24-летняя звезда Театра на Бронной и кавергерл сентябрьского номера Собака.ru Елизавета Базыкина — артистка новой формации: по щелчку камеры переключается с дерзкого brat на скромный very mindful very demure и обратно. То ли дело в модельном бэкграунде, то ли во врожденной гуттаперчевости, но в лицедействе регистр Лизы — все восемь октав!
На Елизавете: колье, серьги, браслеты и кольца ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA, сапоги EKONIKA
Елизавета Базыкина органична и в роли ветреной виолончелистки — петербурженки Насти, у которой проблемы с флажолетами и Александром Петровым, в «Надвое», и ангелоподобной Наташи, медсестры, спасительницы Адидаса Ивана Янковского в хитовом «Слово пацана. Кровь на асфальте», и гротескно-водевильной Актрисы из спектакля-деконструкции «Гамлет in Moscow» Константина Богомолова.
В грядущем байопике «Комбинации» (горячо ждем с 6 сентября — эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru!) Никиты Власова Базыкина продолжает демонстрировать свой актерский (и вокальный!) диапазон. В оммаже первому российскому герлз-бэнду, в своих поп-частушках иронично осмыслившему коллективное бессознательное ранних 1990-х с их дефицитом, денежной профессией бухгалтера и мечтой о заграничных принцах, она, меняя платья с пайетками на шорты (всего — более 50 костюмов!), поет и танцует в образе бессменной солистки группы Татьяны Ивановой. И это настолько мэтч, что мы, вслед за Никитой Кологривым в роли продюсера Шишинина, не сомневаемся: Базыкина — звезда нашего периода.
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE
На Елизавете: колье, кольца и браслет ALROSA DIAMONDS, жилет и брюки MAISON MARGIELA, очки PRADA (Optics Gallery), туфли LE SILLA (ЦУМ)
На Елизавете: колье, кольца и браслет ALROSA DIAMONDS, жилет и брюки MAISON MARGIELA, очки PRADA (Optics Gallery), туфли LE SILLA (ЦУМ)
На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA
На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA
На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, костюм ROGOV SHOP
На Елизавете: кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки GUCCI (Optics Gallery), костюм ROGOV SHOP, туфли DOLCE & GABBANA (ЦУМ)
На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE, платье SAY NO MORE, туфли EKONIKA
На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE, платье SAY NO MORE, туфли EKONIKA
На Елизавете: колье, кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), рубашка YOU WANNA, шорты ROGOV SHOP
На Елизавете: колье, кольца и серьги ALROSA DIAMONDS, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery), рубашка YOU WANNA, шорты ROGOV SHOP
На Елизавете: серьги, колье и кольца ALROSA DIAMONDS, платье NEVODA, туфли MIISTA (ЦУМ)
На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, шуба RUDY I EYE
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ОLA OLA, комбинезон VERSACE (ЦУМ)
На Елизавете: шуба и шорты ALEXANDER ARUTYUNOV, майка SORELLE ERA, туфли EКONIKA
На Елизавете: серьги и кольца ALROSA DIAMONDS, топ WALK OF SHAME, галстук HENDERSON, шорты VERSACE (ЦУМ), рубашка и пиджак POST POST SCRIPTUM, туфли EKONIKA
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ROGOV SHOP, сапоги LE SILLA (ЦУМ)
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, тренч ROGOV SHOP
Елизавета Базыкина
На Елизавете: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, платье YOU WANNA
На Елизавете: шуба и шорты ALEXANDER ARUTYUNOV, майка SORELLE ERA, туфли EКONIKA
На Елизавете: колье, серьги и браслеты ALROSA DIAMONDS, куртка ALINA ZHARA, боди DIESEL (ЦУМ), две юбки SORELLE ERA
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, рубашка MAISON MARGIELA, топ SORELLE ERA, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery)
На Елизавете: серьги ALROSA DIAMONDS, юбка CESTRX, рубашка MAISON MARGIELA, топ SORELLE ERA, очки SAINT LAURENT (Optics Gallery)
И да, все внимание на украшения! Наша кавергерл примерила ювелирное комбо от ALROSA Diamonds: от серег и колец до теннисных браслетов и трехмерных кулонов-капсул.
Вместе с командой Собака.ru мейковер провернули: фотограф Максим Чуркин (мастер сфумато и кьяроскуро!), стилист Алина Артей (привнесла латекс, перья и крокодила!), визажист Алиса Казакова и мастер по волосам Дмитрий Абрамович.
Елизавета Базыкина
Я пою все песни «Комбинации» кру-гло-су-точ-но: запеваю «Два кусочека колбаски», продолжаю «Вишневой девяткой» и American Boy. А цепляющие фразы из лирики вроде «Лешка, Лешка, я тебе не кошка» теперь часто использую в повседневном общении. Мне нравится, что слова песен «Комбинации» цитируют реалии нашего быта — и до сих пор стопроцентно к нему применимы.
Полное интервью с Елизаветой Базыкиной читайте в сентябрьском номере и на сайте Собака.ru.
Фото: Максим Чуркин
Идея: Яна Милорадовская
Текст: Андрей Захарьев
Стиль: Алина Артей
Визаж: Алиса Казакова
Волосы: Дмитрий Абрамович
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Ассистент фотографа: Илья Харламов
Ассистент стилиста: Екатерина Шумилова
Свет: Никита Грачев
Ретушь: Софья Якимова
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