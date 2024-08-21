10 лучших книг о моде: выбор Алены Долецкой

Не знаете, что почитать — почитайте о моде. Никакого мучения описаниями традиционных костюмов династии Цин или отличиями выкройки в наколку от раскладки (хотя для фэшн-гиков и такое найдется) — главный редактор нашего сердца Алена Долецкая (хэштег #ктоскнижкой) поделилась личным топом — от захватывающих мемуаров главных героев индустрии до историй о скандальной вражде (не обошлось без судебных исков!) и даже детективов.