Где искать лучший трикотаж? 11 локальных брендов

В 2020 году Ната Питькина (юрист по образованию и консультант ЦУМа в прошлом) сделала ставку на базу и не прогадала — обзавелась офлайн-точкой в Москве на Большой Никитской (а недавно и в Петербурге — на Столярном переулке, 16) и завидным списком клиентов (среди них — фэшн-инфлюенсеры Саша Маркина и Полина Подплетенная). В придачу к эталонным худи и треникам из футера, маскулинным пальто в духе 90-х и коллекции неустаревающих хлопковых кардиганов, юбок и футболок Ната добавила линейку Basic Wool & Cashmere. Здесь все по классике — умеренный оверсайз, лаконичная палитра (с исключением в виде сочного оливкового) и натуральные материалы. И дружеский совет от редакции: не проходите мимо кашемировых носков — будут греть вас всю зиму и отработают трендовый преппи весной в тандеме с лоферами и клетчатыми миди.