10 лучших книг о моде: выбор Алены Долецкой

Не знаете, что почитать — почитайте о моде. Никакого мучения описаниями традиционных костюмов династии Цин или отличиями выкройки в наколку от раскладки (хотя для фэшн-гиков и такое найдется) — главный редактор нашего сердца Алена Долецкая (хэштег #ктоскнижкой) поделилась личным топом — от захватывающих мемуаров главных героев индустрии до историй о скандальной вражде (не обошлось без судебных исков!) и даже детективов.
Алена Долецкая
публицист, журналист, креативный консультант, первый главный редактор Vogue Russia и Interview Russia
«D.V.: Диана Вриланд», Диана Вриланд
Вриланд — легенда мира моды и глянца. Читать обязательно. На этом можно закончить. Но для затравки скажу, что для истинного понимания фэшн-индустрии, стиля и иже с ними, абсолютно точно нужно обладать определенной оптикой. Такой, какая была у Дианы Вриланд.
«Дом Versace», Дебора Болл
История о том, как портной стал королем и создал итальянскую империю моды со всеми вытекающими. Дебора Болл сложила книгу из сотен интервью со всеми, кто знал Джанни, и вышел достойный биографический роман с нотками детектива.
«Мои шифоновые окопы», Андре Леон Телли
Если не вдаваться в излишнюю эмоциональность книги, то в мемуарах Телли найдете драгоценную россыпь удивительно ценных воспоминаний. Он работал с самыми великими: Карл Лагерфельд, Джон Гальяно, Ив Сен-Лоран, Том Форд и дальше по списку.
«Grace. Автобиография», Грейс Коддингтон
Грейс Коддингтон, креативный директор Vogue, трудилась бок о бок с той самой Анной Винтур и знает все, что происходило за закрытыми дверьми модного глянца. О чем и рассказывает, но без сплетен и намеков — только факты и наблюдения.
«Моя шокирующая жизнь», Эльза Скиапарелли
Первый сюрреалист в мире моды, легенда. Shocking pink, шляпка-туфля, набивные ткани с газетным текстом, подкладные плечики — великая Эльза оставила нам большое наследие. Книга Скиап о ее жизни и пути модельера — она определено стоит в одном ряду с ее творениями.
"The Beautiful Fall", Алисия Дрейк
Карл Лагерфельд и Ив Сен-Лоран (главные герои книги) так и не дали интервью автору, журналистке Алисии Дрейк. Больше пяти лет она собирала материал о них у ближайшего окружения этих двух гениев. Написала провокационно, скандально и откровенно. Так, что Лагерфельд даже судился.
"Blow by Blow: The Story of Isabella Blow", Детмар Блоу
Фэшн-дива и модный редактор, Изабелла Блоу известна своей экстравагантной манерой одеваться, яркой помадой, без которой никуда, и трагической судьбой. Книгу написал ее муж. По мне, крайне неоднозначная, но точно стоит внимания.
"Isabella Blow: A Life in Fashion", Лорен Гольдштейн Кроу
Еще одна биография Блоу. Достойная попытка создать объемный портрет Изабеллы, той, кто будоражил воображение, вдохновлял на создание шедевров, умел пошутить даже в самый черный период жизни.
"The Cutting Edge. 50 Years of British Fashion", Эми де ла Хэй
Потрясающий альбом с лучшими образцами британской моды: от Харди Эймса до Джона Гальяно. Интервью с дизайнерами, великолепные иллюстрации — в общем, все как надо, чтобы уложить в голове по полочкам.
"A Dash of Daring", Пенелопа Роулендс
Биография Кармел Сноу, главного редактора Harper’s Bazaar в 1934-1958 годах. Если хотите под одной обложкой встретить все сливки модного мира, то вперед. Ричард Аведон, Диана Вриланд, Джеффри Бин, Анри Картье-Брессон, Кристобаль Баленсиага, Лорен Бэколл, Трумен Капоте, Энди Уорхол.
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