Знакомьтесь, творческое объединение Kruzhok, — стритвир-бренд, музыкальный и арт-проект со своей мастерской и поп-ап кампусом в Пущино

С чего начался проект «Кружок»?

Я переехал в Москву из Тюмени в 2009 году, никакой насмотренности у меня тогда не было, я ничего не знал об одежде, моде, фотографии. И в столице у меня случился культурный шок — для моего незамыленного взгляда все явления были интересны: от советской архитектуры до местных брендов. До этого я не ощущал себя частью большой страны, не понимал контекста, в котором живу. И в один момент все это будто обрушилось на меня. Я ходил на мероприятия, постоянно знакомился с людьми, был готов сотрудничать с кем угодно, активно пытался наверстат упущенное. Я начал фотографировать, отправлял свои снимки в журналы, а их никуда не брали. Так я решил создать свой онлайн-журнал о фотографии (kruzhok.moscow) — мне казалось, что нужно больше внимания уделять локальным явлениям. Большие медиа в основном публикуют сформировавшихся звезд, а мне хотелось создать проект, который будет открывать новые лица. Публиковал работы интересных мне художников и фотографов, которых сам находил в соцсетях. Например, Кати Галицкой, Дарины Аксеновой, Паши-Валеры. Потом увлекся стритвиром и понял, что глобальные бренды оторваны от реальной жизни. Десять лет назад все обсуждали Гошу Рубчинского, бренды начали использовать кириллицу в своей одежде. Помню футболку «Спутника 1985» с надписью «Напрасная юность» — это сейчас кажется обычным, а тогда меня очень тронуло и подтолкнуло к созданию собственного бренда.

Как вы нашли свою нишу в стритвире?

Я начал печатать на одежде свои фотографии. Увлекало, что я могу контролировать весь процесс: от создания самого кадра до съемки лукбука и его презентации. В стритвир-культуре правил агрессивный стиль, романтизировался деструктивный образ жизни. Я пошел от обратного и сделал главным героем советского ботаника, увлеченного вопросами познания. Я стал делать собственные коллекции и коллаборации-дропы с локальными брендами: «Волчок», «Спутник 1985», «Антон Лисин», а после пришли Adidas и Puma. И все равно для съемок я выбирал локальных героев и непрофессиональных моделей — музыканта Никиту Забелина или актрису Киру Пиевскую.