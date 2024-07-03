Выбрали 50 супервещей из шелка: платья, тренчи и блузы-невидимки

Важный тренд — драпировки (заверено Schiaparelli, Dries Van Noten и Ferragamo), которые сумела приручить стилист Рената Харькова на ассиметричной лиловой комбинации из трех метров итальянского кутюрного шелка. Ей бросают вызов Женя Ким с шелковой миди-юбкой J.Kim и Татьяна Кочнова с пудровым платьем-бутоном из своего ателье. Вдобавок забираем с подиума кружево (вместе с шелком его поженили на комбинезоне Chloé), горошковый паттерн (берем блузу Miu Miu) и анималистичный принт (от диких котиков Gucci до тигриных шкур Alexander Vauthier из гардероба Флинстоунов).