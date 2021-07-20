Знакомьтесь, творческое объединение Kruzhok, — стритвир-бренд, музыкальный и арт-проект со своей мастерской и поп-ап кампусом в Пущино

Kruzhok — творческое объединение и бренд одежды — первыми придумали сделать стритвир для евангелистов науки и техники (ботаников!), озадаченных вопросами познания. Сначала Kruzhok вступили в коллаборацию с Музеем космонавтики (и это идеальный мерч!), а затем отправились в наукоград Пущино — экспериментальный город биохимиков и экологов — в составе научно-эстетической экспедиции. Там они разбили поп-ап кампус с местным сообществом.
-
Команда ТО «Кружок» в Институте белка Пущинского государственного естественно-научного института
Слева направо: на Михаиле Ильине: плащ Turbo Yulia х AliExpress; на Арине Фрутовой: рубашка Fusion х AliExpress; на Никите Голикове: футболка ТО «Кружок»; на Владе Томилко: боди Fusion х AliExpress; на Лизе Воблый: куртка Future is Nown х AliExpress; на Максиме Рахматулине: футболка Future is Nown х AliExpress; на Анне Круссер: плащ Fusion х AliExpress, шарф Outlaw Creative х AliExpress
Kruzhok стартовал как онлайн-проект фотографа Стаса Фалькова, превратился в стритвир-бренд, в дропах которого переосмысляются великие советские коды (космонавтика, радио, культ НИИ!), а затем вырос в ТО и арт-проект. Сейчас Kruzhok развивает музыкальное направление, мастерскую, а для летнего дропа Summer Camp участники ТО выступили кураторами: работы десяти российских иллюстраторов и художников стали принтами новой коллекции.
-
Слева направо сверху вниз: на Анне: куртка Future is Nown х AliExpress; на Арине: одежда — собственность героини; на Владе: боди Fusion х AliExpress; на Михаиле: футболка ТО «Кружок»; на Лизе: кимоно Fusion х AliExpress, брюки House Of Leo; на Максиме: рубашка Future is Nown х AliExpress; на Никите: рубашка Outlaw Creative х AliExpress, брюки ТО «Кружок»
-
Входная зона Института биохимии и физиологии организмов, архитекторы Е. Архипов, Э. Якобсон
Фото: Наталья Герц для журнала АD_magazine
Стас Фальков
основатель ТО Kruzhok
Фотограф создал свой онлайн-журнал, а затем увлекся стритвиром и придумал героя — ботаника, увлеченного вопросами познания. Теперь «Кружок» — комьюнити с собственным кампусом на заводе «Флакон», где разместились мастерская, бар и музыкальная студия.
С чего начался проект «Кружок»?
Я переехал в Москву из Тюмени в 2009 году, никакой насмотренности у меня тогда не было, я ничего не знал об одежде, моде, фотографии. И в столице у меня случился культурный шок — для моего незамыленного взгляда все явления были интересны: от советской архитектуры до местных брендов. До этого я не ощущал себя частью большой страны, не понимал контекста, в котором живу. И в один момент все это будто обрушилось на меня. Я ходил на мероприятия, постоянно знакомился с людьми, был готов сотрудничать с кем угодно, активно пытался наверстат упущенное. Я начал фотографировать, отправлял свои снимки в журналы, а их никуда не брали. Так я решил создать свой онлайн-журнал о фотографии (kruzhok.moscow) — мне казалось, что нужно больше внимания уделять локальным явлениям. Большие медиа в основном публикуют сформировавшихся звезд, а мне хотелось создать проект, который будет открывать новые лица. Публиковал работы интересных мне художников и фотографов, которых сам находил в соцсетях. Например, Кати Галицкой, Дарины Аксеновой, Паши-Валеры. Потом увлекся стритвиром и понял, что глобальные бренды оторваны от реальной жизни. Десять лет назад все обсуждали Гошу Рубчинского, бренды начали использовать кириллицу в своей одежде. Помню футболку «Спутника 1985» с надписью «Напрасная юность» — это сейчас кажется обычным, а тогда меня очень тронуло и подтолкнуло к созданию собственного бренда.
