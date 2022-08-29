11 главных тенденций осени: от высоких ботфорт и шерстяных чулок до капюшонов и кейпов

Мы уже говорили, что выбрали самые жизнеспособные тренды осенне-зимнего сезона, и капюшон точно из их числа. Прекрасная альтернатива вечным шапкам и немного наскучившим балаклавам и капорам. А если не брать во внимание практичность, то отметим, что в объемном капюшоне можно хоть на время спрятаться от нынешней реальности.