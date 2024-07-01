Все в ажуре! Как носить главный мастхэв года — кружево?

Saint Laurent утвердил кружево мастхэвом года. А все — от Valentino до The Row и Chloe — призывают носить его прямо сейчас. Заручаемся поддержкой фэшн-титанов и носим ажурные топы, платья и колготки по поводу и без. Как — сейчас покажем!
Учимся ажурному total-look у Saint Laurent и Valentino. Для дебютной коллекции Valentino Алессандро Микеле заглянул в архивы Валентино Гаравани и собственную историю в Gucci и выдал кружевной (с головы до пят!) ретронаряд в духе 60-х. А Энтони Вакарелло, явно не равнодушный к колготкам в этом сезоне, призывает нас к тому же: если комбинезон-колготки — это too much, возвращаем их на привычное место и носим с боди и прозрачной юбкой-карандаш. Возрождаем бохо вместе с Чеменой Камали из Chloe и вспоминаем его главные стайлинг-фишки: нежное кружево + грубая кожа + вечное золото (да побольше!).
Расширяем функционал бельевого гардероба с помощью Coperni и Dion Lee: у первых подсматриваем подъюбник с кружевной отделкой в качестве полноценной юбки и сочетаем его с джемпером-паутинкой, а по примеру вторых достаем пояс для чулок прямо на корсет и выгуливаем с кожаными карго и ботинками рыбака.
По примеру Жанны Дамас практикуем casual chic и миксуем ажурное боди с джинсами-буткатами и босоножками. Инфлюэнсер Мадлен Педерсен осваивает тренд платье + брюки, а дизайнер The Attico Джильда Амбросио — деконструктивизм и трансформирует комбинацию в юбку. Во главе с Джен Себаллос и Деборой Роса предчувствуем бум белого кружева и закупаемся ажурными юбками и платьями заранее.
Готовимся к вечеринкам в «Адище города» — пополняем party-гардероб скандально-розовым мини Tom Ford и полупрозрачными брюками Gucci (есть в ДЛТ). А за будуарным пижамкором выстраиваемся в очередь в TSUM Collect — там найдены комбинации Khaite и Ermano Scervino.
Придумку стилиста и дизайнера Ксюши Смо Cinderella dress уже оценила и вовсю носит Диана Коркунова — ну а что еще носить в +30? Спасение от жары были найдены в виде ажурной двойки из хлопка — у Rooth, а микро-шортов — у Masterpeace. Выкручиваем шик на максимум с платьем-настроением c пышной розовой юбкой от бунтарей из Петербурга 404 NOT FOUND и кружевным сетом Sorelle Era (при умелом обращении превращается в свадебный). А на осень запасаемся (самыми модными!) кружевными колготками — черные есть у 2MOOD, а пыльно-розовые остались у Calzedonia.
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