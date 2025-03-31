Юрий Смекалов покажет балет «1234» с музыкой Бхимы Юнусова на сцене БДТ

Премьера интернациональной балетной антологии «1234» от творческого объединения Юрия Смекалова «МЭД» стала театральным открытием 2019 года. На сцене БДТ спектакль представят артисты Большого и Мариинского театров, а также независимые танцовщики: Юрий Смекалов, Александр Челидзе, Виктория Литвинова, Диего Кальдерон, Владимир Варнава, Алексей Недвига, Злата Ялинич, Игорь Клинский, Дарья Нарицына и другие. Увидеть постановку вновь можно 17 и 18 мая.

В основе «1234» — танцевальный и национальный опыт четырех хореографов: Ксении Вист из Германии, Хелдера Сеабра из Португалии, Юрия Смекалова и Яэль Цибульски из Израиля. Каждый из них выбрал число, вокруг которого построил сюжет на основе исторических воспоминаний своего народа: 1 — путь познания человеком самого себя, 2 — поиск утерянной гармонии, 3 — зал ожидания между хаосом и порядком, 4 — перерождение. Объединяет сюжеты музыка Бхимы Юнусова.