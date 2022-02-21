Raf Simons представили новую коллекцию на Неделе моды в Лондоне: шляпы-шлемы, кепки-накидки и средневековые чепцы

Кроме шляп и чепцов в коллекцию вошли кейпы с кепками вместо капюшонов, лакированные пальто и платья, комбинезоны, кепки-накидки, бомберы, пиджаки и пальто с заправленными в карманы рукавами и принтом, имитирующим руки, а также сапоги на каблуке-рюмке и платформе. Среди главных аксессуаров осенне-зимней коллекции Raf Simons — сумки со шлейфом неоновых цветов (очень похожие на юбки из коллекции Prada весна-лето 2022) и серьги с целующимися скелетами.