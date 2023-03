Знакомьтесь, Гоша Карцев! Как стилист из «Собака.ru» набрал 51 миллион просмотров на Youtube?

2000-Е —> ИН, ТРЕНДЫ <— АУТ

Не могу не спросить тебя как стилиста: что носить в сезоне весна-лето — 2023?

Я давным-давно положил на тренды. Что хочешь, то и носи! Но я все же отмечаю не сезонные, а глобальные процессы. Например, я с восторгом наблюдаю возвращение 2000-х. Этот период оставил самый мощный отпечаток в моем визуальном опыте: первые два альбома Бритни Спирс, все эти Hit me baby one more time или I’m a slave for you — вся поп-культура тех лет записана на моей подкорке. Меня это так удивляет еще и потому, что я впервые своими глазами вижу цикличность моды. Все, что было крутым в моей молодости, возвращается. Я зимой летал на Камчатку и привез в Москву вещи, которыми когда-то на рынке торговали моя мама и сестра. Эти баулы сохранились в идеальном состоянии с 2000-х — и все, что я в них нашел, невозможно отличить от Balenciaga. Я общаюсь с тик-токерами, и они выглядят, как я в университетские годы: брюки-карго, застиранные зелено-коричневые джинсы, виниловые куртки. И эти тиктокеры, спасибо креативному директору Лотте Волковой, аплодируют стоя коллекции Blumarine. Мы-то все это носили потому, что тупо выбора не было. Тут недавно звезда тик-тока Юля Гаврилина была у меня в программе ASMR и такая: «Вау! Я купила джинсы в стразах!» Это так мило! Супернизкие джинсы, из которых торчат стринги, дурацкие маленькие сумки, куча заколок на голове — все это снова ин.

Вслед за 2000-ми мы точно увидим триумфальное возвращение 2010-х: к чему готовиться?

Я как раз вчера думал про 2010-е! И знаешь что? Мы все опять станем хипстерами! Будем выглядеть, как когда-то завсегдатаи петербургского клуба «0-1-2-3» диджея Федора Kto. Длинные кардиганы дизайнера Лени Алексеева, легинсы и ужасные остроносые тапки. Это будет полный треш. Бритпоп и Пит Доэрти. А всем этим будет управлять Эди Слиман. Это очень близко! Последние коллекции Céline нам так и говорят: «Ребята, вы зря Topshop-то провафлили». У меня есть уже два ремня в клепках, если что. Я в них хожу.

То есть ты первый всадник апокалипсиса?

Точно! Только не в той форме, чтобы носить узкие джинсы. Но за меня отдуваются группы «Пошлая Молли» и «Кис-кис». Еще чуть-чуть — и рэперы начнут одеваться в классику и узкие костюмы. Главный референс — группа «Звери». Знаешь, кто еще будет самым классным персонажем? Никита Козлов из группы «Сегодняночью». Он снова появится, и все ... (обалдеют). И кстати, вот тебе еще одно наблюдение: концерты — ин, а вечеринки — аут.