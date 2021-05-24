Художник Роман Кянджалиев выпустил капсулу с Александром Роговым

Художник, декоративно-прикладной мужчина

«В кастомизации важно было сохранить первоначальную художественную ценность вещей, не вступать с ней в конфликт, а дополнить, адаптировать и снизить маскулинность — как в случае с военными кителями. Поэтому сама ткань, фактура и цвета были отправным точками для дальнейшей работы. Большая часть вещей разрисована акриловыми красками, которыми мне хотелось создать разные эффекты и состояния: от хаотичных мазков, до почти реалистично нарисованного корсета — щита на милитари пиджаке. Также в коллекции представлен китель французской армии 70-ых годов песочного цвета, декорированный розовой шелковой тафтой методом наколки.

Так как все вещи изначально были сшиты на мужскую фигуру, их силуэт стремился либо к прямоугольнику, либо к квадрату. Я же считаю, что этому миру не хватает талии, поэтому все пиджаки решил сделать приталенными за исключением одного двубортного, у которого осталась вариативность — носить прямым или приталенным (за счет кулиски). Когда я приталивал пиджаки, мне не хотелось делать это по канонам —через распоротый подклад убирать лишнюю ткань в швы, поэтому все вытачки снаружи и прошиты вручную крошечными стежками.

Самой трудоемкой вещью был французский китель с шелковой тафтой, драпированной от лифа через погон на спину: я работаю методом наколки на манекене без использования макетов, а шелк, как известно, ошибок не прощает и каждая заложенная складка почти не подлежит переформированию. Конечный вариант этого кителя — второй дубль».