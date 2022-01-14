Vatnique запустили инициативу Сyclique по обмену курток марки

Благодаря инициативе Сyclique (цикличный) можно обменять бывшие в употреблении куртки марки на депозит в размере от 5 000 до 10 000 рублей — в зависимости от состояния вещей, и использовать его при заказе новой модели на сайте бренда. Собранные вещи Кирилл и Алексей будут ремонтировать и использовать в съемках, так как у них нет тиража и образцов, а также перепродавать по специальной цене и отдавать нуждающимся.