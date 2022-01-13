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Все оттенки розового, спортивные костюмы и платья в коллекции Balmain и Barbie. Собери гардероб настоящей Барби!

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NORBERT SCHOERNER
NORBERT SCHOERNER

Хорошие новости для тех, кто мечтал и мечтает походить на легендарную Барби — в России стартовали продажи капсульной коллекции Balmain, созданной вместе с брендом Barbie. Она вдохновлена стилем вселенной куклы, инклюзией, а также культовыми вещами модного дома.

Francesca Maria
Francesca Maria
Francesca Maria
Francesca Maria

Главный цвет коллаборации, конечно, розовый, — символ Barbie. Среди его оттенков и интерпретаций варианты от пастельных до фуксии. Креативный директор Balmain Оливье Рустен поработал со всей айдентикой бренда кукол, результат — футболки, толстовки, спортивные костюмы с логотипами Balmain, а также бейсболки, кеды, ботильоны и ботинки. Кроме того, в коллекции есть и узнаваемые вещи модного дома, например, классические двубортные костюмы и платья с острыми плечами.

Rob Rusling
Rob Rusling
Rob Rusling
Rob Rusling

Коллекция Balmain х Barbie уже представлена в ДЛТ и на сайте универмага.

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