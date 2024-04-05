Знакомьтесь, Оксана Милковская! Она влюбила нас в турмалины и топазы Nude, а затем создала бренд медитативных пижам Maison

Кажется, Оксана Милковская открыла новые пределы комфорта. Сначала она придумала эргономичные украшения Nude (главные по розовым турмалинам!) — очень легкие, тактильные вещи в жанре феминного минимализма, которые носят Оксана Пономарева, Мария Абашова и сестры Голомаздины. Затем запустила линию идеальных шелковых пижам Maison (когда это еще не было мейнстримом), а теперь это важный бренд домашней одежды с вайбом покоя, безмятежности и метафизического утешения, в которой запрещено есть оливье.
Оксана Милковская
Вы такая непубличная и неуловимая (почти что воображаемая!) для человека с двумя видными брендами: давайте немедленно устроим вам деанонимизацию!
Действительно, я — человек, который не любит внимание к себе. При этом всем любопытно, почему меня нигде нет, почему я практически отсутствую в публичном поле. Элементарно: мне так комфортнее. Если проанализировать, то почти все, что я делаю — в том числе в Nude и Maison, — направлено на поиск и достижение (и украшение!) максимального, абсолютного комфорта. И еще я считаю, что лучшие спикеры — это мои проекты.
Если кратко, то по образованию я — историк моды, а до того как создать свой бренд, я была байером, затем стилистом. В Петербург 12 лет назад меня привела любовь.
Как вы оказались в ювелирном бизнесе, таком жестком и преимущественно мужском? Смотрится как выход из искомой зоны комфорта.
Это вышло спонтанно: мне захотелось именную подвеску, как у Кэрри в «Сексе в большом городе». Сделала несколько штук, но не просто напечатала текст, а написала прописью, перевела почерк в 3D и перенесла на подвеску. И с тех пор у меня подруги стали просить такие же, сразу появились клиенты. Получалась уникальная вещь: каждый писал своим почерком все, что хотел.
Одна клиентка недавно спросила: если бы мне тогда не нужно было зарабатывать, стала бы я делать такой проект или, может, просто придумывала бы ювелирные украшения для себя? Однозначно стала бы, потому что я не могу делать для себя. Я вообще человек не эгоистичный. Мне очень важно делиться — опытом, видением, эстетикой. И действительно, ни один мой проект (несмотря на то, что они оба коммерчески успешные) не задумывался как бизнес. Я для этого слишком идейная.
Название Nude — про обнаженку или про цвет?
Nude — это про меня. Название придумала моя подруга. Я искала, выбирала, а она говорит: «О чем тут думать? Ты — это Nude, точнее не скажешь». И в секунду все решилось. Nude — обнаженный, когда ты без масок, это история про настоящее, подлинное, про красоту через индивидуальность, через принятие себя.
Есть мнение, что красоту порождает уместность. Куда, по какому поводу и с чем сейчас носить золото и бриллианты?
Мы в Nude несем идею о том, что носить украшения — легко, к ним не нужно подбирать случай, не нужно наряжаться или как-то особенно выглядеть. Мы живем в мире, где особых случаев все меньше и меньше, но мы живем свою жизнь каждый день. У моей подруги Оксаны Пономаревой есть слоган: «В Celine на шашлыки». И у нас есть кольцо, которое мы создали для Оксаны, наш бестселлер. И мы его тоже предлагаем носить без формального повода: с футболками, с боди, с джинсами, со свитшотом.
Ювелирные украшения стали частью гардероба, это уже аксессуар. Очень серьезная дорогая одежда плюс узнаваемые драгоценности в большом количестве сейчас скорее добавляют возраста, чем маркируют статус. Не нужно серьезности.
Как бы вы сформулировали собственный эстетический код?
У нас минимализм, но без аскезы: роскошный минимализм. Это чистые линии и формы, безупречное ручное исполнение и самые лучшие материалы. При этом мы — бренд, который появился в Петербурге, где помимо формы в архитектуре есть цвет. А у нас — наши розовые турмалины. Я люблю цветовые пятна, тут мой ориентир — Марк Ротко. Для меня цвет — это энергия, и когда мне ее не хватает, я доливаю красок. У нас, например, недавно появился алый пакет Nude, вроде мелочь, упаковка, но бренд делают детали.
Кто приходит за турмалинами? Добрался ли тренд I can buy myself flowers до ваших ювелирных витрин?
Да, все больше девушек самостоятельно приходят за украшениями. И я очень этому рада, потому что считаю, что социальная гипотеза о том, что бриллианты должны дарить исключительно мужчины, просто немодная. Если ты идешь и сама себе по- купаешь кольцо — с тобой все в порядке, ты просто крутая.
Кампейн коллекции Timeless, Nude, 2021 год
Если розовые турмалины и голубые топазы — аксессуары, то кто их носит моднее всех?
