Китайская закусочная от музея Бродского и El Copitas и новый проект от La Biga: самые ожидаемые рестораны лета

Верховные барные деятели Петербурга (и не только!) Игорь Зернов и Артем Перук, создавшие великий El Copitas Bar, вместе с командой музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского запускают китайскую закусочную и бар в доме Мурузи. Кормить будет Алексей Ермаков — мультизадачный шеф-повар лихо добавил китайскую кухню к портфолио, где уже есть мексиканская (Paloma Cantina), итальянская (Tagliatella Caffe) и новоорлеанская (джазовое бистро Nola) гастрономия.

В качестве антре — бобы эдамаме с морской солью, соусом тобадзян из чили и ферментированных соевых бобов. Под коктейль шэнь с джином на японском зеленом чае генмайча и клубничном умешу берем тигровые хрустящие креветки в глазури из японского хрена и сгущенного молока. А к миксу грибной водки, мескаля и красного вермута — традиционные паровые дамплинги шао май с начинкой из черных древесных грибов муэр, шиитаке и вешенок.

Пространство бара-закусочной организовал амбассадор направления «бумажная архитектура» Александр Бродский: он оформлял экспозицию музея Бродского. Проект планировки «Пищи» хоть на конкурс дизайна подавай! В сложное, узкое помещение кабинеты со столиками вписаны двумя уровнями с ловкостью мастеров оригами, а доминантой одному из залов служит аквариум с поющими розовыми лягушками.

Игорь Зернов: «Иосиф Бродский переехал в Америку и из всего многообразия доступных там кухонь влюбился именно в китайскую (о чем рассказывал и сам, и Михаил Барышников). После советского ГОСТовского меню экзотические вкусы азиатчины покорили поэта: даже про присуждение Нобелевской премии он узнал в китайском ресторане. “Письма династии Минь” — одно из программных стихотворений Бродского, и в названии нашего заведения мы зашифровали оммаж на него».

Короленко, 14