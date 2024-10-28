Как дубленки потеснили шубы и пальто на подиумах?

Старший товарищ дубленки — русский тулуп. Незатейливые кожухи с плотным овечьим мехом носили сибиряки еще 2000 лет назад. Позже их оценили при дворе Петра I — сам император приказал разводить особую породу овец с одновременно объемным и очень мягким мехом.

В этом сезоне самые модные дубленки — ретро-модели в духе тех самых тулупов и макси-дубленки в стиле 70-х. Первые показали Coach в сочетании с объемным худи (носим как платье) и байкерскими сапогами (важный обувной тренд!), а вторые были замечены у Alberta Ferretti — замиксовали с диско-топом и костюмными палаццо в тонкую полоску. За псевдовинтаж голосуют и Chanel и Anna Sui — по их примеру носим укороченные дубленки в шоколадно-песочных оттенках с вязаными платьями, скандинавскими жилетами (самый модный паттерн сезона!) и аргайл-колготками. А Ким Беккер в Isabel Marant сочинила гибрид дубленки и дафлкота, поженив его с кожаными брюками с баской и темно-коричневым свитером с ультраобъемным воротом.