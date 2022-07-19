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Мода переживает Barbie-бум! Вот 50 розовых вещей, как у культовой куклы-блондинки

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Список трендов сезона возглавляют эстетика Barbie и знаковый для легендарной куклы цвет — розовый. Так по данным платформы Clearpay потребители стали покупать одежду оттенка фуксии на 44% чаще, классического розового оттенка — на 10%, пурпурного — на 71%. Заодно увеличились продажи и краски для волос для блондинок. Объясняем, чем вызван такой ажиотаж, и советуем одежду, обувь и аксессуары, которые могла бы носить сама Барби.

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Во-первых, дело, конечно, в одной из самых ожидаемых кинопремьер — ленте Греты Гервиг «Барби». Съемки фильма, который выйдет на экраны летом 2023 года, закончились вчера. Кадры со съемочной площадки с исполнителями главных ролей Барби и Кена — Марго Робби и Райаном Гослингом — знатно возбудили потенциального зрителя и досрочно сделали фильм кассовым. По поводу костюмов, за которые отвечала Жаклин Дюрран (обладательница премии «Оскар» за лучшие костюмы в лентах «Анна Каренина» и «Маленькие женщины») было много споров: не портит ли Марго Робби розовый комбинезон, не выглядят ли образы героев слишком трешово? Но несмотря на пересуды, совместная работа Дюрран и Греты Гервиг сделала свое дело — возродила стиль Barbiecore и превратила его в главный тренд сезона. Об этом свидетельствуют и покупательский спрос, и новый этап популярности розового цвета.

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Марго Робби в фильме Barbie

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Марго Робби и Райан Гослинг на съемках фильма Barbie

Попаданию в тенденции розовый цвет также обязан креативному директору Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Весной он показал осенне-зимнюю коллекцию модного дома сезона 2022-2023, состоящую из двух частей — total black и total pink. Последняя ожидаемо стала самой популярной среди звезд и инфлюенсеров. Апогеем розовых образов из коллекции стал 75-ый Каннский кинофестиваль. Платье Valentino выгуляла даже актриса Росси де Пальма, ставшая главным fashion-открытием Канн этого года. Да и без вещей итальянского модного дома на фестивале и других премиях было достаточно розового цвета для того, чтобы сделать его самым востребованным.

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Коллекция Valentino осень-зима 2022-2023

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Коллекция Valentino осень-зима 2022-2023

Joe Maher/Getty Images

Росси де Пальма в Valentino на Каннском кинофестивале этого года

Jacopo M. Raule/Getty Images for FTX

Сиара в Dundas и украшениях Messika на Каннском кинофестивале этого года

Одежда

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Джинсовая куртка Balmain x Barbie, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 825 500 руб.

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Джинсы Balmain x Barbie, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 108 500 руб.

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Юбка Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 168 500 руб.

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Джемпер Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 37 500 руб.

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Топ 404 NOT FOUND, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 13 900 руб.

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Джинсы Givenchy, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 56 200 руб.

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Топ Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 950 руб.

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Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 230 000 руб.

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Брюки Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 32 300 руб.

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Джемпер Self-Portrait, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 23 400 руб.

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Купальник Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 27 950 руб.

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Платье Aline, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 30 400 руб.

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Жакет Aline, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 30 400 руб.

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Брюки RED Valentino, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 49 200 руб.

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Комплект Fresia, The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 11 500 руб.

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Пояс Fresia, The POBY, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 4 600 руб.

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Бадлон Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 72 500 руб.

В нашей подборке мы соединили розовый цвет и эстетику Barbie. К слову, круче всех с последней поработали Balmain. Модный дом выпустил коллаборацию с иконой, а уже в начале года продажи их совместного творения стартовали в России. Главный цвет коллаборации, конечно, розовый, — символ Barbie. Креативный директор Balmain Оливье Рустен поработал со всей айдентикой бренда кукол. В результате получились футболки, толстовки, спортивные костюмы с логотипами Balmain, а также бейсболки, кеды, ботильоны и ботинки.

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Джинсы Manicure Vampire, интернет-магазин, цена по запросу

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Свитер Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 16 900 руб.

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Топ United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 299 руб.

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Юбка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 1999 руб.

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Водолазка Roma Uvarov Design, интернет-магазин, 4 800 руб.

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Брюки SUBBOTA, ул.Караванная 14, 21 900 руб.

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Платье 404 NOT FOUND, ул., Марата, 52, 17 950 руб.

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Платье United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.

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Легинсы и кардиган Vereja, интернет-магазин, легинсы — 22 400, кардиган — 26 600 руб.

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Юбка Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 7 800 руб.

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Боди Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 999 руб.

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Шорты Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 999 руб.

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Платье-комбинация Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 1 5999 руб.

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Кардиган United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 199 руб.

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Куртка-рубашка Not For Sale, ул. Садовая, 21 А, литера Б, 14 000 руб.

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Рубашка Saint-Tokyo, Уральская, 13, 11 650 руб.

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Худи Love Republic, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 999 руб.

Но найти то, что запросто могла бы носить Барби, можно не только у Balmain. Мы обнаружили необходимое как у других мировых люксовых брендов, так и у брендов эконом-сегмента и российских марок. Обращаем особое внимание на мини-юбки, топы, деним, боди и отличный трикотаж.

Обувь и аксессуары

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Сумка M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 10 000 руб.

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Солнцезащитные очки Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 41 250 руб.

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Ботильоны Balmain x Barbie, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 132 000 руб.

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Сумка Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 241 500 руб. 

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Сумка J.W.Anderson, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 89 100 руб.

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Сандали Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 750 руб.

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Панама Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 4 000 руб.

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Моносерьга Maniovich.AM, SUBBOTA, ул.Караванная 14, 3 300 руб.

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Босоножки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 599 руб.

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Сумка Lancel, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 59 900 руб.

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Босоножки Stuart Weitzman, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 52 900 руб.

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Перчатки GLOVE.ME, SUBBOTA, ул.Караванная 14, 12 900 руб.

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Кроссовки Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 41 000 руб.

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Бейсболка Cocoshniсk, наб. реки Мойки, 58А, 5 000 руб.

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Сникеры Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 12 990 руб.

И какая Барби без розовых аксессуаров и обуви? Спортивные кроссовки, вечерние перчатки с перьями и повседневные панамы и сандали дополнят образ и поднимут настроение.

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