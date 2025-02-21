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Как фиолетовые оттенки — от лилового до пурпурного — стали главной палитрой сезона?

В 2025-ом к ультрамодному кобальтовому в топе it-цветов присоединился фиолетовый (а точнее, вся его палитра — от лавандового до черничного!). Подкрепляем слова коллекциями главных трендсеттеров — от Prada до JW Anderson и Valentino — и рассказываем все о самых модных оттенках сезона.

Miu Miu SS'25

Miu Miu SS'25

JW Anderson SS'25

JW Anderson SS'25

Prada SS'25

Prada SS'25

Valentino SS'25

Valentino SS'25

Coperni SS'25

Coperni SS'25

Saint Laurent SS'25

Saint Laurent SS'25

Marc Jacobs SS'25

Marc Jacobs SS'25

Amiri FW'25

Amiri FW'25

Doublet FW'25

Doublet FW'25

Этой весной готовимся чередовать электрический синий с фиолетовой палитрой — от лавандового до виноградного и аметистового. Последнему сказала «да» Миучча Прада в Miu Miu и замиксовала лакированную юбку с алым боди и многослойным поясом из цепей (супертренд!). Берем еще пару уроков колорблокинга у синьоры — по примеру показа Prada сочетаем баклажановый лонгслив с голубыми леггинсами и прозрачной юбкой из мшистого шифона. Джонатан Андерсон миксует фиалковый с ментоловым, а Майк Амири (в бренде имени себя) голосует за сливовый и мэтчит его с шафрановым и шоколадным. 

Ориенталистские шаровары — снова с нами (заверено Alaia и Chloe!). Отрабатываем сразу два тренда с помощью бархатных брюк Valentino. В порыве фэшн-максимализма присматриваемся с пурпурным гранд-пайеткам Marc Jacobs или декадентским оборками Saint Laurent. Судя по показам, фиолетовый с нами как минимум до следующей весны, поэтому в придачу к футболкам с Микки Маусом Coperni запасаемся пушистыми кардиганами и шортами Doublet. 

Платье Bottega Veneta, ДЛТ, 1 945 000 руб.

Платье Bottega Veneta, ДЛТ, 1 945 000 руб.

Сумка Chanel, Oskelly, 583 460 руб.

Сумка Chanel, Oskelly, 583 460 руб.

Куртка Gucci, TSUM Collect, 339 500 руб.

Куртка Gucci, TSUM Collect, 339 500 руб.

Сумка Jil Sander, 183 750 руб.

Сумка Jil Sander, 183 750 руб.

Платье Meowshka, 122 200 руб.

Платье Meowshka, 122 200 руб.

Костюм Isabelle Allard, Meowshka Vintage, 103 000 руб.

Костюм Isabelle Allard, Meowshka Vintage, 103 000 руб.

Вьетнамки Dior, TSUM Collect, 98 000 руб.

Вьетнамки Dior, TSUM Collect, 98 000 руб.

Платье Say No More, 86 000 руб.

Платье Say No More, 86 000 руб.

Кардиган Miu Miu, Oskelly, 75 000 руб.

Кардиган Miu Miu, Oskelly, 75 000 руб.

Юбка 12Storeez, 73 000 руб.

Юбка 12Storeez, 73 000 руб.

Платье All-In, KM20, 66 300 руб.

Платье All-In, KM20, 66 300 руб.

Кардиган Bonsai, Studio Slow, 60 190 руб.

Кардиган Bonsai, Studio Slow, 60 190 руб.

Тренч Sorelle Era, 53 000 руб.

Тренч Sorelle Era, 53 000 руб.

Шуба Rejo, 37 900 руб.

Шуба Rejo, 37 900 руб.

Сумка Meowshka Vintage, 37 000 руб.

Сумка Meowshka Vintage, 37 000 руб.

Начинаем носить все ягодные оттенки уже сейчас: для total look сочетаем мажоретки с меховыми воротничками Gucci и тренчи Sorelle Era с ворсистыми двойками Lesyanebo. Для одиночных акцентов присматриваемся к сумкам: тоуту Chanel, плетенке Jil Sander или асимметричной Arny Praht. Спешим на вечеринку Bist в честь двухлетия (save the date: 28 февраля!) в ретро-мини Meowshka и шубах из фатина Rejo, а в «Серже» выгуливаем акварельные брюки Red September в тандеме с боди Belle you и трикотажное макси Mon Reve. 

Жакет Bitte Ruhe, 36 000 руб.

Жакет Bitte Ruhe, 36 000 руб.

Пиджак Annuko, 35 900 руб.

Пиджак Annuko, 35 900 руб.

Жилет Lesyanebo, 28 000 руб.

Жилет Lesyanebo, 28 000 руб.

Худи Praying, KM20, 24 400 руб.

Худи Praying, KM20, 24 400 руб.

Бюстгалтер Agent Provocateur, 21 900 руб.

Бюстгалтер Agent Provocateur, 21 900 руб.

Топ Ugly Sweater Club, 19 500 руб.

Топ Ugly Sweater Club, 19 500 руб.

Платье Mon Reve, 16 700 руб.

Платье Mon Reve, 16 700 руб.

Свитер Ushatava, 16 500 руб.

Свитер Ushatava, 16 500 руб.

Брюки Red September, 12 075 руб.

Брюки Red September, 12 075 руб.

Боди Belle you, 9 999 руб.

Боди Belle you, 9 999 руб.

Сумка Arny Praht, 9 400 руб.

Сумка Arny Praht, 9 400 руб.

Топ Planta Rosa, 8 600 руб.

Топ Planta Rosa, 8 600 руб.

Чепчик Flug, 7 450 руб.

Чепчик Flug, 7 450 руб.

Платок Forced Fun Community, 4 000 руб.

Платок Forced Fun Community, 4 000 руб.

Не отказываемся от фиолетового даже в офисе — чередуем коричневые и серые жакеты с виноградными Annuko (с драпировкой на рукавах) и лавандовые Bitte Ruhe (с ультрамодной баской!). В честь выставки костюмов Эдиты Пьехи в «Эрмитаже» (идем смотреть на модные фэшн-артефакты авторства Вячеслава Зайцева, Татьяны Парфеновой и Нонны Меликовой 8 марта!) достаем все самое лучшее — деконструированное платье All-In, двойку с золотистой отделкой Isabelle Allard (из винтажных кладовыз Лидии Метельской) и художественный платок Forced Fun Community. 

Леандра Медин дополняет total black баклажановой шляпой-таблеткой

Леандра Медин дополняет total black баклажановой шляпой-таблеткой

Марта Санчес Кастаньеда сочетает лиловые туфли-пипидастры Ferragamo с терракотовым сетом из полупрозрачного платья и пальто

Марта Санчес Кастаньеда сочетает лиловые туфли-пипидастры Ferragamo с терракотовым сетом из полупрозрачного платья и пальто

Джильда Амбросио примерила сиреневый сет из рубашки, юбки с симметричными вырезами на бедрах и бра в тандеме с фиолетовыми металлик-сабо

Джильда Амбросио примерила сиреневый сет из рубашки, юбки с симметричными вырезами на бедрах и бра в тандеме с фиолетовыми металлик-сабо

Трой Сиван для церемонии вручения Grammy выбрал атласную лавандовую двойку и прозрачную рубашку — все Prada

Трой Сиван для церемонии вручения Grammy выбрал атласную лавандовую двойку и прозрачную рубашку — все Prada

Шер появилась на концерте в сверкающей виноградной двойке The Attico

Шер появилась на концерте в сверкающей виноградной двойке The Attico

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