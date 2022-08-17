Жара! Открываем руки и носим широкие браслеты: на запястьях и предплечьях! Вот 30 крутых вариантов

Широкие браслеты на предплечьях мы видели на показах Prada и Raf Simons — модных домов, в которых заправляет Раф Симонс (в Prada с тандеме с Миуччей). Бренды предлагают носить массивные аксессуары как с открытой одеждой — наш случай, так и поверх рубашек, пиджаков, платьев с длинными рукавами и свитеров — когда похолодает. Аналогичный стайлинг показали Sportmax в круизной коллекции и Peter Do в весенне-летней. Конечно, широкий браслет можно носить и более традиционным способом — на запястье, но мы советуем все же украшать предплечье, причем даже не одним, а несколькими аксессуарами.