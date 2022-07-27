Пристегните ремни: 30 вариантов аксессуара, который облюбовали Белла Хадид и Джулия Фокс

Увлечение ремнями все оттуда же — из нулевых. Тренд на эстетику 2000-ых вернул из небытия не только экстремально низкую посадку, мини, сочетание платья и брюк, платформы, но и ремни. Образы it-героинь того времени, например, Бритни Спирс или Кристины Агилеры почти всегда дополнял этот аксессуар, чаще всего с массивной пряжкой. Кроме того, ремни были классным инструментом стилизации образа. Их носили привычным способом — на бедрах или талии, а также нетривиальным — на ребрах и даже груди, заменив ремнем топ.