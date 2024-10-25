Лео-митенки, шапки-боярки и grandpacore-кардиганы: модный дайджест

Рычащий ранец Ola Ola, аргайл-безрукавки Lime, пушистые ретро-шубы Befree x Wink — и другие фэшн-хайлайты недели.
Alvaar
Ювелирные флористы Alvaar создали коллекцию, посвященную Петербургу (без всадников, шпилей, оград и стереотипов!). За основу взяли любимый цвет петербуржцев и оттенок закатного неба над Финским заливом — получились архитектурные черные цветы со сверкающей золотистой фурнитурой. В придачу к графичным кольцам, моносерьгам и каффам с фирменными четырехлистниками из нанокерамики в дроп вошли цветы-серьги из мельчайшего японского бисера, созданные в коллаборации с художницей Аней Рубан. С сегодняшнего дня все айтемы можно примерить в шоуреме Alvaar (забиваем в навигатор: Тележная 8-10).
Ola Ola
Стеганые лео-митенки (у нас лапки!), хищный ранец, тигриные перчатки и пятнистые воротнички — весь рычащий прайд собрался в дропе аксессуаров от петербургских мастеров авангардных принтов Ola Ola во главе с Олей Гинзбург! Носим классные аксы вместе с хитами анималистичной осенней коллекции бренда: от змеиной интерпретации жакета Boss до псевдокрокодилового плаща из эко-кожи (уже примерила Елизавета Базыкина!).
Lime
В центре внимания новой мужской коллекции Lime — родной grandpacore. Раскладываем дроп на составляющие — кардиганы крупной вязки, безрукавки с узором аргайл, объемные ретро-брюки в тонкую полоску и ярко-алые трикотажные поло, которые как дома в осенне-зимнем гардеробе. Учимся у стильных дедуль виртуозной многослойности и колорблокингу — миксуем мшистую кофту с шоколадными брюками, а под низ надеваем темно-коричневую водолазку и пыльно-голубую рубашку. И не забываем об эклектике — женим профессорскую базу с аутдорными хайкбутс (тоже появились в дропе!).
Befree x Wink
Вот это
коллаборация комбинация! Зумерский массмаркет Befree вместе со стримингом Wink выпустил ретро-коллекцию в честь байопика о культовой группе «Комбинация»! В дропе собран лютый диско-фэшн из 1990-х: перламутровые корсеты и шапки-боярки (прямиком из сценического гардероба музыкального трио!), а также пушистые цветные шубы, атласные мини и футболки со стейтмент-надписями.
Мы уже во всю готовимся отплясывать в новинках в Department 57, а пока перечитываем интервью с кавергерл сентябрьского номера Собака.ru Елизаветой Базыкиной, сыгравшей в сериале Татьяну Иванову!
Chois
Ищем плюсы в приближении ноября — проводим ленивые выходные дома в чудо-пижамах из новой коллекции Chois. Стратегически захватываем диван в хлопковых комплектах с оборками и dollcore-двойках с рубашкой с коротким рукавом и закругленным воротничком. Бонус: все профпригодно и для улицы — когда оттает, выгуливаем пижамкор с аутдор-парками, пушистыми свиферами и олдскульными лоферами. Кроме знакомых силуэтов в дропе появились кремовые сеты из эластичной вискозы с контрастной ярко-красной отделкой, а еще два комплекта белья с завязками-ленточками (вам алый или черный в горошек?) и бело-розовые подушки с вышивкой.
No One
Изучаем итальянский совриск вместе с юным искусствоведом и новой героиней кампейна No One — Алесей Кафельниковой. Постигаем абстракционизм в стейтмент-наряде из куртки Seventy и босоножек Casadei, а чтобы самому стать арт-объектом (точнее — реди-мейдом!), вслед за Алесей выбираем лодочки Principe di Bologna и клатч Gianni Chiarini, выполненные в трендовом бургунди (главный цвет сезона!). Раздаем высокохудожественный стиль далеко за пределами галерей: надеваем на городской хайкинг пушистую эко-шубу Principe di Bologna в кобальтовом цвете полотен Лучо Фонтана и ботильоны AGL c акцентным металлическим мысом. В придачу к ультрамодным скандинавским свитерам забираем теплый пуховик Diesel, непродуваемый капор Canoe (с тосканским кашемиром и австралийской шерстью в составе!) и фовистский рюкзак Sprayground.
«Кенгуру» x Avocado Queen
Фэшн-старожилы (на минуточку, 28 лет!) «Кенгуру» объединились с рестораном Avocado Queen для бьюти-гастрономической коллаборации. В меню от шефа Павла Грачева — тартар из гребешка с алоэ, салат с уткой, судак в азиатском соусе и самый фотогеничная сладость — дубайский шоколад. При заказе всех четырех блюд «Кенгуру» порадует бьюти-комплементом: два крема (дневной и ночной) Comfort Zone, крем-антистресс с экстрактом грибов и уходовые ампулы Babor.
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