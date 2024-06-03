Выбрали 50 отличных панамок на лето

Никакие шапки-паутинки и фески не заменят нам летней панамки — защитит от репинского солнца, ветра с залива и назойливых глаз в историческом центре. Вот полсотни классных вариантов: плетеных, вязаных, эко-устойчивых и панк-макабристских.
Тренд на кроше-уборы отгремел и вернулся с новой силой в виде вязаных ведерок, которые уже сплели Bottega Veneta, Peserico и суперстилист Оксана Рим в Lyna+. Главный конкурент — панамки-рафии, прижившиеся у Jacquemus и виртуозных колористов Colville (в роли фаундеров — экс-дизайнер Marni Молли Молла и бывший директор моды британского Vogue Люсинда Чамберс).
Альтернативные материалы освоили нижегородские локалы Yallo, превратившие в панамки вафельные полотенца, виртуозы апсайкла Rishi, сочинившие свои шляпки из архивного денима, и петербургские мастера богемного шика Ola Ola, во главе с фаундером Олей Гинзбург пустившие на головные уборы винтажные ковры с Avito.
Garin, 13 000 руб.
Поля панамки приподнимаются — головной убор превращается в остромодную морячку (будем красиво сплавляться от «Севкабеля» до Комарово!), вернувшуюся в модный авангард после кутюрного показа Simone Rocha и Jean Paul Gaultier. В родных широтах в создании бескозырок преуспели модисты Ochra и Nasspen, но все же вне конкуренции — основатель бренда головных уборов «Гарин» Сергей Малыхин, создающий морячки-мятыши из ткани, напоминающей скомканную бумагу (принимает слегка небрежно-неряшливую форму за счет многократной термообработки).
Самый модный (и дикий!) лео-принт добрался до головных уборов: раздаем подиумный шик с пэчворк-панамкой Dries Van Noten, дополняем шляпкой Ganni тотал-деним лук, а Sela берем с собой на пикник на Марсово (чтобы не напекло!). Фиксируем растущую популярность зебрового паттерна (модное явление заверено Ириной Шейк в сапогах Magda Butrym и инфлюенсером Жозефин Дженсен в балетках Alaia), так что смело выгуливаем контрастную панамку Ice Play на фэшн-сафари в окрестностях Каменного.
Выходим из комнаты только в пижамной полоске Studio 29 и помним про модные цветочные аппликации, украсившие кроше-панамку Murmurizm (связана петербургской мастерицей Жанной Юрьевной!). В сезон гроз спасаемся от ливня при помощи термополиуретановой шляпки от петербургских профи кэжуал-стритвира Humanist. Не бросаем слова, деньги и панамку на ветер и запасаемся головными уборами с завязками: в помощь — Jil Sander, GATE31, Shu и «Уста к устам».
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