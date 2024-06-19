Белая обувь — главный фэшн-краш лета!

Выбираем белоснежные спортшик-кроссовки Premiata или Camper для пробежки по Елагину острову — именно так проводит утро обувной кутюрье RxBshoes Мила Разгуляева-Благонравова, появившаяся на церемонии «ТОП50» в клогах-перышках из коллаборации с Gapanovich.

Остромодные сандалии имени Миуччи Прады берем у итальянских тяжеловесов Principe di Bologna (украшаем щиколотки разноцветными шнурками-анклетами!), за феминными балетками идем в гости к Age of Innocence, а за мермейдкорным шиком — к IDOL, украсившему атласные мюли фигурным каблуком-ракушкой (мастхэв для ужина в Crevette Bistro!)