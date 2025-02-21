Как фиолетовые оттенки — от лилового до пурпурного — стали главной палитрой сезона?

Этой весной готовимся чередовать электрический синий с фиолетовой палитрой — от лавандового до виноградного и аметистового. Последнему сказала «да» Миучча Прада в Miu Miu и замиксовала лакированную юбку с алым боди и многослойным поясом из цепей (супертренд!). Берем еще пару уроков колорблокинга у синьоры — по примеру показа Prada сочетаем баклажановый лонгслив с голубыми леггинсами и прозрачной юбкой из мшистого шифона. Джонатан Андерсон миксует фиалковый с ментоловым, а Майк Амири (в бренде имени себя) голосует за сливовый и мэтчит его с шафрановым и шоколадным.

Ориенталистские шаровары — снова с нами (заверено Alaia и Chloe!). Отрабатываем сразу два тренда с помощью бархатных брюк Valentino. В порыве фэшн-максимализма присматриваемся с пурпурным гранд-пайеткам Marc Jacobs или декадентским оборками Saint Laurent. Судя по показам, фиолетовый с нами как минимум до следующей весны, поэтому в придачу к футболкам с Микки Маусом Coperni запасаемся пушистыми кардиганами и шортами Doublet.