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Вещи

Выбрали 50 супервещей из шелка: платья, тренчи и блузы-невидимки

Модный лайфхак в условиях петербургской жары — платья и комплекты из шелка: воздушная текстура ткани фотогенична, приятна телу и позволяет коже дышать даже в зной.

Комбинезон Chloé, ДЛТ, 1 255 000 руб.
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Комбинезон Chloé, ДЛТ, 1 255 000 руб.

Платье Valentino, Vintage Voyage, 569 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Valentino, Vintage Voyage, 569 000 руб.

Платье Miu Miu, ДЛТ, 490 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Miu Miu, ДЛТ, 490 000 руб.

Пальто Undercover, Peak, 429 950 руб.
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Пальто Undercover, Peak, 429 950 руб.

Платье Alexander Vauthier, TSUM Collect, 410 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Alexander Vauthier, TSUM Collect, 410 000 руб.

Кардиган Chanel, TSUM Collect, 400 000 руб.
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Кардиган Chanel, TSUM Collect, 400 000 руб.

Платье Tatyana Kochnova Atelier, 390 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Tatyana Kochnova Atelier, 390 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 380 000 руб.
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Платье Ulyana Sergeenko, 380 000 руб.

Топ Chanel, TSUM Collect, 198 000 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Chanel, TSUM Collect, 198 000 руб.

Костюм из шелка Meowshka, 177 100 руб.
Архивы пресс-служб

Костюм из шелка Meowshka, 177 100 руб.

Prada, ДЛТ, 170 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 170 000 руб.

Платье Naked Shoulders, 160 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Naked Shoulders, 160 000 руб.

Платье Casablanka, KM20, 158 600 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Casablanka, KM20, 158 600 руб.

Платье Roberto Cavalli, Кенгуру, 157 500 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Roberto Cavalli, Кенгуру, 157 500 руб.

Прошлогодний роялкорный шелк с версальского показа Jacquemus уступил место полупрозрачной шелковой органзе, в которую индустрия переоделась под влиянием невесомых платьев-медуз с миланского шоу Prada (такие уже примерили it-girl мировой киноиндустрии Хантер Шафер и светская гранд-дама Снежанна Георгиева). Поддерживаем российских локалов и присматриваемся к воздушному платью M_U_R с меховой опушкой на подоле либо примеряем белоснежные пелерины Le Pompon (кейп — важный тренд кутюрной недели!) вместе с юбками-орхидеями Rejo.

Блуза Gucci, TSUM Collect, 114 000 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Gucci, TSUM Collect, 114 000 руб.

Платье Heliot Emil, ДЛТ, 111 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Heliot Emil, ДЛТ, 111 000 руб.

Топ Miu Miu, ДЛТ, 110 000 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Miu Miu, ДЛТ, 110 000 руб.

Платье Botter, ДЛТ, 99 950 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Botter, ДЛТ, 99 950 руб.

Платье AND the Brand, 84 200 руб.
Архивы пресс-служб

Платье AND the Brand, 84 200 руб.

Платье Cestrx, 78 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Cestrx, 78 000 руб.

Юбка J.Kim, 72 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка J.Kim, 72 000 руб.

Платье Petar Petrov, Rehab Shop, 67 500 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Petar Petrov, Rehab Shop, 67 500 руб.

Брюки Dorothee Schumacher, Кенгуру, 66 000 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Dorothee Schumacher, Кенгуру, 66 000 руб.

Пижамный костюм Maison, 59 900 руб.
Архивы пресс-служб

Пижамный костюм Maison, 59 900 руб.

Жакет JM Studio, 56 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет JM Studio, 56 000 руб.

Платье Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 55 917 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 55 917 руб.

Рубашка Endless Joy, Peak, 50 950 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Endless Joy, Peak, 50 950 руб.

Платье M_U_R, 50 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье M_U_R, 50 000 руб.

Блуза Otocyon, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Otocyon, 30 000 руб.

