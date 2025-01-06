Деми Мур, Николь Кидман, Марк Эйдельштейн: лучшие (и худшие) выходы Golden Globe 2025

Сезон кинопремий по традиции открыл «Золотой глобус»: пока звезды «Эмилии Перес» и «Сегуна» пересчитывают заветные награды, подводим фэшн-итоги красной ковровой дорожки в отеле The Beverly Hilton.
Победители премии «Золотой глобус» 2025:
Фильмы
- Лучший фильм — «Бруталист»;
- Лучший фильм (комедия или мюзикл) — «Эмилия Перес»;
- Лучший режиссер — Брэйди Корбет («Бруталист»);
- Лучший сценарий — «Конклав»;
- Лучший актер (драма) — Эдриан Броуди («Бруталист»);
- Лучшая актриса (драма) — Фернанда Торрес («Я все еще здесь»);
- Лучший актер (комедия или мюзикл) — Себастиан Стэн («Другой человек»);
- Лучшая актриса (комедия или мюзикл) — Деми Мур («Субстанция»);
- Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»);
- Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
- Лучший международный фильм — «Эмилия Перес»;
- Лучший анимационный фильм — «Поток»;
- Лучшее кинематографическое или прокатное достижение — «Злая»;
- Лучший оригинальный саундрек — «Претенденты»;
- Лучшая песня — El Mal («Эмилия Перес»);
Сериалы
- Лучший телесериал (драма) — «Сегун»;
- Лучшие телесериал (комедия или мюзикл) — «Хитрости»;
- Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Олененок»;
- Лучший актер в драматическом сериале — Хироюки Санада («Сегун»);
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Анна Саваи («Сегун»);
- Лучший актер в сериале (комедия или мюзикл) — Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
- Лучшая актриса в сериале (комедия или мюзикл) — Джин Смарт («Хитрости»);
- Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме — Колин Фаррелл («Пингвин»);
- Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме — Джоди Фостер («Настоящий детектив»);
- Лучший актер второго плана — Таданобу Асано («Сегун»);
- Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганиннг («Олененок»).
Зендея в Louis Vuitton
Аня Тейлор-Джой в Dior
Николь Кидман в Balenciaga
Эль Фаннинг в Balmain
Зои Кравиц в Saint Laurent
Деми Мур в Armani Prive
Керри Вашингтон в Balenciaga Couture
Тильда Суинтон в Chanel
Эндрю Скотт в Vivienne Westwood
Эмма Стоун в Louis Vuitton
Дэниел Крейг в Loewe
Майли Сайрус в Celine
Эмили Ливингстон и Джефф Голдблюм
Мишель Йео в Balenciaga
Статуэтка-глобус за роль в «Субстанции» зарифмовалась со сложносочиненными металлик-драпировками Armani Prive, в которых Деми Мур появилась на ковровой дорожке. К gold team (хоть и не по части наград) присоединились Кейт Бланшетт в золотистом макси со кристаллами Louis Vuitton, Майки Мэдисон (aka Анора) в чешуйчатом Bottega Veneta (одно из последних рук Матье Блази до переезда в Chanel), Минди Калинг в Ashi Studio и ведущая премии — комик Никки Глейзер в Prabal Gurung. За металлик, но уже серебристый, проголосовала Николь Кидман в асимметричном Balenciaga (снимаем один бал за шиньонообразный хвост!). Ряды подопечных Демны Гвасалии пополнили Керри Вашингтон в фуксийном миди в паре с театральными перчатками (точно такие же достались и Эли Вонг в алом платье-бандо — и тоже Balenciaga) и Мишель Йео в приталенном черном макси с воротом-стойкой и длинным подолом.
Марк Эйдельштейн в Prada
Памела Андерсон в Oscar de la Renta
Кейт Бланшетт в Louis Vuitton
Анджелина Джоли в Alexander McQueen
Майки Мэдисон в Bottega Veneta
Кейт Хадсон в Carolina Herrera
Эдриан Броуди
Эли Вонг в Balenciaga
Минди Калинг в AshiStudio
Наоми Уоттс в Schiaparelli
Анна Саваи в Dior
Никки Глейзер в Prabal Gurung
Джереми Стронг в Loro Piana
Синтия Эриво в Louis Vuitton
Пока Эль Фаннинг (а вместе с ней и Оливье Рустен в Balmain) продолжала экспериментировать с главным принтом прошлого года, Аня Тейлор-Джой выгуливала вневременную классику — пудрово-розовую комбинацию Dior в тандеме с палантином и jewerly-ромашками. За минимализм на красном ковре отвечали и Зои Кравиц в бархатном Saint Laurent, и Анна Саваи в белоснежном Dior, и Кейт Хадсон в темно-синем Carolina Herrera, и адепт бьюти-аскетизма Памела Андерсон в Oscar de la Renta.
Помимо классических (и не очень) костюмов Дэниела Крейга (двубортный Loewe), звезды «Аноры» (и октябрьской обложки Собака.ru!) Марка Эйдельштейна (атласный Prada) и Эдриана Броуди (тройка с супер-брошью!) у мужчин явно в почете Tiffany Blue — Эндрю Скотт вышел в total look Vivienne Westwood, Джефф Голдблюм выбрал ментоловый жакет с дорожками страз и замиксовал его с клешами в духе 70-х, а Джереми Стронг — велюровый сет Loro Piana с панамой и ретро-оправой в тон.
Модную аттестацию прошли не все: Ариане Гранде, хоть и отработавшей sustainability с помощью архивов Givenchy (платье из коллекции весна-лето 1966 года) и даже стайлинг-трюк с высокими перчатками, сотворить фэшн-волшебство (в духе ее героини Глинды в «Злой») не удалось, как и Тимоти Шаламе, который настойчиво мимикрирует под Боба Дилана (чем больше усиков, шарфиков и узких двоек, тем ближе Марк Эйдельштейн к званию главного краша!).
Очередная красная ковровая дорожка — повод убедиться, что сотрудничество с Chanel мало кому к лицу, но надеемся на масштабный game changer с приходом Блази (перемен требуют наши сердца!): Кира Найтли и Маргарет Куолли друг за другом вышли в похожих псевдопасторальных макси, которые от нафталинового флера не спасли даже трендовые кокеткорные бантики. Хотя Chanel — это не фэшн-приговор: берем пример с Тильды Суинтон, которая выбрала удлиненный твидовый жакет с золотистым кантом-цепочкой и застилизовала его с расклешенной черной юбкой в пол.
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