Пора завязывать: как носить платки этим летом

Недавний юбилейный показ Jacquemus FW'24 пестрел отсылками к годаровскому «Презрению». Не обошлось и без главного аксессуара 60-х (привет, Брижит!) — платка, плотно повязанного вокруг головы. Его популярность в этом сезоне предсказывали еще на весенне-летней Неделе моды. Тогда Dolce & Gabbana обыграли косынку в образе итальянской mob wife — при поддержке кружева и леопарда. Тренд на бохошик, вернувшийся с подачи Чемены Камали из Chloe, подхватил Roberto Cavalli и предложил носить шелковый платок с полупрозрачным макси-платьем. А Шарлотт Ноулз и Александр Арсено из KNWLS вспомнили нулевые и сочинили из платка дюрагу, замиксовав ее с белой майкой и микро-шортами из денима.