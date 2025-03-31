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Юрий Смекалов покажет балет «1234» с музыкой Бхимы Юнусова на сцене БДТ

Хитовый балет, объединивший четырех иностранных хореографов из Германии, Португалии, Израиля и России, спустя шесть лет возвращается на театральные подмостки Петербурга.

Юрий Смекалов
Фото: Алексей Костромин для Собака.ru

Юрий Смекалов

Бхима Юнусов
Фото: Виктория Назарова для Собака.ru

Бхима Юнусов

Премьера интернациональной балетной антологии «1234» от творческого объединения Юрия Смекалова «МЭД» стала театральным открытием 2019 года. На сцене БДТ спектакль представят артисты Большого и Мариинского театров, а также независимые танцовщики: Юрий Смекалов, Александр Челидзе, Виктория Литвинова, Диего Кальдерон, Владимир Варнава, Алексей Недвига, Злата Ялинич, Игорь Клинский, Дарья Нарицына и другие. Увидеть постановку вновь можно 17 и 18 мая.

В основе «1234» — танцевальный и национальный опыт четырех хореографов: Ксении Вист из Германии, Хелдера Сеабра из Португалии, Юрия Смекалова и Яэль Цибульски из Израиля. Каждый из них выбрал число, вокруг которого построил сюжет на основе исторических воспоминаний своего народа: 1 — путь познания человеком самого себя, 2 — поиск утерянной гармонии, 3 — зал ожидания между хаосом и порядком, 4 — перерождение. Объединяет сюжеты музыка Бхимы Юнусова.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "МЭД". Фото: Виктория Назарова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "МЭД". Фото: Виктория Назарова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "МЭД". Фото: Виктория Назарова
Юрий Смекалов

Хореограф, постановщик:

Этот балет был создан на стыке хореографического разнообразия менталитетов разных стран. Изначально наша задача была в том, чтобы показать зрителю разность хореографической лексики. Насколько сегодня изменилось наше отношение к этой хореографии, как изменился наш зритель? Хотелось бы исследовать именно это. Понять, увидеть, почувствовать влияние времени и его хода на нас, постановку, ее восприятие. Это будет интересно.

Но самое главное для нас, это воодушевление, которое мы чувствуем, когда понимаем, что спектакль вновь получит жизнь в нашем любимом городе. Это бесценно. Вся наша команда пребывает в предвкушении и счастье.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "МЭД". Фото: Виктория Назарова и Юлия Михеева
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "МЭД". Фото: Виктория Назарова и Юлия Михеева
Бхима Юнусов

Композитор в архивном интервью Собака.ru:

Мне кажется, «1234» стал одной из лучших моих работ. Для его создания пригласили четырех разных хореографов — из Израиля, Португалии, Германии и России. У каждого из них особенный подход, который сочетается с диким профессионализмом. Мы работали так: от ребят поступали задачи, или, наоборот, не было никаких вводных, кто-то хотел сначала услышать то, что предложу я. Интересная ситуация сложилась с Яэль Цибульски — хореографом из Израиля. Все вокруг говорили мне, что она очень «жесткая», любит техно и транс. Когда мы начали работать, она ждала от меня каких-то действий — думала, что я угадаю, а я действовал по наводке окружающих и создавал какую-то жесть. В итоге оказалось, что Яэль хочет нечто очень мягкое, и ее часть получилась самая романтичная, «слегка касаясь земли» — все плакали, когда ее танцевали. С Ксенией Вист, которая из Германии, работа выстраивалась совсем иначе — она объясняла концепции схемами. У меня склад ума тоже математический, поэтому я начинал думать схемами в ответ и уже внутри них экспериментировать.

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