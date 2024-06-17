Пора завязывать: как носить платки этим летом

Платок — главный аксессуар лета. Этот факт подтвердили дизайнеры на подиумах от Милана до Парижа и стритстайл-селебрити по всему миру. Осваиваем основные стайл-трюки и разбираемся, где искать самые лучшие модели — от винтажных люксовых до локальных арт+фэшн-объектов.
Недавний юбилейный показ Jacquemus FW'24 пестрел отсылками к годаровскому «Презрению». Не обошлось и без главного аксессуара 60-х (привет, Брижит!) — платка, плотно повязанного вокруг головы. Его популярность в этом сезоне предсказывали еще на весенне-летней Неделе моды. Тогда Dolce & Gabbana обыграли косынку в образе итальянской mob wife — при поддержке кружева и леопарда. Тренд на бохошик, вернувшийся с подачи Чемены Камали из Chloe, подхватил Roberto Cavalli и предложил носить шелковый платок с полупрозрачным макси-платьем. А Шарлотт Ноулз и Александр Арсено из KNWLS вспомнили нулевые и сочинили из платка дюрагу, замиксовав ее с белой майкой и микро-шортами из денима.
Икона стиля Леандра Медин выгуливает платок в тотал-луке из денима вместе с трендовыми капри, инфлюэнсер Камиль Роу примеряла образ babushka и повязала косынку под подбородком в тандеме с кардиганом-кроше, а актриса Хантер Шафер вышла на каннскую дорожку в костюме фэшн-селянки (в лучшем смысле слова!). Берем пример и носим платки всюду — от бассейнов «Охта Парка» до террасы «Сада» и бурлеск-вечеринок в «Шуме».
Платок – головной убор, однако это далеко не единственный способ его носить. Для летнего лукбука стилисты YULIAWAVE интерпретировали в виде топа-бандо, а фэшн-консультант и любимица соцсетей Оксана Рим повязывает вокруг талии, как баску. Поэтому если покупка оказалась настолько хороша, что надевать ее хочется каждый день, чередуйте платок-пояс и платок-косынку с платком-юбкой и платком-шарфом.
FromSabá, 6 800 руб.
За винтажными жемчужинами Hermes, Chanel и Gucci отправляемся в сокровищницу TSUM Collect и Oskelly. Тренд на леопард поддерживаем кошачьим Dolce & Gabbana (точно как на показе) из ДЛТ. Локалы отличились настоящими арт-объектами (гордимся!) — Belle you выпустили летнюю коллаборацию с Машей Руденко, а FromSabá регулярно создают айтемы на основе принтов художников.
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