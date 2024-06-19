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Вещи

Белая обувь — главный фэшн-краш лета!

Не представляем лето без вязаной панамки, льняного костюма и белоснежных кед (Converse снова в топе!), не теряющих популярность на протяжении нескольких десятилетий — впрочем, в этом сезоне даем (белого) шуму и добавляем в обувной гардероб жемчужные слингбэки, белесые мюли и молочные вьетнамки-таби.

Chanel Cruise 2025
Архивы пресс-служб

Chanel Cruise 2025

Chanel Cruise 2025
Архивы пресс-служб

Chanel Cruise 2025

Dolce & Gabbana SS'25
Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana SS'25

Bottega Veneta Cruise 2024
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta Cruise 2024

Bottega Veneta Cruise 2024
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta Cruise 2024

Prada FW'24
Архивы пресс-служб

Prada FW'24

The Row SS'25
Архивы пресс-служб

The Row SS'25

Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Valentino Resort 2025

Белые кеды — незаменимая вещь по версии Леандры Медин, королевы Испании Летиции (не снимает даже на официальных приемах!) и фэшн-контрибьютора The New York Times Ванессы Фридман, которая считает их образцовой обувью эпохи нормкора и даже индикатором психологического состояния (держим себя и свою обувь на плаву при помощи отбеливателя!): колумнистка советует носить кеды с чем угодно — от карго-брюк и теннисной мини до смокинга и струящихся платьев.

Леандра Медин

Леандра Медин

Виктория Монтанари

Виктория Монтанари

Лашана Линч

Лашана Линч

Эмрата

Эмрата

Бьянка Миро

Бьянка Миро

Королева Летиция

Королева Летиция

Мила Разгуляева-Благонравова

Мила Разгуляева-Благонравова

По стайлинг-схеме Фридман действовала Виржини Виар в своей последней круизной коллекции Chanel — обула моделей в белоснежные сникеры в комбо с полосатыми пляжными платьями и кроше-жакетами. Конкуренцию кедам могут составить винтажные туфли на киттен хилзе, вернувшиеся к нам из дебютного лукбука Алекссандро Микеле для Valentino.

Кеды Louis Vuitton, TSUM Collect, 875 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды Louis Vuitton, TSUM Collect, 875 000 руб.

Ботильоны Chanel, TSUM Collect, 180 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ботильоны Chanel, TSUM Collect, 180 000 руб.

Мюли Balenciaga, Babochka, 180 000 руб.
Архивы пресс-служб

Мюли Balenciaga, Babochka, 180 000 руб.

Ботильоны Guidi, Leform, 169 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ботильоны Guidi, Leform, 169 900 руб.

Слингбэки Miu Miu, TSUM Collect, 105 000 руб.
Архивы пресс-служб

Слингбэки Miu Miu, TSUM Collect, 105 000 руб.

Мюли Prada, ДЛТ, 90 000 руб.
Архивы пресс-служб

Мюли Prada, ДЛТ, 90 000 руб.

Туфли Bottega Veneta, ДЛТ, 87 100 руб.
Архивы пресс-служб

Туфли Bottega Veneta, ДЛТ, 87 100 руб.

Кеды Jil Sander, День и Ночь, 85 800 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды Jil Sander, День и Ночь, 85 800 руб.

Босоножки Dries Van Noten, ДЛТ, 85 050 руб.
Архивы пресс-служб

Босоножки Dries Van Noten, ДЛТ, 85 050 руб.

Клоги RxBshoes x Gapanovich, 75 000 руб.
Архивы пресс-служб

Клоги RxBshoes x Gapanovich, 75 000 руб.

Сандалии MM6, ДЛТ, 65 800 руб.
Архивы пресс-служб

Сандалии MM6, ДЛТ, 65 800 руб.

Кеды Dries Van Noten, ДЛТ, 59 950 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды Dries Van Noten, ДЛТ, 59 950 руб.

Плюс на фоне популярности total-white луков (тренд заверен Чеменой Камали и Сабато де Сарно) смело носим светлые вьетнамки, слингбэки и кожаные тапочки-хомисы: последние с подачи Prada и The Row способны стать главной обувью грядущего 2025 года (а силами фаундера Homies и лауреата «ТОП50» Виталия Полякова покорили Петербург уже в 2024).

Лоферы Premiata, Leform, 59 890 руб.
Архивы пресс-служб

Лоферы Premiata, Leform, 59 890 руб.