Это Оксана Пономарева, она первая показала, как можно неканонично и классно носить крупные камни Nude. Года четыре назад она надела кожаный черный бомбер, кожаные шорты Bottega Veneta и наше кольцо с голубым топазом. И это было великолепно! Та же Юля Рохмистрова — Food by JuliaRok, которая делает самую вкусную гранолу в Москве, — ей близка наша эстетика комфорта и минимализма. Ира и Марина Голомаздины, основательницы 12 Storeez, поддерживали нас с момента основания: обе классно и по-разному носят Nude. В Петербурге большая коллекция наших украшений у прима-балерины Марии Абашовой и у дизайнера Лены Лейн. Причем Лена — вообще не про тихую роскошь и минимал, она надевает драные джинсы и 10 колец Nude на руку! И все сразу хотят так же.
Как топазы Nude превратились в пижамы Maison? Все же модная ювелирка — больше репрезентативная история, для тех, кто out, а домашняя премиум-одежда для тех, кто in.
Я обожаю домашнюю одежду, я — амбассадор пижам. Кажется, у меня есть пижамы всех производителей. Предпочитаю мужские. Для моей эстетической концепции мира женские не подходят. В моем представлении сексуальная девушка — это девушка в мужской рубашке на голое тело и в белых носочках. Изначально мы сделали пижамы в мужском стиле, чтобы дарить их нашим VIP-клиентам в Nude. Мы не собирались их продавать, но когда девушки получили эти вещи, они почти хором сказали: «Класс, можно еще пять таких же?» И таким образом, мы стали делать их на продажу. Появился бренд Maison.
Пижам дизайнеры делают столько, что хоть с кровати не вставай. Чем ваши лучше остальных?
Мы постарались: заказали шелк в Brunello Cucinelli, он невероятный, нам его специально окрашивали в два тона, но мы ждали полгода, прокляли всю логистику. Пижамы Maison классно сидят: у нас главный закройщик-технолог — это конструктор с огромным стажем работы именно в области мужской одежды, пиджаков. Кроме того, у вещей классный актуальный дизайн, можно носить размер в размер, а можно без потери в посадке практиковать уверенный оверсайз, как говорит модница Аня Троя. Когда она покупала у нас пижаму, я говорю: «Аня, S-ку?» Она говорит: «Да нет, ты что, L-ку. Мы за уверенный оверсайз».
Чем отличается жизнь в шелковой пижаме от жизни в тишотке и трениках?
Как ты одет дома — это лакмусовая бумажка твоего отношения к себе и твоего истинного стиля, тут я согласна с Дианой Вриланд. У меня есть одна клиентка с прекрасным чувством юмора, и она говорит: «Я для себя открыла закономерность: когда я домой вечером прихожу и майку с трениками надеваю, то иду к холодильнику, беру оливье и наяриваю. Но когда я надеваю шелковую пижаму, я так не могу. Максимум, что я делаю в пижаме, я наливаю себе бокал, беру книгу, и это вообще другая жизнь». Понимаете?
Как никто! Я в пижамах провожу зимнюю спячку, а затем целое лето — и дома, и на улице, и в путешествиях. У вас ведь тоже имеются пижамы не для сна?
У нас есть разделение, отдельно существует Home Edition, это хлопковые пижамы, которые мы носим дома. Но наша идея все же не «давайте красиво спать», хотя и это тоже. Наша основная идея — это «давайте жить в пижаме», ведь это стиль. Девушки, которые носят пижамы, они по-другому смотрят на мир.
Например, наш амбассадор бизнесвумен Анна Троя носит хлопковые домашние пижамы на улицу. Она надевает нитку Van Cleef, плащ, берет корзинку, как у Джейн Биркин, и по Москве гуляет. Это очень красиво, и она задает тренд. В шелковых и хлопковых пижамах ходят сестры Голомаздины. Когда Марина Голомаздина открывала Belle you в прошлом году в Дубае, она купила, наверное, двенадцать пижам. Вообще пол-Дубая разгуливает в вещах Maison— это линия Voyage: пижамные костюмы для путешествий и жизни, но дома тоже можно. Я вот очень люблю в шелковых пижамах ходить дома.
Свитшот Maison
Сейчас наметился тренд: многие марки уходят в область дома и домашней одежды, но вы с Maison больше двух лет назад были одной из первых. Чего еще от вас ждать?
Мы продолжаем развиваться: усилили команду. Теперь у нас есть арт-директор Юка Вижгородская, это знаковый стилист (стайл-директор ЦУМа, преподаватель Fashion Factory School и кофаундер AMA Jewelry. — Прим. ред.). Планируем открыть бутик в Москве, в следующем сезоне запустим кашемировые костюмы, и это будет не похоже на то, что есть на нашем рынке (да, мы не будем, как все остальные, копировать один и тот же свитер Old Celine и вязать его на одном и том же производстве в Китае). А сейчас мы сделали с Юкой трикотажную линию. Приятные лонгсливы, короткие шорты, удобные брюки. Ткани супермягкие, крой тщательно продуман. Ведь даже трикотажные брюки должны попу украшать, а не уродовать, а ведь очень часто пижамные брюки просто плохо сидят. Так вот знайте, если ваша попа не идеальна в каких-то брюках, то дело не в попе, а в брюках.
Текст: Юлия Машнич
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