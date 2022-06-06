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Белая майка — главная вещь лета! Вот 20 вариантов от люксовых брендов и локальных марок

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Простая белая майка отметилась в женских коллекциях Prada, Bottega Veneta, Chloe. Принимаем сей факт к сведению и делаем белую майку основой своего летнего гардероба. Мы собрали 20 отличных моделей, а бонусом — еще 25 универсальных женских и мужских белых футболок, которые никогда не бывают лишними.

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Prada

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Bottega Veneta

Белые майки

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Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 950 руб.

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Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 17 950 руб.

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Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 34 400 руб.

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MRZ, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 19 999 руб.

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Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 63 800 руб.

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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 999 руб.

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CO, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 43 100 руб.

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Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 950 руб.

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Les Coyotes de Paris, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 8 499 руб.

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Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 550 руб.

Вопрос «с чем носить?» не встает, когда речь идет о белой майке. Со всем: с широкими джинсам на экстримально низкой посадке, брюками-карго, юбками мини и макси, велосипедками всех цветов. Ее можно интегрировать как в расслабленный образ с джинсами, так и надеть в сочетании с однотонным костюмом. Вдохновение ищем в образах настоящего и 90-ых. В качестве хороших примеров — актуальные выходы Беллы Хадид и архивные Дженнифер Энистон.

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Ann Demeulemeester, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 23 800 руб.

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UShatava, наб. реки Мойки, 59, 3 700 руб.

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The POBY, ул. Профессора Попова, 4, 4 500 руб.

архивы пресс-служб

AND the brand, купить онлайн, 15 900 руб. 

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WOS, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 9 200 руб.

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LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 999 руб.

архивы пресс-служб

Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 25 400 руб.

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Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 59 750 руб.

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Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73, 10 320 руб.

Женские футболки

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Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 71 750 руб.

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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 42 600 руб.

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Comme des Garçons, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 15 000 руб.

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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.

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SET, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 900 руб.

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LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 599 руб.

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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 599 руб.

архивы пресс-служб

LOVE REPUBLIC, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 2 599 руб.

архивы пресс-служб

5 Preview, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 8 799 руб.

архивы пресс-служб

Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 900 руб.

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Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 37 200 руб.

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Wanna A, купить онлайн, 6 400 руб.

Для тех, кто не желает открывать руки, есть белые футболки (мы уверены, что не все приобрели желанную форму к лету). Об универсальности этой вещи сложены легенды, а стилисты советуют обновлять пул белых футболок в гардеробе каждый сезон. Мы не против: вещь нужна и расходная. К тому же, качественные и правильные белые футболки сейчас есть как у люксовых брендов, так и у масс-маркета и российских дизайнеров.

Мужские майки и футболки

архивы пресс-служб

Ami, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 12 300 руб.

архивы пресс-служб

Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 35 450 руб.

архивы пресс-служб

Iffley Road, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 10 600 руб.

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Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 31 600 руб.

архивы пресс-служб

Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 6 900 руб.

архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 12 200 руб.

архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 950 руб.

архивы пресс-служб

Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 51 300 руб.

архивы пресс-служб

Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 600 руб.

архивы пресс-служб

Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 7 150 руб.

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Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 19 500 руб.

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SHU, Литейный пр., 61, 2 990 руб.

архивы пресс-служб

Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 4 200 руб.

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House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 6 000 руб.

Мужские футболки стали популярны в 50-ых, и сделал их таковыми не дизайнер, а актер Марлон Брандо. Точнее, его герой из фильма «Дикарь» — Джонни Стрэблер, который носил простую белую футболку. Альтернатива ей — аналогичная майки — тоже больше не ассоциируется с нижним бельем благодаря, опять же, Брандо и поп-легендам вроде Дэвида Бекхэма и Брэда Питта.

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