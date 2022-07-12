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Вещи

Во-первых, это красиво! 40 вещей с бантами, которые поднимут настроение (всем!)

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«Дофаминовая нарядность» не сдает позиций и помогает поднимать себе (и окружающим!) настроение. Перья, блестки и банты — наше все. «Собака.ru» собрала украшения, одежду и обувь с последними: от акцентного топа-банта до лаконичного платья с бантами-завязками. Наш вердикт: вписать бант в образ могут все — от ярых поклонников нарядности до сдержанных экспериментаторов.

Женское

архивы пресс-служб

Топ Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 57 100 руб.

архивы пресс-служб

Босоножки Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 75 350 руб.

архивы пресс-служб

Платье No.21, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 33 800 руб.

архивы пресс-служб

Босоножки Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 123 500 руб.

архивы пресс-служб

Серьги Mercury, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 3 272 500 руб.

архивы пресс-служб

Блузка Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 144 500 руб.

архивы пресс-служб

Юбка Terekhov, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 52 100 руб.

архивы пресс-служб

Платье MSGM, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 900 руб.

архивы пресс-служб

Платье Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 699 500 руб.

архивы пресс-служб

Кольцо Parure Atelier, ул. Петрозаводская, 13, цена по запросу

архивы пресс-служб

Блузка Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 169 000 руб.

архивы пресс-служб

Босоножки Fendi, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 65 800 руб.

архивы пресс-служб

Шорты Parosh, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 20 400 руб.

архивы пресс-служб

Шлепанцы Off-White, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 75 600 руб.

архивы пресс-служб

Блуза White Lily, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 9 600 руб.

Бант банту рознь, но мы убедились, что вписать его в образ могут все: и ярые поклонники нарядности, и сдержанные экспериментаторы. Первым советуем присмотреться к роскошному топу-банту Dries Van Noten или блузе White Lily с бантом на шее, как у кота Леопольда, вторым — к пудровому платью петербургской марки M_U_R с завязками-бантами или рубашке Miu Miu, которую украшает сдержанный бант.

архивы пресс-служб

Платье M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 25 000 руб.

архивы пресс-служб

Бант Panfil, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 10 000 руб.

архивы пресс-служб

Мюли Razgulyaev x Blagonravova, интернет-магазин, 15 900 руб.

архивы пресс-служб

Платье Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 138 000 руб.

архивы пресс-служб

Серьги Natia x Lako, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 12 690 руб.

архивы пресс-служб

Рубашка Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 58 300 руб.

архивы пресс-служб

Клипсы Alessandra Rich, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 62 100 руб.

архивы пресс-служб

Платье Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 207 300 руб.

архивы пресс-служб

Топ My 812, Каменноостровский пр., 54, 8 900 руб.

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Юбка UShatava, наб. реки Мойки, 59, 4 740 руб.

архивы пресс-служб

Платье Zadig & Voltaire, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 68 720 руб.

архивы пресс-служб

Ремень Sara Roka, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 5 500 руб.

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Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.

архивы пресс-служб

Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 999 руб.

архивы пресс-служб

Кеды Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а

архивы пресс-служб

Платье «Кенгуру», Pietro Brunelli, Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 21 700 руб.

Удариться в «дофаминовую нарядность» по полной помогут аксессуары. Например, серьги в виде бантов, пояс или полноценный бант. Еще один способ дополнить образ — добавить соответствующую обувь. Вдохновляться и вооружаться стоит босоножками Jimmy Choo с шикарными бантами или лиловыми мюлями Razgulyaev x Blagonravova.

Детское

архивы пресс-служб

«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17

архивы пресс-служб

Комбинезон Tartine et Chocolat, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 12 949 руб.

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Босоножки Monnalisa, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 9 999 руб.

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«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17

архивы пресс-служб

Блуза Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 32 500 руб.

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«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17

архивы пресс-служб

«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17

архивы пресс-служб

Платье Платье Dan Maralex, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 5 249 руб.

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Босоножки Age of Innocence, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 9 499 руб.

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Платье Aletta, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 15 999 руб.

архивы пресс-служб

«Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17

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