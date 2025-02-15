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Юбки-рептилии, платья-сердечки и платки для слез (катарсических!): модный дайджест

Врываемся в режим «дожить до марта» и пополняем весенний to-buy-list (читай: поддерживаем моральный дух!) прозрачными комбинациями Cloche, приталенными алыми макси Masterpeace, кокеткорными кейпами Kalmanovich и другими фэшн-новинками этой недели. 

Gate31

Юбка Gate31, 4 000 руб.

Юбка Gate31, 4 000 руб.

Брюки Gate31, 3 000 руб.

Брюки Gate31, 3 000 руб.

Топ Gate31, 2 000 руб.

Топ Gate31, 2 000 руб.

Hot news: у Gate31 — Sample Sale со скидками до 80%. Отдают (почти даром) образцы производства и изделия с небольшим браком. Из супер-лотов — асимметричная юбка из экокожи под крокодила, оливковые карго, жатый топ-бандо с баской и ретро-плащ со стеганой подкладкой. Это далеко не все — эти и другие фэшн-айтемы можно посмотреть на сайте бренда (купить можно только онлайн!) до 16 февраля. 

Pompa

Пальто Pompa, 31 900 руб.

Пальто Pompa, 31 900 руб.

Брюки Pompa, 12 990 руб.

Брюки Pompa, 12 990 руб.

Жакет Pompa, 15 690 руб.

Жакет Pompa, 15 690 руб.

Жилет Pompa, 9 690 руб.

Жилет Pompa, 9 690 руб.

Выпускник ЛЭТИ Николай Хохряков начинал с пошива бомберов в духе Chicago Bulls, а в итоге продолжил семейное дело деда и за 30 лет одел весь Петербург в жакеты, пальто и тренчи Pompa идеальной посадки (дополнены защитной мембраной RaftPro!). В новом сезоне бренд освоил ультрамодный электрический синий: примеряем двубортные миди-пальто в тандеме с серыми офискорными двойками, ladylike-жакетами с рукавами буфами и кремовыми жилетами из трикотажа. 

Finn Flare x Юра Брисов 

Коллекция Retro Sport от Finn Flare

Коллекция Retro Sport от Finn Flare

Коллекция Retro Sport от Finn Flare

Коллекция Retro Sport от Finn Flare

Коллекция Retro Sport от Finn Flare

Коллекция Retro Sport от Finn Flare

Коллекция Retro Sport от Finn Flare

Коллекция Retro Sport от Finn Flare

Любовное! Кавербой Собака.ru и номинант на «Оскар» Юра Борисов обнимает жену Анну Шевчук (и березку!) в кампейне коллекции Retro Sport от Finn Flare. В референсах кобальтовых (главный цвет года!) олимпиек и треников, махровых поло, маек с контрастным кантом и полосатых анораков — Олимпиады 1972-го в Японии и в 1980-го в Москве.

Cloche

Платье Cloche, 25 000 руб.

Платье Cloche, 25 000 руб.

Комбинация Cloche, 13 000 руб.

Комбинация Cloche, 13 000 руб.

Кардиган Cloche, 62 000 руб.

Кардиган Cloche, 62 000 руб.

Платок Cloche, 7 000 руб.

Платок Cloche, 7 000 руб.

Показываем новый дроп бренда Cloche стилиста (в том числе каверстори Собака.ru c Долецкой!) Анны Слониковой! Героиней кампании (снята в Париже по мотивам архивов Годара и Бертолуччи!) стала актриса Елизавета Янковская — первой примерила газовые платья из прозрачного шелка и кашемировые кардиганы на винтажной подкладке, пришитой вручную. Но главный стейтмент-хит коллекции — театральный платочек для катарсических слез (пригодится на премьере Льва Додина «Ромео и Джульетта во мгле» в МДТ!). 

Masterpeace

Платье Masterpeace

Платье Masterpeace

Платье Masterpeace

Платье Masterpeace

Платье Masterpeace

Платье Masterpeace

Платье Masterpeace

Платье Masterpeace

В честь Дня всех влюбленных команда Masterpeace под руководством дизайнера Евгении Линович выпустила нарядную мини-капсулу из восьми платьев для свиданий. Варианты, вдохновленные балетом, с вырезом-сердцем (и цепочкой с маленьким кристаллом!)  на спине, айтемы с кружевным верхом и драпированной юбкой, асимметричные макси с вырезом на бедре и гибриды поло и юбок-баллонов первой надела актриса Мария Андреева в кампейне авторства оператора-постановщика Моцкуса Тимотеюса, снятого в декорациях «Метрополя». Важно: 14% средств, вырученных от продажи платьев 8 dates drop с 14 февраля по 8 марта, будут направлены фонду «Жизнь как чудо».

Kalmanovich

Кейп Kalmanovich, 57 350 руб.

Кейп Kalmanovich, 57 350 руб.

Юбка Kalmanovich, 119 700 руб.

Юбка Kalmanovich, 119 700 руб.

Топ Kalmanovich, 40 950 руб.

Топ Kalmanovich, 40 950 руб.

Платье Kalmanovich, 86 950 руб.

Платье Kalmanovich, 86 950 руб.

Этой весной дизайнер Юлия Калманович планирует переодеть нас в расшитые розовыми бутонами dollcore-блумерсы и кейпы, ципао-топы с фуксийными лилиями и шелковые блузы с оборками . А мы и не против — готовимся раздавать ультрафеминный кокеткор (в придачу ко всему перечисленному) в пайеточных и кружевных миди в паре с полупрозрачными леггинсами с бантиками и вельветовыми бомберами, а в лето забираем ретро-купальник — для отпускных комбо с многослойными юбками из белоснежной тафты и кюлотами (короткие брючки снова с нами!). 

Coccinelle

Сумка Coccinelle

Сумка Coccinelle

Сумка Coccinelle

Сумка Coccinelle

Этой весной без сочной апельсиновой сумки не обойтись — заверено Bottega Veneta, Versace и Louis Vuitton. Наш фаворит — миниатюрная с ручкой Coccinelle из новой коллекции, лицом которой стала модель Бехати Принслу. Готовимся выгуливать акцентную handle bag с лиловыми комбинациями и нарядным total white, а при желании меняем ее на базовую карамельную или со вставками из канваса (для повседневных комбо с денимом). 

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