Как фиолетовые оттенки — от лилового до пурпурного — стали главной палитрой сезона?

Начинаем носить все ягодные оттенки уже сейчас: для total look сочетаем мажоретки с меховыми воротничками Gucci и тренчи Sorelle Era с ворсистыми двойками Lesyanebo. Для одиночных акцентов присматриваемся к сумкам: тоуту Chanel, плетенке Jil Sander или асимметричной Arny Praht. Спешим на вечеринку Bist в честь двухлетия (save the date: 28 февраля!) в ретро-мини Meowshka и шубах из фатина Rejo, а в «Серже» выгуливаем акварельные брюки Red September в тандеме с боди Belle you и трикотажное макси Mon Reve.