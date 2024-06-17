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Вещи

Пора завязывать: как носить платки этим летом

Платок — главный аксессуар лета. Этот факт подтвердили дизайнеры на подиумах от Милана до Парижа и стритстайл-селебрити по всему миру. Осваиваем основные стайл-трюки и разбираемся, где искать самые лучшие модели — от винтажных люксовых до локальных арт+фэшн-объектов.

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Dolce & Gabbana SS'24

Dolce & Gabbana SS'24

KNWLS SS'24

KNWLS SS'24

Anna Sui SS'24

Anna Sui SS'24

Vivetta SS'24

Vivetta SS'24

Dolce & Gabbana SS'24

Dolce & Gabbana SS'24

Mame Kurogouchi SS'24

Mame Kurogouchi SS'24

Roberto Cavalli SS'24

Roberto Cavalli SS'24

Emilia Wickstead SS'24

Emilia Wickstead SS'24

Недавний юбилейный показ Jacquemus FW'24 пестрел отсылками к годаровскому «Презрению». Не обошлось и без главного аксессуара 60-х (привет, Брижит!) — платка, плотно повязанного вокруг головы. Его популярность в этом сезоне предсказывали еще на весенне-летней Неделе моды. Тогда Dolce & Gabbana обыграли косынку в образе итальянской mob wife — при поддержке кружева и леопарда. Тренд на бохошик, вернувшийся с подачи Чемены Камали из Chloe, подхватил Roberto Cavalli и предложил носить шелковый платок с полупрозрачным макси-платьем. А Шарлотт Ноулз и Александр Арсено из KNWLS вспомнили нулевые и сочинили из платка дюрагу, замиксовав ее с белой майкой и микро-шортами из денима. 

Хантер Шафер

Хантер Шафер

Эмили Синдлев

Эмили Синдлев

Дуа Липа

Дуа Липа

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Камиль Роу

Камиль Роу

Белла Хадид

Белла Хадид

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Леандра Медин

Леандра Медин

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп

Икона стиля Леандра Медин выгуливает платок в тотал-луке из денима вместе с трендовыми капри, инфлюэнсер Камиль Роу примеряла образ babushka и повязала косынку под подбородком в тандеме с кардиганом-кроше, а актриса Хантер Шафер вышла на каннскую дорожку в костюме фэшн-селянки (в лучшем смысле слова!). Берем пример и носим платки всюду — от бассейнов «Охта Парка» до террасы «Сада» и бурлеск-вечеринок в «Шуме». 

Hermes, Tsum Collect, 70 000 руб.

Hermes, Tsum Collect, 70 000 руб.

Chanel, Oskelly, 55 000 руб.

Chanel, Oskelly, 55 000 руб.

Jil Sander, Babochka, 41 300 руб.

Jil Sander, Babochka, 41 300 руб.

Fendi, Tsum Collect, 39 000 руб.

Fendi, Tsum Collect, 39 000 руб.

Lanvin, ДЛТ, 37 050 руб.

Lanvin, ДЛТ, 37 050 руб.

Valentino, Tsum Collect, 35 000 руб.

Valentino, Tsum Collect, 35 000 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 34 150 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 34 150 руб.

Missoni, ДЛТ, 33 850 руб.

Missoni, ДЛТ, 33 850 руб.

Lancel, ДЛТ, 26 950 руб.

Lancel, ДЛТ, 26 950 руб.

Vivetta, ДЛТ, 22 500 руб.

Vivetta, ДЛТ, 22 500 руб.

Gucci, Oskelly, 22 000 руб.

Gucci, Oskelly, 22 000 руб.

Radical Chic, 18 300 руб.

Radical Chic, 18 300 руб.

SONO, Peak, 16 950 руб.

SONO, Peak, 16 950 руб.

Платок – головной убор, однако это далеко не единственный способ его носить. Для летнего лукбука стилисты YULIAWAVE интерпретировали в виде топа-бандо, а фэшн-консультант и любимица соцсетей Оксана Рим повязывает вокруг талии, как баску. Поэтому если покупка оказалась настолько хороша, что надевать ее хочется каждый день, чередуйте платок-пояс и платок-косынку с платком-юбкой и платком-шарфом. 

YULIAWAVE, 16 000 руб.

YULIAWAVE, 16 000 руб.

Nude Story, 15 450 руб.

Nude Story, 15 450 руб.

WOS, 14 700 руб.

WOS, 14 700 руб.

Moveli, 14 590 руб.

Moveli, 14 590 руб.

Coccinelle, ДЛТ, 14 500 руб.

Coccinelle, ДЛТ, 14 500 руб.

Rochas, Golden Line, 11 900 руб.

Rochas, Golden Line, 11 900 руб.

Unique Fabric, 10 200 руб.

Unique Fabric, 10 200 руб.

M_U_R, 10 000 руб.

M_U_R, 10 000 руб.

Charuel, 9 900 руб.

Charuel, 9 900 руб.

Ola Ola x Sample, 7 000 руб.

Ola Ola x Sample, 7 000 руб.

FromSabá, 6 800 руб.

FromSabá, 6 800 руб.

Belle you, 5 999 руб.

Belle you, 5 999 руб.

Forced Fun Community, 3 700 руб.

Forced Fun Community, 3 700 руб.

Le Pompon, 3 500 руб.

Le Pompon, 3 500 руб.

Take Two, 2 900 руб.

Take Two, 2 900 руб.

За винтажными жемчужинами Hermes, Chanel и Gucci отправляемся в сокровищницу TSUM Collect и Oskelly. Тренд на леопард поддерживаем кошачьим Dolce & Gabbana (точно как на показе) из ДЛТ. Локалы отличились настоящими арт-объектами (гордимся!) — Belle you выпустили летнюю коллаборацию с Машей Руденко, а FromSabá регулярно создают айтемы на основе принтов художников. 

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