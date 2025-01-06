Деми Мур, Николь Кидман, Марк Эйдельштейн: лучшие (и худшие) выходы Golden Globe 2025

Пока Эль Фаннинг (а вместе с ней и Оливье Рустен в Balmain) продолжала экспериментировать с главным принтом прошлого года, Аня Тейлор-Джой выгуливала вневременную классику — пудрово-розовую комбинацию Dior в тандеме с палантином и jewerly-ромашками. За минимализм на красном ковре отвечали и Зои Кравиц в бархатном Saint Laurent, и Анна Саваи в белоснежном Dior, и Кейт Хадсон в темно-синем Carolina Herrera, и адепт бьюти-аскетизма Памела Андерсон в Oscar de la Renta.

Помимо классических (и не очень) костюмов Дэниела Крейга (двубортный Loewe), звезды «Аноры» (и октябрьской обложки Собака.ru!) Марка Эйдельштейна (атласный Prada) и Эдриана Броуди (тройка с супер-брошью!) у мужчин явно в почете Tiffany Blue — Эндрю Скотт вышел в total look Vivienne Westwood, Джефф Голдблюм выбрал ментоловый жакет с дорожками страз и замиксовал его с клешами в духе 70-х, а Джереми Стронг — велюровый сет Loro Piana с панамой и ретро-оправой в тон.