Выбрали 50 супервещей из шелка: платья, тренчи и блузы-невидимки

Модный лайфхак в условиях петербургской жары — платья и комплекты из шелка: воздушная текстура ткани фотогенична, приятна телу и позволяет коже дышать даже в зной.
Прошлогодний роялкорный шелк с версальского показа Jacquemus уступил место полупрозрачной шелковой органзе, в которую индустрия переоделась под влиянием невесомых платьев-медуз с миланского шоу Prada (такие уже примерили it-girl мировой киноиндустрии Хантер Шафер и светская гранд-дама Снежанна Георгиева). Поддерживаем российских локалов и присматриваемся к воздушному платью M_U_R с меховой опушкой на подоле либо примеряем белоснежные пелерины Le Pompon (кейп — важный тренд кутюрной недели!) вместе с юбками-орхидеями Rejo.
Важный тренд — драпировки (заверено Schiaparelli, Dries Van Noten и Ferragamo), которые сумела приручить стилист Рената Харькова на ассиметричной лиловой комбинации из трех метров итальянского кутюрного шелка. Ей бросают вызов Женя Ким с шелковой миди-юбкой J.Kim и Татьяна Кочнова с пудровым платьем-бутоном из своего ателье. Вдобавок забираем с подиума кружево (вместе с шелком его поженили на комбинезоне Chloé), горошковый паттерн (берем блузу Miu Miu) и анималистичный принт (от диких котиков Gucci до тигриных шкур Alexander Vauthier из гардероба Флинстоунов).
Для рубрики «коллекционный лот» нашли винтажное платье Valentino с весенне-летнего показа 2016 года — стоит как двухнедельный отпуск на море. Плюс забираем с ресейла шелковый костюм Christian Dior в оттенке космического серебра и полупрозрачную блузу Rebecca Tailor с неброским лео-градиентом. Помимо платьев и брючно-юбочных комплектов присматриваемся к шелковым платкам (есть у Carlo Visintini, Eleganzza и RxBshoes), которые этим летом могут пригодиться в роли банданы, топа или юбки.
Открываем новый гастро-сезон в платье-халтере Ulyana Sergeenko на террасе Inner, а в случае похолодания держим в руках попугаев с шелкового кроше-кардигана Chanel. Для круиза Pinskyship присматриваемся к мермейдкору (вам платье-чешую Botter или волнообразную простыню Ushatava?), а во время позднего воскресного завтрака в PioNero и AGA не вылезаем из домашних комплектов Maison Оксаны Милковской и Any Wowzers Ани Барковой (пижама — костюм лета!).
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