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Деми Мур, Николь Кидман, Марк Эйдельштейн: лучшие (и худшие) выходы Golden Globe 2025

Сезон кинопремий по традиции открыл «Золотой глобус»: пока звезды «Эмилии Перес» и «Сегуна» пересчитывают заветные награды, подводим фэшн-итоги красной ковровой дорожки в отеле The Beverly Hilton.

Победители премии «Золотой глобус» 2025:

Фильмы

  • Лучший фильм — «Бруталист»;
  • Лучший фильм (комедия или мюзикл) — «Эмилия Перес»;
  • Лучший режиссер — Брэйди Корбет («Бруталист»);
  • Лучший сценарий — «Конклав»;
  • Лучший актер (драма) — Эдриан Броуди («Бруталист»);
  • Лучшая актриса (драма) — Фернанда Торрес («Я все еще здесь»);
  • Лучший актер (комедия или мюзикл) — Себастиан Стэн («Другой человек»);
  • Лучшая актриса (комедия или мюзикл) — Деми Мур («Субстанция»); 
  • Лучший актер второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»);
  • Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»); 
  • Лучший международный фильм — «Эмилия Перес»;
  • Лучший анимационный фильм — «Поток»;
  • Лучшее кинематографическое или прокатное достижение — «Злая»; 
  • Лучший оригинальный саундрек — «Претенденты»; 
  • Лучшая песня — El Mal («Эмилия Перес»);

Сериалы

  • Лучший телесериал (драма) — «Сегун»;
  • Лучшие телесериал (комедия или мюзикл) — «Хитрости»;
  • Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Олененок»; 
  • Лучший актер в драматическом сериале — Хироюки Санада («Сегун»); 
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Анна Саваи («Сегун»); 
  • Лучший актер в сериале (комедия или мюзикл) — Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
  • Лучшая актриса в сериале (комедия или мюзикл) — Джин Смарт («Хитрости»); 
  • Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме — Колин Фаррелл («Пингвин»);
  • Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме — Джоди Фостер («Настоящий детектив»); 
  • Лучший актер второго плана — Таданобу Асано («Сегун»); 
  • Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганиннг («Олененок»).
Зендея в Louis Vuitton

Зендея в Louis Vuitton

Аня Тейлор-Джой в Dior

Аня Тейлор-Джой в Dior

Николь Кидман в Balenciaga

Николь Кидман в Balenciaga

Эль Фаннинг в Balmain

Эль Фаннинг в Balmain

Зои Кравиц в Saint Laurent

Зои Кравиц в Saint Laurent

Деми Мур в Armani Prive

Деми Мур в Armani Prive

Керри Вашингтон в Balenciaga Couture

Керри Вашингтон в Balenciaga Couture

Тильда Суинтон в Chanel

Тильда Суинтон в Chanel

Эндрю Скотт в Vivienne Westwood

Эндрю Скотт в Vivienne Westwood

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Дэниел Крейг в Loewe

Дэниел Крейг в Loewe

Майли Сайрус в Celine

Майли Сайрус в Celine

Эмили Ливингстон и Джефф Голдблюм

Эмили Ливингстон и Джефф Голдблюм

Мишель Йео в Balenciaga

Мишель Йео в Balenciaga

Статуэтка-глобус за роль в «Субстанции» зарифмовалась со сложносочиненными металлик-драпировками Armani Prive, в которых Деми Мур появилась на ковровой дорожке. К gold team (хоть и не по части наград) присоединились Кейт Бланшетт в золотистом макси со кристаллами Louis Vuitton, Майки Мэдисон (aka Анора) в чешуйчатом Bottega Veneta (одно из последних рук Матье Блази до переезда в Chanel), Минди Калинг в Ashi Studio и ведущая премии — комик Никки Глейзер в Prabal Gurung. За металлик, но уже серебристый, проголосовала Николь Кидман в асимметричном Balenciaga (снимаем один бал за шиньонообразный хвост!). Ряды подопечных Демны Гвасалии пополнили Керри Вашингтон в фуксийном миди в паре с театральными перчатками (точно такие же достались и Эли Вонг в алом платье-бандо — и тоже Balenciaga) и Мишель Йео в приталенном черном макси с воротом-стойкой и длинным подолом. 