Как вы нашли свою нишу в стритвире?
Я начал печатать на одежде свои фотографии. Увлекало, что я могу контролировать весь процесс: от создания самого кадра до съемки лукбука и его презентации. В стритвир-культуре правил агрессивный стиль, романтизировался деструктивный образ жизни. Я пошел от обратного и сделал главным героем советского ботаника, увлеченного вопросами познания. Я стал делать собственные коллекции и коллаборации-дропы с локальными брендами: «Волчок», «Спутник 1985», «Антон Лисин», а после пришли Adidas и Puma. И все равно для съемок я выбирал локальных героев и непрофессиональных моделей — музыканта Никиту Забелина или актрису Киру Пиевскую.
Теперь Kruzhok — не бренд, а сообщество. Что изменилось?
Все начиналось с фотокружка, но наши кружки могут быть какими угодно — рисования, кройки, шитья. Мы беремся за любые интересные проекты, у нас нет привязки к конкретной сфере деятельности. Наше творческое объединение растет горизонтально. Кроме моды у нас есть музыкальное направление, мастерская, пространство с баром, мы развиваем кураторскую деятельность в области современного искусства. Нас объединяют и человеческие связи, и общий взгляд на мир, эстетику — а из этого новые проекты вырастают сами.
Один из важнейших ДНК вашего бренда — это коллаборации, а какая стала самой важной для вас?
В 2018 году мы сотрудничали с московским Музеем космонавтики. Лично для меня это был очень значимый проект: я был увлечен русским космизмом, эстетикой советского сверхчеловека, который идет к великой цели. Казалось, что в 1990-х порвалась нить между прошлым и будущим, будто мы отказались от своего советского опыта. Мне хотелось восстановить эту нить, проложить мост между советским наследием и современным дизайном. Мы создали капсульную коллекцию-коллаборацию с надписями «Русский космос» и «Утро космической эры».
Выпуск коллекций дропами, экоповестка и апсайкл — для вас важно?
Когда мы в первый раз участвовали в неделе моды четыре года назад, то сделали большой апсайкл-проект: ходили по секонд-хендам в российской провинции, перерывали свои шкафы и потом перешивали найденное. Бывали на мусорных полигонах, знакомились с людьми, которые там работают. Экспериментировали с формами и материалами, создавали безумные вещи, сшивая самые разные бренды вместе — в апсайкле нет никаких ограничений. Мы смогли привлечь внимание к экологической проблеме утилизации и в итоге организовали иммерсивный показ. Это сейчас апсайкл из каждого утюга, а тогда тема была совсем свежей. Об этой работе мы сняли документальный фильм. Проект произвел на нас большое впечатление: теперь многие из «Кружка» одеваются в секонд-хендах. Круто, что в них никто не пытается навязать тебе какой-то определенный образ, как делают большие бренды. Ты ищешь ту вещь, которая больше всего подходит именно тебе.
Как вы взаимодействуете с другими сообществами?
Недавно мы провели месяц в наукограде Пущино — с научно-эстетической экспедицей «Извне». Пара ребят из «Кружка» там жили и учились, так что мы знали культурный контекст места: это экспериментальный заповедник и город ученых, построенный по проекту самих же ученых вокруг девяти НИИ. Мы прошли по всем институтам, изучили местность: все продумано до мелочей, устроено компактно, сохранилось много элементов советского дизайна. Сделали походный плащ, в который была одета эта экспедиция. Эффект был невероятный: 100 человек, одетых в футуристичные плащи, перемещались вместе, как в кино. В Пущино мы попали в старый пансионат с заброшенными теплицами на крыше — расчистили их, поставили сцену, сделали мастерскую, бар и проводили мероприятия. После этого местные начали по-новому смотреть на привычную для них локацию, чувствовали больше ответственности по отношению к месту, в котором они живут. В этой истории было задействовано много людей, это не столько проект «Кружка», сколько коллективный труд большого комьюнити. Концепция кампуса оказалась такой классной, что мы перенесли ее в наш шоурум на заводе «Флакон».
