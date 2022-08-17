18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Жара! Открываем руки и носим широкие браслеты: на запястьях и предплечьях! Вот 30 крутых вариантов

Поделиться:

Широкие браслеты — неочевидный и недооцененный тренд уже нескольких сезонов. Пора сделать его видимым! Тем более, что в Петербурге жара, а значит самое время открывать запястья и накаченные к лету предплечья и украшать их массивными аксессуарами. «Собака.ru» предлагает отличные варианты: от бижутерии до драгоценных экземпляров.

архивы пресс-служб

Prada весна-лето 2022

архивы пресс-служб

Prada весна-лето 2022

архивы пресс-служб

Raf Simons весна-лето 2022

архивы пресс-служб

Sportmax Resort

архивы пресс-служб

Peter Do весна-лето 2022

Широкие браслеты на предплечьях мы видели на показах Prada и Raf Simons — модных домов, в которых заправляет Раф Симонс (в Prada с тандеме с Миуччей). Бренды предлагают носить массивные аксессуары как с открытой одеждой — наш случай, так и поверх рубашек, пиджаков, платьев с длинными рукавами и свитеров — когда похолодает. Аналогичный стайлинг показали Sportmax в круизной коллекции и Peter Do в весенне-летней. Конечно, широкий браслет можно носить и более традиционным способом — на запястье, но мы советуем все же украшать предплечье, причем даже не одним, а несколькими аксессуарами.

архивы пресс-служб

Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 76 050 руб.

архивы пресс-служб

Raf Simons, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 96 400 руб. 

архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.

архивы пресс-служб

Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 68 800 руб.

архивы пресс-служб

Pasquale Bruni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, от 4 669 500 руб.

архивы пресс-служб

Yura Bylkov, интернет-магазин, цена по запросу

архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 115 000 руб.

архивы пресс-служб

Messika, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, от 5 016 000 руб.

архивы пресс-служб

J.W.Anderson, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 36 800 руб.

архивы пресс-служб

Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 47 600 руб.

архивы пресс-служб

Philippe Audibert, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 20 869 руб.

архивы пресс-служб

Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 53 700 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 88 900 руб.

архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 950 руб.

архивы пресс-служб

Konplott, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 26 260 руб.

Бонус тренда на массивные браслеты в их агендерности. Раф Симонс продемонстрировал, что его супер популярный аксессуар в виде руки скелета уместен как в женских, так и мужских образах. Браслеты с логотипами модных домов, камнями, в виде цепей и ремней, драгоценные и лаконичные — не исключение. Носим и передаем другим.

архивы пресс-служб

Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 550 руб.

архивы пресс-служб

Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 050 руб.

архивы пресс-служб

Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 126 500 руб.

архивы пресс-служб

Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 88 450 руб.

архивы пресс-служб

Philippe Audibert, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 12 075 руб.

архивы пресс-служб

22 Stone, «Обводный двор», наб. Обводного канала, 199-201, 5 600 руб.

архивы пресс-служб

Midgard, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 32 200 руб.

архивы пресс-служб

Roma Uvarov Design, интернет-магазин, 6 048 руб.

архивы пресс-служб

Philippe Audibert, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 19 775 руб.

архивы пресс-служб

Fiore di Firenze, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 12 960 руб.

архивы пресс-служб

Tannum, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 8 800 руб. 

архивы пресс-служб

Seed Bead, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 12 000 руб.

архивы пресс-служб

alvaar, интернет-магазин, 7 000 руб.

архивы пресс-служб

Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 299 руб.

архивы пресс-служб

Dilemma, интернет-магазин, 1 999 руб.

В жару широкие браслеты сочетаем с майками-алкоголичками, футболками без рукавов, открытыми платьями, корсетами и бра. Коме того, они отлично будут смотреться с купальником на вечеринке у бассейна или топом-бандо на летнем рейве.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: