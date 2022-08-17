Жара! Открываем руки и носим широкие браслеты: на запястьях и предплечьях! Вот 30 крутых вариантов

Широкие браслеты — неочевидный и недооцененный тренд уже нескольких сезонов. Пора сделать его видимым! Тем более, что в Петербурге жара, а значит самое время открывать запястья и накаченные к лету предплечья и украшать их массивными аксессуарами. «Собака.ru» предлагает отличные варианты: от бижутерии до драгоценных экземпляров.
Широкие браслеты на предплечьях мы видели на показах Prada и Raf Simons — модных домов, в которых заправляет Раф Симонс (в Prada с тандеме с Миуччей). Бренды предлагают носить массивные аксессуары как с открытой одеждой — наш случай, так и поверх рубашек, пиджаков, платьев с длинными рукавами и свитеров — когда похолодает. Аналогичный стайлинг показали Sportmax в круизной коллекции и Peter Do в весенне-летней. Конечно, широкий браслет можно носить и более традиционным способом — на запястье, но мы советуем все же украшать предплечье, причем даже не одним, а несколькими аксессуарами.
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 76 050 руб.
Raf Simons, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 96 400 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 68 800 руб.
Pasquale Bruni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, от 4 669 500 руб.
Yura Bylkov, интернет-магазин, цена по запросу
Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 115 000 руб.
Messika, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, от 5 016 000 руб.
J.W.Anderson, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 36 800 руб.
Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 47 600 руб.
Philippe Audibert, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 20 869 руб.
Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 53 700 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 88 900 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.
Konplott, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 26 260 руб.
Бонус тренда на массивные браслеты в их агендерности. Раф Симонс продемонстрировал, что его супер популярный аксессуар в виде руки скелета уместен как в женских, так и мужских образах. Браслеты с логотипами модных домов, камнями, в виде цепей и ремней, драгоценные и лаконичные — не исключение. Носим и передаем другим.
Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 550 руб.
Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 050 руб.
Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 126 500 руб.
Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 88 450 руб.
Philippe Audibert, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 12 075 руб.
22 Stone, «Обводный двор», наб. Обводного канала, 199-201, 5 600 руб.
Midgard, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 32 200 руб.
Roma Uvarov Design, интернет-магазин, 6 048 руб.
Philippe Audibert, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 19 775 руб.
Fiore di Firenze, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 12 960 руб.
Tannum, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 8 800 руб.
Seed Bead, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 12 000 руб.
alvaar, интернет-магазин, 7 000 руб.
Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 299 руб.
Dilemma, интернет-магазин, 1 999 руб.
В жару широкие браслеты сочетаем с майками-алкоголичками, футболками без рукавов, открытыми платьями, корсетами и бра. Коме того, они отлично будут смотреться с купальником на вечеринке у бассейна или топом-бандо на летнем рейве.
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