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Где искать лучший трикотаж? 11 локальных брендов

Продолжаем проект #sobaka_loves_locals и рассказываем, кто в России лучше всех справляется с кашемиром и шерстью, укрощает вязаные косы, аргайл-орнаменты и практикует knit-деконструкцию, а еще — одевает в русский трикотаж Леди Гагу и Сабрину Карпентер. 

Vereja

Кардиган Vereja, 42 000 руб.

Кардиган Vereja, 42 000 руб.

Юбка Vereja, 17 300 руб.

Юбка Vereja, 17 300 руб.

Шапка Vereja, 35 000 руб.

Шапка Vereja, 35 000 руб.

Свитера с очаровательным мутантом (и талисманом бренда) пауком-чихуахуа, балаклавы-шлемы, митенки-фузилли и море других вязаных причуд — дело рук стилиста Игоря Андреева (спицы сначала спасли от пандемийной хандры, а затем — надоумили на создание собственного бренда). При поддержке Маши Комаровой (покинула бренд в этом году, освободив место для Марины Оганян) и команды из 70 вязальщиков начинали с апсайкл-­экспериментов с пряжей, а осенью 2023­-го одели героев климатического балета­-антиутопии «О дивный новый мир» Ильи Манылова для Новой сцены Александринского театра в свои деконструктивистские боди и рваные кэтсьюты. А их перчатки с бабочками и платья­-паутинки носят тикток­-миллионница Юля Гаврилина и фэшн­-дива Ольга Карпуть.

Free Age

Брюки Free Age, 53 400 руб.

Брюки Free Age, 53 400 руб.

Поло Free Age, 27 000 руб.

Поло Free Age, 27 000 руб.

Гетры Free Age, 18 000 руб.

Гетры Free Age, 18 000 руб.

К петербуржцам Free Age выстраиваемся в очередь за ультратеплыми водолазками из мягкой шерсти, поло из полупрозрачной вискозы (на зависть Dries Van Noten) и трендовыми гетрами (пригодятся для миумиувских комбо со слингбэками, хлопковыми комбинациями и олимпийками). Секрет успеха и фанбазы в лице актрисы Полины Сидихиной, приму Марии Абашовой и писательницы Ирины Огановой: экспериментальное производство в цехах «Красного треугольника» с суперсовременными вязальными машинами и фэшн­дисциплина фаундера Татьяны Затравиной. Последовательно работает в расписании мировых байерских сессий, показывает две сезонные коллекции в год, а вместе с легендой глянца Екатериной Мухиной воплотил в жизнь нежный бренд-мейковер.

Korobeynikov

Платье Korobeynikov, 21 900 руб.

Платье Korobeynikov, 21 900 руб.

Костюм Korobeynikov, 11 900 руб.

Костюм Korobeynikov, 11 900 руб.

Юбка Korobeynikov, 3 900 руб.

Юбка Korobeynikov, 3 900 руб.

Лучший круизный трикотаж — у бренда феминного трикотажа Korobeynikov с приталенными металлик-комбианциями, асимметричными топами с мега-рюшей и апельсиновыми мини-юбками с бутонами. В 2019 году дизайнер Григорий Коробейников сочинил сет-бестселлер из топа с перемычкой на груди и юбки с высоким разрезом, который показал в Париже. Итог: сотни реплик и появление в гардеробе Леди Гаги. Фаундер моментально занял нишу трикотажной одежды для отпуска и регулярно выдает секси-айтемы с объемными цветами, оборками и вырезами, чем заслужил доверие селебрити — от модели Лены Перминовой до главной звезды этого лета Сабрины Карпентер. 

Maison

Поло Maison, 35 800 руб.

Поло Maison, 35 800 руб.

Сет Maison, 14 900 руб.

Сет Maison, 14 900 руб.

Палантин Maison, 19 900 руб.

Палантин Maison, 19 900 руб.