Важный тренд — драпировки (заверено Schiaparelli, Dries Van Noten и Ferragamo), которые сумела приручить стилист Рената Харькова на ассиметричной лиловой комбинации из трех метров итальянского кутюрного шелка. Ей бросают вызов Женя Ким с шелковой миди-юбкой J.Kim и Татьяна Кочнова с пудровым платьем-бутоном из своего ателье. Вдобавок забираем с подиума кружево (вместе с шелком его поженили на комбинезоне Chloé), горошковый паттерн (берем блузу Miu Miu) и анималистичный принт (от диких котиков Gucci до тигриных шкур Alexander Vauthier из гардероба Флинстоунов).

Юбка Nude Story, 44 450 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Nude Story, 44 450 руб.

Комплект Any Wowzers, 43 500 руб.
Архивы пресс-служб

Комплект Any Wowzers, 43 500 руб.

Рубашка-поло Walk of Shame, 38 000 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка-поло Walk of Shame, 38 000 руб.

Костюм Christian Dior, Vintage Voyage, 37 900 руб.
Архивы пресс-служб

Костюм Christian Dior, Vintage Voyage, 37 900 руб.

Рубашка Endless Joy, Peak, 39 860 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Endless Joy, Peak, 39 860 руб.

Рубашка Razumno, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Razumno, 36 000 руб.

Рубашка Luzeen, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Luzeen, 35 000 руб.

Блуза Ola Ola, 34 900 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Ola Ola, 34 900 руб.

Платье Ushatava, 29 500 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Ushatava, 29 500 руб.

Брюки My812, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки My812, 27 000 руб.

Блуза Iro Paris, 26 900 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Iro Paris, 26 900 руб.

Юбка Rejo, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Rejo, 25 000 руб.

Для рубрики «коллекционный лот» нашли винтажное платье Valentino с весенне-летнего показа 2016 года — стоит как двухнедельный отпуск на море. Плюс забираем с ресейла шелковый костюм Christian Dior в оттенке космического серебра и полупрозрачную блузу Rebecca Tailor с неброским лео-градиентом. Помимо платьев и брючно-юбочных комплектов присматриваемся к шелковым платкам (есть у Carlo Visintini, Eleganzza и RxBshoes), которые этим летом могут пригодиться в роли банданы, топа или юбки. 

Платок RxBshoes, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платок RxBshoes, 24 000 руб.

Блуза Myseasons, 20 000 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Myseasons, 20 000 руб.

Платье Sanchy, 18 300 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Sanchy, 18 300 руб.

Брюки IDOL, 16 990 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки IDOL, 16 990 руб.

Топ Collina Strada, Peak, 16 470 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Collina Strada, Peak, 16 470 руб.

Платье Lime, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Lime, 9 999 руб.

Платок Carlo Visintini, NO ONE, 9 990 руб.
Архивы пресс-служб

Платок Carlo Visintini, NO ONE, 9 990 руб.

Блуза Rebecca Tailor, TSUM Collect, 9 450 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Rebecca Tailor, TSUM Collect, 9 450 руб.

Пелерина Le Pompon, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пелерина Le Pompon, 9 000 руб.

Платок Eleganzza, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Платок Eleganzza, 8 900 руб.

Шорты Ayris Silk, NUSELF, 7 400 руб.
Архивы пресс-служб

Шорты Ayris Silk, NUSELF, 7 400 руб.

Открываем новый гастро-сезон в платье-халтере Ulyana Sergeenko на террасе Inner, а в случае похолодания держим в руках попугаев с шелкового кроше-кардигана Chanel. Для круиза Pinskyship присматриваемся к мермейдкору (вам платье-чешую Botter или волнообразную простыню Ushatava?), а во время позднего воскресного завтрака в PioNero и AGA не вылезаем из домашних комплектов Maison Оксаны Милковской и Any Wowzers Ани Барковой (пижама — костюм лета!).

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