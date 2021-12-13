Покупка недели: сумка-утюг из коллаборации ARNY PRAHT x HUMANIST

На счет невыключенного утюга можно больше не беспокоиться — теперь носим его с собой. Сумка из коллаборации двух петербургских марок — ARNYPRAHT и HUMANIST действительно напоминает этот бытовой прибор. Все дело в скошенной ассиметричной форме, вдохновленной, кстати, не реальным утюгом, а эклектикой архитектуры Петербурга.