Марк Эйдельштейн в Prada

Марк Эйдельштейн в Prada

Памела Андерсон в Oscar de la Renta

Памела Андерсон в Oscar de la Renta

Кейт Бланшетт в Louis Vuitton

Кейт Бланшетт в Louis Vuitton

Анджелина Джоли в Alexander McQueen

Анджелина Джоли в Alexander McQueen

Майки Мэдисон в Bottega Veneta

Майки Мэдисон в Bottega Veneta

Кейт Хадсон в Carolina Herrera

Кейт Хадсон в Carolina Herrera

Эдриан Броуди

Эдриан Броуди

Эли Вонг в Balenciaga

Эли Вонг в Balenciaga

Минди Калинг в AshiStudio

Минди Калинг в AshiStudio

Наоми Уоттс в Schiaparelli

Наоми Уоттс в Schiaparelli

Анна Саваи в Dior

Анна Саваи в Dior

Никки Глейзер в Prabal Gurung

Никки Глейзер в Prabal Gurung

Джереми Стронг в Loro Piana

Джереми Стронг в Loro Piana

Синтия Эриво в Louis Vuitton

Синтия Эриво в Louis Vuitton

Пока Эль Фаннинг (а вместе с ней и Оливье Рустен в Balmain) продолжала экспериментировать с главным принтом прошлого года, Аня Тейлор-Джой выгуливала вневременную классику — пудрово-розовую комбинацию Dior в тандеме с палантином и jewerly-ромашками. За минимализм на красном ковре отвечали и Зои Кравиц в бархатном Saint Laurent, и Анна Саваи в белоснежном Dior, и Кейт Хадсон в темно-синем Carolina Herrera, и адепт бьюти-аскетизма Памела Андерсон в Oscar de la Renta. 

Помимо классических (и не очень) костюмов Дэниела Крейга (двубортный Loewe), звезды «Аноры» (и октябрьской обложки Собака.ru!) Марка Эйдельштейна (атласный Prada) и Эдриана Броуди (тройка с супер-брошью!) у мужчин явно в почете Tiffany Blue — Эндрю Скотт вышел в total look Vivienne Westwood, Джефф Голдблюм выбрал ментоловый жакет с дорожками страз и замиксовал его с клешами в духе 70-х, а Джереми Стронг — велюровый сет Loro Piana с панамой и ретро-оправой в тон. 

Ариана Гранде в Givenchy

Ариана Гранде в Givenchy

Тимоти Шаламе в Tom Ford

Тимоти Шаламе в Tom Ford

Хайди Клум и Том Каулиц

Хайди Клум и Том Каулиц

Мелисса Маккарти в Christian Siriano

Мелисса Маккарти в Christian Siriano

Кира Найтли в Chanel

Кира Найтли в Chanel

Маргарет Куолли в Chanel

Маргарет Куолли в Chanel

Карла София Гаскон в Saint Laurent

Карла София Гаскон в Saint Laurent

Модную аттестацию прошли не все: Ариане Гранде, хоть и отработавшей sustainability с помощью архивов Givenchy (платье из коллекции весна-лето 1966 года) и даже стайлинг-трюк с высокими перчатками, сотворить фэшн-волшебство (в духе ее героини Глинды в «Злой») не удалось, как и Тимоти Шаламе, который настойчиво мимикрирует под Боба Дилана (чем больше усиков, шарфиков и узких двоек, тем ближе Марк Эйдельштейн к званию главного краша!). 

Очередная красная ковровая дорожка — повод убедиться, что сотрудничество с Chanel мало кому к лицу, но надеемся на масштабный game changer с приходом Блази (перемен требуют наши сердца!): Кира Найтли и Маргарет Куолли друг за другом вышли в похожих псевдопасторальных макси, которые от нафталинового флера не спасли даже трендовые кокеткорные бантики. Хотя Chanel — это не фэшн-приговор: берем пример с Тильды Суинтон, которая выбрала удлиненный твидовый жакет с золотистым кантом-цепочкой и застилизовала его с расклешенной черной юбкой в пол. 

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