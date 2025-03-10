«В контексте проекта желание — это нечто между мечтой и потребностью, не всегда осознаваемой, но глубоко влияющей на действия человека и восприятие окружающего мира», — рассказывает куратор выставки Саша Пучкова.
Алина Бровина
Концепция «Каскада (не)сбывшихся желаний» опирается на философию постструктуралистов (Жака Лакана, Ролана Барта, Юлии Кристевой), согласно которой желание является центральным элементом психики, а полностью удовлетворить его невозможно. Желания порождаются бессознательным — лабиринтом бесконечных «потребностей, которые захватывают человека, поглощая его внимание и энергию». Однако этот процесс не только имманентен, но и активно побуждает к столкновению с действительностью. Таким образом, неудовлетворенность и поиск смыслов становятся отправной точкой творчества.
В основе выставки — путешествие по проекциям, определяющим мировоззрения и поступки. В каждом разделе экспозиции отражается один из аспектов наших потребностей — от достижимых желаний оставить след и поймать момент до неосуществимых (на сегодняшний день), воплощающих бесконечное падение и опыт мультисенсорных ощущений.
Представить абстрактные желания в виде интерактивных инсталляций, саунд- и видеоарта, живописи и арт-объектов предстоит 23 художникам и арт-объединениям. Среди них: Синий Суп, Александр Егоров, Полина Абина, Тамара Сердцева, Арина Франк, Вадим Зайцев, Варвара Кулешова, Василиса Лебедева, Алиса Смородина, Алина Бровина, Синий Карандаш, Катя Рыблова, LUKUTA, Глеб Иванов, Александр Василенко, Виктор Кертанов, 665806, Дмитрий Жуков, Лера Лернер, Художественная мастерская «Окоем», Анна Пряхина и Любовь Ремизова. Курирует выставку Саша Пучкова — автор выставочных проектов и междисциплинарная художница, лектор и преподаватель.
Визуализация экспозиции
Основательница культурного пространства «Третье место»:
Один из принципов «Третьего места» — приглашать к работе над выставками кураторов, которые могут свободно воплощать свои идеи. Мне каждый раз любопытно наблюдать за результатом того, как новый куратор взаимодействует и осмысляет самобытное пространство «Третьего места», обыгрывая и наполняя его искусством. «Третье место» с удовольствием дает возможность Саше Пучковой воплощать все свои творческие желания и фантазии выставкой «Каскад (не)сбывшихся желаний».
Вадим Зайцев
В рамках параллельной программы будет доступна серия арт-медиации по экспозиции.
Групповая выставка «Каскад (не)сбывшихся желаний» открыта с 21 марта по 25 мая 2025 года в «Третьем месте» на Литейном проспекте, 62.
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