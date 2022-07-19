Мода переживает Barbie-бум! Вот 50 розовых вещей, как у культовой куклы-блондинки

Список трендов сезона возглавляют эстетика Barbie и знаковый для легендарной куклы цвет — розовый. Так по данным платформы Clearpay потребители стали покупать одежду оттенка фуксии на 44% чаще, классического розового оттенка — на 10%, пурпурного — на 71%. Заодно увеличились продажи и краски для волос для блондинок. Объясняем, чем вызван такой ажиотаж, и советуем одежду, обувь и аксессуары, которые могла бы носить сама Барби.
Во-первых, дело, конечно, в одной из самых ожидаемых кинопремьер — ленте Греты Гервиг «Барби». Съемки фильма, который выйдет на экраны летом 2023 года, закончились вчера. Кадры со съемочной площадки с исполнителями главных ролей Барби и Кена — Марго Робби и Райаном Гослингом — знатно возбудили потенциального зрителя и досрочно сделали фильм кассовым. По поводу костюмов, за которые отвечала Жаклин Дюрран (обладательница премии «Оскар» за лучшие костюмы в лентах «Анна Каренина» и «Маленькие женщины») было много споров: не портит ли Марго Робби розовый комбинезон, не выглядят ли образы героев слишком трешово? Но несмотря на пересуды, совместная работа Дюрран и Греты Гервиг сделала свое дело — возродила стиль Barbiecore и превратила его в главный тренд сезона. Об этом свидетельствуют и покупательский спрос, и новый этап популярности розового цвета.
Попаданию в тенденции розовый цвет также обязан креативному директору Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Весной он показал осенне-зимнюю коллекцию модного дома сезона 2022-2023, состоящую из двух частей — total black и total pink. Последняя ожидаемо стала самой популярной среди звезд и инфлюенсеров. Апогеем розовых образов из коллекции стал 75-ый Каннский кинофестиваль. Платье Valentino выгуляла даже актриса Росси де Пальма, ставшая главным fashion-открытием Канн этого года. Да и без вещей итальянского модного дома на фестивале и других премиях было достаточно розового цвета для того, чтобы сделать его самым востребованным.
Одежда
Джинсовая куртка Balmain x Barbie, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 825 500 руб.
Джинсы Balmain x Barbie, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 108 500 руб.
Юбка Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 168 500 руб.
Джемпер Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 37 500 руб.
Топ 404 NOT FOUND, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 900 руб.
Джинсы Givenchy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 200 руб.
Топ Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 950 руб.
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 230 000 руб.
Брюки Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 32 300 руб.
Джемпер Self-Portrait, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 23 400 руб.
Купальник Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 27 950 руб.
Платье Aline, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 30 400 руб.
Жакет Aline, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 30 400 руб.
Брюки RED Valentino, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 49 200 руб.
Комплект Fresia, The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 11 500 руб.
Пояс Fresia, The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 600 руб.
Бадлон Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 72 500 руб.
В нашей подборке мы соединили розовый цвет и эстетику Barbie. К слову, круче всех с последней поработали Balmain. Модный дом выпустил коллаборацию с иконой, а уже в начале года продажи их совместного творения стартовали в России. Главный цвет коллаборации, конечно, розовый, — символ Barbie. Креативный директор Balmain Оливье Рустен поработал со всей айдентикой бренда кукол. В результате получились футболки, толстовки, спортивные костюмы с логотипами Balmain, а также бейсболки, кеды, ботильоны и ботинки.
Джинсы Manicure Vampire, интернет-магазин, цена по запросу
Свитер Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 16 900 руб.
Топ United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 299 руб.
Юбка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 1999 руб.
Водолазка Roma Uvarov Design, интернет-магазин, 4 800 руб.
Брюки SUBBOTA, ул.Караванная 14, 21 900 руб.
Платье 404 NOT FOUND, ул., Марата, 52, 17 950 руб.
Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.
Легинсы и кардиган Vereja, интернет-магазин, легинсы — 22 400, кардиган — 26 600 руб.
Юбка Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 7 800 руб.
Боди Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 999 руб.
Шорты Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 999 руб.
Платье-комбинация Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 5999 руб.
Кардиган United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 199 руб.
Куртка-рубашка Not For Sale, ул. Садовая, 21 А, литера Б, 14 000 руб.
Рубашка Saint-Tokyo, Уральская, 13, 11 650 руб.
Худи Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 999 руб.
Но найти то, что запросто могла бы носить Барби, можно не только у Balmain. Мы обнаружили необходимое как у других мировых люксовых брендов, так и у брендов эконом-сегмента и российских марок. Обращаем особое внимание на мини-юбки, топы, деним, боди и отличный трикотаж.
Обувь и аксессуары
Сумка M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 10 000 руб.
Солнцезащитные очки Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 41 250 руб.
Ботильоны Balmain x Barbie, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 132 000 руб.
Сумка Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 241 500 руб.
Сумка J.W.Anderson, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 89 100 руб.
Сандали Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 750 руб.
Панама Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 4 000 руб.
Моносерьга Maniovich.AM, SUBBOTA, ул.Караванная 14, 3 300 руб.
Босоножки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 599 руб.
Сумка Lancel, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 59 900 руб.
Босоножки Stuart Weitzman, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 52 900 руб.
Перчатки GLOVE.ME, SUBBOTA, ул.Караванная 14, 12 900 руб.
Кроссовки Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 41 000 руб.
Бейсболка Cocoshniсk, наб. реки Мойки, 58А, 5 000 руб.
Сникеры Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 12 990 руб.
И какая Барби без розовых аксессуаров и обуви? Спортивные кроссовки, вечерние перчатки с перьями и повседневные панамы и сандали дополнят образ и поднимут настроение.
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