Где искать лучший трикотаж? 11 локальных брендов

Продолжаем проект #sobaka_loves_locals и рассказываем, кто в России лучше всех справляется с кашемиром и шерстью, укрощает вязаные косы, аргайл-орнаменты и практикует knit-деконструкцию, а еще — одевает в русский трикотаж Леди Гагу и Сабрину Карпентер.
Vereja
Свитера с очаровательным мутантом (и талисманом бренда) пауком-чихуахуа, балаклавы-шлемы, митенки-фузилли и море других вязаных причуд — дело рук стилиста Игоря Андреева (спицы сначала спасли от пандемийной хандры, а затем — надоумили на создание собственного бренда). При поддержке Маши Комаровой (покинула бренд в этом году, освободив место для Марины Оганян) и команды из 70 вязальщиков начинали с апсайкл-экспериментов с пряжей, а осенью 2023-го одели героев климатического балета-антиутопии «О дивный новый мир» Ильи Манылова для Новой сцены Александринского театра в свои деконструктивистские боди и рваные кэтсьюты. А их перчатки с бабочками и платья-паутинки носят тикток-миллионница Юля Гаврилина и фэшн-дива Ольга Карпуть.
Free Age
К петербуржцам Free Age выстраиваемся в очередь за ультратеплыми водолазками из мягкой шерсти, поло из полупрозрачной вискозы (на зависть Dries Van Noten) и трендовыми гетрами (пригодятся для миумиувских комбо со слингбэками, хлопковыми комбинациями и олимпийками). Секрет успеха и фанбазы в лице актрисы Полины Сидихиной, приму Марии Абашовой и писательницы Ирины Огановой: экспериментальное производство в цехах «Красного треугольника» с суперсовременными вязальными машинами и фэшндисциплина фаундера Татьяны Затравиной. Последовательно работает в расписании мировых байерских сессий, показывает две сезонные коллекции в год, а вместе с легендой глянца Екатериной Мухиной воплотил в жизнь нежный бренд-мейковер.
Korobeynikov
Лучший круизный трикотаж — у бренда феминного трикотажа Korobeynikov с приталенными металлик-комбианциями, асимметричными топами с мега-рюшей и апельсиновыми мини-юбками с бутонами. В 2019 году дизайнер Григорий Коробейников сочинил сет-бестселлер из топа с перемычкой на груди и юбки с высоким разрезом, который показал в Париже. Итог: сотни реплик и появление в гардеробе Леди Гаги. Фаундер моментально занял нишу трикотажной одежды для отпуска и регулярно выдает секси-айтемы с объемными цветами, оборками и вырезами, чем заслужил доверие селебрити — от модели Лены Перминовой до главной звезды этого лета Сабрины Карпентер.
Maison
Сначала Оксана Милковская придумала эргономичные украшения Nude (главные по розовым турмалинам!) и запустила бренд идеальных шелковых пижам Maison (носят Оксана Рим и стилист Лиза Гардер), а затем — линейку трикотажа и пополнила наш вишлист бельевыми сетами и лонгсливами их мягчайшей шерсти, поло и свитерами с добавлением кашемира и полупрозрачными палантинами из шерсти мериноса. Часть вещей Maison Knitwear создается на крошечных семейных предприятиях, а что-то отдают на аутсорс мастерицам-вязальщицам. Затаив дыхание дыхание ждем открытие первого бутика на Петроградской стороне.
Ugly Sweater Club
Секрет успеха Monncashmere — премиальный кашемир из пуха редких коз породы Alpas White (волокна тоньше человеческого волоса!), минималистичный дизайн и исключительно природные оттенки. Фэшн-аскетизм и эталонные кашемировые свитеры оценила стилист и экс-главред Elle Екатерина Мухина. Кроме них в Monncashemere идем за пушистыми сетами из смеси кашемира и альпака, трикотажными пальто (что? да!) в рубчик и графитовыми тройками с ультрамодными косами из 100% кашемира.
Mirstores
История вязальщиков-виртуозов Mirstores началась со свитера с ромбами, а сейчас в коллекции бренда — десятки жилетов, кардиганов, поло, худи и аксессуаров (от пупырчатых чепчиков до сумок-овечек). В 2020 году команда из двадцати мастериц во главе с худруком Катей Киндрась придумала фирменный принцип вязки «рисунок поверх рисунка» — так на свитерах марки появились объемные барашки, разноцветные розы и астрологические овны с козерогами. Плюс новая техника позволила создавать рельефные узоры из разномастных кос — как на приталенном оверсайз-свитере «Три текстуры» из корпуса бестселлеров бренда. В трикотаж марки кутаются медиа-управленец Ксения Собчак, гений коммуникаций Саша Жаркова и фэшн-интервьюер Настя Полетаева.
