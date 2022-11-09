Главное, чтобы костюмчик сидел! Вот 7 дизайнерских ателье, которые шьют на заказ в Петербурге

Легендарное петербургское ателье Светланы Воробьевой существует уже больше десяти лет и шьет (без сомнений!) лучшие костюмы. Как и любую ручную работу эту покупку лучше планировать заранее и по времени, и по финансам: цена на костюм здесь будет в диапазоне 100-150 тысяч, а пальто обойдется в 70-90 тысяч. На изготовление и того и другого мастерицы берут 3-4 недели, и оно того точно стоит! В общем, записывайте: канал Грибоедова, 102.