11 главных тенденций осени: от высоких ботфорт и шерстяных чулок до капюшонов и кейпов

Что покупать на осень? Чтобы практично и актуально. «Собака.ru» отвечает на этот вопрос подборкой главных тенденций нового сезона. Мы выбрали лучшее, самое трендовое и жизнеспособное из коллекций модных домов сезона осень-зима 2022. Спойлер: надеваем плотные шерстяные чулки с балетками, спасаемся от непогоды капюшонами и не забываем про низкую талию (да, она по-прежнему с нами).
Защитные элементы
Вариации доспехов отметились в коллекциях нескольких модных домов: Balmain, Rick Owens, Dior. К средневековой экипировке отсылают такие элементы, как корсеты, ботфорты, наплечники и налокотники. Бренды используют их как по прямому назначению — для защиты, так и в качестве метафоры женской силы. Облачаться полностью в доспехи не обязательно — достаточно корсета или кожаного комбинезона с защитными деталями.
Капюшоны
Мы уже говорили, что выбрали самые жизнеспособные тренды осенне-зимнего сезона, и капюшон точно из их числа. Прекрасная альтернатива вечным шапкам и немного наскучившим балаклавам и капорам. А если не брать во внимание практичность, то отметим, что в объемном капюшоне можно хоть на время спрятаться от нынешней реальности.
Низкая посадка
Да, она все еще с нами. Если вы думали, что низкая посадка идет только в комплекте с оголенным животом, то Miu Miu готовы с этим поспорить. Миучча Прада в коллекции осень-зима 2022-2023 предлагает вариант, который одобрит и ваша бабушка — с заправленным длинным свитером.
Цветы
Цветы на вечерних платьях, кожаных куртках, мини, тельняшках и вообще на всем, на чем захочется. Напоминать себе о лете даже в сезон шуб советуют Saint Laurent, Roberto Cavalli, Giambattista Valli и Philosophy di Lorenzofall. Для стилизации цветков-аксессуаров можно использовать референсы, например, образы Керри из «Секса в большом городе».
Плотные чулки и носки
Ноги должны быть в тепле! Поэтому носим шерстяные чулки и носки. Надевать их следует в сочетании с юбками любой длины, шортами, жокейскими сапогами, балетками и туфлями модели «Мэри Джейн». Причем образ не обязательно должен быть кэжуальным — добавляем пайеток, люрикса и получаем вечерний вариант.
Банты
Мы уже говорили, что банты — это, во-первых, красиво. Наше утверждение на показах осенне-зимних коллекций подтвердили Jil Sander, Valentino, Giambattista Valli. А такая рекомендация — уже руководство к действию. Тягу к «дофаминовой нарядности» можно удовлетворить как сдержанным небольшим, так и объемным роскошным бантом.
Кейпы
Вот мы и добрались до верхней одежды. Однако кроме привычного кейпа, как у Nina Ricci и Tod's, который заменит пальто или пуховик, бренды показали нам вечерние кейпы — такой есть в розовой коллекции Valentino, и кейпы-свитеры — тут отличились Peter Do. Продолжают тему нестандартной верхней одежды всевозможные накидки, например, накидки, объединенные с головным убором, как в коллекции Raf Simons.
Акцентные плечи
Излюбленный прием дизайнеров — акцент на плечи. В этом сезоне они гипертрофированые, утрированные и нарочито острые. Как интегрировать их в более менее повседневный образ, показали Vetements и Rick Owens, а Moschino представили шикарный вечерний вариант. Осторожно, о такие плечи можно и уколоться!
Ремни
Еще одна тенденция, о которой мы вам уже рассказывали и даже советовали, где можно купить этот трендовый аксессуар. Дополняем ремнями макси и мини-юбки, брюки, джинсы, платья, свитеры, рубашки и даже оголенный живот. Последний вариант отсылает к БДСМ-эстетике, которая тоже актуальна в осеннем сезоне.
Свободные брюки и джинсы
Где низкая талия, так и свободный низ. Нулевые требуют от дизайнеров не только брюк карго, но и широких джинсов. Причем это не обязательно должны быть традиционно скейтерские варианты из денима. Valentino предложили в коллекции осень-зима 2022-2023 брюки, украшенные пайетками, а Isabel Marant — модель в молочном оттенке.
Ботфорты
Самой актуальной обувь нового сезона остаются ботфорты и ботинки на умопомрачительной платформе. Первые могут быть любыми — как чулками, так и с широким голенищем. Чтобы сделать свой образ ярче, советуем приглядеться к ботфортам с блеском по примеру тех, что мы видели в коллекциях Bottega Veneta, Nina Ricci, Isabel Marant.
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