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Покупка недели: сумка-утюг из коллаборации ARNY PRAHT x HUMANIST

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пресс-служба HUMANIST
пресс-служба HUMANIST

На счет невыключенного утюга можно больше не беспокоиться — теперь носим его с собой. Сумка из коллаборации двух петербургских марок — ARNYPRAHT и HUMANIST действительно напоминает этот бытовой прибор. Все дело в скошенной ассиметричной форме, вдохновленной, кстати, не реальным утюгом, а эклектикой архитектуры Петербурга.

пресс-служба HUMANIST
пресс-служба HUMANIST
пресс-служба HUMANIST
пресс-служба HUMANIST
пресс-служба HUMANIST

Сумка получилась ироничной (петербуржцам без иронии никак) — она отсылает к сочетанию понятной геометрии улиц города с неожиданными нетипичными зданиями, вроде домов-утюгов. По словам со-основательницы HUMANIST Ольги Ковалевой, архитектурный прототип сумки — дом на углу Фонтанки и Садовой.

пресс-служба HUMANIST
пресс-служба HUMANIST
пресс-служба HUMANIST
пресс-служба HUMANIST

Несмотря на сложную форму, аксессуар гендерно-нейтральный, поэтому советуем к нему приглядеться всем. Сумка представлена в пяти цветовых вариантах: голубом, пепельном, капучино, ликеровом и черном. Обойдется она в 7 700 рублей.

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