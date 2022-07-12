Во-первых, это красиво! 40 вещей с бантами, которые поднимут настроение (всем!)

«Дофаминовая нарядность» не сдает позиций и помогает поднимать себе (и окружающим!) настроение. Перья, блестки и банты — наше все. «Собака.ru» собрала украшения, одежду и обувь с последними: от акцентного топа-банта до лаконичного платья с бантами-завязками. Наш вердикт: вписать бант в образ могут все — от ярых поклонников нарядности до сдержанных экспериментаторов.