Как фиолетовые оттенки — от лилового до пурпурного — стали главной палитрой сезона?

В 2025-ом к ультрамодному кобальтовому в топе it-цветов присоединился фиолетовый (а точнее, вся его палитра — от лавандового до черничного!). Подкрепляем слова коллекциями главных трендсеттеров — от Prada до JW Anderson и Valentino — и рассказываем все о самых модных оттенках сезона.
Этой весной готовимся чередовать электрический синий с фиолетовой палитрой — от лавандового до виноградного и аметистового. Последнему сказала «да» Миучча Прада в Miu Miu и замиксовала лакированную юбку с алым боди и многослойным поясом из цепей (супертренд!). Берем еще пару уроков колорблокинга у синьоры — по примеру показа Prada сочетаем баклажановый лонгслив с голубыми леггинсами и прозрачной юбкой из мшистого шифона. Джонатан Андерсон миксует фиалковый с ментоловым, а Майк Амири (в бренде имени себя) голосует за сливовый и мэтчит его с шафрановым и шоколадным.
Ориенталистские шаровары — снова с нами (заверено Alaia и Chloe!). Отрабатываем сразу два тренда с помощью бархатных брюк Valentino. В порыве фэшн-максимализма присматриваемся с пурпурным гранд-пайеткам Marc Jacobs или декадентским оборками Saint Laurent. Судя по показам, фиолетовый с нами как минимум до следующей весны, поэтому в придачу к футболкам с Микки Маусом Coperni запасаемся пушистыми кардиганами и шортами Doublet.
Начинаем носить все ягодные оттенки уже сейчас: для total look сочетаем мажоретки с меховыми воротничками Gucci и тренчи Sorelle Era с ворсистыми двойками Lesyanebo. Для одиночных акцентов присматриваемся к сумкам: тоуту Chanel, плетенке Jil Sander или асимметричной Arny Praht. Спешим на вечеринку Bist в честь двухлетия (save the date: 28 февраля!) в ретро-мини Meowshka и шубах из фатина Rejo, а в «Серже» выгуливаем акварельные брюки Red September в тандеме с боди Belle you и трикотажное макси Mon Reve.
Не отказываемся от фиолетового даже в офисе — чередуем коричневые и серые жакеты с виноградными Annuko (с драпировкой на рукавах) и лавандовые Bitte Ruhe (с ультрамодной баской!). В честь выставки костюмов Эдиты Пьехи в «Эрмитаже» (идем смотреть на модные фэшн-артефакты авторства Вячеслава Зайцева, Татьяны Парфеновой и Нонны Меликовой 8 марта!) достаем все самое лучшее — деконструированное платье All-In, двойку с золотистой отделкой Isabelle Allard (из винтажных кладовыз Лидии Метельской) и художественный платок Forced Fun Community.
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