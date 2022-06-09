Что покупать в июне? Чехол Bottega Veneta, сандалии Geox, украшения локальных дизайнеров и другие вещи месяца

Самый обсуждаемый стилистический прием лета — клатч, заткнутый за пояс! — это оммаж фотографии, на которой фэшн-икона 1970-х, дочь великого кубиста и дизайнер Палома Пикассо позирует с алым (ее фирменный цвет!) плакатом (с ее собственной росписью!), и плакат этот придерживает только ремень ее узких брюк. Пиджак на голое тело, грудь, прикрытая лишь тонкой сеткой, красные перчатки и гроздья, гроздья массивных золотых украшений — это тоже «очень Пикассо». Близкая подруга Ива Сен-Лорана, Палома сделала по его просьбе роскошную бижутерию для нескольких коллекций модного дома. А креативный директор Saint Laurent Энтони Вакарелло деликатно разложил стиль Паломы на цитаты и получил один из самых знаковых показов сезона. Что лишний раз доказывает — стиль вечен. Хотя это и не требует доказательств.

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