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Вещи

Выбрали 50 отличных панамок на лето

Никакие шапки-паутинки и фески не заменят нам летней панамки — защитит от репинского солнца, ветра с залива и назойливых глаз в историческом центре. Вот полсотни классных вариантов: плетеных, вязаных, эко-устойчивых и панк-макабристских.

Bottega Veneta, ДЛТ, 198 500 руб.
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Bottega Veneta, ДЛТ, 198 500 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 132 500 руб.
Архивы пресс-служб

Christian Dior, TSUM Collect, 132 500 руб.

Valentino, ДЛТ, 69 950 руб.
Архивы пресс-служб

Valentino, ДЛТ, 69 950 руб.

Jacquemus, ДЛТ, 59 950 руб.
Архивы пресс-служб

Jacquemus, ДЛТ, 59 950 руб.

Prada, ДЛТ, 55 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 55 000 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 53 050 руб.
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Jil Sander, ДЛТ, 53 050 руб.

Peserico, Кашемир и Шелк, 35 141 руб.
Архивы пресс-служб

Peserico, Кашемир и Шелк, 35 141 руб.

Celine, TSUM Collect, 49 000 руб.
Архивы пресс-служб

 Celine, TSUM Collect, 49 000 руб.

Сolville, Rehab Shop, 30 000 руб.
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Сolville, Rehab Shop, 30 000 руб.

Lyna Plus, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lyna Plus, 25 000 руб.

Engineered Garments, Peak, 16 060 руб.
Архивы пресс-служб

Engineered Garments, Peak, 16 060 руб.

Vilebrequin x The Beach Boys, 14 990 руб.
Архивы пресс-служб

Vilebrequin x The Beach Boys, 14 990 руб.

MSGM, Кенгуру, 14 699 руб.
Архивы пресс-служб

MSGM, Кенгуру, 14 699 руб.

Тренд на кроше-уборы отгремел и вернулся с новой силой в виде вязаных ведерок, которые уже сплели Bottega Veneta, Peserico и суперстилист Оксана Рим в Lyna+. Главный конкурент — панамки-рафии, прижившиеся у Jacquemus и виртуозных колористов Colville (в роли фаундеров — экс-дизайнер Marni Молли Молла и бывший директор моды британского Vogue Люсинда Чамберс). 

Альтернативные материалы освоили нижегородские локалы Yallo, превратившие в панамки вафельные полотенца, виртуозы апсайкла Rishi, сочинившие свои шляпки из архивного денима, и петербургские мастера богемного шика Ola Ola, во главе с фаундером Олей Гинзбург пустившие на головные уборы винтажные ковры с Avito.

Ganni, ДЛТ, 13 950 руб.
Архивы пресс-служб

Ganni, ДЛТ, 13 950 руб.

Dries Van Noten, День и Ночь, 13 761 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, День и Ночь, 13 761 руб.

Garin, 13 000 руб.
Архивы пресс-служб

Garin, 13 000 руб.

IRO Paris, 11 900 руб.
Архивы пресс-служб

IRO Paris, 11 900 руб.

Kangol, 11 250 руб.
Архивы пресс-служб

Kangol, 11 250 руб.

Ice Play, NO ONE, 10 840 руб.
Архивы пресс-служб

Ice Play, NO ONE, 10 840 руб.

Kangol, 10 150 руб.
Архивы пресс-служб

Kangol, 10 150 руб.

Cocoshnick, 10 000 руб.
Архивы пресс-служб

Cocoshnick, 10 000 руб.

Ola Ola, 9 800 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 9 800 руб.

MC2 Saint Barth, Golden Line, 8 400 руб.
Архивы пресс-служб

MC2 Saint Barth, Golden Line, 8 400 руб.

Perks and Mini, Peak, 7 660 руб.
Архивы пресс-служб

Perks and Mini, Peak, 7 660 руб.

Tête Bonnet, 7 000 руб.
Архивы пресс-служб

Tête Bonnet, 7 000 руб.

