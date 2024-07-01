Все в ажуре! Как носить главный мастхэв года — кружево?

Учимся ажурному total-look у Saint Laurent и Valentino. Для дебютной коллекции Valentino Алессандро Микеле заглянул в архивы Валентино Гаравани и собственную историю в Gucci и выдал кружевной (с головы до пят!) ретронаряд в духе 60-х. А Энтони Вакарелло, явно не равнодушный к колготкам в этом сезоне, призывает нас к тому же: если комбинезон-колготки — это too much, возвращаем их на привычное место и носим с боди и прозрачной юбкой-карандаш. Возрождаем бохо вместе с Чеменой Камали из Chloe и вспоминаем его главные стайлинг-фишки: нежное кружево + грубая кожа + вечное золото (да побольше!).

Расширяем функционал бельевого гардероба с помощью Coperni и Dion Lee: у первых подсматриваем подъюбник с кружевной отделкой в качестве полноценной юбки и сочетаем его с джемпером-паутинкой, а по примеру вторых достаем пояс для чулок прямо на корсет и выгуливаем с кожаными карго и ботинками рыбака.