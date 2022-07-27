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Вещи

Пристегните ремни: 30 вариантов аксессуара, который облюбовали Белла Хадид и Джулия Фокс

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Модные инфлюенсеры вовсю носят ремни: на талии, бедрах и даже груди. Вдохновляемся их образами, поэтому добавляем и в свои этот аксессуар. Узкие, широкие, фактурные, с мощными пряжками — мы собрали варианты для каждого и подкрепили подборку краткими инструкциями по стилизации одного из главных аксессуаров сезона.

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Джулия Фокс

Katie Burnett

Белла Хадид для Calvin Klein

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Белла Хадид

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Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Увлечение ремнями все оттуда же — из нулевых. Тренд на эстетику 2000-ых вернул из небытия не только экстремально низкую посадку, мини, сочетание платья и брюк, платформы, но и ремни. Образы it-героинь того времени, например, Бритни Спирс или Кристины Агилеры почти всегда дополнял этот аксессуар, чаще всего с массивной пряжкой. Кроме того, ремни были классным инструментом стилизации образа. Их носили привычным способом — на бедрах или талии, а также нетривиальным — на ребрах и даже груди, заменив ремнем топ. 

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Miu Miu весна-лето 2022

Современные инфлюенсеры делают тоже самое, причем зачастую не ограничиваются одним ремнем. Так Белла Хадид носит сразу два, а в рекламной кампании Calvin Klein, которую модель стилизовала сама, она вообще собрала тотал лук из ремней (идея для жаркой летней вечеринки). Главным популяризатором аксессуара в наше время можно считать Миуччу Прада — брюки, юбки и кроп-топы из коллекции Miu Miu весна-лето 2022 дополнены ремнями. Образы стала вирусными, отметились на всех звездах и засветились на всех глянцевых обложках.

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Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 800 руб.

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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 950 руб.

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Fendi, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 68 400 руб.

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Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 30 000 руб.

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Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 900 руб.

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Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 050 руб.

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Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 35 700 руб.

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Prada, интернет-магазин, 80 000 руб.

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Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 800 руб.

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Nanushka, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 33 450 руб.

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Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 67 900 руб.

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Twinset, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 9 599 руб.

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Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 4 490 руб.

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SUBBOTA, ул.Караванная 14, 4 500 руб.

Отличные ремни можно найти как в коллекциях мировых модных домов (наши фавориты — Balmain и Versace), так и у демократичных брендов. Реже (но не хуже!) работают с ремнями локальные дизайнеры, и тут мы советуем обращать внимание не только на марки одежды, но и на профильные — которые работают с кожей и аксессуарами. Еще один вариант обзавестись крутым ремнем — заглянуть в винтажные магазины и секонд-хенды.

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Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 000 руб.

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Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 99 500 руб.

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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 200 руб.

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Nude, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 21 700 руб.

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Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 300 руб.

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Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 10 600 руб.

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The Attico, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 47 400 руб.

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CHARUEL, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 990 руб.

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Moschino, «Пиф-Паф Supershop», ул. Грибоедова, 31, 3 500 руб.

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CHARUEL, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 590 руб.

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Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 799 руб.

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ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 7 990 руб.

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IRO, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 26 900 руб.

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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.

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Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 599 руб.

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ECCO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, пр. Владимирский, 11, 3 999 руб.

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Askent, Maker, ул. Восстания 3-5, 3 650 руб.

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