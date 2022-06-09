Что покупать в июне? Чехол Bottega Veneta, сандалии Geox, украшения локальных дизайнеров и другие вещи месяца

Директор отдела моды Ксения Гощицкая составила (и оторвала от сердца!) шопинг-гид по главным вещам месяца. В нем и кольцо, вдохновленное выходом Блейк Лайвли на Met Gala, и футуристичные сандалии, и коллекция, отсылающая к стилю Паломы Пикассо, и абсолютный летний маст-хэв — легкие ветровки.
Кольцо Parure Atelier
Вслед за Блейк Лайвли на Met Gala отдаем симпатии миллениалам среди драгоценных камней! Тиара актрисы в этом году сверкала не только традиционными алмазами, но и загадочным камнем параиба, который создает эффект неонового свечения (и сияет даже в сумерках!). Несмотря на свой юный возраст (впервые его нашли только в 1987 году), параиба считается самой дорогой и редкой разновидностью турмалина, а, значит, достоин сольной партии в кольце! «Согласны», — сказали мастера Parure Atelier и помогли камню огранки кабошон (весом почти 40 карат!) воссиять в рамке из белого золота, инкрустированной бриллиантами.
Коллекция Saint Laurent
Самый обсуждаемый стилистический прием лета — клатч, заткнутый за пояс! — это оммаж фотографии, на которой фэшн-икона 1970-х, дочь великого кубиста и дизайнер Палома Пикассо позирует с алым (ее фирменный цвет!) плакатом (с ее собственной росписью!), и плакат этот придерживает только ремень ее узких брюк. Пиджак на голое тело, грудь, прикрытая лишь тонкой сеткой, красные перчатки и гроздья, гроздья массивных золотых украшений — это тоже «очень Пикассо». Близкая подруга Ива Сен-Лорана, Палома сделала по его просьбе роскошную бижутерию для нескольких коллекций модного дома. А креативный директор Saint Laurent Энтони Вакарелло деликатно разложил стиль Паломы на цитаты и получил один из самых знаковых показов сезона. Что лишний раз доказывает — стиль вечен. Хотя это и не требует доказательств.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Чехол Bottega Veneta
Чехол для airpods Bottega Veneta (в одном из главных цветов лета — ослепительном желтом) — да, похож на сервированный к завтраку манго, но на самом деле выполнен в фирменной технике плетения: она напоминает об артизанальном прошлом марки, когда обувь и сумки мастера собирали в мастерской-боттеге вручную.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Balmain
Креативный директор Balmain Оливье Рустен назначил обнаженность главным приемом летней коллекции. Причем не только женскую, но и мужскую. Максимум разрезов и прозрачности при минимуме ткани, виртуозно скроенной, чтобы подчеркнуть тело — фестиваль Burning Man у нас дома.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Сапоги COSHO
Дофаминовая нарядность — так могла бы называться коллекция петербургского обувного бренда COSHO. Например, сапоги-трубы можно выбрать в восьми оттенках — от сиреневого металлика (цвет года по версии института Pantone) до мятного змеиного принта.
Сайт COSHO
Коллекция E ́tudes
Не так-то просто получить разрешение на использование «синего Ива Кляйна» — оттенок, так любимый культовым абстракционистом, был запатентован им в 1960 году. Но эта коллаборация удалась команде E ́tudes как раз к десятилетию французского бренда — вся юбилейная коллекция окрасилась в International Klein Blue. Кобальтовые джинсы и фовистские тай-дай-принты — музейное качество!
Au Pont Rouge, Наб. реки Мойки, 73
Сандалии Geox
Футуристичные сандалии Geox — мы бы сняли их в фильме «Дюна»! — впервые выпущены с технологией Spherica. Это означает, что в конструкцию подошвы (с запатентованными сферическими элементами!) встроена амортизирующая система. Она поглощает силу удара о землю и распределяет нагрузку. Мы не хотели этого писать, но «... летя-я-я-ящей походкой» (дальше по тексту).
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а, сайт Geox
Ветровка DIEGO M
Летним маст-хэвом в DIEGO M назначили легкие ветровки пастельных цветов — мы выбираем укороченную персиковую: ее можно приталить с помощью кулиски со шнурочками и носить по-яхенному (это когда вы с ног до головы в белом — и речь не о пальто!).
DIEGO M, «Московский универмаг», Московский пр., 205
Украшения Юры Былкова
Петербургский дизайнер Юра Былков делает украшения из осколков фарфора, камней Финского залива, латуни и дерева — словом, из всего, что только можно придумать. Этому принципу Былков научился в детстве: посмотрев передачу «Магазин на диване», он решил стать ювелиром. Мы выбираем пластиковые кольца с крупными камнями — полный фэшн!
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Мокасины Boggi Milano
В Петербурге стартовал сезон навигации, и невесомые замшевые мокасины Boggi Milano — то, что нужно для лодочных прогулок на кронштадтские форты. Светлая резиновая эластичная подошва не оставит следов на деревянных палубах, но и в городе будет абсолютно уместна.
Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
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