Концепция «Каскада (не)сбывшихся желаний» опирается на философию постструктуралистов (Жака Лакана, Ролана Барта, Юлии Кристевой), согласно которой желание является центральным элементом психики, а полностью удовлетворить его невозможно. Желания порождаются бессознательным — лабиринтом бесконечных «потребностей, которые захватывают человека, поглощая его внимание и энергию». Однако этот процесс не только имманентен, но и активно побуждает к столкновению с действительностью. Таким образом, неудовлетворенность и поиск смыслов становятся отправной точкой творчества.

В основе выставки — путешествие по проекциям, определяющим мировоззрения и поступки. В каждом разделе экспозиции отражается один из аспектов наших потребностей — от достижимых желаний оставить след и поймать момент до неосуществимых (на сегодняшний день), воплощающих бесконечное падение и опыт мультисенсорных ощущений.

Представить абстрактные желания в виде интерактивных инсталляций, саунд- и видеоарта, живописи и арт-объектов предстоит 23 художникам и арт-объединениям. Среди них: Синий Суп, Александр Егоров, Полина Абина, Тамара Сердцева, Арина Франк, Вадим Зайцев, Варвара Кулешова, Василиса Лебедева, Алиса Смородина, Алина Бровина, Синий Карандаш, Катя Рыблова, LUKUTA, Глеб Иванов, Александр Василенко, Виктор Кертанов, 665806, Дмитрий Жуков, Лера Лернер, Художественная мастерская «Окоем», Анна Пряхина и Любовь Ремизова. Курирует выставку Саша Пучкова — автор выставочных проектов и междисциплинарная художница, лектор и преподаватель.