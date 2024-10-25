Лео-митенки, шапки-боярки и grandpacore-кардиганы: модный дайджест

Вот это коллаборация комбинация! Зумерский массмаркет Befree вместе со стримингом Wink выпустил ретро-коллекцию в честь байопика о культовой группе «Комбинация»! В дропе собран лютый диско-фэшн из 1990-х: перламутровые корсеты и шапки-боярки (прямиком из сценического гардероба музыкального трио!), а также пушистые цветные шубы, атласные мини и футболки со стейтмент-надписями.

Мы уже во всю готовимся отплясывать в новинках в Department 57, а пока перечитываем интервью с кавергерл сентябрьского номера Собака.ru Елизаветой Базыкиной, сыгравшей в сериале Татьяну Иванову!