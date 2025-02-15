Юбки-рептилии, платья-сердечки и платки для слез (катарсических!): модный дайджест

Этой весной дизайнер Юлия Калманович планирует переодеть нас в расшитые розовыми бутонами dollcore-блумерсы и кейпы, ципао-топы с фуксийными лилиями и шелковые блузы с оборками . А мы и не против — готовимся раздавать ультрафеминный кокеткор (в придачу ко всему перечисленному) в пайеточных и кружевных миди в паре с полупрозрачными леггинсами с бантиками и вельветовыми бомберами, а в лето забираем ретро-купальник — для отпускных комбо с многослойными юбками из белоснежной тафты и кюлотами (короткие брючки снова с нами!).