Vatnique запустили инициативу Сyclique по обмену курток марки

Петербургская марка известна своим sustainable-подходом. Кроме того, что Vatnique работают с уже бывшими в употреблении тканями, его создатели Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин давно поддерживают перепродажу курток бренда, а сейчас запустили инициативу по их обмену.
Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин
«По себе знаем, что иногда любимая вещь сменяется другой — меняются обстоятельства, меняемся мы сами. И лучше, если такая вещь будет радовать кого-то еще, а не висеть годами в шкафу. Раньше мы публиковали объявления о продаже наших курток на Авито, но сейчас решили пойти дальше и создать платформу для перепродажи и повторного использования внутри бренда».
Благодаря инициативе Сyclique (цикличный) можно обменять бывшие в употреблении куртки марки на депозит в размере от 5 000 до 10 000 рублей — в зависимости от состояния вещей, и использовать его при заказе новой модели на сайте бренда. Собранные вещи Кирилл и Алексей будут ремонтировать и использовать в съемках, так как у них нет тиража и образцов, а также перепродавать по специальной цене и отдавать нуждающимся.
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