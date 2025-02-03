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Стилист обложки Собака.ru c Долецкой Анна Слоникова: «Я всегда опасаюсь встречаться со своими небожителями»

Бренд-визионер, стилист лучших выходов велнес-принцессы Саши Новиковой и любимая ученица Алены Долецкой для АЛЕНАZINE переодела главного редактора нашего сердца в архивы Old Celine и суперкейп Cloche собственного сочинения.

Анна Слоникова. в кейпе Cloche
Архив Анны Слониковой
Анна Слоникова, в кейпе Cloche

Как познакомились с Аленой Станиславовной?

В 19 лет попала на стажировку в журнал Elle — когда уже немного поднаторела в ремесле, Алена Станиславовна стала героиней одной из моих съемок. Я всегда опасаюсь встречаться со своими небожителями — если наступит разочарование, рассыпется моя муза. Но тут этого не случилось: я пала перед масштабом личности, ума и достоинства и попросила взять меня на работу. С тех пор я очень редко встречала людей, у которых мне хотелось бы учиться, лишь наблюдая за их естественным рутинным существованием.

Назовите три русских бренда, о которых нам всем стоит знать.

MXII — бренд моей милой подруги и главного дизайнера Cloche Марианны Корчегиной. Нежный панк, сделанный отличницей. 001pax от экс-дизайнера David Koma Павла Ана — талантливо и модно. Papa Sponge — бренд моего мужа Миши Ганнушкина, который придумал губку для мытья посуды в виде эстетичного человечка, устремленного отмыть все в доме. По-моему, идея гениальная.

Жилетка MXII, 22 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жилетка MXII, 22 000 руб.

Губка Papa Sponge
Архивы пресс-служб

Губка Papa Sponge

В чем суперсила вашего бренда Cloche?

Cloche — это я, в каждой жилетке, бирке и фотографии. Поэтому он настолько же суперсильный, насколько и суперхрупкий.

Над чем работаете прямо сейчас?

Над новой коллекцией Cloche, в которой хочется бесконечно ходить на свидания и в театры. Будут газовые платья из прозрачного шелка, кашемировые кардиганы на подкладке с отделкой из винтажных тканей, нижние комбинации (так называемые Teddy Dresses). Жилетки тоже будут, но в новых материалах (вместо бейби-мохера. — Прим. ред.). А вот королевский кейп Ermine по мотивам горностаевой мантии, который полюбила Алена Станиславовна, больше не выпускаю — он теряет свою ценность в тираже. Может, однажды я его повторю в другом прочтении.

Кейп Cloche
Архив Cloche

Кейп Cloche

Во что одели бы Юру Борисова на «Оскар»?

Я бы избежала знакомства с Юрой Борисовым в реальной жизни, потому что хочу идеализировать его столько, сколько мне влезет! Вдруг не повезет.

Любимое место в Петербурге?

Старый «Пиф-Паф», где можно было и подстричься между плотными сменами, и поесть, и зарыться в архивах винтажного магазина.

Что для вас по-настоящему красиво?

Скромность, мамины щиколотки, алебастровый бюст Доротеи Прусской из 31-го зала Пушкинского музея, грядки с ботвой морковки. Шелковое полотно табачного цвета, из которого я придумаю сделать платье. Закат в Венеции, который садится на охристые дома и окрашивает их в алый.

«Распятие» Мазаччо

«Распятие» Мазаччо

Алебастровый бюст Доротеи Прусской из 31-го зала Пушкинского музея

Алебастровый бюст Доротеи Прусской из 31-го зала Пушкинского музея

Произведение искусства, которое всегда поможет примириться с самим собой (и с другими)?

«Распятие» Мазаччо. Правда, с собой в меньшей степени.

Как натренировать глаз, чтобы видеть красоту?

Нужно только уметь его открывать. В общем-то, всё.

Не жизнь, а сказка — это как?

Где я училась, Алена Станиславовна преподавала — ответ у нее.

Спецвыпуск АЛЕНАZINE! Все о феномене Долецкой: человек-глянец, авторитетный хаскивед, а главное — горгонзола и маракуйя нашего сердца!

Как перенять феминность у хаски, что почитать от атаческой паники и каких цветов никогда не будет в Белом саду Алены Станиславовны.

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Материал из номера:
Февраль
Люди:
Анна Слоникова

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