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Вещи

Все в ажуре! Как носить главный мастхэв года — кружево?

Saint Laurent утвердил кружево мастхэвом года. А все — от Valentino до The Row и Chloe — призывают носить его прямо сейчас. Заручаемся поддержкой фэшн-титанов и носим ажурные топы, платья и колготки по поводу и без. Как — сейчас покажем!

Saint Laurent Pre-Fall'24

Saint Laurent Pre-Fall'24

Saint Laurent Pre-Fall'24

Saint Laurent Pre-Fall'24

Balenciaga SS'24

Balenciaga SS'24

The Row SS'25

The Row SS'25

Valentino Resort 25

Valentino Resort 25

Gucci FW'24

Gucci FW'24

Dion Lee SS'24

Dion Lee SS'24

Coperni SS'24

Coperni SS'24

Chloe FW'24

Chloe FW'24

Alessandra Rich SS'24

Alessandra Rich SS'24

Учимся ажурному total-look у Saint Laurent и Valentino. Для дебютной коллекции Valentino Алессандро Микеле заглянул в архивы Валентино Гаравани и собственную историю в Gucci и выдал кружевной (с головы до пят!) ретронаряд в духе 60-х. А Энтони Вакарелло, явно не равнодушный к колготкам в этом сезоне, призывает нас к тому же: если комбинезон-колготки — это too much, возвращаем их на привычное место и носим с боди и прозрачной юбкой-карандаш. Возрождаем бохо вместе с Чеменой Камали из Chloe и вспоминаем его главные стайлинг-фишки: нежное кружево + грубая кожа + вечное золото (да побольше!). 

Расширяем функционал бельевого гардероба с помощью Coperni и Dion Lee: у первых подсматриваем подъюбник с кружевной отделкой в качестве полноценной юбки и сочетаем его с джемпером-паутинкой, а по примеру вторых достаем пояс для чулок прямо на корсет и выгуливаем с кожаными карго и ботинками рыбака. 

Леандра Медин

Леандра Медин

Андреа Риччи

Андреа Риччи

Джильда Амбросио

Джильда Амбросио

Дебора Роса

Дебора Роса

Мадлен Педерсен

Мадлен Педерсен

Джен Себаллос

Джен Себаллос

Бланка Миро

Бланка Миро

Жанна Дамас

Жанна Дамас

По примеру Жанны Дамас практикуем casual chic и миксуем ажурное боди с джинсами-буткатами и босоножками. Инфлюэнсер Мадлен Педерсен осваивает тренд платье + брюки, а дизайнер The Attico Джильда Амбросио — деконструктивизм и трансформирует комбинацию в юбку. Во главе с Джен Себаллос и Деборой Роса предчувствуем бум белого кружева и закупаемся ажурными юбками и платьями заранее. 

Tom Ford, ДЛТ, 566 500 руб.

Tom Ford, ДЛТ, 566 500 руб.

Gucci, ДЛТ, 403 200 руб.

Gucci, ДЛТ, 403 200 руб.

Zimmermann, TSUM Collect, 320 600 руб.

Zimmermann, TSUM Collect, 320 600 руб.

Ermano Scervino, TSUM Collect, 205 000 руб.

Ermano Scervino, TSUM Collect, 205 000 руб.

Khaite, TSUM Collect, 120 000 руб.

Khaite, TSUM Collect, 120 000 руб.

Nina Ricci, ДЛТ, 75 100 руб.

Nina Ricci, ДЛТ, 75 100 руб.

Samb, Selected, 75 000 руб.

Samb, Selected, 75 000 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 53 200 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 53 200 руб.

Юбка Pervert, 50 000 руб.

Юбка Pervert, 50 000 руб.

Костюм Sorelle Era, 43 000 руб.

Костюм Sorelle Era, 43 000 руб.

Basa Atelier, 37 000 руб.

Basa Atelier, 37 000 руб.

Готовимся к вечеринкам в «Адище города» — пополняем party-гардероб скандально-розовым мини Tom Ford и полупрозрачными брюками Gucci (есть в ДЛТ). А за будуарным пижамкором выстраиваемся в очередь в TSUM Collect — там найдены комбинации Khaite и Ermano Scervino. 

404 Not Found, 26 000 руб.

404 Not Found, 26 000 руб.

Юбка Rooth, 24 500 руб.

Юбка Rooth, 24 500 руб.

Monreve, 23 200 руб.

Monreve, 23 200 руб.

Namelazz, 21 900 руб.

Namelazz, 21 900 руб.

Шорты Masterpeace, 13 000 руб.

Шорты Masterpeace, 13 000 руб.

Брюки IDOL, 8 990 руб.

Брюки IDOL, 8 990 руб.

Charmstore, 3 590 руб.

Charmstore, 3 590 руб.

2MOOD, 2 980 руб.

2MOOD, 2 980 руб.

Топ You Wanna, 1 485 руб.

Топ You Wanna, 1 485 руб.

Calzedonia, 849 руб.

Calzedonia, 849 руб.

Придумку стилиста и дизайнера Ксюши Смо Cinderella dress уже оценила и вовсю носит Диана Коркунова — ну а что еще носить в +30? Спасение от жары были найдены в виде ажурной двойки из хлопка — у Rooth, а микро-шортов — у Masterpeace. Выкручиваем шик на максимум с платьем-настроением c пышной розовой юбкой от бунтарей из Петербурга 404 NOT FOUND и кружевным сетом Sorelle Era (при умелом обращении превращается в свадебный). А на осень запасаемся (самыми модными!) кружевными колготками — черные есть у 2MOOD, а пыльно-розовые остались у Calzedonia.

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