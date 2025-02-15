Юбки-рептилии, платья-сердечки и платки для слез (катарсических!): модный дайджест

Врываемся в режим «дожить до марта» и пополняем весенний to-buy-list (читай: поддерживаем моральный дух!) прозрачными комбинациями Cloche, приталенными алыми макси Masterpeace, кокеткорными кейпами Kalmanovich и другими фэшн-новинками этой недели.
Gate31
Hot news: у Gate31 — Sample Sale со скидками до 80%. Отдают (почти даром) образцы производства и изделия с небольшим браком. Из супер-лотов — асимметричная юбка из экокожи под крокодила, оливковые карго, жатый топ-бандо с баской и ретро-плащ со стеганой подкладкой. Это далеко не все — эти и другие фэшн-айтемы можно посмотреть на сайте бренда (купить можно только онлайн!) до 16 февраля.
Pompa
Выпускник ЛЭТИ Николай Хохряков начинал с пошива бомберов в духе Chicago Bulls, а в итоге продолжил семейное дело деда и за 30 лет одел весь Петербург в жакеты, пальто и тренчи Pompa идеальной посадки (дополнены защитной мембраной RaftPro!). В новом сезоне бренд освоил ультрамодный электрический синий: примеряем двубортные миди-пальто в тандеме с серыми офискорными двойками, ladylike-жакетами с рукавами буфами и кремовыми жилетами из трикотажа.
Finn Flare x Юра Брисов
Любовное! Кавербой Собака.ru и номинант на «Оскар» Юра Борисов обнимает жену Анну Шевчук (и березку!) в кампейне коллекции Retro Sport от Finn Flare. В референсах кобальтовых (главный цвет года!) олимпиек и треников, махровых поло, маек с контрастным кантом и полосатых анораков — Олимпиады 1972-го в Японии и в 1980-го в Москве.
Cloche
Показываем новый дроп бренда Cloche стилиста (в том числе каверстори Собака.ru c Долецкой!) Анны Слониковой! Героиней кампании (снята в Париже по мотивам архивов Годара и Бертолуччи!) стала актриса Елизавета Янковская — первой примерила газовые платья из прозрачного шелка и кашемировые кардиганы на винтажной подкладке, пришитой вручную. Но главный стейтмент-хит коллекции — театральный платочек для катарсических слез (пригодится на премьере Льва Додина «Ромео и Джульетта во мгле» в МДТ!).
Masterpeace
В честь Дня всех влюбленных команда Masterpeace под руководством дизайнера Евгении Линович выпустила нарядную мини-капсулу из восьми платьев для свиданий. Варианты, вдохновленные балетом, с вырезом-сердцем (и цепочкой с маленьким кристаллом!) на спине, айтемы с кружевным верхом и драпированной юбкой, асимметричные макси с вырезом на бедре и гибриды поло и юбок-баллонов первой надела актриса Мария Андреева в кампейне авторства оператора-постановщика Моцкуса Тимотеюса, снятого в декорациях «Метрополя». Важно: 14% средств, вырученных от продажи платьев 8 dates drop с 14 февраля по 8 марта, будут направлены фонду «Жизнь как чудо».
Kalmanovich
Этой весной дизайнер Юлия Калманович планирует переодеть нас в расшитые розовыми бутонами dollcore-блумерсы и кейпы, ципао-топы с фуксийными лилиями и шелковые блузы с оборками . А мы и не против — готовимся раздавать ультрафеминный кокеткор (в придачу ко всему перечисленному) в пайеточных и кружевных миди в паре с полупрозрачными леггинсами с бантиками и вельветовыми бомберами, а в лето забираем ретро-купальник — для отпускных комбо с многослойными юбками из белоснежной тафты и кюлотами (короткие брючки снова с нами!).
Coccinelle
Этой весной без сочной апельсиновой сумки не обойтись — заверено Bottega Veneta, Versace и Louis Vuitton. Наш фаворит — миниатюрная с ручкой Coccinelle из новой коллекции, лицом которой стала модель Бехати Принслу. Готовимся выгуливать акцентную handle bag с лиловыми комбинациями и нарядным total white, а при желании меняем ее на базовую карамельную или со вставками из канваса (для повседневных комбо с денимом).
Комментарии (0)