Сначала Оксана Милковская придумала эргономичные украшения Nude (главные по розовым турмалинам!) и запустила бренд идеальных шелковых пижам Maison (носят Оксана Рим и стилист Лиза Гардер), а затем — линейку трикотажа и пополнила наш вишлист бельевыми сетами и лонгсливами их мягчайшей шерсти, поло и свитерами с добавлением кашемира и полупрозрачными палантинами из шерсти мериноса. Часть вещей Maison Knitwear создается на крошечных семейных предприятиях, а что-то отдают на аутсорс мастерицам-вязальщицам. Затаив дыхание дыхание ждем открытие первого бутика на Петроградской стороне. 

Ugly Sweater Club

Свитер Ugly Sweater Club, 19 800 руб.

Свитер Ugly Sweater Club, 19 800 руб.

Свитер Ugly Sweater Club, 24 800 руб.

Свитер Ugly Sweater Club, 24 800 руб.

Кардиган Ugly Sweater Club, 23 700 руб.

Кардиган Ugly Sweater Club, 23 700 руб.

Секрет успеха Monncashmere — премиальный кашемир из пуха редких коз породы Alpas White (волокна тоньше человеческого волоса!), минималистичный дизайн и исключительно природные оттенки. Фэшн-аскетизм и эталонные кашемировые свитеры оценила стилист и экс-главред Elle Екатерина Мухина. Кроме них в Monncashemere идем за пушистыми сетами из смеси кашемира и альпака, трикотажными пальто (что? да!) в рубчик и графитовыми тройками с ультрамодными косами из 100% кашемира. 

Mirstores

Кардиган Mirstores, 27 990 руб.

Кардиган Mirstores, 27 990 руб.

Свитер Mirstores, 19 990 руб.

Свитер Mirstores, 19 990 руб.

Чепчик Mirstores, 9 990 руб.

Чепчик Mirstores, 9 990 руб.

История вязальщиков-виртуозов Mirstores началась со свитера с ромбами, а сейчас в коллекции бренда — десятки жилетов, кардиганов, поло, худи и аксессуаров (от пупырчатых чепчиков до сумок-овечек). В 2020 году команда из двадцати мастериц во главе с худ­руком Катей Киндрась придумала фирменный принцип вязки «рисунок поверх рисунка» — так на свитерах марки появились объемные барашки, разноцветные розы и астрологические овны с козерогами. Плюс новая техника позволила создавать рельефные узоры из разномастных кос — как на приталенном оверсайз­-свитере «Три текстуры» из корпуса бестселлеров бренда. В трикотаж марки кутаются медиа-управленец Ксения Собчак, гений коммуникаций Саша Жаркова и фэшн­-интервьюер Настя Полетаева.

Pitkina

Джемпер Pitkina, 26 900 руб.

Джемпер Pitkina, 26 900 руб.

Брюки Pitkina, 15 900 руб.

Брюки Pitkina, 15 900 руб.

Водолазка Pitkina, 12 900 руб.

Водолазка Pitkina, 12 900 руб.

В 2020 году Ната Питькина (юрист по образованию и консультант ЦУМа в прошлом) сделала ставку на базу и не прогадала — обзавелась офлайн-точкой в Москве на Большой Никитской (а недавно и в Петербурге — на Столярном переулке, 16) и завидным списком клиентов (среди них — фэшн-инфлюенсеры Саша Маркина и Полина Подплетенная). В придачу к эталонным худи и треникам из футера, маскулинным пальто в духе 90-х и коллекции неустаревающих хлопковых кардиганов, юбок и футболок Ната добавила линейку Basic Wool & Cashmere. Здесь все по классике — умеренный оверсайз, лаконичная палитра (с исключением в виде сочного оливкового) и натуральные материалы. И дружеский совет от редакции: не проходите мимо кашемировых носков — будут греть вас всю зиму и отработают трендовый преппи весной в тандеме с лоферами и клетчатыми миди. 

Lyna Plus

Жакет Lyna Plus, 54 000 руб.

Жакет Lyna Plus, 54 000 руб.

Поло Lyna Plus, 47 000 руб.

Поло Lyna Plus, 47 000 руб.

Шапка + шарф Lyna Plus, 33 000 руб.

