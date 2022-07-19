Мода переживает Barbie-бум! Вот 50 розовых вещей, как у культовой куклы-блондинки

Во-первых, дело, конечно, в одной из самых ожидаемых кинопремьер — ленте Греты Гервиг «Барби». Съемки фильма, который выйдет на экраны летом 2023 года, закончились вчера. Кадры со съемочной площадки с исполнителями главных ролей Барби и Кена — Марго Робби и Райаном Гослингом — знатно возбудили потенциального зрителя и досрочно сделали фильм кассовым. По поводу костюмов, за которые отвечала Жаклин Дюрран (обладательница премии «Оскар» за лучшие костюмы в лентах «Анна Каренина» и «Маленькие женщины») было много споров: не портит ли Марго Робби розовый комбинезон, не выглядят ли образы героев слишком трешово? Но несмотря на пересуды, совместная работа Дюрран и Греты Гервиг сделала свое дело — возродила стиль Barbiecore и превратила его в главный тренд сезона. Об этом свидетельствуют и покупательский спрос, и новый этап популярности розового цвета.