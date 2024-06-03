Выбрали 50 отличных панамок на лето

Тренд на кроше-уборы отгремел и вернулся с новой силой в виде вязаных ведерок, которые уже сплели Bottega Veneta, Peserico и суперстилист Оксана Рим в Lyna+. Главный конкурент — панамки-рафии, прижившиеся у Jacquemus и виртуозных колористов Colville (в роли фаундеров — экс-дизайнер Marni Молли Молла и бывший директор моды британского Vogue Люсинда Чамберс).

Альтернативные материалы освоили нижегородские локалы Yallo, превратившие в панамки вафельные полотенца, виртуозы апсайкла Rishi, сочинившие свои шляпки из архивного денима, и петербургские мастера богемного шика Ola Ola, во главе с фаундером Олей Гинзбург пустившие на головные уборы винтажные ковры с Avito.