Шапка + шарф Lyna Plus, 33 000 руб.

С 2015 года фаундер Юлия Крестинина сумела развить небольшое ателье до высокотехнологичного производства — из-под японских супермашин-вязальщиц Shima­Seiki выходят образцовые двойки из кашемира, жакеты и юбки-карандаши из шерсти мериноса, полупрозрачные водолазки с шелковой нитью и лаконичные аксессуары всех мастей — от шапок-шарфов до трендовых митенок и гольфов. Взяв курс на фэшн-экспансию, Юлия (по примеру больших модных игроков) заручилась поддержкой креативного директора — им стала главная по минимал-шику фэшн-консультант Оксана Рим. Quiet luxury дива твердой рукой управляет бренд-концепцией и стайлингом — ради дела не жалеет ни сил, ни дочери (Варвара — нередкий гость в кампаниях Lyna Plus и героиня съемки коллекции FW'24). Мощный дуэт Юлии и Оксаны уверено завоевал для бренда звание флагмана тихой роскоши в мире трикотажа — с велнес-­инфлюенсером Натальей Османн, ювелиром Лили Григалашвили и стилистом Мари Мих в роли верных друзей бренда.

AND The Brand

Туника AND The Brand, 41 400 руб.

Туника AND The Brand, 41 400 руб.

Кардиган AND The Brand, 94 500 руб.

Кардиган AND The Brand, 94 500 руб.

Брюки AND The Brand, 60 700 руб.

Брюки AND The Brand, 60 700 руб.

В списке проф-достижений Юлии Жуковой, основателя AND The Brand и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — сверхсовременное трикотажное производство на Петроградке с новейшими японскими вязальными машинками (они же в арсенале у премиального Loro Piana) и бутик на Большой Дмитровке в Москве, а среди бренд-друзей – Оксана Рим, Снежана Георгиева и Виктория Шелягова. Любовь такого солидного фан-пула заслужили костюмы из итальянского кашемира, кардиганы со знаменитыми бутонами из суперкомбо альпака, мериноса и мохера и непобедимые брюки из шерсти, у которых не вытягиваются коленки (проверено «Сапсаном»!).  

Monncashmere

Брюки Monncashmere, 26 980 руб.

Брюки Monncashmere, 26 980 руб.

Пальто Monncashmere, 64 980 руб.

Пальто Monncashmere, 64 980 руб.

Юбка Monncashmere, 31 980 руб.

Юбка Monncashmere, 31 980 руб.

Выпускница антверпенской Королевской Академии Изящных Искусств и флорентийского института Polimoda петербурженка Анжелика Балаева создала бренд затейливого унисекс-трикотажа с нитками навыпуск и швами наружу (опыт наработала в knit-отделе Dries van Noten!). Кстати, деконструктивизм — последствие строгих производственных правил на бывших местах работы, где все неровности и незаконченности считались скорее браком, чем авторской задумкой. Прибавляем к этому любовь к абсурдному бабушкиному стилю — получаем Ugly Sweater Club. Пэчворк-шарфы, пятнистые джемперы и волосатые кардиганы Анжелика создает вместе с петербургскими вязальщицами. 

Daisyknit

Кардиган Daisyknit, 14 890 руб.

Кардиган Daisyknit, 14 890 руб.

Топ Daisyknit, 7 890 руб.

Топ Daisyknit, 7 890 руб.

Шапка Daisyknit, 6 890 руб.

Шапка Daisyknit, 6 890 руб.

За 9 лет фаундерам Daisyknit Диане и Максиму Рябыкиным удалось развить небольшую комнату-ателье с одним икеевским рейлом до собственного производства (и не одного!) и магазинов в Томске, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Калининграде. В сибирском цеху отшиваются пушистые двойки из ангоры, мохеровые топы-паутинки, а еще всевозможные джемперы, свитера и кардиганы (из шоколадной шерсти альпака, со скандинавскими узорами и градиентом). В придачу к ним запасаемся ворсистыми капорами и шапками — поддерживам тренд на пушистое все!

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