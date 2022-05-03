Met Gala-2022: 45 самых запоминающихся и обсуждаемых образов

Традиционно в первый понедельник мая состоялся так называемый «модный Оскар» — Met Gala — ежегодный благотворительный бал в честь открытия новой выставки в Институте костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке. Темой 2022 стал «позолоченный гламур», а на красной дорожке собрались знаменитости: от хозяйки вечера Анны Винтур до семейства Кардашьян. Выбрали самые обсуждаемые выходы звезд и разобрались, удалось ли им выдержать заявленный дресс-код, Спойлер: едва ли.
Чтобы оценить соответствие теме вечера, уточним, что посвящен он позолоченному веку в истории США. Это период с 1870 по 1890, когда в Америке случился небывалый рост экономики. Стремительно богатеющие американцы носили роскошные наряды: пышные платья, банты, корсеты, фраки и дорогие украшения. Однако также эпоха «позолоченного гламура» известна социальными проблемами и противоречиями внутри страны, ловко замаскированными индустриализацией и шикарными костюмами. Можно было предположить, что кто-то из гостей Met Gala выскажется на проблемную тему и превратит свой выход в заявление, но не случилось. Тематически оправданных образов на красной дорожке вообще было немного.
Среди них платье Билли Айлиш, созданное Алессандро Микеле. Креативный директор Gucci вдохновился портретом Мадам Пуарсон авторства художника Джона Сингера Сарджента. Исторический референс был и у актрисы Эммы Корин, которая косплеила денди XIX века Эвандера Берри Уолла. Хэмиш Боулз — редактор Vogue и ведущий красной дорожки этого года — не только идеально выдержал дресс-код, но и дополнил свой образ золотой тиарой, созданной в 1957 году для филантропа и бывшей невестки президента Франклина Д. Рузвельта Бетси Уитни. Еще одна корона — на Анне Винтур. Без подобного украшения, но зато в наряде-трансформере, появилась ведущая Met Gala-2022 Блейк Лайвли. Правда, наряд актрисы отдаленно напомнил фантик от конфеты.
Были и те, кто понял словосочетание «позолоченный гламур» буквально и нарядился в золото. Кто-то удачно, кто-то нет. Так Кара Делевинь решила не ломать а голову, а просто выкрасить грудь золотой краской (бюджетно!). Эмили Ратаковски появилась в архивном Versace — платью 30 лет.
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон
Ким Кардашьян
Гленн Клоуз в Valentino
Мэй Макс в Dior и Илон Маск
Джиджи Халид в Versace
Кайли Дженнер в Off-White
Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян в Thom Browne
Белла Хадид в Burberry
Тесса Томпсон в Carolina Herrera
Мэйси Уильямс в Thom Browne
Эмма Чемберлен в Louis Vuitton
Лили Джеймс в Versace
Главное событие вечера, безусловно, выход Ким Кардашьян. Она появилась на Met Gala в платье Мэрилин Монро — том самом, в котором легенда пела Джону Кеннеди «Happy birthday Mr. President» в 1962 году. Стоимость платья — 5 миллионов долларов. Чтобы примерить его, Ким пришлось похудеть на 7 килограмм (и перевоплотиться в блондинку). Остальные члены семейства Кардашьян восторгов на красной дорожке не вызвали, а вот обсуждения — да.
Сара Джессика Паркер в Christopher John Rogers
Хейли Бибер в Saint Laurent
Джессика Честейн в Gucci
Дакота Джонсон в Gucci
Хлоя Морец в Louis Vuitton
Джемма Чен в Louis Vuitton
Джо Джонас и Софи Тернер в Louis Vuitton
Сигурни Уивер в Michael Kors и Майкл Корс
Ирина Шейк в Burberry
Кэти Перри в Vera Wang
SZA в Vivienne Westwood
Жанель Монэ в Ralph Lauren
Надо сказать, что этот год по части действительно хороших образов вообще выдался провальным. Виной тому непростая тема вечера или контракты и дружба, связывающие звезд с модными домами — непонятно. Тому пример — целый парад Louis Vuitton team: Софи Тернер, Хлоя Морец, Эмма Стоун, Синтия Эриво, Джемма Чен, продемонстрировавших подиумные образы из последней коллекции бренда. Однако кому-то дружба с модным домом на руку. Так Хейли Бибер появилась в кутюрном Saint Laurent 2002 года, которое в свое время на показе представила Джерри Холл.
Полное недоумение вызвал наряд Burberry Ирины Шейк, который больше бы подошел для слета байкеров, чем для Met Gala. Зато уже традиционно образы гостей разошлись на мемы. Есть ощущение, что многие этого и добиваются из года в год.
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