Острые воротнички! Как поло стали самыми модными футболками этого сезона?

Этой весной спортивные поло вышли за пределы теннисных кортов и полей для гольфа, добравшись и до седьмого места в рейтинге хайп-вещей по версии Lyst, и до гардероба Зендеи в звездном промо-туре в честь релиза «Претендентов» Луки Гуаданьино.
Важнейший летний конкурент белоснежных маек-безрукавок — расслабленные спортшик-поло, ставшие мастхэвом сезона SS'24 после парижского показа Miu Miu. Пока синьора Миучча советует носить поло в многослойных комбинациях (сразу по две футболки в комбо с платьем или пиджаком!) и небрежно закидывать колье за острый воротник, Дрис Ван Нотен голосует за поло в контрастную полоску, а Гленн Мартенс из Diesel — за полупрозрачную гранж-версию.
Не отказываемся от поло даже в холодную погоду: по примеру осенне-зимних показов JW Anderson и Simone Rocha выбираем версию с удлиненным рукавом (вместо лонгслива) либо натягиваем ворсисто-утепленный вариант (как у Loewe).
Отрабатываем колорблок-тренд с фирменными поло Dries Van Noten либо с пестрыми футболками Casablanka — с подачи Таши Дункан из «Претендентов» мэтчим их с теннисными юбками и белоснежными кроссовками. Альтернативный кэжуал-вариант можно найти у Rooth (первой примерила стилист Анна Слоникова с атласной миди и бирюзовыми киттен-хилзами) и у петербургских трикотажных мастеров Free Age во главе с Татьяной Затравиной.
Назло майским холодам собираем пляжно-курортный гардероб (лето, кажется, близко), куда добавляем ажурные кроше-поло от Studio 29 и полосатые пляжно-мохеровые футболки Lime. Выкручиваем круизный шик на максимум при помощи ресейла с суперлотами от Chanel — например, берем поло в голубую полоску из шерсти и кашемира (носим как с отпускными бермудами и сумками из парусины, так и с нарядными фру-фру мини).
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