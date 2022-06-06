Белая майка — главная вещь лета! Вот 20 вариантов от люксовых брендов и локальных марок

Для тех, кто не желает открывать руки, есть белые футболки (мы уверены, что не все приобрели желанную форму к лету). Об универсальности этой вещи сложены легенды, а стилисты советуют обновлять пул белых футболок в гардеробе каждый сезон. Мы не против: вещь нужна и расходная. К тому же, качественные и правильные белые футболки сейчас есть как у люксовых брендов, так и у масс-маркета и российских дизайнеров.