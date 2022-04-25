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Вещи

Оммаж на скейтерский гардероб конца нулевых в новой коллекции NNedre

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пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre

Петербургская марка NNedre выпустила новую коллекцию. В нее вошли вещи из плотных тканей свободного силуэта, отсылающие к скейтерскому гардеробу конца 2000-х. Это хлопковые футболки, плотные рубашки, брюки клеш, и любимая новая вещь дизайнер бренда Нелли Недре — оверсайз поло в базовых и пастельных оттенках.

пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre
пресс-служба NNedre

Вещи из коллекции бренда формируют базовую и актуальную капсулу, они созданы из натуральных материалов. Среди новинок легкие летние костюмы изо льна с вискозой, а также первые в истории NNedre модели из денима — светлые джинсы и куртка из черного канваса, которые появятся в наличие через пару недель.

Нелли Недре

создательница NNedre

«Для нас расширение ассортимента, конечно, вызов, как и все, что происходит сейчас. Но качественный гардероб от NNedre был и остается отличной альтернативой масс-маркету для людей, предпочитающих более качественную одежду по доступным ценам».

Всю эту неделю новую коллекцию можно приобрести со скидкой 10% по предзаказу.

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