Что из русских кодов вам кажется суперактуальным сейчас?
Главные источники вдохновения для нас — это не мода, а культурные, исторические и социальные явления. Их мы осмысляем, а потом переносим в одежду. Последнее время меня очень занимает творчество малых народов, их наивное искусство, резьба по дереву, языческие мотивы. В детстве я каждое лето проводил в деревне, и мыслями я возвращаюсь в этот самобытный, ни на что не похожий мир. Но тема очень глобальная, чтобы ее круто осуществить, нужно набраться сил. Пока мы не научимся вдохновляться нашей историей, не начнем со всей серьезностью относиться к своим корням и тому, что нас окружает, мы никому вокруг не будем интересны. Какой смысл копировать западные проекты? Мы ведь не понимаем их контекста. Конечно, не нужно уходить с головой в панельки и хохлому — необходимо осмыслять и осовременивать дизайн. Но важно брать идеи не с потолка. Ведь осознание себя частью страны — важный этап формирования личности художника. Только через свою историю можно прийти к тому, чтобы быть понятным всему миру. Быть патриотом — значит уважать свою историю, разных людей и пытаться сделать место, в котором ты живешь, лучше. В этом смысле Kruzhok — патриотическое объединение.
-
На Владе: ботильоны Sintezia х AliExpress, боди Fusion х AliExpress; на Анне: плащ Sintezia х AliExpress; на Максиме: рубашка Future is Nown х AliExpress; на Никите: рубашка Outlaw Creative х AliExpress, брюки ТО «Кружок»; на Лизе: кимоно Fusion х AliExpress, брюки House Of Leo; на Михаиле: футболка Future is Nown х AliExpress, носки St. Friday Socks (AliExpress); на Арине: худи Future is Nown х AliExpress
ТО Kruzhok
Знакомьтесь: комьюнити, которое вы должны знать. Эта команда отвечает за дизайн, арт-проекты, апсайкл, коллаборации и даже оригинальный саунд «Кружка».
сэйл-менеджер Kruzhok
«Самые важные культурные процессы происходят сейчас за пределами столицы. Гуманитарная наука двигается не Москвой и не Петербургом. Я столкнулся с необходимостью отследить развитие направления fashion studies в России и заметил, что наиболее интересные исследования появляются на базе региональных институтов. В Тюмени, например, есть несколько очень сильных специалистов, да в целом гуманитарная сфера там хорошо развита. Глокализация прослеживается везде, постоянно замечаю, что возрастает самобытность регионов — им больше не хочется сравнивать себя с Москвой, да и незачем».
саунд-продюсер Kruzhok Radio
«Наше сотрудничество с Музеем космонавтики началось с футболки “Русский космос” — для ее концептуальной основы был выбран памятник “Создателям первого спутника Земли” архитектора Карцева — он находится в Москве на станции метро “Рижская”, утопая в киосках и многоэтажках. Русский космос — не только взлеты и преодоления, но еще и падения. Падения, когда серые “девятины” становятся выше наших космических ракет, когда смотришь только вниз, в экран смартфона, и ничего не замечаешь. Инфографика и траектория полета стали основными элементами, к которым мы обратились при создании нашей одежды. Sputnik 1 — худи, на котором присутствуют отрывки текста, взятые нами из технического описания ПС1. Также мы использовали элемент космического скафандра, послуживший карманом. Это первый шаг к переосмыслению хотя бы части истории отечественной космонавтики. Еще более глобальная тема, к которой мы обратились этой зимой, — “Интеркосмос”: объединение человечества перед лицом неизвестного».
