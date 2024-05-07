18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Острые воротнички! Как поло стали самыми модными футболками этого сезона?

Этой весной спортивные поло вышли за пределы теннисных кортов и полей для гольфа, добравшись и до седьмого места в рейтинге хайп-вещей по версии Lyst, и до гардероба Зендеи в звездном промо-туре в честь релиза «Претендентов» Луки Гуаданьино.

Miu Miu SS'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'24

Miu Miu SS'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'24

Loewe SS'24
Архивы пресс-служб

Loewe SS'24

Dries Van Noten SS'24
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'24

Gucci SS'24
Архивы пресс-служб

Gucci SS'24

Givenchy SS'24
Архивы пресс-служб

Givenchy SS'24

MSGM SS'24
Архивы пресс-служб

MSGM SS'24

Diesel SS'24
Архивы пресс-служб

Diesel SS'24

JW Anderson Pre-Fall 2024
Архивы пресс-служб

JW Anderson Pre-Fall 2024

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Важнейший летний конкурент белоснежных маек-безрукавок — расслабленные спортшик-поло, ставшие мастхэвом сезона SS'24 после парижского показа Miu Miu. Пока синьора Миучча советует носить поло в многослойных комбинациях (сразу по две футболки в комбо с платьем или пиджаком!) и небрежно закидывать колье за острый воротник, Дрис Ван Нотен голосует за поло в контрастную полоску, а Гленн Мартенс из Diesel — за полупрозрачную гранж-версию.

Не отказываемся от поло даже в холодную погоду: по примеру осенне-зимних показов JW Anderson и Simone Rocha выбираем версию с удлиненным рукавом (вместо лонгслива) либо натягиваем ворсисто-утепленный вариант (как у Loewe).

Dior, TSUM Collect, 180 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dior, TSUM Collect, 180 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 163 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 163 000 руб.

Prada, ДЛТ, 140 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 140 000 руб.

MSGM, Кенгуру, 64 000 руб.
Архивы пресс-служб

MSGM, Кенгуру, 64 000 руб.

Dries Van Noten, KM20, 58 600 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, KM20, 58 600 руб.

Casablanka, KM20, 52 200 руб.
Архивы пресс-служб

Casablanka, KM20, 52 200 руб.

4S Design, Leform, 50 990 руб.
Архивы пресс-служб

4S Design, Leform, 50 990 руб.

Loewe, TSUM Collect, 47 500 руб.
Архивы пресс-служб

Loewe, TSUM Collect, 47 500 руб.

Peserico, Кашемир и Шелк, 45 327 руб.
Архивы пресс-служб

Peserico, Кашемир и Шелк, 45 327 руб.

And the brand, 44 900 руб.
Архивы пресс-служб

And the brand, 44 900 руб.

Sunnei, Studio Slow, 42 990 руб.
Архивы пресс-служб

Sunnei, Studio Slow, 42 990 руб.

Juun.J, Leform, 41 990 руб.
Архивы пресс-служб

Juun.J, Leform, 41 990 руб.

Andersson Bell, Studio Slow, 27 690 руб.
Архивы пресс-служб

Andersson Bell, Studio Slow, 27 690 руб.

Rooth, 26 000 руб.
Архивы пресс-служб

Rooth, 26 000 руб.

Glumkimberly, 26 000 руб.
Архивы пресс-служб

Glumkimberly, 26 000 руб.

Stenosis, 24 900 руб.
Архивы пресс-служб

Stenosis, 24 900 руб.

Free Age, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Free Age, 24 000 руб.

Отрабатываем колорблок-тренд с фирменными поло Dries Van Noten либо с пестрыми футболками Casablanka — с подачи Таши Дункан из «Претендентов» мэтчим их с теннисными юбками и белоснежными кроссовками. Альтернативный кэжуал-вариант можно найти у Rooth (первой примерила стилист Анна Слоникова с атласной миди и бирюзовыми киттен-хилзами) и  у петербургских трикотажных мастеров Free Age во главе с Татьяной Затравиной. 

JW Anderson, TSUM Collect, 23 000 руб.
Архивы пресс-служб

JW Anderson, TSUM Collect, 23 000 руб.

Nina Ricci, Rehab Shop, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

Nina Ricci, Rehab Shop, 18 500 руб.

Sporty & Rich, Peak, 14 250 руб.
Архивы пресс-служб

Sporty & Rich, Peak, 14 250 руб.

2mood, 13 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 13 980 руб.

Monncashmere, 12 980 руб.
Архивы пресс-служб

Monncashmere, 12 980 руб.

Studio 29, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Studio 29, 9 900 руб.

The Clou, 9 800 руб.
Архивы пресс-служб

The Clou, 9 800 руб.

Walk of Shame, 9 200 руб.
Архивы пресс-служб

Walk of Shame, 9 200 руб.

You, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

You, 8 990 руб.

To Be Blossom, 7 990 руб.
Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 7 990 руб.

12 Storeez, 6 980 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 6 980 руб.

Charmstore, 5 290 руб.
Архивы пресс-служб

Charmstore, 5 290 руб.

Lime, 3 599 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 3 599 руб.

Finn Flare, 1 999 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 1 999 руб.

SELA, 1 599 руб.
Архивы пресс-служб

SELA, 1 599 руб.

Befree, 1 599 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 1 599 руб.

Назло майским холодам собираем пляжно-курортный гардероб (лето, кажется, близко), куда добавляем ажурные кроше-поло от Studio 29 и полосатые пляжно-мохеровые футболки Lime. Выкручиваем круизный шик на максимум при помощи ресейла с суперлотами от Chanel — например, берем поло в голубую полоску из шерсти и кашемира (носим как с отпускными бермудами и сумками из парусины, так и с нарядными фру-фру мини).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: