Владимир Варнава, Алексей Недвига, Злата Ялинич, Игорь Клинский, Дарья Нарицына и другие. Увидеть постановку вновь можно 17 и 18 мая.
В основе «1234» — танцевальный и национальный опыт четырех хореографов: Ксении Вист из Германии, Хелдера Сеабра из Португалии, Юрия Смекалова и Яэль Цибульски из Израиля. Каждый из них выбрал число, вокруг которого построил сюжет на основе исторических воспоминаний своего народа: 1 — путь познания человеком самого себя, 2 — поиск утерянной гармонии, 3 — зал ожидания между хаосом и порядком, 4 — перерождение. Объединяет сюжеты музыка Бхимы Юнусова.
Хореограф, постановщик:
Этот балет был создан на стыке хореографического разнообразия менталитетов разных стран. Изначально наша задача была в том, чтобы показать зрителю разность хореографической лексики. Насколько сегодня изменилось наше отношение к этой хореографии, как изменился наш зритель? Хотелось бы исследовать именно это. Понять, увидеть, почувствовать влияние времени и его хода на нас, постановку, ее восприятие. Это будет интересно.
Но самое главное для нас, это воодушевление, которое мы чувствуем, когда понимаем, что спектакль вновь получит жизнь в нашем любимом городе. Это бесценно. Вся наша команда пребывает в предвкушении и счастье.
Композитор в архивном интервью Собака.ru:
Мне кажется, «1234» стал одной из лучших моих работ. Для его создания пригласили четырех разных хореографов — из Израиля, Португалии, Германии и России. У каждого из них особенный подход, который сочетается с диким профессионализмом. Мы работали так: от ребят поступали задачи, или, наоборот, не было никаких вводных, кто-то хотел сначала услышать то, что предложу я. Интересная ситуация сложилась с Яэль Цибульски — хореографом из Израиля. Все вокруг говорили мне, что она очень «жесткая», любит техно и транс. Когда мы начали работать, она ждала от меня каких-то действий — думала, что я угадаю, а я действовал по наводке окружающих и создавал какую-то жесть. В итоге оказалось, что Яэль хочет нечто очень мягкое, и ее часть получилась самая романтичная, «слегка касаясь земли» — все плакали, когда ее танцевали. С Ксенией Вист, которая из Германии, работа выстраивалась совсем иначе — она объясняла концепции схемами. У меня склад ума тоже математический, поэтому я начинал думать схемами в ответ и уже внутри них экспериментировать.
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