Главное, чтобы костюмчик сидел! Вот 7 дизайнерских ателье, которые шьют на заказ в Петербурге

Купить что-то новое — приятно, а сшить это по своим меркам из отличных тканей — приятно вдвойне! В Петербурге смыслят и в том и в другом: в нашем списке собрались дизайнеры, которые разрабатывают наряды под вас, бренды с готовыми моделями, которые можно посадить по фигуре, и те, кто шьют по технологии bespoke (спойлер: вам это точно надо!).
В нарядах мастериц бренда Ксении Подвальной, жены владельца Великолукского мясокомбината Владимира Подвального, ходит добрая половина локальных и зарубежных селебрити: в списке клиентов числятся Елена Перминова, Ани Лорак и Кайли Дженнер. Сюда стоит отправляться за платьями и топами, расшитыми камнями, и за идеальными перьями, которые хочется носить, не снимая. Платья из уже имеющегося ассортимента на вас идеально посадят, а если у вас есть свои идеи — выслушают и создадут наряд мечты.
Недавно к команде руководства мужского ателье, во главе которой стоит предприниматель с многолетним стажем Дмитрий Бурхай, присоединились креативный директор Дмитрий Усачев и ветеран модного движения Артем Балаев. А теперь Portman показал новую коллекцию Sartorial street, куда вошли пальто, брюки и бомбер, нашивки для которого вы сможете придумать самостоятельно (Балаев, например, выбрал работы художника Виктора Забуги!). Все вещи отшиваются по технологии Bespoke, которая отрицает типовые шаблоны и создает вещи с использованием индивидуальных лекал.
Кутюрье новой волны (и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2022) Татьяна Кочнова предлагает не только выбор нетипичных свадебных и роскошных вечерних нарядов, но и услуги ателье. Там на фигуру посадят уже имеющиеся модели и проработают вместе с вами любые идеи.
У House of Leo есть не только идеальные мужские жакеты на кулиске, броши-цветы и базовый трикотаж, но направление bespoke и couture ателье, где можно заказать от одного изделия до целого гардероба. Сначала под ваш запрос дизайнер создает эскиз и подбирает ткани и фурнитуру, а уже через 2-3 примерки вы получаете изделие с идеальной посадкой по вашей фигуре (хоть мужской, хоть женской!). Как бонус — консультация опытного стилиста и креативного директора бренда Леонида Алексеева.
Обувь — вопрос, который будет волновать нас всегда. В Afour решили также и стали шить обувь на заказ. Поэтому у них можно придумать дизайн кроссовок в удобном конструкторе, а мастера воплотят идею по вашим меркам. Еще одна новость для любителей велоспорта: тут можно заказать свои идеальным туфли.
Ателье Светланы Воробьевой
Легендарное петербургское ателье Светланы Воробьевой существует уже больше десяти лет и шьет (без сомнений!) лучшие костюмы. Как и любую ручную работу эту покупку лучше планировать заранее и по времени, и по финансам: цена на костюм здесь будет в диапазоне 100-150 тысяч, а пальто обойдется в 70-90 тысяч. На изготовление и того и другого мастерицы берут 3-4 недели, и оно того точно стоит! В общем, записывайте: канал Грибоедова, 102.
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