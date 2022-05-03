18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Met Gala-2022: 45 самых запоминающихся и обсуждаемых образов

Поделиться:

Традиционно в первый понедельник мая состоялся так называемый «модный Оскар» — Met Gala — ежегодный благотворительный бал в честь открытия новой выставки в Институте костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке. Темой 2022 стал «позолоченный гламур», а на красной дорожке собрались знаменитости: от хозяйки вечера Анны Винтур до семейства Кардашьян. Выбрали самые обсуждаемые выходы звезд и разобрались, удалось ли им выдержать заявленный дресс-код, Спойлер: едва ли.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Блейк Лайвли в Atelier Versace и Райан Рейнольдс

Jamie McCarthy/Getty Images

Блейк Лайвли в Atelier Versace

Jamie McCarthy/Getty Images

Алессандро Микеле и Джаред Лето в Gucci

Jamie McCarthy/Getty Images

Наоми Кэмпбелл в Burberry

Jamie McCarthy/Getty Images

Лили Аллен и Дэвид Харбор

Mike Coppola/Getty Images

Хлое в Area

Mike Coppola/Getty Images

Дав Кэмерон в Iris Van Herpen

Mike Coppola/Getty Images

Винни Хэрлоу в Iris Van Herpen

Чтобы оценить соответствие теме вечера, уточним, что посвящен он позолоченному веку в истории США. Это период с 1870 по 1890, когда в Америке случился небывалый рост экономики. Стремительно богатеющие американцы носили роскошные наряды: пышные платья, банты, корсеты, фраки и дорогие украшения. Однако также эпоха «позолоченного гламура» известна социальными проблемами и противоречиями внутри страны, ловко замаскированными индустриализацией и шикарными костюмами. Можно было предположить, что кто-то из гостей Met Gala выскажется на проблемную тему и превратит свой выход в заявление, но не случилось. Тематически оправданных образов на красной дорожке вообще было немного.

Mike Coppola/Getty Images

Билли Айлиш в Gucci

Mike Coppola/Getty Images

Эмма Коррин в Miu Miu

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Хэмиш Боулз в Ralph Lauren

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Анна Винтур в Chanel

Mike Coppola/Getty Images

Эван Мок в Head of State

Среди них платье Билли Айлиш, созданное Алессандро Микеле. Креативный директор Gucci вдохновился портретом Мадам Пуарсон авторства художника Джона Сингера Сарджента. Исторический референс был и у актрисы Эммы Корин, которая косплеила денди XIX века Эвандера Берри Уолла. Хэмиш Боулз — редактор Vogue и ведущий красной дорожки этого года — не только идеально выдержал дресс-код, но и дополнил свой образ золотой тиарой, созданной в 1957 году для филантропа и бывшей невестки президента Франклина Д. Рузвельта Бетси Уитни. Еще одна корона — на Анне Винтур. Без подобного украшения, но зато в наряде-трансформере, появилась ведущая Met Gala-2022 Блейк Лайвли. Правда, наряд актрисы отдаленно напомнил фантик от конфеты.

Jamie McCarthy/Getty Images)

Кари Би в Versace

Jamie McCarthy/Getty Images

Кара Делевинь

Mike Coppola/Getty Images

Лиззо в Thom Browne

Jamie McCarthy/Getty Images

Амбер Валетта в Azzaro

Mike Coppola/Getty Images

Кайя Гербер в Alexander McQueen

Mike Coppola/Getty Images

Ариана ДеБоз и Джереми Скотт в Moschino

Jamie McCarthy/Getty Images

Эмили Ратаковски в Atelier Versace

Jamie McCarthy/Getty Images

Яница Браво в Schiaparelli

Jamie McCarthy/Getty Images

ЭмДжей Родригес в Moschino

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Кэри Маллиган в Schiaparelli

Были и те, кто понял словосочетание «позолоченный гламур» буквально и нарядился в золото. Кто-то удачно, кто-то нет. Так Кара Делевинь решила не ломать а голову, а просто выкрасить грудь золотой краской (бюджетно!). Эмили Ратаковски появилась в архивном Versace — платью 30 лет.

Jamie McCarthy/Getty Images

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Ким Кардашьян

Jamie McCarthy/Getty Images

Гленн Клоуз в Valentino

Jamie McCarthy/Getty Images

Мэй Макс в Dior и Илон Маск

Jamie McCarthy/Getty Images

Джиджи Халид в Versace

Jamie McCarthy/Getty Images

Кайли Дженнер в Off-White

Jamie McCarthy/Getty Images

Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян в Thom Browne

Jamie McCarthy/Getty Images

Белла Хадид в Burberry

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Тесса Томпсон в Carolina Herrera

Jamie McCarthy/Getty Images

Мэйси Уильямс в Thom Browne

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Эмма Чемберлен в Louis Vuitton

Jamie McCarthy/Getty Images

Лили Джеймс в Versace

Главное событие вечера, безусловно, выход Ким Кардашьян. Она появилась на Met Gala в платье Мэрилин Монро — том самом, в котором легенда пела Джону Кеннеди «Happy birthday Mr. President» в 1962 году. Стоимость платья — 5 миллионов долларов. Чтобы примерить его, Ким пришлось похудеть на 7 килограмм (и перевоплотиться в блондинку). Остальные члены семейства Кардашьян восторгов на красной дорожке не вызвали, а вот обсуждения — да.

Jamie McCarthy/Getty Images

Сара Джессика Паркер в Christopher John Rogers

Mike Coppola/Getty Images

Хейли Бибер в Saint Laurent

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Джессика Честейн в Gucci

Jamie McCarthy/Getty Images

Дакота Джонсон в Gucci

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Хлоя Морец в Louis Vuitton

Jamie McCarthy/Getty Images

Джемма Чен в Louis Vuitton

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Джо Джонас и Софи Тернер в Louis Vuitton

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Сигурни Уивер в Michael Kors и Майкл Корс

Mike Coppola/Getty Images

Ирина Шейк в Burberry

Jamie McCarthy/Getty Images

Кэти Перри в Vera Wang

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

SZA в Vivienne Westwood

Jamie McCarthy/Getty Images

Жанель Монэ в Ralph Lauren

Надо сказать, что этот год по части действительно хороших образов вообще выдался провальным. Виной тому непростая тема вечера или контракты и дружба, связывающие звезд с модными домами — непонятно. Тому пример — целый парад Louis Vuitton team: Софи Тернер, Хлоя Морец, Эмма Стоун, Синтия Эриво, Джемма Чен, продемонстрировавших подиумные образы из последней коллекции бренда. Однако кому-то дружба с модным домом на руку. Так Хейли Бибер появилась в кутюрном  Saint Laurent 2002 года, которое в свое время на показе представила Джерри Холл. 

Полное недоумение вызвал наряд Burberry Ирины Шейк, который больше бы подошел для слета байкеров, чем для Met Gala. Зато уже традиционно образы гостей разошлись на мемы. Есть ощущение, что многие этого и добиваются из года в год.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: