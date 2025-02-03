Стилист обложки Собака.ru c Долецкой Анна Слоникова: «Я всегда опасаюсь встречаться со своими небожителями»

Как познакомились с Аленой Станиславовной?

В 19 лет попала на стажировку в журнал Elle — когда уже немного поднаторела в ремесле, Алена Станиславовна стала героиней одной из моих съемок. Я всегда опасаюсь встречаться со своими небожителями — если наступит разочарование, рассыпется моя муза. Но тут этого не случилось: я пала перед масштабом личности, ума и достоинства и попросила взять меня на работу. С тех пор я очень редко встречала людей, у которых мне хотелось бы учиться, лишь наблюдая за их естественным рутинным существованием.

Назовите три русских бренда, о которых нам всем стоит знать.

MXII — бренд моей милой подруги и главного дизайнера Cloche Марианны Корчегиной. Нежный панк, сделанный отличницей. 001pax от экс-дизайнера David Koma Павла Ана — талантливо и модно. Papa Sponge — бренд моего мужа Миши Ганнушкина, который придумал губку для мытья посуды в виде эстетичного человечка, устремленного отмыть все в доме. По-моему, идея гениальная.