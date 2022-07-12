Во-первых, это красиво! 40 вещей с бантами, которые поднимут настроение (всем!)

«Дофаминовая нарядность» не сдает позиций и помогает поднимать себе (и окружающим!) настроение. Перья, блестки и банты — наше все. «Собака.ru» собрала украшения, одежду и обувь с последними: от акцентного топа-банта до лаконичного платья с бантами-завязками. Наш вердикт: вписать бант в образ могут все — от ярых поклонников нарядности до сдержанных экспериментаторов.
Женское
Топ Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 100 руб.
Босоножки Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 75 350 руб.
Платье No.21, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 33 800 руб.
Босоножки Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 123 500 руб.
Серьги Mercury, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 3 272 500 руб.
Блузка Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 144 500 руб.
Юбка Terekhov, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 52 100 руб.
Платье MSGM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 900 руб.
Платье Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 699 500 руб.
Кольцо Parure Atelier, ул. Петрозаводская, 13, цена по запросу
Блузка Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 169 000 руб.
Босоножки Fendi, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 65 800 руб.
Шорты Parosh, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 20 400 руб.
Шлепанцы Off-White, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 75 600 руб.
Блуза White Lily, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 600 руб.
Бант банту рознь, но мы убедились, что вписать его в образ могут все: и ярые поклонники нарядности, и сдержанные экспериментаторы. Первым советуем присмотреться к роскошному топу-банту Dries Van Noten или блузе White Lily с бантом на шее, как у кота Леопольда, вторым — к пудровому платью петербургской марки M_U_R с завязками-бантами или рубашке Miu Miu, которую украшает сдержанный бант.
Платье M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 25 000 руб.
Бант Panfil, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 10 000 руб.
Мюли Razgulyaev x Blagonravova, интернет-магазин, 15 900 руб.
Платье Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 138 000 руб.
Серьги Natia x Lako, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 12 690 руб.
Рубашка Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 58 300 руб.
Клипсы Alessandra Rich, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 62 100 руб.
Платье Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 207 300 руб.
Топ My 812, Каменноостровский пр., 54, 8 900 руб.
Юбка UShatava, наб. реки Мойки, 59, 4 740 руб.
Платье Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 68 720 руб.
Ремень Sara Roka, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 5 500 руб.
Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.
Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 999 руб.
Кеды Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Платье «Кенгуру», Pietro Brunelli, Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 21 700 руб.
Удариться в «дофаминовую нарядность» по полной помогут аксессуары. Например, серьги в виде бантов, пояс или полноценный бант. Еще один способ дополнить образ — добавить соответствующую обувь. Вдохновляться и вооружаться стоит босоножками Jimmy Choo с шикарными бантами или лиловыми мюлями Razgulyaev x Blagonravova.
Детское
«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17
Комбинезон Tartine et Chocolat, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 12 949 руб.
Босоножки Monnalisa, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 9 999 руб.
«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17
Блуза Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 32 500 руб.
«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17
«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17
Платье Платье Dan Maralex, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 5 249 руб.
Босоножки Age of Innocence, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 9 499 руб.
Платье Aletta, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 15 999 руб.
«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17
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