Pitkina
В 2020 году Ната Питькина (юрист по образованию и консультант ЦУМа в прошлом) сделала ставку на базу и не прогадала — обзавелась офлайн-точкой в Москве на Большой Никитской (а недавно и в Петербурге — на Столярном переулке, 16) и завидным списком клиентов (среди них — фэшн-инфлюенсеры Саша Маркина и Полина Подплетенная). В придачу к эталонным худи и треникам из футера, маскулинным пальто в духе 90-х и коллекции неустаревающих хлопковых кардиганов, юбок и футболок Ната добавила линейку Basic Wool & Cashmere. Здесь все по классике — умеренный оверсайз, лаконичная палитра (с исключением в виде сочного оливкового) и натуральные материалы. И дружеский совет от редакции: не проходите мимо кашемировых носков — будут греть вас всю зиму и отработают трендовый преппи весной в тандеме с лоферами и клетчатыми миди.
Lyna Plus
С 2015 года фаундер Юлия Крестинина сумела развить небольшое ателье до высокотехнологичного производства — из-под японских супермашин-вязальщиц ShimaSeiki выходят образцовые двойки из кашемира, жакеты и юбки-карандаши из шерсти мериноса, полупрозрачные водолазки с шелковой нитью и лаконичные аксессуары всех мастей — от шапок-шарфов до трендовых митенок и гольфов. Взяв курс на фэшн-экспансию, Юлия (по примеру больших модных игроков) заручилась поддержкой креативного директора — им стала главная по минимал-шику фэшн-консультант Оксана Рим. Quiet luxury дива твердой рукой управляет бренд-концепцией и стайлингом — ради дела не жалеет ни сил, ни дочери (Варвара — нередкий гость в кампаниях Lyna Plus и героиня съемки коллекции FW'24). Мощный дуэт Юлии и Оксаны уверено завоевал для бренда звание флагмана тихой роскоши в мире трикотажа — с велнес-инфлюенсером Натальей Османн, ювелиром Лили Григалашвили и стилистом Мари Мих в роли верных друзей бренда.
AND The Brand
В списке проф-достижений Юлии Жуковой, основателя AND The Brand и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — сверхсовременное трикотажное производство на Петроградке с новейшими японскими вязальными машинками (они же в арсенале у премиального Loro Piana) и бутик на Большой Дмитровке в Москве, а среди бренд-друзей – Оксана Рим, Снежана Георгиева и Виктория Шелягова. Любовь такого солидного фан-пула заслужили костюмы из итальянского кашемира, кардиганы со знаменитыми бутонами из суперкомбо альпака, мериноса и мохера и непобедимые брюки из шерсти, у которых не вытягиваются коленки (проверено «Сапсаном»!).
Monncashmere
Выпускница антверпенской Королевской Академии Изящных Искусств и флорентийского института Polimoda петербурженка Анжелика Балаева создала бренд затейливого унисекс-трикотажа с нитками навыпуск и швами наружу (опыт наработала в knit-отделе Dries van Noten!). Кстати, деконструктивизм — последствие строгих производственных правил на бывших местах работы, где все неровности и незаконченности считались скорее браком, чем авторской задумкой. Прибавляем к этому любовь к абсурдному бабушкиному стилю — получаем Ugly Sweater Club. Пэчворк-шарфы, пятнистые джемперы и волосатые кардиганы Анжелика создает вместе с петербургскими вязальщицами.
Daisyknit
За 9 лет фаундерам Daisyknit Диане и Максиму Рябыкиным удалось развить небольшую комнату-ателье с одним икеевским рейлом до собственного производства (и не одного!) и магазинов в Томске, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Калининграде. В сибирском цеху отшиваются пушистые двойки из ангоры, мохеровые топы-паутинки, а еще всевозможные джемперы, свитера и кардиганы (из шоколадной шерсти альпака, со скандинавскими узорами и градиентом). В придачу к ним запасаемся ворсистыми капорами и шапками — поддерживам тренд на пушистое все!
Комментарии (0)