Елизавета Базыкина органична и в роли ветреной виолончелистки — петербурженки Насти, у которой проблемы с флажолетами и Александром Петровым, в «Надвое», и ангелоподобной Наташи, медсестры, спасительницы Адидаса Ивана Янковского в хитовом «Слово пацана. Кровь на асфальте», и гротескно-водевильной Актрисы из спектакля-деконструкции «Гамлет in Moscow» Константина Богомолова.

В грядущем байопике «Комбинации» (горячо ждем с 6 сентября — эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru!) Никиты Власова Базыкина продолжает демонстрировать свой актерский (и вокальный!) диапазон. В оммаже первому российскому герлз-бэнду, в своих поп-частушках иронично осмыслившему коллективное бессознательное ранних 1990-х с их дефицитом, денежной профессией бухгалтера и мечтой о заграничных принцах, она, меняя платья с пайетками на шорты (всего — более 50 костюмов!), поет и танцует в образе бессменной солистки группы Татьяны Ивановой. И это настолько мэтч, что мы, вслед за Никитой Кологривым в роли продюсера Шишинина, не сомневаемся: Базыкина — звезда нашего периода.