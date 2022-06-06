Белая майка — главная вещь лета! Вот 20 вариантов от люксовых брендов и локальных марок

Простая белая майка отметилась в женских коллекциях Prada, Bottega Veneta, Chloe. Принимаем сей факт к сведению и делаем белую майку основой своего летнего гардероба. Мы собрали 20 отличных моделей, а бонусом — еще 25 универсальных женских и мужских белых футболок, которые никогда не бывают лишними.
Белые майки
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 950 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 17 950 руб.
Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 34 400 руб.
MRZ, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 19 999 руб.
Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 800 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 999 руб.
CO, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 43 100 руб.
Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 950 руб.
Les Coyotes de Paris, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 8 499 руб.
Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 550 руб.
Вопрос «с чем носить?» не встает, когда речь идет о белой майке. Со всем: с широкими джинсам на экстримально низкой посадке, брюками-карго, юбками мини и макси, велосипедками всех цветов. Ее можно интегрировать как в расслабленный образ с джинсами, так и надеть в сочетании с однотонным костюмом. Вдохновение ищем в образах настоящего и 90-ых. В качестве хороших примеров — актуальные выходы Беллы Хадид и архивные Дженнифер Энистон.
Ann Demeulemeester, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 23 800 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 3 700 руб.
The POBY, ул. Профессора Попова, 4, 4 500 руб.
AND the brand, купить онлайн, 15 900 руб.
WOS, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 9 200 руб.
LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 999 руб.
Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 25 400 руб.
Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 750 руб.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73, 10 320 руб.
Женские футболки
Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 71 750 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 42 600 руб.
Comme des Garçons, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 15 000 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.
SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 900 руб.
LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 599 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 599 руб.
LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 599 руб.
5 Preview, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 8 799 руб.
Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 900 руб.
Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 37 200 руб.
Wanna A, купить онлайн, 6 400 руб.
Для тех, кто не желает открывать руки, есть белые футболки (мы уверены, что не все приобрели желанную форму к лету). Об универсальности этой вещи сложены легенды, а стилисты советуют обновлять пул белых футболок в гардеробе каждый сезон. Мы не против: вещь нужна и расходная. К тому же, качественные и правильные белые футболки сейчас есть как у люксовых брендов, так и у масс-маркета и российских дизайнеров.
Мужские майки и футболки
Ami, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 12 300 руб.
Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 35 450 руб.
Iffley Road, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 10 600 руб.
Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 31 600 руб.
Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 6 900 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 12 200 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 51 300 руб.
Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 600 руб.
Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 150 руб.
Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 19 500 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 2 990 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 4 200 руб.
House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 6 000 руб.
Мужские футболки стали популярны в 50-ых, и сделал их таковыми не дизайнер, а актер Марлон Брандо. Точнее, его герой из фильма «Дикарь» — Джонни Стрэблер, который носил простую белую футболку. Альтернатива ей — аналогичная майки — тоже больше не ассоциируется с нижним бельем благодаря, опять же, Брандо и поп-легендам вроде Дэвида Бекхэма и Брэда Питта.
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