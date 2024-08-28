Булавки, шипы и олдскульные чокеры: мастхэвы дебютной коллекции украшений Гоши Карцева

Пополнение в ювелирном коммьюнити! Вслед за Наталией Архангельской, Михаилом Барышниковым и Юкой Вижгородской собственный бренд украшений появился у экс-стилиста Собака.ru и евангелиста фэшн-YouTube Гоши Карцева: вместе с Poison Drop приготовил ностальгические моносерьги-булавки, печатки с клепками и шипованные чокеры GOSHA KARTSEV.
Гоша Карцев объединился с ювелирным универмагом Poison Drop — вместе подготовили для бренда GOSHA KARTSEV 7 дропов украшений, отсылающих к лукам фронтмена Him Вилле Вало и альтернативной музыке 1990-х и начала 2000-х (свои любимые хиты Гоша собрал в специальном плей-листе). Плюс многие украшения повторяют субкультурный обвес панков и олдскульный рок-мерч преданных фанатов Linkin Park и Green Day (вам цепи перлине или бунтарские кольца-напульсники?).
Суперлот релиза — чокер с тринадцатью монолитными шипами, закрепленными на обруче без каких-либо следов спайки. На создание только одного украшения уходит целая неделя, а всего выпущено только 10 экземпляров.
Гоша Карцев
Стилист и блогер, основатель ювелирного бренда GOSHA KARTSEV
Украшения GOSHA KARTSEV — переосмысленная, ювелирная версия того, что мы носили в юности. Это бренд для тех, кто слушал сложную альтернативную музыку, самовыражался через ассортимент рок-магазинов. Они повзрослели, стали успешными, но им все еще хочется носить украшения как из рок-подвалов. Мы взяли за основу тот дизайн, но вывели на новый уровень качество. Вышло архитектурное серебро, подходящее к громкой музыке в наушниках – для радости внутреннего тинейджера
Выгуливаем украшения GOSHA KARTSEV по подиумным канонам панк-шика. Массивные браслеты надеваем поверх платьев и смело носим на сгибе локтя, а шипованные чокеры смело миксуем с пиджаками на голое тело. Для незапланированного фэшн-противостояния запасаемся мультиобвесом из панк-колец, серег-заклепок и сетом колец-кастетов (наш ювелирный стартер-пак для вечерних вылазок до Грибоедыча с бандитских кожаных плащах и поживших батякорных кожанках).
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