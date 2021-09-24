Мини-юбки со шлейфами, мюли со скошенным каблуком и косухи: Prada показали коллекцию весна-лето 2022

Дуэт креативных директоров Prada, состоящий из Миуччи Прада и Рафа Симонса, представил весенне-летнюю коллекцию. Шоу модного дома прошло сразу в двух городах — Шанхае и Милане. Миланский показ, который открыла украинская модель Кристи Пономар, сопровождался трансляцией шанхайского и наоборот. И все это под саундтрек Misericord by Julian Tardo & Kirsty Yates.
В коллекцию Prada весна-лето 2022 вошли мини-юбки со шлейфами, платья, которые Миучча Прада и Раф Симонс предлагают носить расстегнутыми на спине (треугольный вырез отсылает к изображению логотипа модного дома), корсеты, потертые косухи, плащи, жакеты, свитеры с лифом, а также мюли со скошенным каблуком. В качестве аксессуаров — браслеты, надетые поверх свитера. Цветовая палитра новой коллекции содержит как неоновые оттенки, например, кислотно-желтый, оранжевый, так и пастельные — бледно-розовый, бежевый, серый. В исполнении Миуччи и Рафа в одном образе легко можно сочетать как два ярких цвета, так и неоновый с пастельным.
Фото: John Phillips/Getty Images, Emmanuel Wong/Getty Images
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