Оммаж на скейтерский гардероб конца нулевых в новой коллекции NNedre

Петербургская марка NNedre выпустила новую коллекцию. В нее вошли вещи из плотных тканей свободного силуэта, отсылающие к скейтерскому гардеробу конца 2000-х. Это хлопковые футболки, плотные рубашки, брюки клеш, и любимая новая вещь дизайнер бренда Нелли Недре — оверсайз поло в базовых и пастельных оттенках.
Вещи из коллекции бренда формируют базовую и актуальную капсулу, они созданы из натуральных материалов. Среди новинок легкие летние костюмы изо льна с вискозой, а также первые в истории NNedre модели из денима — светлые джинсы и куртка из черного канваса, которые появятся в наличие через пару недель.
Нелли Недре
создательница NNedre
«Для нас расширение ассортимента, конечно, вызов, как и все, что происходит сейчас. Но качественный гардероб от NNedre был и остается отличной альтернативой масс-маркету для людей, предпочитающих более качественную одежду по доступным ценам».
Всю эту неделю новую коллекцию можно приобрести со скидкой 10% по предзаказу.
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