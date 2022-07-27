Пристегните ремни: 30 вариантов аксессуара, который облюбовали Белла Хадид и Джулия Фокс

Модные инфлюенсеры вовсю носят ремни: на талии, бедрах и даже груди. Вдохновляемся их образами, поэтому добавляем и в свои этот аксессуар. Узкие, широкие, фактурные, с мощными пряжками — мы собрали варианты для каждого и подкрепили подборку краткими инструкциями по стилизации одного из главных аксессуаров сезона.
Увлечение ремнями все оттуда же — из нулевых. Тренд на эстетику 2000-ых вернул из небытия не только экстремально низкую посадку, мини, сочетание платья и брюк, платформы, но и ремни. Образы it-героинь того времени, например, Бритни Спирс или Кристины Агилеры почти всегда дополнял этот аксессуар, чаще всего с массивной пряжкой. Кроме того, ремни были классным инструментом стилизации образа. Их носили привычным способом — на бедрах или талии, а также нетривиальным — на ребрах и даже груди, заменив ремнем топ.
Miu Miu весна-лето 2022
Современные инфлюенсеры делают тоже самое, причем зачастую не ограничиваются одним ремнем. Так Белла Хадид носит сразу два, а в рекламной кампании Calvin Klein, которую модель стилизовала сама, она вообще собрала тотал лук из ремней (идея для жаркой летней вечеринки). Главным популяризатором аксессуара в наше время можно считать Миуччу Прада — брюки, юбки и кроп-топы из коллекции Miu Miu весна-лето 2022 дополнены ремнями. Образы стала вирусными, отметились на всех звездах и засветились на всех глянцевых обложках.
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 800 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 950 руб.
Fendi, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 68 400 руб.
Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 30 000 руб.
Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 900 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 050 руб.
Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 35 700 руб.
Prada, интернет-магазин, 80 000 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 800 руб.
Nanushka, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 33 450 руб.
Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 67 900 руб.
Twinset, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 9 599 руб.
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 4 490 руб.
SUBBOTA, ул.Караванная 14, 4 500 руб.
Отличные ремни можно найти как в коллекциях мировых модных домов (наши фавориты — Balmain и Versace), так и у демократичных брендов. Реже (но не хуже!) работают с ремнями локальные дизайнеры, и тут мы советуем обращать внимание не только на марки одежды, но и на профильные — которые работают с кожей и аксессуарами. Еще один вариант обзавестись крутым ремнем — заглянуть в винтажные магазины и секонд-хенды.
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 000 руб.
Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 99 500 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 200 руб.
Nude, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 21 700 руб.
Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 300 руб.
Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 10 600 руб.
The Attico, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 47 400 руб.
CHARUEL, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 990 руб.
Moschino, «Пиф-Паф Supershop», ул. Грибоедова, 31, 3 500 руб.
CHARUEL, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 590 руб.
Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 799 руб.
ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 7 990 руб.
IRO, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 26 900 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.
Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 599 руб.
ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 3 999 руб.
Askent, Maker, ул. Восстания 3-5, 3 650 руб.
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