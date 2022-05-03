Met Gala-2022: 45 самых запоминающихся и обсуждаемых образов

Надо сказать, что этот год по части действительно хороших образов вообще выдался провальным. Виной тому непростая тема вечера или контракты и дружба, связывающие звезд с модными домами — непонятно. Тому пример — целый парад Louis Vuitton team: Софи Тернер, Хлоя Морец, Эмма Стоун, Синтия Эриво, Джемма Чен, продемонстрировавших подиумные образы из последней коллекции бренда. Однако кому-то дружба с модным домом на руку. Так Хейли Бибер появилась в кутюрном Saint Laurent 2002 года, которое в свое время на показе представила Джерри Холл.

Полное недоумение вызвал наряд Burberry Ирины Шейк, который больше бы подошел для слета байкеров, чем для Met Gala. Зато уже традиционно образы гостей разошлись на мемы. Есть ощущение, что многие этого и добиваются из года в год.