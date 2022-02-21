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Raf Simons представили новую коллекцию на Неделе моды в Лондоне: шляпы-шлемы, кепки-накидки и средневековые чепцы

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архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Дизайнер Раф Симонс показал коллекцию осень-зима 2022 своего бренда. Главной вещью Raf Simons на этот раз стал головной убор и его вариации: от шляп-шлемов, полностью закрывающих лицо, до современной интерпретации средневековых чепцов. Отсылки к эпохе Возрождения неслучайны — при работе над новой коллекцией Симонс изучал работы нидерландского живописца и графика Питера Брейгеля Старшего — представителя Северного Возрождения.

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Кроме шляп и чепцов в коллекцию вошли кейпы с кепками вместо капюшонов, лакированные пальто и платья, комбинезоны, кепки-накидки, бомберы, пиджаки и пальто с заправленными в карманы рукавами и принтом, имитирующим руки, а также сапоги на каблуке-рюмке и платформе. Среди главных аксессуаров осенне-зимней коллекции Raf Simons — сумки со шлейфом неоновых цветов (очень похожие на юбки из коллекции Prada весна-лето 2022) и серьги с целующимися скелетами.

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