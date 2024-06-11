Китайская закусочная от музея Бродского и El Copitas и новый проект от La Biga: самые ожидаемые рестораны лета

Мы знаем, где вы будете есть этим летом! Держите список из самых ожидаемых премьер: от чайной с шампанским в «Пассаже» до китайской закусочной в Доме Мурузи.
Casper bistro and bar
Срочно в номер! Ресторан Schengen, что обеспечивал нам гастрономический безвизовый режим с Европой на протяжении 10 лет, закрыли, чтобы возродить в новом амплуа. Владелец «Шенгена» и наш добрый друг Павел Штейнлухт (Bekitzer Family, Made in China) доверил перезагрузку своего детища самой передовой команде — это шеф-повар Роман Киселев, ресторатор нового поколения Анри Бер и коктейльный вундеркинд Стивен Шарма: 1 августа они распахнут двери нового европейского городского бистро Casper.
В меню шеф Киселев обещает тартары, запеченных цыплят, свежие салаты, пасты, лепешки на закваске и добиться идеального бургера. В первом зале обустроят бар с контактной стойкой, вино подбирает Денис Кондратенко — сомелье Jam Cafe и автор телеграм-канала Boujee. По его словам, в карте сделают акцент на Францию, без громких имен — дадут шанс новым звездам. Критерий для селекции выбрали необычный: напиток не должен терять свою ароматику и букет вкусов, даже если налить его в неуклюжий бокал — как это часто делают во французских бистро.
Кирочная ул., 5
«Пища династии Минь»
Верховные барные деятели Петербурга (и не только!) Игорь Зернов и Артем Перук, создавшие великий El Copitas Bar, вместе с командой музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского запускают китайскую закусочную и бар в доме Мурузи. Кормить будет Алексей Ермаков — мультизадачный шеф-повар лихо добавил китайскую кухню к портфолио, где уже есть мексиканская (Paloma Cantina), итальянская (Tagliatella Caffe) и новоорлеанская (джазовое бистро Nola) гастрономия.
В качестве антре — бобы эдамаме с морской солью, соусом тобадзян из чили и ферментированных соевых бобов. Под коктейль шэнь с джином на японском зеленом чае генмайча и клубничном умешу берем тигровые хрустящие креветки в глазури из японского хрена и сгущенного молока. А к миксу грибной водки, мескаля и красного вермута — традиционные паровые дамплинги шао май с начинкой из черных древесных грибов муэр, шиитаке и вешенок.
Пространство бара-закусочной организовал амбассадор направления «бумажная архитектура» Александр Бродский: он оформлял экспозицию музея Бродского. Проект планировки «Пищи» хоть на конкурс дизайна подавай! В сложное, узкое помещение кабинеты со столиками вписаны двумя уровнями с ловкостью мастеров оригами, а доминантой одному из залов служит аквариум с поющими розовыми лягушками.
Игорь Зернов: «Иосиф Бродский переехал в Америку и из всего многообразия доступных там кухонь влюбился именно в китайскую (о чем рассказывал и сам, и Михаил Барышников). После советского ГОСТовского меню экзотические вкусы азиатчины покорили поэта: даже про присуждение Нобелевской премии он узнал в китайском ресторане. “Письма династии Минь” — одно из программных стихотворений Бродского, и в названии нашего заведения мы зашифровали оммаж на него».
Короленко, 14
Чайная «Крестецкая строчка»
Буланжери от Prada на миланской виа Монтенаполеоне или цветущий сад бренда фарфора Ginori 1735 на Венецианском кинофестивале? У нас есть все это дома! В «Пассаже» фабрика «Крестецкая строчка» Александры и Антона Георгиевых (лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) открывают чайную-шоурум в жанре фудфэшн.
Крестецкая строчка — феноменальный народный промысел русского шитья XIX века, образцы хранятся в Эрмитаже и у британской королевской семьи. С 2018 года его возрождает фабрика Георгиевых, и теперь чаевничать на ажурных салфетках и кружевных льняных скатертях ручной вышивкой идем в галерею на Невском проспекте.
Кондитер Марина Круч (пекарни Kruch, рестораны «Полный балет», Department 57) специально для чайной создает коллекцию пирожных. «Ленинградский торт» собирают из песочных коржей и безе с орехами, внутри «Антоновского яблока» (со вкусом той самой бабушкиной шарлотки) мусс из ряженки и запеченная антоновка с корицей. Реплика на наш «автохтонный» десерт, клюкву в сахаре, — ванильный мусс с клюквенным центром и кедровыми орешками. Помимо чайных сборов на душице, зверобое и мяте от сайд-проекта Георгиева «Травы и пчелы» обещают шампанское и водку, к которым обязательным союзником выступит бутерброд с черной икрой.
Итальянская ул., 17
Новый итальянский ресторан от La Biga
Антон Исаков и Даниил Сычев — идеологи и основатели La Biga pizza&pasta
Ресторатор и шеф Антон Исаков — идеолог и основатель La Biga pizza&pasta на Гороховой — вместе с командой отправился осваивать территорию золотого гастротреугольника Петербурга на Новой Петроградке (между набережной Малой Невки, Пионерской улицей и Левашовским проспектом). Готовить будут свое коронное — итальянскую кухню с пиццей двух видов (легкой и хрустящей, воздушной и пористой), блюдами на угольном гриле, безусловным вителло тоннато и пастой (маст-хэв: запеченная аль форно с бычьими хвостами и со стейком в лигурийском стиле). За вино ручается прогрессивный шеф-сомелье Антон Белочкин: за фудпейринг в сенсационном BoBo он неоднократно номинировался на премию «Что где есть в Петербурге» «Собака.ru». Открытие планируется в августе, надеемся, сразу с террасой!
Большая Зеленина ул., 18
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