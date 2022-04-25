Оммаж на скейтерский гардероб конца нулевых в новой коллекции NNedre

Вещи из коллекции бренда формируют базовую и актуальную капсулу, они созданы из натуральных материалов. Среди новинок легкие летние костюмы изо льна с вискозой, а также первые в истории NNedre модели из денима — светлые джинсы и куртка из черного канваса, которые появятся в наличие через пару недель.