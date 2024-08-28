Булавки, шипы и олдскульные чокеры: мастхэвы дебютной коллекции украшений Гоши Карцева

Гоша Карцев объединился с ювелирным универмагом Poison Drop — вместе подготовили для бренда GOSHA KARTSEV 7 дропов украшений, отсылающих к лукам фронтмена Him Вилле Вало и альтернативной музыке 1990-х и начала 2000-х (свои любимые хиты Гоша собрал в специальном плей-листе). Плюс многие украшения повторяют субкультурный обвес панков и олдскульный рок-мерч преданных фанатов Linkin Park и Green Day (вам цепи перлине или бунтарские кольца-напульсники?).

Суперлот релиза — чокер с тринадцатью монолитными шипами, закрепленными на обруче без каких-либо следов спайки. На создание только одного украшения уходит целая неделя, а всего выпущено только 10 экземпляров.