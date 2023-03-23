Знакомьтесь, Гоша Карцев! Как стилист из «Собака.ru» набрал 51 миллион просмотров на Youtube?

ИНФОТЕЙМЕНТ <— АУТ, ЮТЬЮБ —> ИН

За твоими метаморфозами сложно успевать: то ты дизайнер, то телеведущий, то преподаватель, то все это вместе. А что в данный момент для тебя самый топ?

То, что мне удалось создать ютьюб-канал, который собрал пятьдесят один миллион просмотров. Это дофига! Почти на десять миллионов больше, чем у Александра Рогова, хотя я не медийное лицо, не пришел в интернет с телевидения.

Подожди, после того как ты стал соведущим телевизионного шоу «Ты — топ-модель на ТНТ», уже очень даже медийное.

Сейчас да, но на момент создания канала я был никем, начинал с нуля. И я себя периодически за это хвалю. Все свои проекты я продюсирую сам и сильно этим горжусь: постоянно напоминаю себе, что все цифры просмотров, идеи и удачные выпуски сделаны мной, а не производством, не большой командой, не медиахолдингом. У меня никогда не было сценаристов или, я извиняюсь, скриптсупервайзеров. Режиссура, заставки, тексты, финальный монтаж, согласование — это все моя работа. Со вчерашнего дня в моей команде два человека, до этого был один. Все остальные — нанимаемые под съемку сотрудники. В какой-то момент я наконец понял, что никакой не бизнесмен, а просто творческий человек, который чудом получает за свою деятельность деньги, сконцентрировался на том, чтобы развивать свой талант, сосредоточился на своих сильных сторонах и перестал гнобить себя за то, что я плохой менеджер. Тогда я и сделал свою школу стилистов School Gosh бесплатной. Пусть этим проектом пользуются просто так, иначе это превратится в инфоцыганство — я уже сказал все, что мог. Хотя я и потерял стабильный доход от онлайн-продажи курсов, но мне не нужно больше из себя ничего вымучивать. А я придумаю новый проект, которым буду гореть.

Как бы ты определил свои суперспособности?

Я на сто процентов уверен, что я классный стилист, блогер и продюсер. Мой главный талант — быстро понять, как все организовать. Еще мне очень нравится придумывать: контент, форматы, эксперименты внутри форматов. Думаю, этому я научился в редакции «Собака.ru», как и еще нескольким важным вещам: находить и открывать аудитории новые имена и быстро соображать. Если завтра на съемку нужен слон, то убейся, но должен быть слон! Школа Милорадовской: сделать сет из говна и палок, но так, чтобы в кадре это выглядело как чистая роскошь. В продюсировании важны скорость и результат. Выдал идею — тут же ее реализовал. И когда ролик оказывается практически таким, каким был задуман у тебя в голове, испытываешь дико крутое ощущение. Да, еще одна моя важная способность — я вижу талант. Мне легко понять, будет ли фотограф, стилист или музыкант успешен. Буквально возьмут ли его в будущее.