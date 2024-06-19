Белая обувь — главный фэшн-краш лета!

Не представляем лето без вязаной панамки, льняного костюма и белоснежных кед (Converse снова в топе!), не теряющих популярность на протяжении нескольких десятилетий — впрочем, в этом сезоне даем (белого) шуму и добавляем в обувной гардероб жемчужные слингбэки, белесые мюли и молочные вьетнамки-таби.
Белые кеды — незаменимая вещь по версии Леандры Медин, королевы Испании Летиции (не снимает даже на официальных приемах!) и фэшн-контрибьютора The New York Times Ванессы Фридман, которая считает их образцовой обувью эпохи нормкора и даже индикатором психологического состояния (держим себя и свою обувь на плаву при помощи отбеливателя!): колумнистка советует носить кеды с чем угодно — от карго-брюк и теннисной мини до смокинга и струящихся платьев.
По стайлинг-схеме Фридман действовала Виржини Виар в своей последней круизной коллекции Chanel — обула моделей в белоснежные сникеры в комбо с полосатыми пляжными платьями и кроше-жакетами. Конкуренцию кедам могут составить винтажные туфли на киттен хилзе, вернувшиеся к нам из дебютного лукбука Алекссандро Микеле для Valentino.
Плюс на фоне популярности total-white луков (тренд заверен Чеменой Камали и Сабато де Сарно) смело носим светлые вьетнамки, слингбэки и кожаные тапочки-хомисы: последние с подачи Prada и The Row способны стать главной обувью грядущего 2025 года (а силами фаундера Homies и лауреата «ТОП50» Виталия Полякова покорили Петербург уже в 2024).
В рубрике «коллекционный лот» выделяем конвенциональные белые кеды из коллаборации Louis Vuitton и Nike Air Force 1 по цене прогулочного катера. За более скромными (и более авангардными!) вариантами идем в концепт-сторы: примеряем каблуки-тюбики Maison Mihara Yasuhiro, осваиваем люверсы Abra и постигаем геометрию модернизма в босоножках Jeffrey Campbel. Если кристальная белизна — не про вас, присмотритесь к высокохудожественным тягам от итальянцев Guidi с разрисованным носом.
Выбираем белоснежные спортшик-кроссовки Premiata или Camper для пробежки по Елагину острову — именно так проводит утро обувной кутюрье RxBshoes Мила Разгуляева-Благонравова, появившаяся на церемонии «ТОП50» в клогах-перышках из коллаборации с Gapanovich.
Остромодные сандалии имени Миуччи Прады берем у итальянских тяжеловесов Principe di Bologna (украшаем щиколотки разноцветными шнурками-анклетами!), за феминными балетками идем в гости к Age of Innocence, а за мермейдкорным шиком — к IDOL, украсившему атласные мюли фигурным каблуком-ракушкой (мастхэв для ужина в Crevette Bistro!)
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