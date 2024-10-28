Как дубленки потеснили шубы и пальто на подиумах?

В условиях русских холодов (в придачу к возродившемуся бохо) не обойтись без дубленок — тем более за них поручились Chanel, Isabel Marant, Fendi и не только. А какую выбрать — сейчас расскажем.
Старший товарищ дубленки — русский тулуп. Незатейливые кожухи с плотным овечьим мехом носили сибиряки еще 2000 лет назад. Позже их оценили при дворе Петра I — сам император приказал разводить особую породу овец с одновременно объемным и очень мягким мехом.
В этом сезоне самые модные дубленки — ретро-модели в духе тех самых тулупов и макси-дубленки в стиле 70-х. Первые показали Coach в сочетании с объемным худи (носим как платье) и байкерскими сапогами (важный обувной тренд!), а вторые были замечены у Alberta Ferretti — замиксовали с диско-топом и костюмными палаццо в тонкую полоску. За псевдовинтаж голосуют и Chanel и Anna Sui — по их примеру носим укороченные дубленки в шоколадно-песочных оттенках с вязаными платьями, скандинавскими жилетами (самый модный паттерн сезона!) и аргайл-колготками. А Ким Беккер в Isabel Marant сочинила гибрид дубленки и дафлкота, поженив его с кожаными брюками с баской и темно-коричневым свитером с ультраобъемным воротом.
Вернувшийся бохо (спасибо Чемене Камали из Chloe) притянул за собой и ретро-дубленки, которые не снимали хиппи в 60-х и 70-х — макси-халат есть в Magda Butrym, а в TSUM Collect была найдена винтажная Gucci с мотивом старинных орнаментов. Родные тулупчики успели отшить Maslov (в небесно-голубой коже), 12Storeez (с мехом испанской овчины внутри), Karpov (тандем с меховой шапкой приветствуется!) и петербуржцы Rockabi — смело носим с любимыми трикотажными костюмами, каракулевыми шапками-пирожками и уггами (дикий granpacore!) или ударяемся в эклектику и сочетаем с пайетками, атласными комбинациями и сапогами с широким голенищем.
Всем неопределившимся (шуба или дубленка?) посвящается — за перевертышами идем к локалам Autentiments (под названием Mob Wife с массивным воротником), Chaud Studio (молочно-коричневая миди с объемными пуговицами), Luda Nikishina (с акцентной прострочкой на вороте и карманах) и главным по вещам-трансформерам — Ushatava. Вместо авиаторов-косух присмотритесь к псевдопилотским курткам с симметричной молнией и глухим воротом-стойкой — как раз такие нашли у Martine Rose в KM20, Unique Fabric (в карамельной псевдопожившей коже) и Asya Semyonova (с контрастной меховой отделкой).
Жанна Дамас голосует за мини-дубленку с ярко-рыжим мехом — подвязывает ее на талии тонким кожаным шнурком, зауженными джинсами и ботильонами в ультрамодном бургунди
Джен Себаллос выгуливает светло-серую дубленку с акцентным воротником с минималистичным комбо из белой майки и черных костюмных брюк
Инес Исайя носит кудрявую ретро-дубленку с майкой в духе нулевых и широкими джинсами, дополняя образ казаками и лео-шопером
Перниль Тайсбек выбирает лаконичную укороченную дубленку с воротником-стойкой и сочетает ее с трендовыми джинсами-трубами и замшевыми ботинками
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