Лео-митенки, шапки-боярки и grandpacore-кардиганы: модный дайджест

Изучаем итальянский совриск вместе с юным искусствоведом и новой героиней кампейна No One — Алесей Кафельниковой. Постигаем абстракционизм в стейтмент-наряде из куртки Seventy и босоножек Casadei, а чтобы самому стать арт-объектом (точнее — реди-мейдом!), вслед за Алесей выбираем лодочки Principe di Bologna и клатч Gianni Chiarini, выполненные в трендовом бургунди (главный цвет сезона!). Раздаем высокохудожественный стиль далеко за пределами галерей: надеваем на городской хайкинг пушистую эко-шубу Principe di Bologna в кобальтовом цвете полотен Лучо Фонтана и ботильоны AGL c акцентным металлическим мысом. В придачу к ультрамодным скандинавским свитерам забираем теплый пуховик Diesel, непродуваемый капор Canoe (с тосканским кашемиром и австралийской шерстью в составе!) и фовистский рюкзак Sprayground.