Мюли Abra, KM20, 58 600 руб.
Архивы пресс-служб

Мюли Abra, KM20, 58 600 руб.

Балетки Le Monde Beryl, Rehab Shop, 57 000 руб.
Архивы пресс-служб

Балетки Le Monde Beryl, Rehab Shop, 57 000 руб.

Мюли Le Silla, NO ONE, 55 990 руб.
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Мюли Le Silla, NO ONE, 55 990 руб.

Туфли Maison Mihara Yasuhiro, День и Ночь, 52 052 руб.
Архивы пресс-служб

Туфли Maison Mihara Yasuhiro, День и Ночь, 52 052 руб.

Вьетнамки Maison Margiela, KM20, 36 800 руб.
Архивы пресс-служб

Вьетнамки Maison Margiela, KM20, 36 800 руб.

Туфли RxBshoes x Gapanovich, 36 500 руб.
Архивы пресс-служб

Туфли RxBshoes x Gapanovich, 36 500 руб.

Кроссовки Razumno, 28 800 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Razumno, 28 800 руб.

Хомисы Homies, 28 800 руб.
Архивы пресс-служб

Хомисы Homies, 28 800 руб.

Кроссовки Premiata, ДЛТ, 27 500 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Premiata, ДЛТ, 27 500 руб.

Кроссовки Camper, Bootwood, 24 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Camper, Bootwood, 24 900 руб.

Балетки Age of Innocence, 25 340 руб.
Архивы пресс-служб

Балетки Age of Innocence, 25 340 руб.

Босоножки Jeffrey Campbel, 24 600 руб.
Архивы пресс-служб

Босоножки Jeffrey Campbel, 24 600 руб.

Слингбэки Present & Simple, 19 990 руб.
Архивы пресс-служб

Слингбэки Present & Simple, 19 990 руб.

В рубрике «коллекционный лот» выделяем конвенциональные белые кеды из коллаборации Louis Vuitton и Nike Air Force 1 по цене прогулочного катера. За более скромными (и более авангардными!) вариантами идем в концепт-сторы: примеряем каблуки-тюбики Maison Mihara Yasuhiro, осваиваем люверсы Abra и постигаем геометрию модернизма в босоножках Jeffrey Campbel. Если кристальная белизна — не про вас, присмотритесь к высокохудожественным тягам от итальянцев Guidi с разрисованным носом. 

Кеды Veja, Peak, 19 950 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды Veja, Peak, 19 950 руб.

Кеды Mislistudio, 19 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды Mislistudio, 19 900 руб.

Мюли IDOL, 16 990 руб.
Архивы пресс-служб

Мюли IDOL, 16 990 руб.

Кеды Camper, Bootwood, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды Camper, Bootwood, 16 900 руб.

Кроссовки 2mood, 15 980 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки 2mood, 15 980 руб.

Сандалии Principe di Bologna, NO ONE, 15 040 руб.
Архивы пресс-служб

Сандалии Principe di Bologna, NO ONE, 15 040 руб.

Сандалии 12 Storeez, 14 980 руб.
Архивы пресс-служб

Сандалии 12 Storeez, 14 980 руб.

Балетки Lusavou, 14 900 руб.
Архивы пресс-служб

Балетки Lusavou, 14 900 руб.

Кроссовки The North Face, Street Beat, 14 499 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки The North Face, Street Beat, 14 499 руб.

Мюли Ekonika, 12 990 руб.
Архивы пресс-служб

Мюли Ekonika, 12 990 руб.

Кроссовки Lime, 10 999 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Lime, 10 999 руб.

Кроссовки Shu, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Shu, 8 990 руб.

Кеды Converse, SuperStep, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды Converse, SuperStep, 8 900 руб.

Кеды «Два мяча», 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды «Два мяча», 6 500 руб.

Выбираем белоснежные спортшик-кроссовки Premiata или Camper для пробежки по Елагину острову — именно так проводит утро обувной кутюрье RxBshoes Мила Разгуляева-Благонравова, появившаяся на церемонии «ТОП50» в клогах-перышках из коллаборации с Gapanovich. 

Остромодные сандалии имени Миуччи Прады берем у итальянских тяжеловесов Principe di Bologna (украшаем щиколотки разноцветными шнурками-анклетами!), за феминными балетками идем в гости к Age of Innocence, а за мермейдкорным шиком — к IDOL, украсившему атласные мюли фигурным каблуком-ракушкой (мастхэв для ужина в Crevette Bistro!)

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