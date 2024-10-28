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Как дубленки потеснили шубы и пальто на подиумах?

В условиях русских холодов (в придачу к возродившемуся бохо) не обойтись без дубленок — тем более за них поручились Chanel, Isabel Marant, Fendi и не только. А какую выбрать — сейчас расскажем.

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Coach FW'24

Coach FW'24

Isabel Marant FW'24

Isabel Marant FW'24

Anna Sui FW'24

Anna Sui FW'24

Fendi FW'24

Fendi FW'24

Altuzarra FW'24

Altuzarra FW'24

Victoria Beckham FW'24

Victoria Beckham FW'24

Alberta Ferretti FW'24

Alberta Ferretti FW'24

Старший товарищ дубленки — русский тулуп. Незатейливые кожухи с плотным овечьим мехом носили сибиряки еще 2000 лет назад. Позже их оценили при дворе Петра I — сам император приказал разводить особую породу овец с одновременно объемным и очень мягким мехом. 

В этом сезоне самые модные дубленки — ретро-модели в духе тех самых тулупов и макси-дубленки в стиле 70-х. Первые показали Coach в сочетании с объемным худи (носим как платье) и байкерскими сапогами (важный обувной тренд!), а вторые были замечены у Alberta Ferretti — замиксовали с диско-топом и костюмными палаццо в тонкую полоску. За псевдовинтаж голосуют и Chanel и Anna Sui — по их примеру носим укороченные дубленки в шоколадно-песочных оттенках с вязаными платьями, скандинавскими жилетами (самый модный паттерн сезона!) и аргайл-колготками. А Ким Беккер в Isabel Marant сочинила гибрид дубленки и дафлкота, поженив его с кожаными брюками с баской и темно-коричневым свитером с ультраобъемным воротом. 

Chloé, ДЛТ, 1 130 000 руб.

Chloé, ДЛТ, 1 130 000 руб.

Magda Butrym, TSUM Collect, 750 000 руб.

Magda Butrym, TSUM Collect, 750 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 670 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 670 000 руб.

Saint Laurent, TSUM Collect, 488 000 руб.

Saint Laurent, TSUM Collect, 488 000 руб.

Blancha, Кенгуру, 415 000 руб.

Blancha, Кенгуру, 415 000 руб.

Venera M., ДЛТ, 393 800 руб.

Venera M., ДЛТ, 393 800 руб.

Noble&Brulee, ДЛТ, 340 000 руб.

Noble&Brulee, ДЛТ, 340 000 руб.

Autentiments, 320 000 руб.

Autentiments, 320 000 руб.

Halfboy, ДЛТ, 277 500 руб.

Halfboy, ДЛТ, 277 500 руб.

Jacob Lee, Daynight, 271 150 руб.

Jacob Lee, Daynight, 271 150 руб.

Maslov, ДЛТ, 260 000 руб.

Maslov, ДЛТ, 260 000 руб.

Ruskala, 260 000 руб.

Ruskala, 260 000 руб.

Martine Rose, KM20, 247 500 руб.

Martine Rose, KM20, 247 500 руб.

12Storeez, 230 000 руб.

12Storeez, 230 000 руб.

Chaud Studio, Nuself, 212 500 руб.

Chaud Studio, Nuself, 212 500 руб.

Вернувшийся бохо (спасибо Чемене Камали из Chloe) притянул за собой и ретро-дубленки, которые не снимали хиппи в 60-х и 70-х — макси-халат есть в Magda Butrym, а в TSUM Collect была найдена винтажная Gucci с мотивом старинных орнаментов. Родные тулупчики успели отшить Maslov (в небесно-голубой коже), 12Storeez (с мехом испанской овчины внутри), Karpov (тандем с меховой шапкой приветствуется!) и петербуржцы Rockabi — смело носим с любимыми трикотажными костюмами, каракулевыми шапками-пирожками и уггами (дикий granpacore!) или ударяемся в эклектику и сочетаем с пайетками, атласными комбинациями и сапогами с широким голенищем. 

Yuliawave, 195 000 руб.

Yuliawave, 195 000 руб.

Unique Fabric, 179 000 руб.

Unique Fabric, 179 000 руб.

Lime, 169 999 руб.

Lime, 169 999 руб.

Rockabi, 169 000 руб.

Rockabi, 169 000 руб.

Luda Nikishina, 165 000 руб.

Luda Nikishina, 165 000 руб.

Bats, 150 000 руб.

Bats, 150 000 руб.

Karpov, 148 000 руб.

Karpov, 148 000 руб.

Annuko, 109 900 руб.

Annuko, 109 900 руб.

Strogo Vintage, 75 000 руб.

Strogo Vintage, 75 000 руб.

Eclata, 70 000 руб.

Eclata, 70 000 руб.

Victoria Andreyanova, 64 700 руб.

Victoria Andreyanova, 64 700 руб.

Ushatava, 45 000 руб.

Ushatava, 45 000 руб.

Hiss, 28 900 руб.

Hiss, 28 900 руб.

Asya Semyonova, 21 990 руб.

Asya Semyonova, 21 990 руб.

Всем неопределившимся (шуба или дубленка?) посвящается — за перевертышами идем к локалам Autentiments (под названием Mob Wife с массивным воротником), Chaud Studio (молочно-коричневая миди с объемными пуговицами), Luda Nikishina (с акцентной прострочкой на вороте и карманах) и главным по вещам-трансформерам — Ushatava. Вместо авиаторов-косух присмотритесь к псевдопилотским курткам с симметричной молнией и глухим воротом-стойкой — как раз такие нашли у Martine Rose в KM20, Unique Fabric (в карамельной псевдопожившей коже) и Asya Semyonova (с контрастной меховой отделкой). 

Жанна Дамас голосует за мини-дубленку с ярко-рыжим мехом — подвязывает ее на талии тонким кожаным шнурком, зауженными джинсами и ботильонами в

Жанна Дамас голосует за мини-дубленку с ярко-рыжим мехом — подвязывает ее на талии тонким кожаным шнурком, зауженными джинсами и ботильонами в ультрамодном бургунди

Джен Себаллос выгуливает светло-серую дубленку с акцентным воротником с минималистичным комбо из белой майки и черных костюмных брюк

Джен Себаллос выгуливает светло-серую дубленку с акцентным воротником с минималистичным комбо из белой майки и черных костюмных брюк 

Инес Исайя носит кудрявую ретро-дубленку с майкой в духе нулевых и широкими джинсами, дополняя образ казаками и лео-шопером

Инес Исайя носит кудрявую ретро-дубленку с майкой в духе нулевых и широкими джинсами, дополняя образ казаками и лео-шопером

Перниль Тайсбек выбирает лаконичную укороченную дубленку с воротником-стойкой и сочетает ее с трендовыми джинсами-трубами и замшевыми ботинками

Перниль Тайсбек выбирает лаконичную укороченную дубленку с воротником-стойкой и сочетает ее с трендовыми джинсами-трубами и замшевыми ботинками

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