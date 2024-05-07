Острые воротнички! Как поло стали самыми модными футболками этого сезона?

Важнейший летний конкурент белоснежных маек-безрукавок — расслабленные спортшик-поло, ставшие мастхэвом сезона SS'24 после парижского показа Miu Miu. Пока синьора Миучча советует носить поло в многослойных комбинациях (сразу по две футболки в комбо с платьем или пиджаком!) и небрежно закидывать колье за острый воротник, Дрис Ван Нотен голосует за поло в контрастную полоску, а Гленн Мартенс из Diesel — за полупрозрачную гранж-версию.

Не отказываемся от поло даже в холодную погоду: по примеру осенне-зимних показов JW Anderson и Simone Rocha выбираем версию с удлиненным рукавом (вместо лонгслива) либо натягиваем ворсисто-утепленный вариант (как у Loewe).