-
Съемка «Кружком» рекламной кампании Puma и Ader Error
модельер-конструктор Kruzhok Workshop
«Я живу в Королеве с семи лет. Переезжать в Москву не хочется, я очень люблю свой наукоград. Что отличает город от наукограда? Во-первых, люди: у нас живут ученые, академики, доктора и кандидаты наук, ракетостроители. Их дети и внуки несут наследие своих предков, воспитаны несколько иначе — и это чувствуется. У нас много музыкантов, художников и творческих персонажей. Я сама играю в музыкальной группе, названной в честь микрорайона, в котором живу, — “Болшево джаз-трио”. Во-вторых, история. По всему городу стоят памятники, посвященные космосу и ракетостроению. Мои любимые: Юрию Гагарину и Королеву, сидящим на лавочке у ДК Калинина, монумент покорителя космоса “Шарик” и, конечно, ракета на въезде в город. Также я люблю наукоград за его расположение: много зелени, лесов, свежий воздух и при этом всего сорок минут на электричке до Москвы».
технический специалист Kruzhok Workshop
«Я родился и вырос в подмосковном городе Хотьково. Меня привлекали заброшенные здания. В нашем районе был такой “стройбат”, местные так прозвали это строение потому, что его когда-то возводили солдаты. По плану это должны были быть больница и санаторий для сотрудников Центрального научно-исследовательского института. Было построено пять из восьми этажей и плюс три затопленных цокольных этажа — грандиозное строение! Это место раньше привлекало самоубийц и сатанистов, но в последнее время там организуют страйкболы и рисуют граффитисты».
-
Коллекцию HSE для Музея космонавтики разработали студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ @hero_sima и @polinasich. Аксессуары выполнил петербургский бренд Arny Praht
-
-
-
апсайкл-дизайнер Kruzhok Workshop
«Пущино напомнило мне мой родной город, но не архитектурой, а обилием лиственных деревьев. Я родилась и прожила часть своей жизни в столице Карелии, где природа окружает повсюду. Лето проводила на даче, ходила в лес, чтобы напитываться энергией, изучать растения и тактильно ощущать связь с природой. С переездом в Москву эта связь отчасти потеряна. Город захватывает своей мощью, держит в напряжении и берет твою энергию взамен на возможности, которые не даст маленький город. В Петрозаводск приятно приезжать туристом, посмотреть на железнодорожный вокзал, построенный в 1955 году в стиле неоклассицизма, и главную улицу прямиком до набережной, где расположены скульптуры, подаренные городами-побратимами. Также приятно встретить вывески на русском, финском и карельском языках, ощутить влияние финской культуры на город».
контент-менеджер Kruzhok
«Я из Новосибирска и с переездом в Москву обнаружила, что вокруг очень много сибиряков. Думаю, у нас есть некотрое преимущество перед коренными жителями — мы гораздо более целеустремленные и способны быстро адаптироваться. А сам процесс смены места жительства с его трудностями — бесценный опыт и расширение сознания. Мне кажется, что приезжие дают городам новую энергию, но было бы здорово, если бы это работало во всех направлениях, а не только в столицу».
проджект-менеджер Kruzhok / арт-куратор
«Децентрализация — это здорово! Я с уважением отношусь к людям, которые остаются в своих городах и развивают современную культуру там, вместо того чтобы переехать в “готовую” Москву. Я понимаю, почему это происходит — финансы, инфраструктура, но при должном желании всё в руках человека. Пущино — для меня место силы. Тут тихо, природа, советский модернизм, уютная гостиница, которая дарит мне спокойствие и счастливые моменты. Важно, что этому городу повезло с инициативной группой — людьми, которые благодаря своему энтузиазму сохраняют и преображают Пущино. Если говорить об архитектуре, то город портят здания, построенные в 1990-е. У них либо депрессивный, либо напыщенно веселый вид — с нарисованными бабочками или кислотными цветами фасадов».
Текст: Ксения Морозова
Фото: Саша Чайка
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Ассистент стилиста: Александра Скопина
Благодарим пущинский государственный естественно-научный институт, а также пансионат «Пущино» за помощь в проведении съемки
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.