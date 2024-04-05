Знакомьтесь, Оксана Милковская! Она влюбила нас в турмалины и топазы Nude, а затем создала бренд медитативных пижам Maison

Вы такая непубличная и неуловимая (почти что воображаемая!) для человека с двумя видными брендами: давайте немедленно устроим вам деанонимизацию!

Действительно, я — человек, который не любит внимание к себе. При этом всем любопытно, почему меня нигде нет, почему я практически отсутствую в публичном поле. Элементарно: мне так комфортнее. Если проанализировать, то почти все, что я делаю — в том числе в Nude и Maison, — направлено на поиск и достижение (и украшение!) максимального, абсолютного комфорта. И еще я считаю, что лучшие спикеры — это мои проекты.

Если кратко, то по образованию я — историк моды, а до того как создать свой бренд, я была байером, затем стилистом. В Петербург 12 лет назад меня привела любовь.

Как вы оказались в ювелирном бизнесе, таком жестком и преимущественно мужском? Смотрится как выход из искомой зоны комфорта.

Это вышло спонтанно: мне захотелось именную подвеску, как у Кэрри в «Сексе в большом городе». Сделала несколько штук, но не просто напечатала текст, а написала прописью, перевела почерк в 3D и перенесла на подвеску. И с тех пор у меня подруги стали просить такие же, сразу появились клиенты. Получалась уникальная вещь: каждый писал своим почерком все, что хотел.

Одна клиентка недавно спросила: если бы мне тогда не нужно было зарабатывать, стала бы я делать такой проект или, может, просто придумывала бы ювелирные украшения для себя? Однозначно стала бы, потому что я не могу делать для себя. Я вообще человек не эгоистичный. Мне очень важно делиться — опытом, видением, эстетикой. И действительно, ни один мой проект (несмотря на то, что они оба коммерчески успешные) не задумывался как бизнес. Я для этого слишком идейная.