Поля панамки приподнимаются — головной убор превращается в остромодную морячку (будем красиво сплавляться от «Севкабеля» до Комарово!), вернувшуюся в модный авангард после кутюрного показа Simone Rocha и Jean Paul Gaultier. В родных широтах в создании бескозырок преуспели модисты Ochra и Nasspen, но все же вне конкуренции — основатель бренда головных уборов «Гарин» Сергей Малыхин, создающий морячки-мятыши из ткани, напоминающей скомканную бумагу (принимает слегка небрежно-неряшливую форму за счет многократной термообработки).

Edwin, Brandshop, 6 490 руб.
Архивы пресс-служб

Edwin, Brandshop, 6 490 руб.

Carhartt, Brandshop, 6 490 руб.
Архивы пресс-служб

Carhartt, Brandshop, 6 490 руб.

Saintart, 5 990 руб.
Архивы пресс-служб

Saintart, 5 990 руб.

Rick Owens, День и Ночь, 5 775 руб.
Архивы пресс-служб

Rick Owens, День и Ночь, 5 775 руб.

Yallo, 5 390 руб.
Архивы пресс-служб

Yallo, 5 390 руб.

GATE31, 5 290 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 5 290 руб.

Goorin Brothers, Super Step, 5 290 руб.
Архивы пресс-служб

Goorin Brothers, Super Step, 5 290 руб.

Walk of Shame, 5 110 руб.
Архивы пресс-служб

Walk of Shame, 5 110 руб. 

GATE31, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 4 990 руб.

12 Storeez, 4 980 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 4 980 руб.

Mango, 4 799 руб.
Архивы пресс-служб

Mango, 4 799 руб.

Nasspen, 4 700 руб.
Архивы пресс-служб

Nasspen, 4 700 руб.

Ochra, 8store, 4 500 руб.
Архивы пресс-служб

Ochra, 8store, 4 500 руб.

Самый модный (и дикий!) лео-принт добрался до головных уборов: раздаем подиумный шик с пэчворк-панамкой Dries Van Noten, дополняем шляпкой Ganni тотал-деним лук, а Sela берем с собой на пикник на Марсово (чтобы не напекло!). Фиксируем растущую популярность зебрового паттерна (модное явление заверено Ириной Шейк в сапогах Magda Butrym и инфлюенсером Жозефин Дженсен в балетках Alaia), так что смело выгуливаем контрастную панамку Ice Play на фэшн-сафари в окрестностях Каменного. 

Sisley, 3 790 руб.
Архивы пресс-служб

Sisley, 3 790 руб.

Krakatau, 3 490 руб.
Архивы пресс-служб

Krakatau, 3 490 руб.

Murmurizm, 3 480 руб.
Архивы пресс-служб

Murmurizm, 3 480 руб.

Ochra, 8store, 3 400 руб.
Архивы пресс-служб

Ochra, 8store, 3 400 руб.

The North Face, Street Beat, 3 199 руб.
Архивы пресс-служб

The North Face, Street Beat, 3 199 руб.

Studio 29, 3 190 руб.
Архивы пресс-служб

Studio 29, 3 190 руб.

Уста к устам, 3 200 руб.
Архивы пресс-служб

Уста к устам, 3 200 руб.

Rishi, 3 000 руб.
Архивы пресс-служб

Rishi, 3 000 руб.

SHU, 2 990 руб.
Архивы пресс-служб

SHU, 2 990 руб.

Love Republic, 2 599 руб.
Архивы пресс-служб

Love Republic, 2 599 руб.

Ushatava, 2 250 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 2 250 руб.

Humanist, 2 250 руб.
Архивы пресс-служб

Humanist, 2 250 руб.

Lime, 1 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 1 999 руб.

Sela, 1 599 руб.
Архивы пресс-служб

Sela, 1 599 руб.

Befree, 1 299 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 1 299 руб.

Выходим из комнаты только в пижамной полоске Studio 29 и помним про модные цветочные аппликации, украсившие кроше-панамку Murmurizm (связана петербургской мастерицей Жанной Юрьевной!). В сезон гроз спасаемся от ливня при помощи термополиуретановой шляпки от петербургских профи кэжуал-стритвира Humanist. Не бросаем слова, деньги и панамку на ветер и запасаемся головными уборами с завязками: в помощь — Jil Sander, GATE31, Shu и «Уста к устам».

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