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Лео-митенки, шапки-боярки и grandpacore-кардиганы: модный дайджест

Рычащий ранец Ola Ola, аргайл-безрукавки Lime, пушистые ретро-шубы Befree x Wink — и другие фэшн-хайлайты недели. 

Alvaar

Кафф Alvaar, 5 000 руб.

Кафф Alvaar, 5 000 руб.

Моносерьга Alvaar, 5 000 руб.

Моносерьга Alvaar, 5 000 руб.

Кольцо Alvaar, 5 000 руб.

Кольцо Alvaar, 5 000 руб.

Ювелирные флористы Alvaar создали коллекцию, посвященную Петербургу (без всадников, шпилей, оград и стереотипов!). За основу взяли любимый цвет петербуржцев и оттенок закатного неба над Финским заливом — получились архитектурные черные цветы со сверкающей золотистой фурнитурой. В придачу к графичным кольцам, моносерьгам и каффам с фирменными четырехлистниками из нанокерамики в дроп вошли цветы-серьги из мельчайшего японского бисера, созданные в коллаборации с художницей Аней Рубан. С сегодняшнего дня все айтемы можно примерить в шоуреме Alvaar (забиваем в навигатор: Тележная 8-10).

Ola Ola

Шапка-пирожок Ola Ola, 12 000 руб.

Шапка-пирожок Ola Ola, 12 000 руб.

Воротник Ola Ola, 10 000 руб.

Воротник Ola Ola, 10 000 руб.

Портфель Ola Ola, 27 000 руб.

Портфель Ola Ola, 27 000 руб.

Стеганые лео-митенки (у нас лапки!), хищный ранец, тигриные перчатки и пятнистые воротнички — весь рычащий прайд собрался в дропе аксессуаров от петербургских мастеров авангардных принтов Ola Ola во главе с Олей Гинзбург! Носим классные аксы вместе с хитами анималистичной осенней коллекции бренда: от змеиной интерпретации жакета Boss до псевдокрокодилового плаща из эко-кожи (уже примерила Елизавета Базыкина!).

Lime

Брюки Lime, 5 999 руб.

Брюки Lime, 5 999 руб.

Жилет Lime, 6 999 руб.

Жилет Lime, 6 999 руб.

Свитер Lime, 14 999 руб.

Свитер Lime, 14 999 руб.

В центре внимания новой мужской коллекции Lime — родной grandpacore. Раскладываем дроп на составляющие — кардиганы крупной вязки, безрукавки с узором аргайл, объемные ретро-брюки в тонкую полоску и ярко-алые трикотажные поло, которые как дома в осенне-зимнем гардеробе. Учимся у стильных дедуль виртуозной многослойности и колорблокингу — миксуем мшистую кофту с шоколадными брюками, а под низ надеваем темно-коричневую водолазку и пыльно-голубую рубашку. И не забываем об эклектике — женим профессорскую базу с аутдорными хайкбутс (тоже появились в дропе!). 

Befree x Wink

Шуба Befree x Wink, 8 999 руб.

Шуба Befree x Wink, 8 999 руб.

Шапка-боярка Befree x Wink, 1 599 руб.

Шапка-боярка Befree x Wink, 1 599 руб.

Футболка Befree x Wink, 1 599 руб.

Футболка Befree x Wink, 1 599 руб.

Вот это коллаборация комбинация! Зумерский массмаркет Befree вместе со стримингом Wink выпустил ретро-коллекцию в честь байопика о культовой группе «Комбинация»! В дропе собран лютый диско-фэшн из 1990-х: перламутровые корсеты и шапки-боярки (прямиком из сценического гардероба музыкального трио!), а также пушистые цветные шубы, атласные мини и футболки со стейтмент-надписями.

Мы уже во всю готовимся отплясывать в новинках в Department 57, а пока перечитываем интервью с кавергерл сентябрьского номера Собака.ru Елизаветой Базыкиной, сыгравшей в сериале Татьяну Иванову!

Chois

Маска для сна Chois, 2 290 руб.

Маска для сна Chois, 2 290 руб.

Рубашка Chois, 7 490 руб.

Рубашка Chois, 7 490 руб.

Ищем плюсы в приближении ноября — проводим ленивые выходные дома в чудо-пижамах из новой коллекции Chois. Стратегически захватываем диван в хлопковых комплектах с оборками и dollcore-двойках с рубашкой с коротким рукавом и закругленным воротничком. Бонус: все профпригодно и для улицы — когда оттает, выгуливаем пижамкор с аутдор-парками, пушистыми свиферами и олдскульными лоферами. Кроме знакомых силуэтов в дропе появились кремовые сеты из эластичной вискозы с контрастной ярко-красной отделкой, а еще два комплекта белья с завязками-ленточками (вам алый или черный в горошек?) и бело-розовые подушки с вышивкой. 

No One

No One

No One

No One

No One

Изучаем итальянский совриск вместе с юным искусствоведом и новой героиней кампейна No One — Алесей Кафельниковой. Постигаем абстракционизм в стейтмент-наряде из куртки Seventy и босоножек Casadei, а чтобы самому стать арт-объектом (точнее — реди-мейдом!), вслед за Алесей выбираем лодочки Principe di Bologna и клатч Gianni Chiarini, выполненные в трендовом бургунди (главный цвет сезона!). Раздаем высокохудожественный стиль далеко за пределами галерей: надеваем на городской хайкинг пушистую эко-шубу Principe di Bologna в кобальтовом цвете полотен Лучо Фонтана и ботильоны AGL c акцентным металлическим мысом. В придачу к ультрамодным скандинавским свитерам забираем теплый пуховик Diesel, непродуваемый капор Canoe (с тосканским кашемиром и австралийской шерстью в составе!) и фовистский рюкзак Sprayground. 

«Кенгуру» x Avocado Queen

«Кенгуру» x Avocado Queen

«Кенгуру» x Avocado Queen

Сет-коллаборация «Кенгуру» x Avocado Queen

Сет-коллаборация «Кенгуру» x Avocado Queen

Фэшн-старожилы (на минуточку, 28 лет!) «Кенгуру» объединились с рестораном Avocado Queen для бьюти-гастрономической коллаборации. В меню от шефа Павла Грачева — тартар из гребешка с алоэ, салат с уткой, судак в азиатском соусе и самый фотогеничная сладость — дубайский шоколад. При заказе всех четырех блюд «Кенгуру» порадует бьюти-комплементом: два крема (дневной и ночной) Comfort Zone, крем-антистресс с экстрактом грибов и уходовые ампулы Babor. 

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